Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în R. Moldova
NordNews, 27 octombrie 2025 09:30
Angajații Direcției investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", desfășoară percheziții în nordul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, investigațiile vizează inclusiv
• • •
Acum 30 minute
09:30
Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță – propuși miniștri în Guvernul Munteanu # NordNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat încă trei propuneri pentru viitorul Cabinet de miniștri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță – profesioniști cu experiență în diplomație, economie și finanțe. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021–2025), este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare.
09:30
Acum o oră
09:10
Ecolux celebrează 30 de ani de activitate, perioadă în care compania s-a remarcat prin proiecte impresionante, precum cel mai mare depozit de fructe din istoria țării, primul sistem național de monitorizare a utilajului frigorific și cel mai mare centru logistic din Republica Moldova. Cu această ocazie, furnizorul calificat de produse și echipamente pentru refrigerare, ventilație
Acum 2 ore
08:40
După ani de tensiuni și negocieri, Statele Unite și China au ajuns la un acord final privind transferul proprietății TikTok către investitori americani, a confirmat duminică secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu acordat postului CBS, scrie The Guardian. Potrivit oficialului, detaliile urmează să fie semnate joi, 30 octombrie, la întâlnirea președintelui Donald Trump și
08:10
Ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii. Recomandările dermatologilor # NordNews
Află ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii și ce recomandă specialiștii în acest caz. O curățare regulată îți oferă un ten mai luminos, plăcut la atingere și cu o textură aparte. Atunci când este realizată corect, aceasta îndepărtează celulele moarte și lasă în urmă ideea de roșeață și iritație
Acum 4 ore
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 27 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8508 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0936 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.9057 lei; Hrivna ucraineană: 0.4070 lei; Rubla rusească: 0.2114
07:00
Pe 27 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă și ușor ploioasă, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din nord-vest, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 75 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 5 și 10 grade Celsius
06:40
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025 aduce o energie aparte pentru tine, dragă nativă, indiferent de zodia în care te afli. Universul te provoacă să asculți mai mult vocea ta interioară și să ai încredere în intuiție, potrivit catine.ro. Ziua de azi te încurajează să-ți urmezi inima și să ai încredere în ritmul tău
Acum 24 ore
18:20
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor # NordNews
Descoperă care sunt cele 8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Deși pare un lucru greu de făcut, un mic efort suplimentar te va scuti de o adevărată corvoadă în viitor, potrivit catine.ro. Asosit vremea mai rece, iar noul sezon este din ce în ce mai aproape. Acest
17:30
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană. Studenţi s-au reunit în weekend la Centrul Cultural Internaţional al universităţii, la bal, sâmbătă seara. O persoană a intrat în campus "cu internţia de
15:50
Președinta Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Aceasta a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. La ceremonia religioasă au fost prezenți numeroși credincioși și invitați oficiali din România și din
15:10
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat primele propuneri pentru viitorul Guvern. Printre acestea se numără rectorul USMF Emil Ceban, secretarul general al MAI Vladislav Cojuhari și jurnalistul Cristian Jardan. Potrivit unei postări făcute de Munteanu, Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", este propus pentru funcția
10:40
Tezaurul Luvrului, evacuat după jaf: Bijuteriile regale au ajuns în seiful Băncii Franței # NordNews
Panica de la cel mai vizitat muzeu din lume nu s-a încheiat. După spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, autoritățile franceze au decis să mute o parte din bijuteriile coroanei în seiful ultra-securizat al Băncii Franței. Transferul, efectuat vineri, 25 octombrie, a fost realizat sub escorta poliției , în condiții stricte de securitate, și vizează
10:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor europeni să le ofere Ucrainei, temporar, sisteme de apărare antiaeriană Patriot, pe care Kievul le-ar folosi pentru protejarea civililor și infrastructurii critice, urmând să le înlocuiască ulterior, când Statele Unite vor livra propriile comenzi. Declarația a fost făcută la reuniunea „Coaliției celor dornici", desfășurată vineri, 24 octombrie. Zelenski
Ieri
08:10
De ce nu ar trebui să arunci frunzele de sfeclă. Află ce beneficii au și cum le poți folosi corect # NordNews
Mulți dintre noi suntem tentați să aruncăm frunzele legumelor pe care le folosim la gătit, fără să ne gândim că ele pot fi o adevărată comoară pentru sănătate. Acesta este și cazul frunzelor de sfeclă roșie, despre care specialiștii spun că au o mulțime de beneficii nutriționale. Te întrebi de ce nu ar trebui
