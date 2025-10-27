PeScurt // Atacuri rusești în regiunea Harkov. Două persoane au fost ucise, iar altele opt rănite în urma mai multor atacuri lansate de armata rusă în regiunea Harkov, în ultimele 24 de ore.
Agora.md, 27 octombrie 2025 08:40
PeScurt // Atacuri rusești în regiunea Harkov. Două persoane au fost ucise, iar altele opt rănite în urma mai multor atacuri lansate de armata rusă în regiunea Harkov, în ultimele 24 de ore.
