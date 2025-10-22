Victoriabank avertizează: escrocii folosesc apeluri înșelătoare pentru a obține acces la telefon și conturi bancare
Banca Mea, 22 octombrie 2025 16:45
Victoriabank avertizează populația despre o nouă metodă de fraudă digitală, prin care escrocii apelează persoane sub pretextul „optimizării semnalului” sau „configurării telefonului”. Potrivit băncii, victimele sunt convinse să instaleze o aplicație care le oferă atacatorilor acces complet la dispozitiv și la conturile bancare. În doar câteva minute, banii pot fi retrași fraudulos. Victoriabank...
Acum 30 minute
16:45
Acum 4 ore
14:30
Băncile din zona euro ar putea fi expuse riscului de a-și reduce creditele către economie dacă fluxurile de finanțare în dolari s-ar opri brusc, avertizează Philip Lane, economistul-șef al Băncii Centrale Europene, potrivit Agerpres. Lane a explicat că „prezența combinată a unui bilanț masiv în dolari și a unei finanțări volatile” ar putea crea presiune asupra stabilității bancare. Conform unui...
Acum 6 ore
12:30
Campanie comună Mastercard și Linella: clienții maib, Moldindconbank și FinComBank pot câștiga două automobile Ford Kuga # Banca Mea
Mastercard și rețeaua de magazine Linella au lansat o campanie promoțională națională, în parteneriat cu maib, Moldindconbank și FinComBank. Până pe 17 decembrie 2025, clienții care achită cumpărături de cel puțin 250 de lei în magazinele Linella cu cardurile Mastercard emise de una dintre aceste bănci intră automat în tombola cu două automobile Ford Kuga și alte premii atractive. Participarea...
Acum 8 ore
10:45
maib a lansat ami, primul asistent virtual inteligent al băncii, integrat direct în aplicația maibank. Inițiativa face parte din procesul de transformare digitală al instituției. ami oferă clienților o experiență bancară simplă, intuitivă și umană. Asistentul este disponibil 24/7 și răspunde în română, engleză și rusă la întrebări despre produsele și serviciile maib. În prezent, ami oferă...
Acum 12 ore
09:00
Acum 24 ore
18:30
În premieră în Moldova: Visa și Comerțbank lansează transferurile internaționale cu Visa Direct to Account # Banca Mea
Comertbank, în parteneriat cu Visa, lansează în premieră în Republica Moldova serviciul Visa Direct to Account, o soluție inovatoare care permite efectuarea rapidă, sigură și comodă a transferurilor directe către conturi bancare din străinătate, relatează Newsmaker.md. Este prima implementare a acestei tehnologii în țară, fapt ce marchează începutul unei noi etape pentru piața locală a...
17:30
Clasamentul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Piața imobiliară românească continuă să surprindă # Banca Mea
Locuințele din marile orașe ale României s-au scumpit vizibil în 2025, iar Cluj-Napoca conduce topul național cu cele mai ridicate prețuri. Potrivit Digi24.ro, prețul mediu pe metrul pătrat a ajuns la 1.900 de euro, în creștere cu 15% față de anul trecut. Un apartament de 65 de metri pătrați costă în Cluj-Napoca până la 300.000 de euro, oraș care rămâne lider absolut al pieței imobiliare...
Ieri
15:00
Finanțare rapidă, fără comisioane și cu dobândă de la 8%: OTP Bank sprijină planurile tale # Banca Mea
OTP Bank Moldova propune o ofertă de creditare pentru nevoi personale, cu dobânzi începând de la 8% și fără comisioane de acordare, analiză sau administrare. Creditele pot fi contractate pe o perioadă de 6 până la 60 de luni, în sumă de până la 600.000 de lei per familie, cu dobândă fixă sau flotantă, stabilită în funcție de profilul solicitantului. Aplicarea se poate face online sau direct la o...
12:45
Odată cu trecerea la ora de iarnă, pe 26 octombrie 2025, antreprenorii trebuie să actualizeze ora caselor de marcat. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că toate echipamentele de casă și de control trebuie să indice timpul real, altfel pot fi considerate nefuncționale. Mai exact, ora afișată și imprimată pe bon nu trebuie să difere cu mai mult de 15 minute față de ora exactă. Până pe 20...
