Deocamdată nu se schimbă tarifele la energie și gaze

12:00

Exporturile de grâu din Republica Moldova au înregistrat, în primele trei luni ale sezonului actual (iulie–septembrie 2025), cea mai bună performanță din ultimii patru ani. În perioada analizată, din țară au plecat peste hotare 483,4 mii tone de grâu, la un preț mediu de 3,53 lei/kg. Volumul este cu 42% mai mare decât în aceeași perioadă din 2024, când exporturile au fost de 340 mii tone, și cu aproape 19% peste nivelul din 2023, când s-au livrat 406 mii tone.