06:40
Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025 vine cu energii complexe, care te provoacă să găsești echilibrul între dorințele personale și responsabilitățile cotidiene. Astrele te încurajează să fii atentă la semnalele subtile din jurul tău, de la discuțiile de la locul de muncă până la relațiile cu cei dragi, potrivit catine.ro. Sentimentele pot fi mai
25 octombrie 2025
19:30
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei. „Fotografia este o meserie care solicită
17:20
Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # NordNews
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă. „Am ales să-mi construiesc viitorul în Republica Moldova pentru că îmi doresc să creez valoare și locuri
17:10
Primăria municipiului Bălți anunță demararea lucrărilor de reparație la intersecția străzilor Locomotivelor și Feroviarilor. Intervențiile vor avea loc în perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2025. Pe durata lucrărilor, circulația autovehiculelor va fi restricționată parțial, conform schemei aprobate de organizare a traficului. Lucrările sunt executate de compania SRL „SIATREND", care va instala indicatoare rutiere, panouri
15:20
Caravana Zilelor Filmului Românesc, ediția a XII-a, a ajuns și în raionul Florești. Părinții și copiii au urmărit, împreună, filmul „Tinerețe fără bătrânețe" din anul 1969, o adaptare clasică după basmul lui Petre Ispirescu. „Acest film, a avut un format mai special și m-a captat prin acest fapt. Mi-a plăcut foarte mult că este adaptat
15:20
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi. „Am adus acasă experiența mea din Italia, locul unde am învățat ce înseamnă pasiunea pentru excelență
15:00
Igor Grosu: Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea În Comisiei pentru Integrare Europeană # NordNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Legislativul va institui o nouă structură – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană, care va avea rolul de a coordona procesul legislativ necesar apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Spicherul a precizat că Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea acestei comisii, transmite MOLDPRES. „Vom institui o
12:30
FOTO Două persoane rănite într-o explozie produsă într-un bloc de locuințe din orașul Florești # NordNews
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 , într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32 , iar la fața locului au intervenit echipele Inspectoratului General pentru Situații
10:50
Noul Parlament al Republicii Moldova ar putea avea trei vicepreședinți, în loc de doi, așa cum este în prezent. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, la emisiunea „Realitatea te privește" de la RLIVE TV. Potrivit lui Igor Grosu, decizia finală va fi luată după consultările cu liderii fracțiunilor parlamentare, care urmează să
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa duminică, 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, eveniment considerat unul de mare importanță spirituală și culturală pentru spațiul românesc. Informația a fost confirmată de surse oficiale de la Chișinău pentru agenția Agerpres.ro. Pe lângă participarea la slujba religioasă, șefa statului de la
09:20
Cinefilii din Bălți sunt așteptați azi, 25 octombrie, și mâine, 26 octombrie, la Zilele Filmului Românesc (ZFR), care se desfășoară la Teatrul Național „Vasile Alecsandri". Evenimentul, cu intrare gratuită, le oferă spectatorilor sau selecție variată de filme românești clasice și contemporane, dedică atât copiilor, cât și publicului adult. Proiecțiile din cadrul Zilelor Filmului Românesc vor
08:10
Motivul pentru care rămâi obosită chiar și după ce consumi cafea. Explicațiile specialiștilor # NordNews
Cafeaua conține cafeină, ceea ce înseamnă că sistemul nervos ajunge să fie în alertă fiind astfel stimulat. Cu toate acestea, efectele sale sunt diferite de la persoană la persoană. Care care este motivul pentru care rămâi obosită chiar și după ce consumi cafea și vezi care sunt explicațiile specialiștilor, potrivit catine.ro. Cafeaua te trezește
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 22,48 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,06 lei până la costul de 19,26 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei
06:50
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 25–26 octombrie va fi caracterizat de cer noros și ploi slabe. Diminețile vor fi reci, cu posibile înghețuri ușoare
06:30
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025 aduce o energie echilibrată, dar plină de momente de reflecție și transformare pentru toate semnele zodiacale. Astrele îi încurajează pe nativi să își asculte intuiția, să își gestioneze mai bine emoțiile și să nu se teamă de schimbare, potrivit catine.ro. Ziua de 24 octombrie 2025 este despre echilibru, [...] Articolul Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
24 octombrie 2025
18:10
Croaţia reintroduce serviciul militar, la care a renunţat înainte să adere la NATO, în 2008 # NordNews
Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar – obligatoriu -, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează AFP. Zagrebul a abolit serviciul militar obligatoriu în 2008, cu un an înainte să adere la NATO, mizând pe profesionalismul armatei, [...] Articolul Croaţia reintroduce serviciul militar, la care a renunţat înainte să adere la NATO, în 2008 apare prima dată în NordNews.
