Se schimbă ora și la casa de marcat: termenul-limită este 20 noiembrie

Odată cu trecerea la ora de iarnă, pe 26 octombrie 2025, antreprenorii trebuie să actualizeze ora caselor de marcat. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că toate echipamentele de casă și de control trebuie să indice timpul real, altfel pot fi considerate nefuncționale. Mai exact, ora afișată și imprimată pe bon nu trebuie să difere cu mai mult de 15 minute față de ora exactă. Până pe 20...

