Moldova, parte a dialogului global pentru creștere economică, dezvoltare și stabilitate financiară: sinteza unei săptămâni intense a delegației BNM la Washington
BNM.md, 20 octombrie 2025 19:30
Săptămâna de întrevederi și dialoguri la cel mai înalt nivel la Washington DC a plasat Republica Moldova în centrul discuțiilor globale despre creștere economică, dezvoltare, reforme și cooperare financiară.
În luna septembrie 2025, baza monetară a constituit 83 394,3 milioane lei, menținându-se practic la un nivel similar cu cel din luna august 2025 și înregistrând o scădere de 0,7 la sută față de perioada similară a anului precedent.
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – septembrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – septembrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3 617,2 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
În luna septembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 546,3 milioane lei, majorându-se cu 6,2 la sută față de luna august 2025.
În luna septembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 237,0 milioane lei, în creștere cu 11,7 la sută față de luna precedentă.
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 03.11.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 20.10.2025, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009”. Elaborarea și adoptarea proiectului de hotărâre este determinată de aderarea Bulgariei la zona euro și adoptarea monedei euro (EUR) începând cu 01.01.2026 – data din care leva bulgară (BGN) va fi retrasă din circulație și nu va mai fi cotată. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația, și anume în temeiul art.51 lit.a) și d) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.39 alin (2) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859). Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate, până pe data de 03.11.2025, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic, pe adresa: official@bnm.md; secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md compartimentul Legislație / Transparența decizională sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Republica Moldova avansează agenda finanțelor durabile prin consolidarea capacităților privind Taxonomia Verde # BNM.md
Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Corporația Financiară Internațională (IFC), a organizat recent o sesiune online de dezvoltare a capacităților intitulat „Consolidarea capacităților privind Taxonomia Finanțelor Durabile – Elemente de bază”.
Anca Dragu, în dialog cu diaspora din Washington DC: „Integrarea europeană este un proiect de amploare, iar fiecare cetățean moldovean, indiferent unde se află, poate fi parte din această construcție” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la o discuție cu membrii comunității moldovenești din SUA, desfășurată la sediul Ambasadei Republicii Moldova în SUA.
Guvernatoarea BNM la Washington: Moldova avansează cu reforme dedicate creșterii economice, transparenței și integrării europene # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la prezentarea raportului „Regional Economic Outlook” - un eveniment dedicat analizei perspectivelor economice și provocărilor comune ale Europei Centrale, de Est și de Sud-Est, organizat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI.
Guvernatoarea BNM a reprezentat Republica Moldova la evenimentul „Women Leaders’s Discussion”, în cadrul Reuniunilor anuale BM-FMI # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la evenimentul „Women Leaders’Discussion”, organizat de doamna Antonella Bassani, vicepreședintă a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI.
HCE al BNM nr.220/2025 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci şi modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei # BNM.md
Hotărârea Hotărîrea aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci Hotărâre nr. 220 din 25.09.2025 Hotărâre nr. 220 25.09.2025 HCE al BNM nr. 220 din 25.09.2025 HCE nr. 220 din 25.09.2025 HCE al BNM nr. 220 HCE nr. 220 HCE 220 220 în vigoare 01.10.2026 în vigoare din 01.10.2026 01.10.2026 1 octombrie 2025
Conducerea BNM a participat la Washington la conferința „Gestionarea rezervelor într-un context global volatil” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, împreună cu viceguvernatoarea Tatiana Ivanicichina, a participat la conferința „Gestionarea rezervelor într-un context global volatil”, organizată la Washington, D.C., de Forumul Oficial al Instituțiilor Monetare și Financiare.
HCE al BNM nr. 219 din 25 septembrie 2025 Pentru modificarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activităţii băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 322/2018 # BNM.md
Hotărârea Hotărîrea Hotărârea nr. 219 din 25 septembrie 2025 Hotărârea nr. 219 25 septembrie 2025 Hotărârea 219 din 25 septembrie 2025 Hotărârea nr. 219 din 25.09.2025 HCE al BNM nr. 219 din 25 septembrie 2025 HCE al BNM nr. 219 din 25.09.2025 HCE nr. 219 din 25 septembrie 2025 HCE 219 din 25.09.2025 HCE 219 219 în vigoare 02.03.2026 în vigoare din 02.03.2026 02.03.2026 2 martie 2025 în vigoare 2 martie 2026
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat la evenimentul „Women Lead”, organizat de Banca Mondială la Washington, D.C., în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, desfășurate în perioada 13–18 octombrie 2025.
