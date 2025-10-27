O persoană, amendată cu 5.000 de lei, pentru tăieri ilegale în centrul capitalei. Activiștii cer primăriei replantarea copacilor

Agora.md, 27 octombrie 2025 14:50

O persoană, amendată cu 5.000 de lei, pentru tăieri ilegale în centrul capitalei. Activiștii cer primăriei replantarea copacilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 15 minute
14:50
O persoană, amendată cu 5.000 de lei, pentru tăieri ilegale în centrul capitalei. Activiștii cer primăriei replantarea copacilor Agora.md
Acum 30 minute
14:40
PeScurt // Următoarele ședințe, stabilite. Vicepreședinții, Biroul permanent al Parlamentului și componența numerică a comisiilor permanente va fi decisă joi, 27 octombrie. Agora.md
Acum o oră
14:20
Guvernul în exercițiu, despre propunerea lui Ion Ceban: „Nu sunt posturi vacante de membru al Executivului” Agora.md
Acum 2 ore
14:00
Cantinele școlare din Chișinău, dotate cu echipamente moderne în valoare de aproape 58 de milioane de lei Agora.md
14:00
„Centrala termică a fost conectată ilegal”: MoldovaGaz, despre deflagrația de la Florești Agora.md
13:50
PeScurt // Liderii de fracțiuni parlamentare, la discuții cu Igor Grosu. Se discută despre alegerea vicepreședinților, a Biroului permanent al Parlamentului, precum și despre componența numerică și nominală a comisiilor permanente, anunță Parlamentul. Agora.md
13:50
Moldovagaz atenționează consumatorii: Conectați-vă doar prin companii autorizate și respectați regulile de siguranță Agora.md
13:40
PSRM, vizat în percheziții: „Condamnăm ferm următorul val de represiune politică” Agora.md
13:30
Andrian Gavriliță, ministrul propus al Finanțelor, a ajuns la Guvern în perioada Filat. Acesta a fost consilierul câtorva premieri Agora.md
13:30
Consiliul de Supraveghere al maib îl desemnează pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte, sub rezerva aprobării BNM Agora.md
Acum 4 ore
13:00
Schema „ruda implicată în accident”: Un bărbat, condamnat la nouă ani de închisoare Agora.md
13:00
MITP Awards 2025 anunță finaliștii – 12 companii din Moldova care definesc inovația Agora.md
12:40
Primarul Ion Ceban se vrea membru al Guvernului Agora.md
12:40
Șefa MAI cu totalizări la final de mandat: „Au fost patru ani cu provocări. Două scrutine, tensiuni la frontieră și un război informațional” Agora.md
12:10
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil pentru pacienții din Orhei și Cahul. Au fost deschise două centre noi Agora.md
12:10
Majoritatea blocurilor din Chișinău sunt conectate la agentul termic. Au mai rămas 705 de clădiri Agora.md
12:10
Agenții AI, noii asistenți de cumpărături. Comerțul digital se reinventează Agora.md
12:00
Majoritatea locuințelor din Chișinău sunt conectate la agentul termic. Au mai rămas 705 Agora.md
11:50
Accident la intrarea în Bardar: Un șofer ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă. Mașina a doborât o răstignire (VIDEO) Agora.md
11:40
Patru palestinieni, membri ai unor familii din R. Moldova, evacuați din Fâșia Gaza Agora.md
11:20
Adrian Gavriliță, ministrul propus al Finanțelor, a ajuns la Guvern în perioada Filat. Acesta a fost consilierul câtorva premieri Agora.md
Acum 6 ore
11:00
Explozia din apartamentul de la Florești: O persoană a decedat la spital Agora.md
10:30
Percheziții la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române. La mijloc - presupuse acte de evaziune fiscală Agora.md
10:20
Evaziune fiscală de peste 6 milioane de lei la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române Agora.md
10:00
Trei nume noi în Guvernul Munteanu. Cine vor fi șefii la Finanțe, Economie și Reintegrare Agora.md
10:00
Nichita, după criticile din spațiul public: „Am studii superioare și tot dreptul legal să fiu în Parlament” (VIDEO) Agora.md
09:50
Nichita, după criticile din spațiul public: „Am studii superioare și tot dreptul legal să fiu în Parlament” Agora.md
09:30
PeScurt // Descinderi. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 27 octombrie, mai multe percheziții în nordul R. Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea unor eventuale destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul țării. Agora.md
09:20
Trei nume noi în Guvernul propus de Munteanu. Cine va fi șef la Finanțe, Economie și Reintegrare Agora.md
Acum 8 ore
08:40
PeScurt // Atac în regiunea Sumî. Un microbuz a fost lovit, la 26 octombrie, de o dronă rusească, pe o autostradă din apropierea localității Nikolaevska. Agora.md
08:40
Farmacia Familiei redefinește frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025, cu mega reduceri și multe surprize Agora.md
08:40
PeScurt // Atacuri rusești în regiunea Harkov. Două persoane au fost ucise, iar altele opt rănite în urma mai multor atacuri lansate de armata rusă în regiunea Harkov, în ultimele 24 de ore. Agora.md
08:30
Antreprenori implicați în controverse, pensionari și funcționari publici: Cine sunt donatorii PAS Agora.md
08:10
Zborurile directe între India și China continentală au fost reluate, după mai mult de cinci ani Agora.md
Acum 24 ore
22:40
El Clásico: Real Madrid o învinge pe Barcelona și se distanțează în fruntea clasamentului Agora.md
22:10
El Clásico: Real Madrid o învinge pe Barcelona și se distanțează de urmăritoare Agora.md
21:30
Jannik Sinner, campion la Erste Bank Open Agora.md
21:10
Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte U23 Agora.md
21:10
PeScurt // Președinta R. Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la București cu Președintele României, Nicușor Dan. Potrivit unui comunicat, cei doi lideri au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale și despre proiecte comune. Agora.md
18:10
R. Moldova, pregătită de următoarea etapă de aderare la UE. Sandu: Procesul, blocat de poziția Ungariei față de Ucraina Agora.md
16:40
Cer variabil și temperaturi de până la 18 grade Celsius: Cum va fi vremea la sfârșit de Octombrie Agora.md
Ieri
15:00
Munteanu a anunțat o parte din garnitura noului Guvern: Cine ve conduce MJ, MS și MC Agora.md
14:00
Cristian Jardan - la Ministerul Culturii și Doina Nistor - la Ministerul Economiei. Sursele AGORA, despre fotoliile din Cabinetul Munteanu Agora.md
12:20
Irlanda: Candidata independentă Catherine Connolly a câștigat alegerile prezidențiale Agora.md
11:10
În Parlament ar urma să fie creată Comisia pentru integrare europeană. Grosu: Spătari, potrivit pentru funcția de șef Agora.md
10:00
Trei judecători, suspectați că au agresat un angajat al unei benzinării Agora.md
09:30
Mesaj fals, trimis din numele Poliției. IGP: „Fiți vigilenți, nu răspundeți” Agora.md
25 octombrie 2025
19:40
România: Cea mai mare biserică ortodoxă din lume va fi inaugurată pe 26 octombrie, la București Agora.md
19:10
Culesul de ciuperci, în toi în Codrii Moldovei. Specialiștii: „Cunoscătorii tot pot da greș” (VIDEO) Agora.md
18:10
Peste 1.200 dintre deținuții din R. Moldova muncesc și sunt remunerați Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.