Tinerii moldoveni descoperă secretele finanțelor și primesc premii de la BNM

Reducerea vizibilă a importurilor de îngrășăminte în anul 2024 se explică prin constrângerile de lichiditate, dar și prin comportamentul strategic al fermierilor din Republica Moldova și din întreaga regiune a Bazinului Mării Negre, care preferă să amâne achizițiile majore de îngrășăminte până după finalizarea sezonului agricol de toamnă. Astfel, fermierii așteaptă să vadă dacă anul agricol se dovedește secetos sau roditor înainte de a decide nivelul investițiilor pentru recolta următoare.