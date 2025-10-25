Umbrela, nelipsită în weekend. Prognoza pentru 25-26 octombrie
NordNews, 25 octombrie 2025 06:50
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 25–26 octombrie va fi caracterizat de cer noros și ploi slabe. Diminețile vor fi reci, cu posibile înghețuri ușoare. Vântul va sufla din vest, slab până la moderat, cu rafale de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85 la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între [...]
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:30
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025 aduce o energie echilibrată, dar plină de momente de reflecție și transformare pentru toate semnele zodiacale. Astrele îi încurajează pe nativi să își asculte intuiția, să își gestioneze mai bine emoțiile și să nu se teamă de schimbare, potrivit catine.ro. Ziua de 24 octombrie 2025 este despre echilibru, [...]
Acum 24 ore
18:10
Croaţia reintroduce serviciul militar, la care a renunţat înainte să adere la NATO, în 2008 # NordNews
Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar – obligatoriu -, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează AFP. Zagrebul a abolit serviciul militar obligatoriu în 2008, cu un an înainte să adere la NATO, mizând pe profesionalismul armatei, [...]
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Potrivit Președinției, Mihailov-Moraru își va începe activitatea la 11 noiembrie 2025. Actualul ministru al Justiției (din februarie 2023) a deținut anterior funcția de secretar de stat în același minister. În cariera sa, a activat [...]
16:50
Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia primei instanțe și a respins apelul liderului AUR, George Simion, împotriva fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru. Hotărârea primei instanțe, pronunțată pe 9 aprilie de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată a lui Simion, iar apelul la Curtea de Apel a confirmat decizia. [...]
16:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului bloc „Pobeda". Reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. În luna septembrie, oamenii legii au efectuat 46 de percheziții în mai [...]
15:50
Astăzi dimineață, în jurul orei 08:20, polițiștii Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au stopat pe traseul R-6. Totul s-a întâmplat în localitatea Prepelița, unde un autoturism Audi a depășit limita de viteză. La volan se afla un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Sîngerei. În urma verificărilor, polițiștii [...]
15:30
Ofițerii Serviciul Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS), au destructurat o schemă de contrabandă cu țigarete la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Două autocamioane, care oficial transportau puieți decorativi către București, au fost controlate fizic detaliat de inspectorii vamali. În spatele plantelor, au fost descoperite 59 și [...]
15:10
Maia Sandu a decorat mai mulți scriitori și critici literari pentru contribuția la cultura națională # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, un decret prin care a conferit distincții de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de recunoaștere pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii naționale. Potrivit decretului prezidențial, distincțiile au fost acordate pentru succese remarcabile în activitatea de creație, promovarea valorilor culturale și [...]
15:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat astăzi, 24 octombrie, numirea a trei procurori șefi adjuncți ai Procuraturii Anticorupție. Este vorba despre: procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean. Aceștia vor veni în funcție după finalizarea procedurilor administrative interne. Candidaturile celor trei au fost înaintate de către Marcel Dumbrăvan, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, [...]
14:40
În satul Suruceni, raionul Ialoveni, Galina Vremea a transformat o încăpere veche într-o afacere locală de succes – Vremealux SRL, o brutărie unde se coc zilnic plăcinte, pâine și produse de patiserie. Galina Vremea activează în domeniul alimentației publice încă din 1989, când a absolvit profesia de tehnolog în alimentația publică. În 2016, a decis [...]
14:30
Trei cetățeni din state africane au fost depistați de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut din Republica Moldova. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 23 octombrie, pe direcția localității Frumușița, județul Galați. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, în jurul orei 14:30, [...]
14:10
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN. Precizările au fost făcute după ce în spațiul public au apărut informații cu privire [...]
13:00
VIDEO Cuplu din Bălți, reținut pentru trafic de droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei # NordNews
Ofițerii Direcției investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică și procurorii oficiului Nord al PCCOCS, au destructurat activitatea a două persoane implicate în traficul de droguri. Pe traseul Chișinău–Bălți, în apropiere de orașul Fălești, oamenii legii au oprit un automobil de marca Nissan, condus de un [...]