11:30
Investiții record la Costești: 4,5 milioane de lei atrase prin obligațiunile Primăriei, intermediată de maib # Banca Mea
maib a anunțat finalizarea cu succes a perioadei de subscriere a ofertei publice de obligațiuni emise de Primăria satului Costești, raionul Ialoveni. Emisiunea a fost înregistrată de Comisia Națională a Pieței Financiare în Registrul Emitenților de Valori Mobiliare la data de 20 octombrie 2025. Prin această emisiune, Primăria Costești a reușit să atragă 4,5 milioane de lei pentru finanțarea...
08:15
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială . Țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC . FAIMA va conecta Moldova la rețeaua europeană...
20 octombrie 2025
18:45
Cum ar fi afectate băncile din Moldova în cazul falimentului unor debitori mari: rezultatele testărilor # Banca Mea
Băncile din Republica Moldova ar face față unui eventual faliment al unor grupuri mari de debitori, fără a-și diminua semnificativ capitalul propriu, arată testările la stres efectuate de Banca Națională a Moldovei , relatează Mold-Street.com. Potrivit instituției, în toate scenariile simulate, nicio bancă nu ar coborî sub pragul minim de 10% al ratei fondurilor proprii, iar toate ar continua...
17:30
ProCredit Bank simplifică accesul la servicii bancare: cont 100% online prin platforma ProDigital # Banca Mea
ProCredit Bank oferă clienților o soluție modernă pentru deschiderea contului bancar 100% online, prin platforma ProDigital. Procesul durează doar câteva minute și poate fi efectuat atât din țară, cât și din străinătate. Serviciul permite deschiderea contului direct de pe telefon sau laptop, fără vizite la sucursală și fără comisioane ascunse. Clienții pot alege între cardurile Visa Classic și...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Termenul-limită pentru Declarația TVA este 27 octombrie. Serviciul Fiscal reamintește noile reguli de completare # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că termenul-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare medicală și contribuțiilor sociale pentru luna septembrie 2025 este 27 octombrie 2025. Autoritatea reamintește contribuabililor că, din 10 octombrie 2025, au intrat în vigoare modificări privind completarea Declarației TVA, care au scopul de a...
12:30
Dacă achiți cumpărăturile de cel puțin 250 de lei cu un card Mastercard emis de maib, intri automat în cursa pentru unul dintre cele două automobile Ford Kuga oferite de Mastercard, în parteneriat cu Linella. Campania își propune să încurajeze plățile fără numerar și să răsplătească cumpărăturile realizate cu cardul în magazinele Linella din toată țara. Regulamentul complet al promoției poate fi...
10:15
Ploaia nu i-a speriat: zeci de alergători, alături de echipa Moldindconbank, au luat startul la cursa #TulbuRun 2025 # Banca Mea
Weekendul trecut, la Vinăria Asconi, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a competiției #TulbuRun, care a reunit sute de participanți pasionați de sport, natură și tradițiile Moldovei. Evenimentul a avut loc în pofida vremii ploioase și a fost marcat de o atmosferă plină de energie și voie bună. Moldindconbank a participat la cursă cu propria echipă de alergători și a susținut evenimentul în...
07:45
Un moment istoric pentru economia Moldovei: în trimestrul II al acestui an, exporturile de servicii au depășit, pentru prima dată, exporturile de bunuri. Potrivit analistului economic Veaceslav Ioniță, datele arată o schimbare profundă în structura economiei — „Moldova trece de la o economie a bunurilor la una a serviciilor și cunoașterii”. Cum arată cifrele:Exporturile de servicii: 804...
19 octombrie 2025
16:00
Subscrierea desfășurată pe platforma eVMS.md în perioada 6–15 octombrie 2025 a atras investiții totale de 28,5 milioane lei, aproape dublu față de luna precedentă. Au fost realizate 587 de tranzacții de către 468 de investitori, confirmând interesul în creștere pentru acest instrument sigur de economisire și investiții. