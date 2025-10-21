Moldova accelerează reformele și securitatea energetică
Agrobook, 21 octombrie 2025 17:20
În marja reuniunii Consiliului Transport, Telecomunicații și Energie (TTE) al Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg, ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a avut o serie de întrevederi de nivel înalt cu oficiali europeni și omologi din state membre UE. Discuțiile s-au concentrat pe continuarea reformelor energetice, consolidarea securității regionale și accelerarea integrării Moldovei în piața energetică europeană.
Acum 30 minute
17:20
În marja reuniunii Consiliului Transport, Telecomunicații și Energie (TTE) al Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg, ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a avut o serie de întrevederi de nivel înalt cu oficiali europeni și omologi din state membre UE. Discuțiile s-au concentrat pe continuarea reformelor energetice, consolidarea securității regionale și accelerarea integrării Moldovei în piața energetică europeană.
Acum 6 ore
13:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a raportat că rata creditelor neperformante (NPL) în sectorul bancar a crescut ușor în trimestrul II 2025, atingând 4,5%, în urcare cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior.
12:40
Asociația Forța Fermierilor solicită partidului de guvernare să consulte obligatoriu organizațiile agricole înainte de desemnarea viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Organizația subliniază că persoana propusă trebuie să își prezinte public viziunea pentru agricultură, să răspundă la întrebările fermierilor și să își asume angajamente clare.
Acum 12 ore
09:40
Săptămâna de întrevederi și dialoguri la cel mai înalt nivel, desfășurată la Washington DC, a plasat Republica Moldova în centrul discuțiilor globale privind creșterea economică, reformele structurale și cooperarea financiară.
Acum 24 ore
18:10
Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct" anunță deschiderea înregistrărilor pentru Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a, care va avea loc pe 27–28 noiembrie 2025, la Chișinău.
Ieri
12:20
În perioada 13–17 octombrie 2025, autoritățile din Republica Moldova au autorizat cereri de plată pentru acordarea sprijinului financiar în valoare totală de 4 570 000 lei, provenind din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin diferite mecanisme de subvenționare.
12:00
Tot mai mulți locuitori ai Republicii Moldova recurg la credite pentru a acoperi cheltuielile cotidiene, deoarece creșterea prețurilor depășește ritmul de majorare a veniturilor. Potrivit expertului economic Viorel Gîrbu, volumul total al creditelor acordate de băncile comerciale a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei.
11:10
Peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din Republica Moldova s-au reunit sâmbătă, 18 octombrie 2025, la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari în satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi. Evenimentul a sărbătorit eroii care își riscă viața pentru siguranța comunităților și a inclus activități educative, competiții spectaculoase, expoziție de tehnică de intervenție, târguri cu produse locale și distracții pentru copii.
11:00
Consumul total anual de zahăr în Republica Moldova, inclusiv pentru industria alimentară și consumul casnic, este estimat oficial la 63 000 – 67 000 tone pe an (date ale Biroului Național de Statistică).
09:50
Fermierii din sectorul zootehnic din Republica Moldova pot depune, începând cu 20 octombrie 2025, dosarele de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)", finanțat de Banca Mondială.
09:20
Începând cu anul 2024, Republica Moldova s-a confruntat cu un val neobișnuit de importuri masive de zahăr alb ieftin – fenomen practic inexistent anterior. Principala sursă a acestor importuri a fost Serbia, iar volume considerabile au venit și din Uniunea Europeană.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) al Republicii Moldova a emis un Cod Galben de pericol meteorologic din cauza înghețurilor. În noaptea și dimineața zilei de 20 octombrie, se estimează izolat, în depresiuni, înghețuri în aer de –1…–2°C. Pe 21 octombrie, înghețurile se vor manifesta pe arii extinse, cu temperaturi de –1…–3°C.
11:10
După o vară secetoasă, ploile din ultimele săptămâni au lovit puternic viile din Hâncești, afectând culturile de struguri de masă și provocând pierderi semnificative agricultorilor. În special, strugurii de soi „Moldova", destinați exportului, au fost grav afectați.