12:40
Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon se desfășoară la Chișinău în perioada 27–30 octombrie, la Cineplex Loteanu. Timp de patru zile, publicul este invitat la proiecții gratuite, deschise tuturor iubitorilor de cinematografie și cultură francofonă. Anul acesta, selecția reunește șapte titluri lansate în 2024, care au atras atenția publicului internațional și a criticii – de la comedii [...]
12:00
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că această schimbare poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra organismului. Specialista a [...]
11:30
VIDEO Viceprimarul de Soroca, judecat pentru „deteriorarea dispozitivului de monitorizare electronică” # NordNews
Recent judecătoria Soroca a examinat cererea de chemare în judecată înaintată de Inspectoratul Național de Probațiune împotriva lui Ghenadie Mînăscurtă, viceprimarul municipiului Soroca, privind recuperarea prejudiciului material. Cererea de chemare în judecată a fost admisă, iar instanța a hotărât că viceprimarul trebuie să achite suma de 726,00 lei cu titlu de prejudiciu material în legătură cu deteriorarea dispozitivului [...]
11:20
Mașină cuprinsă de flăcări pe o stradă din Chișinău: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri și intoxicație cu fum # NordNews
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, miercuri seara, pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în jurul orei 22:50, iar proprietarul mașinii a ajuns la spital cu arsuri ușoare și intoxicație cu fum. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit în timpul deplasării vehiculului de [...]
10:50
Președinta Maia Sandu a semnat, vineri, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost luată după consultările cu fracțiunile parlamentare. Șefa statului i-a urat succes lui Munteanu în procesul de formare a noului Guvern, exprimându-și speranța că acesta va obține sprijinul [...]
08:40
Microplasticul este tot mai frecvent în viețile noastre, iar mulți dintre noi nu realizăm că, de cele mai multe ori, acesta se regăsește chiar în bucătărie. Specialiștii în sănătate vin în ajutorul nostru cu câteva sfaturi simple și utile. Descoperă și tu cum poți reduce microplasticul din bucătărie și cum îți poți proteja sănătatea [...]
08:40
Federația Rusă nu va ceda niciodată presiunilor venite din partea Statelor Unite sau a altor puteri străine, iar orice atac militar asupra teritoriului rus va primi un „răspuns serios și copleșitor". O declarație în acest sens a fost făcută de liderul rus, Vladimir Putin, joi, 23 octombrie, în cadrul unei conferințe a Societății Ruse de [...]
08:30
Pe 24 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă, cu ploi și vânt puternic, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sud-est, atingând viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi 70% la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între 8 și 15 grade [...]
08:10
VIDEO Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # NordNews
Țurcan Alexandru este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 22,44 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,02 lei până la costul de 19,20 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
Ieri
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 24 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8290 lei, mai scump cu 0,05 lei; Dolarul american: 17.1102 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.9017 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
06:30
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025 vine cu energii intense, inspirație și multe momente neașteptate. Astrele te susțin dacă ești gata să faci schimbări, să te lași ghidată de intuiție și să-ți urmezi dorințele profunde. Ziua aceasta îți poate aduce revelații, decizii curajoase sau momente de liniște după haosul ultimelor zile, potrivit catine.ro. Racii [...]
23 octombrie 2025
20:10
VIDEO Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” # NordNews
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană. Granier este o afacere de familie cu o rețea de patiserii care a crescut frumos prin muncă și pasiune. [...]
20:10
VIDEO Rețea de idei, energie și tehnologie. Summitul „SMART Technologies for Innovation”, la Bălți # NordNews
Municipiul Bălți găzduiește summitul „SMART Technologies for Innovation", unde participă peste 300 de invitați din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia. Experții împărtășesc experiența lor în domeniul digitalizării și inovării pentru autoritățile locale și alte structuri de stat. Dorim să scoatem în evidență municipiul Bălți ca punct de atracție, ca oraș care este deschis spre [...]
19:40
VIDEO Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # NordNews
19:30
VIDEO Joaca le-a adus un presupus abuz. Un centru de plasament pentru copii din nord, în centrul unui scandal # NordNews
O fetiță de șapte ani ar fi fost abuzată
19:20
VIDEO Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” # NordNews
Feoctist Cănățui este interpret și artist din Republica Moldova, dedicat promovării muzicii autentice create acasă. „Muzica mea s-a născut aici, acasă, și tot aici am ales să rămân ca să o las să crească. Uniunea Europeană înseamnă libertatea de a cânta și de a împărtăși ceea ce simt, dar și șansa de a ajunge la [...] Articolul VIDEO Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” apare prima dată în NordNews.
