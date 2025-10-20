Moldova, parte a dialogului global pentru creștere economică, dezvoltare și stabilitate financiară: sinteza unei săptămâni intense a delegației BNM la Washington

18:00

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 20.10.2025, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009”. Elaborarea și adoptarea proiectului de hotărâre este determinată de aderarea Bulgariei la zona euro și adoptarea monedei euro (EUR) începând cu 01.01.2026 – data din care leva bulgară (BGN) va fi retrasă din circulație și nu va mai fi cotată. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația, și anume în temeiul art.51 lit.a) și d) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.39 alin (2) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859). Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate, până pe data de 03.11.2025, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic, pe adresa: official@bnm.md; secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md compartimentul Legislație / Transparența decizională sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română