10:50
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doamna Anca Dragu, a participat la o întâlnire cu reprezentanți ai comunității moldovenești din Statele Unite ale Americii, organizată la sediul Ambasadei Republicii Moldova la Washington. Discuțiile au vizat evoluțiile economice recente, dezvoltarea pieței financiare și consolidarea legăturilor dintre Moldova și diaspora.
17 octombrie 2025
16:10
Anca Dragu promovează leadershipul feminin la „Women Lead” 2025, eveniment al Băncii Mondiale # Agrobook
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la evenimentul internațional „Women Lead", organizat de Banca Mondială la Washington, D.C., în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, desfășurate în perioada 13–18 octombrie 2025. Din partea BNM a fost prezentă și viceguvernatoarea Tatiana Ivanicichina.
11:30
În perioada 15–17 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a găzduit o misiune de asistență tehnică în cadrul Proiectului Twinning „Sprijin pentru modernizarea procedurilor privind resursele umane și dezvoltarea AIPA". Aceasta a vizat dezvoltarea și modernizarea sistemului de management al resurselor umane, pentru creșterea eficienței instituționale și a profesionalismului.
10:30
Serviciul Fiscal de Stat pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare și aplică cele mai simple și eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare și a spori nivelul de conformare fiscală voluntară.
10:10
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova au participat la reuniunea informală a Grupului de Lucru al Comisiei Europene pentru șefii serviciilor de sănătate a plantelor (COPHs – Commission Working Group for Chief Officers on Plant Health), desfășurată la Copenhaga, sub egida Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene, în contextul Președinției daneze a Consiliului Uniunii Europene.
09:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că, deocamdată, nu există motive care să justifice modificarea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale. Potrivit oficialului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza tarifele doar în funcție de consum, de condițiile meteorologice din iarnă și de situația regională.
16 octombrie 2025
20:40
Piața florii-soarelui în Republica Moldova: creștere de preț sub influența întârzierilor la recoltare și a cursului valutar # Agrobook
Prețurile la floarea-soarelui din Republica Moldova înregistrează o tendință ascendentă, cu creșteri de 0,20–0,30 lei/kg în ultimele două săptămâni. Principalele cauze sunt întârzierile în recoltare și creșterea cursului dolarului american.
20:30
Piața porumbului din Republica Moldova se menține în prezent stabilă, cu prețuri constante. În nordul țării, porumbul se vinde în jurul valorilor de 3,00–3,15 lei/kg, iar în sud, cotațiile ajung la 3,40–3,50 lei/kg, în funcție de calitate și umiditate.
20:20
Circa 99% din recolta de rapiță din Republica Moldova a fost deja comercializată, iar pe piață aproape că nu mai există ofertă disponibilă. Cererea rămasă este limitată, provenind în special de la cumpărători care încearcă să asigure ultimele volume pentru export. Unii traderi sunt dispuși să ofere prețuri mai mari, chiar peste nivelul mediu al pieței, pentru a-și completa contractele de livrare.
20:10
Orzul rămâne liderul pieței cerealelor din Republica Moldova, însă presiunile se amplifică # Agrobook
Prețul orzului în Republica Moldova rămâne ridicat și stabil, consolidându-și poziția de cea mai valoroasă cereală furajeră din sezonul actual. În nordul și centrul țării, orzul se tranzacționează la un preț minim de 3,15 lei/kg, iar în sud, în zona portuară Giurgiulești, cotațiile ajung la 3,65–3,70 lei/kg. Prețul mediu în regiunea Centru-Sud se situează în jurul valorii de 3,35 lei/kg.
19:50
În această săptămână, piața grâului din Republica Moldova se caracterizează printr-o stabilitate relativă a prețurilor, însă tendințele comerciale indică un posibil trend descendent pe termen scurt.
18:30
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, împreună cu oficiali de la Ministerul Finanțelor, a participat la ședința anuală a Constituenței FMI și Grupului Băncii Mondiale (GBM). Evenimentul s-a desfășurat în perioada 13–18 octombrie 2025, la Washington, și a reunit reprezentanți ai băncilor centrale și ministerelor de finanțe din statele membre.