18:50
VIDEO Plamadeala Serghei: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă” # NordNews
Plamadeala Serghei este fondatorul companiei ANDRONI-LEX și beneficiar al programelor ODA, implicat în dezvoltarea afacerilor locale și crearea de locuri de muncă în Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască afaceri acasă pentru că Uniunea Europeană oferă oportunități reale și schimbări tangibile pentru comunități. „Uniunea Europeană nu este doar despre politică, [...] Articolul VIDEO Plamadeala Serghei: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă” apare prima dată în NordNews.
18:20
VIDEO Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități” # NordNews
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabineri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova. „Am ales această profesie deoarece sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea de a lucra după cele mai înalte standarde, respectând drepturile fiecărei persoane”, spune Tatiana. „Uniunea Europeană aduce siguranță, respect și încredere între oameni. În calitate de carabinier, știu cât [...] Articolul VIDEO Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități” apare prima dată în NordNews.
17:40
VIDEO Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # NordNews
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă. „Am ales să rămân și să-mi continui drumul aici, pentru că identitatea noastră trebuie păstrată [...] Articolul VIDEO Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” apare prima dată în NordNews.
17:20
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au găsit Republica Moldova într-o poziție vulnerabilă. Deși decizia nu vizează direct țara noastră, efectele ei sunt inevitabile: Lukoil controlează circa 20% din piața de retail, aproape jumătate din importul de motorină și întreaga livrare de combustibil pentru aviație. Într-o economie ca cea [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Lecția Lukoil pentru Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
16:50
Profesorii și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți vor beneficia de condiții mai bune pentru conferințe științifice și alte evenimente academice, odată cu inaugurarea unei noi săli de conferințe în incinta Bibliotecii Științifice. Spațiul, denumit „Regele Ferdinand I”, a fost renovat cu sprijin financiar de peste o jumătate de milion de lei, oferit [...] Articolul VIDEO Sală de conferințe „Regele Ferdinand I”, inaugurată la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:40
În cadrul emisiunii NordNews LIVE, dedicată primei ședințe de constituire a noului Parlament, Ion Cojocari, vicepreședinte al raionului Glodeni, și-a exprimat rezervele față de candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru. Cojocari a declarat că noul candidat ar putea întâmpina dificultăți în a-și forma propriul cabinet și în a acționa independent: „Temerea mea este [...] Articolul VIDEO Ion Cojocari: „Mă tem că Alexandru Munteanu nu va avea libertate reală în decizii” apare prima dată în NordNews.
16:00
De-a lungul anilor, Ion Luca a transformat pasiunea pentru vin într-un brand recunoscut – VINFOTECA, apreciat pentru rafinamentul și autenticitatea vinurilor sale, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Distincțiile internaționale și exporturile constante confirmă calitatea muncii sale, dar și potențialul vinurilor moldovenești de a concura pe piețele europene. „Prin ambiție și dorința de [...] Articolul VIDEO Ion Luca: „Moldova este Europa – prin vinuri, tradiție și calitate” apare prima dată în NordNews.
15:20
Vadim Vidrilă:„Încredere, grijă și calitate: Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” # NordNews
Pentru Vadim Vidrilă, fiecare zâmbet contează. Cofondator al Smile Dent, el își dedică fiecare zi pacienților săi, oferind nu doar tratamente corecte, ci și încrederea de a zâmbi fără teamă. „Medicina dentară se bazează pe grijă, precizie și responsabilitate față de oameni”, spune el. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană aduce oportunități importante pentru domeniul [...] Articolul Vadim Vidrilă:„Încredere, grijă și calitate: Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” apare prima dată în NordNews.
15:20
„Alexandru Munteanu are potențialul de a aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană”, a declarat Vladimir Rusu, reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, în cadrul emisiunii NordNews LIVE, dedicată primei ședințe de constituire a noului Parlament.Rusu a comentat candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru, menționând că noul candidat are o serie de atuuri [...] Articolul VIDEO Un premier tehnocrat pentru o misiune europeană apare prima dată în NordNews.
