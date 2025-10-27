PeScurt // Atacuri rusești în regiunea Harkov. Două persoane au fost ucise, iar altele opt rănite în urma mai multor atacuri lansate de armata rusă în regiunea Harkov, în ultimele 24 de ore.

Agora.md, 27 octombrie 2025 08:40

PeScurt // Atacuri rusești în regiunea Harkov. Două persoane au fost ucise, iar altele opt rănite în urma mai multor atacuri lansate de armata rusă în regiunea Harkov, în ultimele 24 de ore.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
08:40
PeScurt // Atac în regiunea Sumî. Un microbuz a fost lovit, la 26 octombrie, de o dronă rusească, pe o autostradă din apropierea localității Nikolaevska. Agora.md
08:40
Farmacia Familiei redefinește frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025, cu mega reduceri și multe surprize Agora.md
08:40
PeScurt // Atacuri rusești în regiunea Harkov. Două persoane au fost ucise, iar altele opt rănite în urma mai multor atacuri lansate de armata rusă în regiunea Harkov, în ultimele 24 de ore. Agora.md
Acum 30 minute
08:30
Antreprenori implicați în controverse, pensionari și funcționari publici: Cine sunt donatorii PAS Agora.md
Acum o oră
08:10
Zborurile directe între India și China continentală au fost reluate, după mai mult de cinci ani Agora.md
Acum 12 ore
22:40
El Clásico: Real Madrid o învinge pe Barcelona și se distanțează în fruntea clasamentului Agora.md
22:10
El Clásico: Real Madrid o învinge pe Barcelona și se distanțează de urmăritoare Agora.md
21:30
Jannik Sinner, campion la Erste Bank Open Agora.md
21:10
Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte U23 Agora.md
21:10
PeScurt // Președinta R. Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la București cu Președintele României, Nicușor Dan. Potrivit unui comunicat, cei doi lideri au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale și despre proiecte comune. Agora.md
Acum 24 ore
18:10
R. Moldova, pregătită de următoarea etapă de aderare la UE. Sandu: Procesul, blocat de poziția Ungariei față de Ucraina Agora.md
16:40
Cer variabil și temperaturi de până la 18 grade Celsius: Cum va fi vremea la sfârșit de Octombrie Agora.md
15:00
Munteanu a anunțat o parte din garnitura noului Guvern: Cine ve conduce MJ, MS și MC Agora.md
14:00
Cristian Jardan - la Ministerul Culturii și Doina Nistor - la Ministerul Economiei. Sursele AGORA, despre fotoliile din Cabinetul Munteanu Agora.md
12:20
Irlanda: Candidata independentă Catherine Connolly a câștigat alegerile prezidențiale Agora.md
11:10
În Parlament ar urma să fie creată Comisia pentru integrare europeană. Grosu: Spătari, potrivit pentru funcția de șef Agora.md
10:00
Trei judecători, suspectați că au agresat un angajat al unei benzinării Agora.md
09:30
Mesaj fals, trimis din numele Poliției. IGP: „Fiți vigilenți, nu răspundeți” Agora.md
Ieri
19:40
România: Cea mai mare biserică ortodoxă din lume va fi inaugurată pe 26 octombrie, la București Agora.md
19:10
Culesul de ciuperci, în toi în Codrii Moldovei. Specialiștii: „Cunoscătorii tot pot da greș” (VIDEO) Agora.md
18:10
Peste 1.200 dintre deținuții din R. Moldova muncesc și sunt remunerați Agora.md
18:00
Peste 1.200 de deținuții din R. Moldova muncesc și sunt remunerați Agora.md
16:20
PACCO, pe masa noii legislaturi. Ministra Justiției, în exercițiu: „A fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția” Agora.md
15:00
Aglomerație la frontieră: Flux intens de călători la punctele de trecere Leușeni și Sculeni (UPDATE) Agora.md
15:00
PeScurt // Update. „Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat” la punctele de trecere a frontierelor Leușeni și Sculeni, comunică Poliția de Frontieră. Agora.md
14:40
Chișinău: Un grup de copii, pe acoperișul Hotelului Național (VIDEO) Agora.md
14:20
PNM cere în instanță constatarea vacanței funcției de bașcan al Găgăuziei și organizarea alegerilor repetate Agora.md
13:20
Grosu, despre funcționarea rețelelor de socializare: „Trebuie să avem niște reglementări” Agora.md
13:00
Șeful oficiului din Bălți al blocului „Victorie”, reținut. Este bănuit de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală (UPDATE) Agora.md
13:00
PeScurt // Evacuați. Patru palestinieni, membri de familie a unor cetățeni moldoveni, au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova. Agora.md
12:50
PeScurt // Start consultărilor. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, anunță că a început consultările publice cu privire la programul de guvernare. „Am avut prima discuție cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din R. Agora.md
12:30
Explozie într-un apartament din Florești: Două persoane au fost rănite, iar 51 - evacuate Agora.md
12:10
Pretins polițist, pe TikTok, dar fără acte în regulă. IGP: „Nu a fost vreodată angajat Poliției” și „nu deține dreptul de a conduce” Agora.md
11:30
Explozie într-un apartament din Florești: Două persoane, rănite. 51 de persoane, evacuate Agora.md
10:20
Două diplome și două burse? Perciun: „Discutăm creșterea investițiilor în programe duble pentru studenții din R. Moldova” Agora.md
09:30
Aglomerație la frontieră: Flux intens de călători la punctele de trecere Leușeni și Sculeni Agora.md
09:10
Aglomerație la frontieră: Flux intens de călători la punctul de trecere Leușeni Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Maia Sandu va participa la evenimentul de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București Agora.md
21:50
„Nu ne așteptăm la un deficit” și „Scade riscul scumpirilor majore”. Experți energetici, despre impactul sancțiunilor SUA asupra pieței carburanților din Moldova Agora.md
21:50
Buiucani: Pană de curent la mai multe adrese. Specialiștii au intervenit la fața locului Agora.md
21:30
Meta, sub lupa UE: Instagram și Facebook, acuzate că împiedică raportarea conținutului ilegal Agora.md
20:10
Accident pe str. Pelivan: Un SUV a ajuns în pilonii din marginea carosabilului Agora.md
20:00
Citații false pe adresa electronică. Poliția atenționează cetățenii să nu ofere date personale Agora.md
19:30
Cu exces de viteză, permis de conducere fals și 200 de euro mită pentru polițiști: Un tânăr ajunge în vizorul oamenilor legii Agora.md
19:20
PeScurt // Trafic aglomerat la frontiera Palanca–Maiaki–UdobnoeFluxul este intens pe ambele sensuri. Se lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației, comunică Poliția de Frontieră. Agora.md
19:10
Moldova evacuează patru palestinieni din Fâșia Gaza. Sunt membri de familie a cetățenilor moldoveni Agora.md
18:20
Chișinău: Accident cu implicarea unui echipaj de poliție. Trei mașini au fost avariate (VIDEO) Agora.md
18:10
Chișinău: Un automobil, în flăcări. O persoană a suferit intoxicație și arsuri Agora.md
18:10
Un deținut costă statul 410 lei pe zi, dublu față de acum cinci ani Agora.md
18:10
Bălți: O minoră ar fi fost agresată sexual de un alt minor. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.