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Potrivit Președinției, Mihailov-Moraru își va începe activitatea la 11 noiembrie 2025. Actualul ministru al Justiției (din februarie 2023) a deținut anterior funcția de secretar de stat în același minister. În cariera sa, a activat [...] Articolul FOTO Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial pentru justiție apare prima dată în NordNews.
16:50
Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia primei instanțe și a respins apelul liderului AUR, George Simion, împotriva fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru. Hotărârea primei instanțe, pronunțată pe 9 aprilie de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată a lui Simion, iar apelul la Curtea de Apel a confirmat decizia. [...] Articolul George Simion pierde apelul în procesul cu Anatol Șalaru apare prima dată în NordNews.
16:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului bloc „Pobeda”. Reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. În luna septembrie, oamenii legii au efectuat 46 de percheziții în mai [...] Articolul Președintele oficiului teritorial Bălți al blocului „Pobeda”, reținut la Chișinău apare prima dată în NordNews.
15:50
Astăzi dimineață, în jurul orei 08:20, polițiștii Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au stopat pe traseul R-6. Totul s-a întâmplat în localitatea Prepelița, unde un autoturism Audi a depășit limita de viteză. La volan se afla un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Sîngerei. În urma verificărilor, polițiștii [...] Articolul FOTO Tânăr prins cu permis fals și tentativă de mită la Prepelița apare prima dată în NordNews.
15:30
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS), au destructurat o schemă de contrabandă cu țigarete la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Două autocamioane, care oficial transportau puieți decorativi către București, au fost controlate fizic detaliat de inspectorii vamali. În spatele plantelor, au fost descoperite 59 și [...] Articolul VIDEO Contrabandă de țigarete, descoperită la Lipcani: aproape 1,9 milioane de pachete apare prima dată în NordNews.
15:10
Maia Sandu a decorat mai mulți scriitori și critici literari pentru contribuția la cultura națională # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, un decret prin care a conferit distincții de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de recunoaștere pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii naționale. Potrivit decretului prezidențial, distincțiile au fost acordate pentru succese remarcabile în activitatea de creație, promovarea valorilor culturale și [...] Articolul Maia Sandu a decorat mai mulți scriitori și critici literari pentru contribuția la cultura națională apare prima dată în NordNews.
15:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat astăzi, 24 octombrie, numirea a trei procurori șefi adjuncți ai Procuraturii Anticorupție. Este vorba despre: procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean. Aceștia vor veni în funcție după finalizarea procedurilor administrative interne. Candidaturile celor trei au fost înaintate de către Marcel Dumbrăvan, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, [...] Articolul Trei noi adjuncți la conducerea Procuraturii Anticorupție, aprobați de CSP apare prima dată în NordNews.
14:40
În satul Suruceni, raionul Ialoveni, Galina Vremea a transformat o încăpere veche într-o afacere locală de succes – Vremealux SRL, o brutărie unde se coc zilnic plăcinte, pâine și produse de patiserie. Galina Vremea activează în domeniul alimentației publice încă din 1989, când a absolvit profesia de tehnolog în alimentația publică. În 2016, a decis [...] Articolul VIDEO Vremealux SRL: Povestea unei afaceri locale cu gust și sustenabilitate apare prima dată în NordNews.
14:30
Trei cetățeni din state africane au fost depistați de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut din Republica Moldova. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 23 octombrie, pe direcția localității Frumușița, județul Galați. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, în jurul orei 14:30, [...] Articolul Trei cetățeni africani, reținuți la frontiera de est după ce au traversat înot râul Prut apare prima dată în NordNews.
