BNM a adus lecțiile de educație financiară la Tiraspol: guvernatoarea Anca Dragu le-a vorbit elevilor de la liceul „Lucian Blaga” despre importanța cunoștințelor financiare
BNM.md, 25 octombrie 2025 13:40
Tema discuției - inflația și stabilitatea financiară - a fost prezentată într-un mod interactiv, adaptat curiozității și nivelului de cunoaștere ale tinerilor.
Republica Moldova – de la stabilitate la transformare: guvernatoarea Anca Dragu la forumul Aspen - German Marshall Fund, București 2025 # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a susținut un discurs în cadrul forumului Aspen - German Marshall Fund, găzduit de Banca Națională a României.
Anca Dragu: Educația financiară deschide orizonturi pentru a înțelege mecanismele și oportunitățile economice # BNM.md
La Banca Națională a Moldovei a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de merit și a premiilor câștigătorilor quiz-ului din cadrul „Taberei de educație financiară”, organizată de banca centrală și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în luna august 2025.
23 octombrie 2025
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Excelentă Sa Dominique Waag, alături de Nicolas Sejour, șeful Serviciului Economic Regional pentru Europa de Sud-Est și alți reprezentanți ai Misiunii economice și financiare din cadrul reprezentanței diplomatice franceze din țara noastră, din Republica Elenă și România.
Banca Națională a Moldovei a stabilit contribuțiile băncilor la fondul de rezoluție pentru anul 2026 # BNM.md
BNM, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, a calculat și a informat băncile licențiate care vor fi cuantumurile, tranșele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară.
22 octombrie 2025
21 octombrie 2025
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare" (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 03.11.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 20.10.2025, consultarea publică a proiectului de hotărâre “Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare” (în continuare – proiectul hotărârii). Scopul și necesitatea elaborării şi adoptării proiectului hotărârii este operarea modificărilor în actele normative secundare ca urmare a punerii în aplicare a Legii nr. 174/2024 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei). Proiectul hotărârii include unele prevederi preluate din Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018 (care urmează a fi abrogat), fiind ajustate la cadrul legal menționat. Prevederile de bază ale proiectului hotărârii sunt: particularitățile efectuării monitorizării, tipurile de controale, modul de desfășurare a controalelor, procedura de întocmire a actului privind rezultatele controlului și modul de aplicare a sancțiunilor, prescripțiilor și recomandărilor, includerea particularităților privind efectuarea inspecției pe teren; completarea cu prevederi privind suspendarea de drept a termenului de finalizare a procedurii administrative în cazul în care Banca Națională solicită informații, documente, explicații, opinii, fie de la participanții la procedura administrativă, fie de la alte autorități naționale sau din alte state, în cadrul procedurii administrative inițiate de Banca Națională; reglementarea procedurii de audiere (prin solicitarea opiniei scrise cu privire la rezultatele preliminare ale procedurii administrative) a participantului la procedura administrativă înainte de adoptarea unei decizii defavorabile pentru participantul la procedura administrativă; Regulamentul se va aplica Depozitarului central unic al valorilor mobiliare. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 03.11.2025 la adresa electronică: Supraveghere.DCU@bnm.md. Limba Română
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
În luna septembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 83,6% comparativ cu 79,2% în luna august 2025.
20 octombrie 2025
Moldova, parte a dialogului global pentru creștere economică, dezvoltare și stabilitate financiară: sinteza unei săptămâni intense a delegației BNM la Washington # BNM.md
Săptămâna de întrevederi și dialoguri la cel mai înalt nivel la Washington DC a plasat Republica Moldova în centrul discuțiilor globale despre creștere economică, dezvoltare, reforme și cooperare financiară.
În luna septembrie 2025, baza monetară a constituit 83 394,3 milioane lei, menținându-se practic la un nivel similar cu cel din luna august 2025 și înregistrând o scădere de 0,7 la sută față de perioada similară a anului precedent.
