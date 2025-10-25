Peste 18.000 de moldoveni și-au găsit un loc de muncă în 2025: cel mai bun rezultat din ultimii ani
Banca Mea, 25 octombrie 2025 05:15
Vești bune pentru piața muncii din Moldova. De la începutul anului, peste 18.000 de persoane au fost angajate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – cel mai bun rezultat din ultimii ani. Cele mai multe angajări s-au făcut în servicii sociale și personale, agricultură, comerț, industrie și construcții. Printre cei care au reușit să se angajeze sunt femei, tineri,...
Acum 30 minute
05:15
Acum 12 ore
18:00
Atenție, antreprenori: până pe 27 octombrie trebuie achitate impozitele și depuse rapoartele fiscale pentru luna septembrie # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 27 octombrie 2025 este ultima zi pentru achitarea impozitelor și depunerea rapoartelor fiscale aferente lunii septembrie. Printre formularele ce trebuie prezentate se numără: Impozitul pe venit – IPC21 și IU17; TVA și accize – TVA12, ACZ09; Taxa pentru mărfurile care poluează mediul – POLMED25; Declarația privind utilizarea distilatelor obținute pe bază de...
16:45
Experiență de vis la Londra: maib și Mastercard lansează promoția „maib junior te duce în tabără” # Banca Mea
maib și Mastercard lansează promoția „maib junior te duce în Londra”, care oferă adolescenților din Republica Moldova șansa de a participa la o tabără internațională de două săptămâni la Canford School, una dintre cele mai prestigioase instituții educaționale din Marea Britanie. Campania are loc în perioada 21 octombrie 2025 – 21 aprilie 2026 și este împărțită în trei etape de câte două luni....
Acum 24 ore
15:00
FinComBank susține educația financiară a tinerilor din Colegiul Național de Comerț al ASEM # Banca Mea
FinComBank a participat la seminarul „Construiește-ți viitorul financiar cu FinComBank”, organizat cu ocazia aniversării a 81 de ani de la fondarea Colegiului Național de Comerț al ASEM, eveniment dedicat formării competențelor economice și financiare ale tinerilor. Elevii din specialitatea „Finanțe și Bănci” au aflat, într-un mod interactiv, cum pot gestiona eficient bugetul personal, cum...
12:15
Europenii simt o îmbunătățire a nivelului de trai: percepția sărăciei a scăzut la 17,4% în 2024 # Banca Mea
Tot mai mulți cetățeni ai Uniunii Europene declară că reușesc să facă mai ușor față cheltuielilor zilnice. În 2024, rata percepută a sărăciei în UE a coborât la 17,4%, față de 19,1% în anul precedent, potrivit Eurostat, citat de AGERPRES. Cele mai ridicate niveluri ale sărăciei percepute se înregistrează în Grecia , Bulgaria , Slovacia și România , în timp ce Țările de Jos și Germania...
10:30
Moldindconbank a redeschis sucursala din Soroca într-o nouă locație, amplasată chiar în centrul orașului, pe strada Ștefan cel Mare 25. Noul spațiu oferă clienților un mediu modern, confortabil și accesibil, unde pot beneficia de toate serviciile băncii. Redeschiderea sucursalei confirmă angajamentul Moldindconbank de a fi mereu aproape de clienți și de a le oferi experiențe bancare la...
08:45
Banca Mondială finanțează cu 7,9 milioane de dolari restaurarea ecosistemelor din bazinul Nistrului # Banca Mea
Banca Mondială a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine” , finanțat prin Fondul Global de Mediu . Proiectul urmărește extinderea practicilor de management durabil în bazinul râului Nistru, zonă esențială pentru echilibrul ecologic și socio-economic al Moldovei. Prin soluții bazate pe natură, RE-MAP va contribui la...
