George Simion pierde apelul în procesul cu Anatol Șalaru

11:00

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi cerut și primit două mii de euro de la o persoană implicată într-o procedură de executare, promițând că poate influența un executor judecătoresc pentru a obține o [...] Articolul Mita de două mii de euro. Bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență apare prima dată în NordNews.