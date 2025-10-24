Pacienții oncologici din Orhei pot beneficia de chimioterapie mai aproape de casă

16:30

Olesea Stamate susține în legătură cu descinderile instituțiilor de drept în scandalul eliberării criminalilor periculoși că nici ea și nici tatăl său, avocatul Vladimir Kovali, nu sunt vizați de aceste acțiuni și că sunt deschiși să contribuie la desfășurarea anchetei. Fosta deputată a fost acuzată de PAS că ar fi abuzat de încrederea foștilor colegi din partid atunci când a înaintat amendamentele la Legea Amnistiei, care, ulterior, ar fi creat posibilitatea ca mai mulți condamnați la închisoare pe viață să fie eliberați.