Ieri
18:15
Depozitul ProClassic de la ProCredit Bank: Economisire cu dobândă fixă și siguranță germană # Banca Mea
Pentru cei care doresc să își investească profitabil banii pe termen determinat, ProCredit Bank, singura bancă germană din Republica Moldova, oferă Depozitul ProClassic. Acesta este soluția simplă care asigură un venit sigur și garantat. Depozitul este disponibil în MDL , USD și EUR , pe perioade ce variază între 6 și 36 de luni. Beneficiile Depozitului ProClassic: Rată Fixă Garantată: Profitul...
15:30
Mai multă siguranță în aplicația OTP Mobile Banking: noua actualizare îți protejează datele și tranzacțiile # Banca Mea
Mai multă siguranță în aplicația OTP Mobile Banking: noua actualizare îți protejează datele și tranzacțiile
13:00
Între 15 și 19 octombrie, echipa de fotbal a Moldindconbank a reprezentat Republica Moldova la prestigiosul turneu Euro Business Cup, organizat de Federația Europeană de Minifotbal, în Antalya, Turcia. Evenimentul a reunit echipe de minifotbal din companii de top din 22 de țări, oferind un cadru competitiv și de networking pentru mediul corporativ european. „Echipa #Moldindconbank a impresionat...
12:00
Prețurile metalelor prețioase au scăzut marți, după ce investitorii au decis să marcheze profiturile obținute în urma recordurilor atinse în ultimele săptămâni. Cotația aurului a pierdut peste 5%, până la 4.131,40 dolari uncia — cea mai accentuată scădere din 2020, potrivit datelor Bloomberg, citate de Agerpres. Argintul a înregistrat o diminuare de peste 8,6%, până la 47,89 dolari uncia, cea...
09:30
B.C. „FinComBank” S.A. propune persoanelor fizice din Republica Moldova posibilitatea de a procura automobile Mercedes-Benz în leasing, cu o dobândă anuală de 6% și condiții flexibile de finanțare. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025. Programul este destinat cetățenilor cu vârsta între 21 de ani și până la pensionare, care dispun de un loc stabil de muncă de minimum șase luni și,...
08:15
Analiză: Salariul mediu din Moldova ar putea depăși 16.000 de lei în 2025. Angajările se bazează tot mai mult pe abilități soft # Banca Mea
Piața muncii din Republica Moldova traversează o perioadă de transformare accelerată, marcată de creșterea salariilor, scăderea șomajului în rândul tinerilor și accentul tot mai mare pus de angajatori pe competențele interpersonale. Concluziile apar în analiza „Norme și reglementări europene de pe piața forței de muncă. Aspecte de context ale acestora din Republica Moldova”, elaborată de Iurie...
08:00
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
EuroCreditBank lansează promoția „CrediTARE”: credite de consum pentru vise care contează # Banca Mea
EuroCreditBank a lansat campania „CrediTARE – Pentru vise care contează”, destinată persoanelor care își doresc să acceseze credite de consum în condiții avantajoase și fără garanții. Promoția este valabilă în perioada 22 octombrie – 31 decembrie 2025, oferind o rată fixă de la 9% anual până la data de 30 iunie 2026. Clienții pot solicita sume de până la 400.000 de lei, cu o perioadă de...
18:00
Energbank premiază deținătorii cardurilor Visa: iPhone 16 Pro și AirPods Pro 2 în joc până la 31 octombrie # Banca Mea
Energbank desfășoară campania „Card de nota 10”, adresată deținătorilor cardurilor Visa care efectuează plăți de cel puțin 1.000 de lei în perioada 1 august – 31 octombrie 2025. Fiecare tranzacție eligibilă asigură înscrierea automată în tragerea la sorți lunară, fără completarea vreunui formular. În total, banca oferă 10 iPhone 16 Pro și 10 seturi AirPods Pro 2, ca parte a tombolei dedicate...
16:45
Victoriabank avertizează: escrocii folosesc apeluri înșelătoare pentru a obține acces la telefon și conturi bancare # Banca Mea
Victoriabank avertizează populația despre o nouă metodă de fraudă digitală, prin care escrocii apelează persoane sub pretextul „optimizării semnalului” sau „configurării telefonului”. Potrivit băncii, victimele sunt convinse să instaleze o aplicație care le oferă atacatorilor acces complet la dispozitiv și la conturile bancare. În doar câteva minute, banii pot fi retrași fraudulos. Victoriabank...