18:00
Fondul Monetar Internațional estimează că economia Republicii Moldova va crește cu 1,7% în 2025, după o creștere modestă de 0,1% în anul precedent. Această prognoză reprezintă o majorare de 1,1 puncte procentuale față de estimarea publicată în aprilie.
16:30
O echipă a Băncii Mondiale efectuează, în perioada 13–17 octombrie 2025, o misiune de sprijin pentru implementarea proiectului „Eficiența achizițiilor publice și valoarea pentru bani în Republica Moldova", finanțat prin Fondul fiduciar multidonator „Moldova – Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare" (M-GROW).
16:10
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei, a participat la cel de-al VIII-lea Congres al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resursele Energetice din Republica Moldova (FSCRE), desfășurat la Chișinău sub genericul „Organizarea pentru un viitor just, echitabil".
16:00
Bugetul asigurărilor sociale a acumulat 37,7 miliarde lei în primele nouă luni ale anului # Agrobook
Bugetul asigurărilor sociale de stat din Moldova a înregistrat, în perioada ianuarie–septembrie 2025, venituri totale de 37,7 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 77,8% din planul anual, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).
15:40
Perioada de depunere a cererilor pentru sprijinul financiar acordat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie curent.
10:50
La 9 octombrie 2025, la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, Serviciul Vamal, împreună cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), a organizat o instruire comună pentru reprezentanții instituțiilor de control la frontieră.
10:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noi cerințe de igienă pentru producerea, procesarea și comercializarea produselor de origine animală, în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Noile reglementări sporesc calitatea produselor, reduc riscurile pentru consumatori și consolidează încrederea în siguranța alimentelor de pe piața internă.
10:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat, în calitate de vorbitor, la evenimentul internațional „Stabilitate, securitate și prosperitate în Europa de Sud-Est", organizat de Hudson Institute la Washington D.C. Forumul a reunit lideri politici și reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune, printre care Alexandru
15 octombrie 2025
14:10
Caz de Pestă porcină africană confirmat în raionul Orhei: ANSA anunță măsuri urgente de prevenire și control # Agrobook
ANSA a confirmat un caz de Pestă porcină africană în localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Autoritățile au instituit carantină și zone de protecție, îndemnând populația să achiziționeze doar porci identificați și cu certificat veterinar. The post Caz de Pestă porcină africană confirmat în raionul Orhei: ANSA anunță măsuri urgente de prevenire și control appeared first on AgroBook.
14:00
Chișinău găzduiește lansarea platformelor naționale pentru implementarea Directivei-cadru privind apa în Moldova, Ucraina și Armenia # Agrobook
La Chișinău a fost lansată platforma națională de coordonare pentru implementarea Directivei-cadru privind apa a Uniunii Europene în Republica Moldova, Ucraina și Armenia, în cadrul programului EU4Green Recovery East 2025–2028. The post Chișinău găzduiește lansarea platformelor naționale pentru implementarea Directivei-cadru privind apa în Moldova, Ucraina și Armenia appeared first on AgroBook.
13:50
Din martie 2026, tarifele pentru transportul public din Republica Moldova vor crește cu până la 20%, conform noii metodologii aprobate de Guvern. The post Tarifele pentru transportul public vor crește cu până la 20% din martie 2026 appeared first on AgroBook.
13:30
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut întrevederi cu Antonella Bassani, vicepreședintă Banca Mondială pentru Europa și Asia Centrală, și cu Alfonso Garcia Mora, vicepreședinte IFC pentru Europa, America Latină și Caraibe. The post Republica Moldova avansează în stabilitate financiară și finanțare durabilă appeared first on AgroBook.
13:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru 2025-2027. Documentul stabilește priorități strategice pentru accelerarea transformării digitale și interoperabilitatea cu sistemele fiscale ale Uniunii Europene. The post Moldova accelerează digitalizarea Serviciului Fiscal 2025-2027 appeared first on AgroBook.
12:40
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) și Ministerul Energiei au lansat o campanie națională de informare pentru promovarea eficienței energetice și a consumului rațional de energie în instituțiile publice, sectorul privat și gospodării. The post Campanie națională pentru eficiența energetică în Moldova appeared first on AgroBook.