15:10
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică. „Am urcat [...] Articolul Elena Karafizi: Vocea Moldovei care aduce muzica țării noastre mai aproape de Europa apare prima dată în NordNews.
15:00
Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” # NordNews
Ivanka Costru, ilustratoare din Republica Moldova, reușește să dea viață ideilor și să transforme emoțiile în imagini. Arta grafică este pentru ea un limbaj universal prin care spune povești, iar fiecare ilustrație poartă o parte din identitatea Moldovei. „Prin desen reușesc să dau viață ideilor și să transform emoțiile în imagini. Arta grafică este limbajul [...] Articolul Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” apare prima dată în NordNews.
14:50
Visa lansează Trusted Agent Protocol: un cadru bazat pe ecosistem pentru comerțul asistat de inteligența artificială # NordNews
Visa Inc. (NYSE: V) anunţă introducerea Trusted Agent Protocol, stabilind un cadru fundamental pentru comerțul asistat de agenți AI, care permite comunicarea sigură între agenți și comercianți în fiecare etapă a unei tranzacții. Trusted Agent Protocol își propune să răspundă provocărilor specifice comerțului asistat de agenți AI, inaugurând o nouă eră în care inteligenţa artificială poate căuta, [...] Articolul Visa lansează Trusted Agent Protocol: un cadru bazat pe ecosistem pentru comerțul asistat de inteligența artificială apare prima dată în NordNews.
13:20
Mai multe percheziții au avut loc în această dimineață în diferite localități din R. Moldova. Acțiunile au loc într-un dosar de corupție ce vizează procesul de amnistie aplicat unor persoane condamnate la închisoare pe viață. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, investighează posibile cazuri de corupere [...] Articolul Amnistie contra mită: percheziții ale CNA și Procuraturii Anticorupție apare prima dată în NordNews.
13:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6 – 7 noiembrie curent și va susține un discurs în fața deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, pe 22 octombrie, în cadrul emisiunii „În CONTEXT” de la Moldova 1. Oficialul a precizat, [...] Articolul Președinta Parlamentului European vine la Chișinău pe 6–7 noiembrie apare prima dată în NordNews.
12:20
Contul de Facebook al primarului municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a fost blocat din motive încă necunoscute. Potrivit informațiilor transmise de Primărie, edilul nu poate, deocamdată, să interacționeze cu comentariile și opiniile cetățenilor la postările despre activitatea instituției. Serviciul Messenger asociat contului nu este nici el funcțional. Reprezentanții Primăriei anunță că au fost întreprinse demersurile necesare [...] Articolul Ungheni: contul de Facebook al primarului, blocat apare prima dată în NordNews.
12:10
Bărbații au un risc mai mare de a dezvolta cancer și de a muri din cauza acestei boli în comparație cu femeile, conform Institutului Național pentru Cancer din SUA. Detectarea precoce ar putea crește rata supraviețurii, însă mulți bărbați au tendința să ignore sau să minimizeze semnele de alarmă. Pierderea inexplicabilă în greutate mai mult de [...] Articolul Simptome precoce de cancer la bărbați care nu ar trebui ignorate apare prima dată în NordNews.
11:40
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația aparține șefei fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman, care a anunțat că formațiunea este pregătită să susțină învestirea executivului condus de Alexandru Munteanu, candidatul propus la funcția de prim-ministru. „Republica Moldova, cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare va avea [...] Articolul Doina Gherman: „Până la sfârșitul săptămânii viitoare, Moldova va avea un nou Guvern” apare prima dată în NordNews.
11:00
Mita de două mii de euro. Bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi cerut și primit două mii de euro de la o persoană implicată într-o procedură de executare, promițând că poate influența un executor judecătoresc pentru a obține o [...] Articolul Mita de două mii de euro. Bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență apare prima dată în NordNews.
10:30
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, este bănuit că ar fi cultivat și comercializat cannabis. În urma perchezițiilor făcute la domiciliul lui, oamenii legii au găsit două sere special amenajate și aproape 14 kg de masă vegetală în diferite stadii: plante verzi, plante uscate și droguri de tip „hidropon”. Operațiunea [...] Articolul VIDEO 14 kg de cannabis, depistate într-o gospodărie din Strășeni apare prima dată în NordNews.