14:30
Băncile din zona euro ar putea fi expuse riscului de a-și reduce creditele către economie dacă fluxurile de finanțare în dolari s-ar opri brusc, avertizează Philip Lane, economistul-șef al Băncii Centrale Europene, potrivit Agerpres. Lane a explicat că „prezența combinată a unui bilanț masiv în dolari și a unei finanțări volatile” ar putea crea presiune asupra stabilității bancare. Conform unui...
12:30
Campanie comună Mastercard și Linella: clienții maib, Moldindconbank și FinComBank pot câștiga două automobile Ford Kuga # Banca Mea
Mastercard și rețeaua de magazine Linella au lansat o campanie promoțională națională, în parteneriat cu maib, Moldindconbank și FinComBank. Până pe 17 decembrie 2025, clienții care achită cumpărături de cel puțin 250 de lei în magazinele Linella cu cardurile Mastercard emise de una dintre aceste bănci intră automat în tombola cu două automobile Ford Kuga și alte premii atractive. Participarea...
10:45
maib a lansat ami, primul asistent virtual inteligent al băncii, integrat direct în aplicația maibank. Inițiativa face parte din procesul de transformare digitală al instituției. ami oferă clienților o experiență bancară simplă, intuitivă și umană. Asistentul este disponibil 24/7 și răspunde în română, engleză și rusă la întrebări despre produsele și serviciile maib. În prezent, ami oferă...
09:00
Salariul mediu din Moldova – 716 dolari pe lună: peste Ucraina și Belarus, dar mult sub România # Banca Mea
Republica Moldova se situează pe locul 67 din 127 de țări, la nivel mondial, în topul salariilor medii nete, potrivit raportului Numbeo – Rankings by Country of Average Monthly Net Salary (After Tax). Conform datelor, salariul mediu net lunar în Moldova este de 716,56 USD, ceea ce plasează țara între Palestina (733,65 USD) și Albania (697,47 USD). În regiune, diferențele salariale rămân considerabile: Astfel, Moldova se menține peste vecinii estici, dar cu venituri de peste două ori mai mici dec...
21 octombrie 2025
18:30
În premieră în Moldova: Visa și Comerțbank lansează transferurile internaționale cu Visa Direct to Account # Banca Mea
Comertbank, în parteneriat cu Visa, lansează în premieră în Republica Moldova serviciul Visa Direct to Account, o soluție inovatoare care permite efectuarea rapidă, sigură și comodă a transferurilor directe către conturi bancare din străinătate, relatează Newsmaker.md. Este prima implementare a acestei tehnologii în țară, fapt ce marchează începutul unei noi etape pentru piața locală a...
17:30
Clasamentul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Piața imobiliară românească continuă să surprindă # Banca Mea
Locuințele din marile orașe ale României s-au scumpit vizibil în 2025, iar Cluj-Napoca conduce topul național cu cele mai ridicate prețuri. Potrivit Digi24.ro, prețul mediu pe metrul pătrat a ajuns la 1.900 de euro, în creștere cu 15% față de anul trecut. Un apartament de 65 de metri pătrați costă în Cluj-Napoca până la 300.000 de euro, oraș care rămâne lider absolut al pieței imobiliare...
15:00
Finanțare rapidă, fără comisioane și cu dobândă de la 8%: OTP Bank sprijină planurile tale # Banca Mea
OTP Bank Moldova propune o ofertă de creditare pentru nevoi personale, cu dobânzi începând de la 8% și fără comisioane de acordare, analiză sau administrare. Creditele pot fi contractate pe o perioadă de 6 până la 60 de luni, în sumă de până la 600.000 de lei per familie, cu dobândă fixă sau flotantă, stabilită în funcție de profilul solicitantului. Aplicarea se poate face online sau direct la o...