14:10
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN. Precizările au fost făcute după ce în spațiul public au apărut informații cu privire [...] Articolul Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița apare prima dată în NordNews.
13:00
VIDEO Cuplu din Bălți, reținut pentru trafic de droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei # NordNews
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică și procurorii oficiului Nord al PCCOCS, au destructurat activitatea a două persoane implicate în traficul de droguri. Pe traseul Chișinău–Bălți, în apropiere de orașul Fălești, oamenii legii au oprit un automobil de marca Nissan, condus de un [...] Articolul VIDEO Cuplu din Bălți, reținut pentru trafic de droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în NordNews.
12:40
Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon se desfășoară la Chișinău în perioada 27–30 octombrie, la Cineplex Loteanu. Timp de patru zile, publicul este invitat la proiecții gratuite, deschise tuturor iubitorilor de cinematografie și cultură francofonă. Anul acesta, selecția reunește șapte titluri lansate în 2024, care au atras atenția publicului internațional și a criticii – de la comedii [...] Articolul Festivalul Filmului Francofon revine la Chișinău: patru zile de proiecții gratuite apare prima dată în NordNews.
12:00
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că această schimbare poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra organismului. Specialista a [...] Articolul R. Moldova trece în acest weekend la ora de iarnă: efectele explicate de psiholog apare prima dată în NordNews.
11:30
VIDEO Viceprimarul de Soroca, judecat pentru „deteriorarea dispozitivului de monitorizare electronică” # NordNews
Recent judecătoria Soroca a examinat cererea de chemare în judecată înaintată de Inspectoratul Național de Probațiune împotriva lui Ghenadie Mînăscurtă, viceprimarul municipiului Soroca, privind recuperarea prejudiciului material. Cererea de chemare în judecată a fost admisă, iar instanța a hotărât că viceprimarul trebuie să achite suma de 726,00 lei cu titlu de prejudiciu material în legătură cu deteriorarea dispozitivului [...] Articolul VIDEO Viceprimarul de Soroca, judecat pentru „deteriorarea dispozitivului de monitorizare electronică” apare prima dată în NordNews.
11:20
Mașină cuprinsă de flăcări pe o stradă din Chișinău: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri și intoxicație cu fum # NordNews
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, miercuri seara, pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în jurul orei 22:50, iar proprietarul mașinii a ajuns la spital cu arsuri ușoare și intoxicație cu fum. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit în timpul deplasării vehiculului de [...] Articolul Mașină cuprinsă de flăcări pe o stradă din Chișinău: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri și intoxicație cu fum apare prima dată în NordNews.
10:50
Președinta Maia Sandu a semnat, vineri, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost luată după consultările cu fracțiunile parlamentare. Șefa statului i-a urat succes lui Munteanu în procesul de formare a noului Guvern, exprimându-și speranța că acesta va obține sprijinul [...] Articolul Maia Sandu l-a desemnat premier pe Alexandru Munteanu apare prima dată în NordNews.
08:40
Microplasticul este tot mai frecvent în viețile noastre, iar mulți dintre noi nu realizăm că, de cele mai multe ori, acesta se regăsește chiar în bucătărie. Specialiștii în sănătate vin în ajutorul nostru cu câteva sfaturi simple și utile. Descoperă și tu cum poți reduce microplasticul din bucătărie și cum îți poți proteja sănătatea [...] Articolul Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
08:40
Federația Rusă nu va ceda niciodată presiunilor venite din partea Statelor Unite sau a altor puteri străine, iar orice atac militar asupra teritoriului rus va primi un „răspuns serios și copleșitor”. O declarație în acest sens a fost făcută de liderul rus, Vladimir Putin, joi, 23 octombrie, în cadrul unei conferințe a Societății Ruse de [...] Articolul Putin avertizează SUA: „Răspunsul la orice atac va fi copleșitor” apare prima dată în NordNews.
08:30
Pe 24 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă, cu ploi și vânt puternic, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sud-est, atingând viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi 70% la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între 8 și 15 grade [...] Articolul Vânt puternic și ploi. Prognoza pentru 24 octombrie apare prima dată în NordNews.