HCE al BNM nr.218 din 25.09.2025 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018” # BNM.md
Hotărârea Hotărîrarea Hotărîrea modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii al societății financiare holding sau holding mixte conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare HCE al BNM nr.218 din 25.09.2025 HCE al BNM nr.218 25.09.2025 HCEnr.218 din 25.09.2025 Hotărârea nr.218 din 25.09.2025 HCE nr.218 HCE 218 218 Hotărârea 218 în vigoare 02.11.2025 în vigoare din 02.11.2025 02.11.2025 2 noiembrie 2025
Republica Moldova, parte activă a dialogului regional în cadrul Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale # BNM.md
Delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, împreună cu oficiali de la Ministerul Finanțelor, a participat la ședința anuală a Constituenței din care face parte și Republica Moldova în cadrul Fondului Monetar Internațional și al Grupului Băncii Mondiale.
Ca urmare a analizelor și studiilor efectuate la situația de la finele trimestrului II 2025, s-a constatat un nivel adecvat de reziliență la risc al sectorului bancar, caracterizat de mai multe dimensiuni ale riscurilor.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în discuție cu conducerea FMI despre perspectivele economice globale și rolul Moldovei în regiune # BNM.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu domnul Kenji Okamura, director general adjunct al Fondului Monetar Internațional, în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, desfășurate la Washington.
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI) al constituenței din care face parte și Republica Moldova, și Marnix van Rij, director executiv supleant al FMI pentru aceeași constituență.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu Alfred Kammer, Directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional: Continuăm reformele care consolidează guvernanța și apropie Republica Moldova de standardele europene # BNM.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu Alfred Kammer, directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI).
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Washington: Moldova, parte integrantă a Europei financiare și exemplu de transformare regională # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat, în calitate de vorbitor, la evenimentul „Stabilitate, securitate și prosperitate în Europa de Sud-Est”, organizat de Hudson Institute în Washington D.C.
Guvernatoarea BNM la reuniunea liderelor mondiale în finanțe pe tema „Noile forme de bani și plăți digitale” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat la reuniunea informală a guvernatoarelor și viceguvernatoarelor băncilor centrale din țările europene și alte state membre ale Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurată la 15 octombrie 2025, în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI.
Delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Departamentului Trezoreriei SUA (U.S. Department of the Treasury), delegație condusă de William Beach, asistentul adjunct interimar al Secretarului pentru Europa și Eurasia în cadrul Departamentului.
Viceguvernatorul BNM Mihnea Constantinescu: Agilitate instituțională și orientare strategică – formula de convergență a economiilor mici și deschise # BNM.md
Viceguvernatorul BNM, Mihnea Constantinescu, a participat în calitate de vorbitor la conferința anuală a Băncii Centrale a Lituaniei, organizată împreună cu CompNet - Rețeaua europeană de cercetare a competitivității.
Dialog la Washington între BNM și Grupul Băncii Mondiale: reforme, digitalizare și finanțare sustenabilă # BNM.md
În marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut loc o întrevedere cu Eugene Rhuggenaath, director executiv al Grupului Băncii Mondiale (GBM) pentru Republica Moldova.
Aprecieri la Washington pentru Moldova: un partener de încredere pe calea reformelor și a integrării europene # BNM.md
Delegația BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Antonella Bassani, vicepreședintă a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, și cu Alfonso Garcia Mora, vicepreședinte al Corporației Financiare Internaționale (IFC) pentru Europa, America Latină și Caraibe.
Conducerea BNM a început la Washington seria întrevederilor bilaterale în marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional # BNM.md
Întrevederile bilaterale ale delegației BNM, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, au debutat astăzi la sediul Fondului Monetar Internațional, în marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, care se desfășoară la Washington.
Delegația Băncii Naționale a Moldovei participă la Reuniunile Anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional # BNM.md
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă, în perioada 13–18 octombrie 2025, la Reuniunile Anuale ale Grupului Băncii Mondiale (GBM) și Fondului Monetar Internațional (FMI), care se desfășoară în Washington D.C., Statele Unite ale Americii.