12:45
Odată cu trecerea la ora de iarnă, pe 26 octombrie 2025, antreprenorii trebuie să actualizeze ora caselor de marcat. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că toate echipamentele de casă și de control trebuie să indice timpul real, altfel pot fi considerate nefuncționale. Mai exact, ora afișată și imprimată pe bon nu trebuie să difere cu mai mult de 15 minute față de ora exactă. Până pe 20...
11:30
Investiții record la Costești: 4,5 milioane de lei atrase prin obligațiunile Primăriei, intermediată de maib # Banca Mea
maib a anunțat finalizarea cu succes a perioadei de subscriere a ofertei publice de obligațiuni emise de Primăria satului Costești, raionul Ialoveni. Emisiunea a fost înregistrată de Comisia Națională a Pieței Financiare în Registrul Emitenților de Valori Mobiliare la data de 20 octombrie 2025. Prin această emisiune, Primăria Costești a reușit să atragă 4,5 milioane de lei pentru finanțarea...
08:15
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială . Țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC . FAIMA va conecta Moldova la rețeaua europeană...
20 octombrie 2025
18:45
Cum ar fi afectate băncile din Moldova în cazul falimentului unor debitori mari: rezultatele testărilor # Banca Mea
Băncile din Republica Moldova ar face față unui eventual faliment al unor grupuri mari de debitori, fără a-și diminua semnificativ capitalul propriu, arată testările la stres efectuate de Banca Națională a Moldovei , relatează Mold-Street.com. Potrivit instituției, în toate scenariile simulate, nicio bancă nu ar coborî sub pragul minim de 10% al ratei fondurilor proprii, iar toate ar continua...
17:30
ProCredit Bank simplifică accesul la servicii bancare: cont 100% online prin platforma ProDigital # Banca Mea
ProCredit Bank oferă clienților o soluție modernă pentru deschiderea contului bancar 100% online, prin platforma ProDigital. Procesul durează doar câteva minute și poate fi efectuat atât din țară, cât și din străinătate. Serviciul permite deschiderea contului direct de pe telefon sau laptop, fără vizite la sucursală și fără comisioane ascunse. Clienții pot alege între cardurile Visa Classic și...
15:00
Termenul-limită pentru Declarația TVA este 27 octombrie. Serviciul Fiscal reamintește noile reguli de completare # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că termenul-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare medicală și contribuțiilor sociale pentru luna septembrie 2025 este 27 octombrie 2025. Autoritatea reamintește contribuabililor că, din 10 octombrie 2025, au intrat în vigoare modificări privind completarea Declarației TVA, care au scopul de a...
12:30
Dacă achiți cumpărăturile de cel puțin 250 de lei cu un card Mastercard emis de maib, intri automat în cursa pentru unul dintre cele două automobile Ford Kuga oferite de Mastercard, în parteneriat cu Linella. Campania își propune să încurajeze plățile fără numerar și să răsplătească cumpărăturile realizate cu cardul în magazinele Linella din toată țara. Regulamentul complet al promoției poate fi...
10:15
Ploaia nu i-a speriat: zeci de alergători, alături de echipa Moldindconbank, au luat startul la cursa #TulbuRun 2025 # Banca Mea
Weekendul trecut, la Vinăria Asconi, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a competiției #TulbuRun, care a reunit sute de participanți pasionați de sport, natură și tradițiile Moldovei. Evenimentul a avut loc în pofida vremii ploioase și a fost marcat de o atmosferă plină de energie și voie bună. Moldindconbank a participat la cursă cu propria echipă de alergători și a susținut evenimentul în...
07:45
Un moment istoric pentru economia Moldovei: în trimestrul II al acestui an, exporturile de servicii au depășit, pentru prima dată, exporturile de bunuri. Potrivit analistului economic Veaceslav Ioniță, datele arată o schimbare profundă în structura economiei — „Moldova trece de la o economie a bunurilor la una a serviciilor și cunoașterii”. Cum arată cifrele:Exporturile de servicii: 804...
