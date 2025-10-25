Ceapa moldovenească pierde teren în fața Ucrainei

20:20

Circa 99% din recolta de rapiță din Republica Moldova a fost deja comercializată, iar pe piață aproape că nu mai există ofertă disponibilă. Cererea rămasă este limitată, provenind în special de la cumpărători care încearcă să asigure ultimele volume pentru export. Unii traderi sunt dispuși să ofere prețuri mai mari, chiar peste nivelul mediu al pieței, pentru a-și completa contractele de livrare.