12:20
În august 2025, exporturile Republicii Moldova au totalizat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Importurile au însumat 889,2 milioane dolari, în ușoară diminuare lunară de 1,8%, însă cu 20,8% mai mari decât în august 2024. The post Comerțul exterior al Moldovei în august 2025 appeared first on AgroBook.
12:10
Începând cu 25 octombrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 189/2025 pentru modificarea unor acte normative ce țin de protecția consumatorilor de servicii financiare. Legea a fost elaborată și promovată de Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), cu scopul de a consolida cadrul legal în domeniu. Măsurile adoptate vin în contextul în care, din 1 iulie 2023, CNPF exercită atribuțiile de reglementare și supraveghere în acest sector. The post Protecția consumatorilor în servicii financiare appeared first on AgroBook.
11:10
Tot mai multe femei din Moldova conduc ferme, formează echipe și dezvoltă proiecte agricole complexe. Potrivit datelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (#AIPA), în ultimul an, 746 de femei antreprenoare au beneficiat de finanțări prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în valoare totală de peste 185 milioane de lei. The post 746 de femei antreprenoare investesc în dezvoltarea agriculturii moderne appeared first on AgroBook.
10:10
În marja Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Eugene Rhuggenaath, director executiv al Grupului Băncii Mondiale (GBM) pentru Republica Moldova. The post Dialog la Washington între BNM și Grupul Băncii Mondiale appeared first on AgroBook.
14 octombrie 2025
18:50
Întrevederile Băncii Naționale a Moldovei cu FMI și Banca Mondială la Washington: Reformele și stabilitatea financiară, în prim-plan # Agrobook
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a început seria de întrevederi bilaterale la sediul Fondului Monetar Internațional (FMI) din Washington, în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale (GBM) și FMI. The post Întrevederile Băncii Naționale a Moldovei cu FMI și Banca Mondială la Washington: Reformele și stabilitatea financiară, în prim-plan appeared first on AgroBook.
17:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat Campania de informare 2025, dedicată promovării oportunităților de subvenționare oferite prin Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR). Activitățile s-au desfășurat în perioada 6–10 octombrie 2025, în 16 localități din țară, cu participarea grupurilor țintă din peste 30 de raioane. The post AIPA a încheiat Campania de informare 2025 privind subvențiile pentru agricultură appeared first on AgroBook.
17:20
Municipiul Chișinău rămâne principalul motor al economiei naționale, contribuind cu peste 60% la activitatea economică totală a Republicii Moldova. Totodată, mai mult de jumătate din producția industrială este realizată în capitală, potrivit datelor prezentate de analistul economic Veaceslav Ioniță, în contextul hramului orașului, sărbătorit pe 14 octombrie. The post Chișinăul generează peste 60% din activitatea economică a Republicii Moldova appeared first on AgroBook.
17:10
Consiliul Concurenței pune sub semnul întrebării temeiul măsurii provizorii prin care Guvernul a introdus o taxă vamală de 75% la importul de zahăr din Serbia, avertizând că aceasta ar putea duce la creșterea prețurilor și la consolidarea poziției dominante a producătorilor locali. The post Consiliul Concurenței avertizează riscuri de monopolizare și scumpiri pe piața zahărului appeared first on AgroBook.
14:10
Descoperă cum tehnologiile moderne, precum senzori, drone și gemeni digitali, pot ajuta fermierii moldoveni să gestioneze mai eficient culturile și resursele agricole. The post Agricultura de precizie și gemenii digitali: Viitorul fermelor appeared first on AgroBook.
14:00
În Europa, albinele sălbatice și fluturii se confruntă cu un declin semnificativ: peste 170 de specii de albine și 40% dintre fluturii endemici sunt acum amenințați, potrivit unui raport recent al IUCN. The post Declinele polenizatorilor în Europa: Ce înseamnă pentru fermierii din Moldova appeared first on AgroBook.
13:40
Astăzi, 14 octombrie, Chișinăul își sărbătorește Hramul Orașului – Ziua Chișinăului, o zi specială dedicată comunității, tradițiilor și valorilor capitalei. The post Hramul Chișinăului 2025: Tradiție, Meșteșug și Gusturi Locale appeared first on AgroBook.