19 octombrie 2025
16:00
Subscrierea desfășurată pe platforma eVMS.md în perioada 6–15 octombrie 2025 a atras investiții totale de 28,5 milioane lei, aproape dublu față de luna precedentă. Au fost realizate 587 de tranzacții de către 468 de investitori, confirmând interesul în creștere pentru acest instrument sigur de economisire și investiții. Cele mai multe subscrieri au vizat obligațiunile de stat cu maturitate de...
12:45
Eroare uriașă: o companie a emis din greșeală 300 de trilioane de dolari în criptomonede # Banca Mea
Un incident tehnic a dus miercuri, 15 octombrie, la crearea din greșeală a criptomonedei PayPal USD în valoare de 300 de trilioane de dolari – de zece ori mai mult decât PIB-ul anual al SUA, potrivit HotNews.ro, care citează CNBC. Eroarea a fost comisă de Paxos, partenerul blockchain al PayPal, în timpul unui transfer intern și a fost corectată în aproximativ 20 de minute. Compania a precizat...
10:45
Atenție la mesajele de tip „votează pentru Maria”: o nouă tentativă de fraudă circulă pe WhatsApp # Banca Mea
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează utilizatorii cu privire la o nouă formă de escrocherie online, care se răspândește rapid prin intermediul aplicației WhatsApp. Tot mai multe persoane raportează primirea unui mesaj aparent inofensiv, cu textul: „Salut, ai putea să votezi pentru Maria? Ea este fiica prietenilor mei. Premiul este o bursă gratuită pentru studii....
18 octombrie 2025
16:00
Echipa Moldindconbank, exemplu de reciclare responsabilă a deșeurilor electrice și electronice # Banca Mea
Moldindconbank a desfășurat o campanie internă de colectare a deșeurilor electrice și electronice, în colaborare cu compania ECO SAVE. Acțiunea a avut scopul de a promova reciclarea corectă și responsabilitatea față de mediu în rândul angajaților. Pe parcursul campaniei, colaboratorii din Oficiul Central au adus diverse echipamente electrice și electronice uzate, precum: telefoane, cabluri,...
10:00
În primele nouă luni ale anului 2025, moldovenii au înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat 23 628 de contracte de locațiune, cu 21,9% mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Cele mai multe contracte provin din Chișinău – 16 673, urmat de Bălți , Cahul și Orhei , potrivit datelor SFS. În total, încasările la impozitul pe venit din chirii au ajuns la 68,3 milioane lei, în creștere...
17 octombrie 2025
18:15
Depozitul „Grandioso” îți oferă libertatea de a economisi fără griji: poți retrage banii oricând, fără să pierzi dobânda acumulată pentru fiecare perioadă completă de șase luni. Produsul are o rată a dobânzii de până la 6%, un termen total de 36 de luni și o rată fixă revizuită la fiecare șase luni, astfel încât să îți poți planifica economiile în ritmul tău. „Grandioso” este disponibil exclusiv...
14:15
Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business # Banca Mea
Nu trebuie să fii expert în IT ca să îți digitalizezi afacerea. „STEP IT Academy” a făcut-o fără stres, cu ajutorul Paynet Business – o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimină cozile, hârtiile și timpul pierdut la ghișee. Drept rezultat, plățile merg la fel de rapid ca un click pe „start”, iar părinții pot achita cursurile de oriunde, în câteva secunde, fără să...
12:00
Victoriabank obține 7,5 milioane EUR de la BERD pentru finanțarea IMM-urilor și tranziția verde # Banca Mea
Victoriabank continuă să sprijine dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova printr-un nou împrumut de 7,5 milioane EUR acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , cu sprijinul Uniunii Europene. Resursele financiare vor fi utilizate pentru modernizarea, digitalizarea și implementarea tehnologiilor verzi în cadrul programului EU4Business-BERD Credit...
