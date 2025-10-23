Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă,
BNM.md, 23 octombrie 2025 14:10
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă,
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare" (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 03.11.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 20.10.2025, consultarea publică a proiectului de hotărâre “Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare” (în continuare – proiectul hotărârii). Scopul și necesitatea elaborării şi adoptării proiectului hotărârii este operarea modificărilor în actele normative secundare ca urmare a punerii în aplicare a Legii nr. 174/2024 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei). Proiectul hotărârii include unele prevederi preluate din Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158 din 11 iulie 2018 (care urmează a fi abrogat), fiind ajustate la cadrul legal menționat. Prevederile de bază ale proiectului hotărârii sunt: particularitățile efectuării monitorizării, tipurile de controale, modul de desfășurare a controalelor, procedura de întocmire a actului privind rezultatele controlului și modul de aplicare a sancțiunilor, prescripțiilor și recomandărilor, includerea particularităților privind efectuarea inspecției pe teren; completarea cu prevederi privind suspendarea de drept a termenului de finalizare a procedurii administrative în cazul în care Banca Națională solicită informații, documente, explicații, opinii, fie de la participanții la procedura administrativă, fie de la alte autorități naționale sau din alte state, în cadrul procedurii administrative inițiate de Banca Națională; reglementarea procedurii de audiere (prin solicitarea opiniei scrise cu privire la rezultatele preliminare ale procedurii administrative) a participantului la procedura administrativă înainte de adoptarea unei decizii defavorabile pentru participantul la procedura administrativă; Regulamentul se va aplica Depozitarului central unic al valorilor mobiliare. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 03.11.2025 la adresa electronică: Supraveghere.DCU@bnm.md. Limba Română
În luna septembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 83,6% comparativ cu 79,2% în luna august 2025.
20 octombrie 2025
19:30
Moldova, parte a dialogului global pentru creștere economică, dezvoltare și stabilitate financiară: sinteza unei săptămâni intense a delegației BNM la Washington # BNM.md
Săptămâna de întrevederi și dialoguri la cel mai înalt nivel la Washington DC a plasat Republica Moldova în centrul discuțiilor globale despre creștere economică, dezvoltare, reforme și cooperare financiară.
19:00
În luna septembrie 2025, baza monetară a constituit 83 394,3 milioane lei, menținându-se practic la un nivel similar cu cel din luna august 2025 și înregistrând o scădere de 0,7 la sută față de perioada similară a anului precedent.
19:00
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – septembrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – septembrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3 617,2 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
18:40
În luna septembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 546,3 milioane lei, majorându-se cu 6,2 la sută față de luna august 2025.
18:20
În luna septembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 237,0 milioane lei, în creștere cu 11,7 la sută față de luna precedentă.
18:00
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 03.11.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 20.10.2025, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009”. Elaborarea și adoptarea proiectului de hotărâre este determinată de aderarea Bulgariei la zona euro și adoptarea monedei euro (EUR) începând cu 01.01.2026 – data din care leva bulgară (BGN) va fi retrasă din circulație și nu va mai fi cotată. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația, și anume în temeiul art.51 lit.a) și d) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.39 alin (2) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859). Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate, până pe data de 03.11.2025, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic, pe adresa: official@bnm.md; secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md compartimentul Legislație / Transparența decizională sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
17:10
Republica Moldova avansează agenda finanțelor durabile prin consolidarea capacităților privind Taxonomia Verde # BNM.md
Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Corporația Financiară Internațională (IFC), a organizat recent o sesiune online de dezvoltare a capacităților intitulat „Consolidarea capacităților privind Taxonomia Finanțelor Durabile – Elemente de bază”.
11:50
19 octombrie 2025
09:20
Anca Dragu, în dialog cu diaspora din Washington DC: „Integrarea europeană este un proiect de amploare, iar fiecare cetățean moldovean, indiferent unde se află, poate fi parte din această construcție” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la o discuție cu membrii comunității moldovenești din SUA, desfășurată la sediul Ambasadei Republicii Moldova în SUA.
18 octombrie 2025
23:10
Guvernatoarea BNM la Washington: Moldova avansează cu reforme dedicate creșterii economice, transparenței și integrării europene # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la prezentarea raportului „Regional Economic Outlook” - un eveniment dedicat analizei perspectivelor economice și provocărilor comune ale Europei Centrale, de Est și de Sud-Est, organizat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI.
08:40
Guvernatoarea BNM a reprezentat Republica Moldova la evenimentul „Women Leaders’s Discussion”, în cadrul Reuniunilor anuale BM-FMI # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la evenimentul „Women Leaders’Discussion”, organizat de doamna Antonella Bassani, vicepreședintă a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI.
17 octombrie 2025
17:30
HCE al BNM nr.220/2025 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci şi modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei # BNM.md
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 220 din 25.09.2025 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci. În vigoare din 01.10.2026.
16:50
Conducerea BNM a participat la Washington la conferința „Gestionarea rezervelor într-un context global volatil” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, împreună cu viceguvernatoarea Tatiana Ivanicichina, a participat la conferința „Gestionarea rezervelor într-un context global volatil”, organizată la Washington, D.C., de Forumul Oficial al Instituțiilor Monetare și Financiare.
16:40
HCE al BNM nr. 219 din 25 septembrie 2025 Pentru modificarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activităţii băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 322/2018 # BNM.md
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 219 din 25 septembrie 2025 pentru modificarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activităţii băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 322/2018. În vigoare din 02.03.2026.
15:40
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat la evenimentul „Women Lead”, organizat de Banca Mondială la Washington, D.C., în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, desfășurate în perioada 13–18 octombrie 2025.
12:30
