Cum ar fi afectate băncile din Moldova în cazul falimentului unor debitori mari: rezultatele testărilor

12:45

Puțini europeni mai verifică astăzi monedele din portofel, însă printre acestea se pot ascunde adevărate comori. O monedă de 2 euro emisă de Cipru la aniversarea a 20 de ani de la aderarea țării la Uniunea Europeană a devenit una dintre cele mai căutate piese de colecție din ultimii ani, ajungând să se vândă cu sume impresionante – de până la 26.000 de euro, potrivit Playtech.ro. Moneda, emisă...