09:45
OTP Bank Moldova și maib se numără printre primele instituții financiare din țară care s-au alăturat programului GEFF – Facilitatea de Finanțare pentru Locuințe Verzi, inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , cu sprijinul Uniunii Europene și al Regatului Norvegiei. Programul are scopul de a sprijini tranziția către o economie verde și de a facilita accesul populației la...
08:15
Guvernul a decis dublarea bugetului Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, de la 2 la 4 miliarde de lei, în urma cererii sporite din partea mediului de afaceri și a sprijinului partenerilor europeni. Din total, 1 miliard de lei va fi acordat sub formă de granturi nerambursabile, iar 3 miliarde de lei vor fi oferite ca reduceri de 50% la impozitul pe venit pentru companiile...
16 octombrie 2025
17:30
Clienții EuroCreditBank pot programa vizitele la bancă din timp și pot beneficia de servicii fără cozi și fără așteptare. Serviciul este disponibil prin aplicația EarlyOne, pentru sucursala de pe strada Ismail 33 din Chișinău. Prin intermediul aplicației, fiecare client alege ziua și ora convenabilă, iar în ziua vizitei introduce la terminalul electronic codul primit în aplicație. Cum...
16:00
Mastercard a recunoscut performanțele băncilor din Republica Moldova în cadrul Mastercard EDGE 2025, care a reunit lideri din domeniile financiar, PayTech, criptomonede și tehnologii de plată. Evenimentul s-a concentrat pe modul în care plățile integrate, sigure și eficiente transformă comerțul global. Moldindconbank a primit premiul regional „Excelență în creșterea portofoliului de carduri...
14:00
5 milioane de euro pentru afacerile mici și mijlocii: Eximbank extinde parteneriatul cu BERD și Uniunea Europeană # Banca Mea
Eximbank va beneficia de un nou împrumut în valoare de 5 milioane de euro, acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , cu sprijinul Uniunii Europene . Fondurile sunt oferite în cadrul Liniei de Creditare EU4Business-BERD, destinată sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Resursele vor fi direcționate către finanțarea investițiilor în tehnologii...
11:30
Comerțbank pune la dispoziția clienților un credit online rapid, destinat acoperirii cheltuielilor personale sau neprevăzute. Finanțarea se acordă integral online, simplu și transparent, fără comision de acordare. Principalele condiții ale creditului: Suma maximă: 70.000 MDL; Perioada de rambursare: 3–24 luni; Dobândă fixă: 14% anual; DAE: 14,93% ; Comision de acordare: 0%; Clienții primesc un...
10:15
Comerțul Moldovei în august: exporturile, mai mari cu 22% față de anul trecut, dar în declin față de iulie # Banca Mea
În luna august 2025, exporturile Republicii Moldova au însumat 332,6 milioane dolari SUA, în creștere cu 22% față de august 2024, dar în scădere cu 4,2% comparativ cu iulie 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Importurile au totalizat 889,2 milioane dolari SUA, cu 20,8% mai mult decât în august 2024, ceea ce a dus la un deficit comercial de 556,6 milioane dolari SUA, mai mare...
15 octombrie 2025
17:30
Guvernul a aprobat crearea Bursei Internaționale a Moldovei: o nouă etapă pentru piața de capital # Banca Mea
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, astăzi, înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, o instituție menită să dezvolte piața de capital și să consolideze stabilitatea financiară a țării. Noua bursă va avea un capital social inițial de 30 milioane lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Platforma va oferi companiilor...
16:00
Leasing avantajos pentru afaceri: OTP Bank finanțează investiții de până la 90% din valoarea bunului # Banca Mea
OTP Bank Moldova oferă antreprenorilor posibilitatea de a-și dezvolta afacerile printr-un program de leasing destinat achiziției de autovehicule, echipamente sau tehnologii noi. Oferta, valabilă până la 31 decembrie 2025, include dobânzi competitive în lei și valută, 1% comision de acordare, 0% comision de administrare și rambursare anticipată fără costuri suplimentare. Toate avantajele pot fi...
