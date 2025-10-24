Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița

19:00

Locuitorii din municipiul Soroca scot din buzunar cu aproape 6 lei mai mult pentru fiecare metru cub de apă după ce ANRE a aprobat noile tarife. Astfel, prețul pentru consumatorii casnici a crescut de la 19 lei și 56 de bani la 26 de lei și 26 de bani. Deși a serviciul a devenit mai [...]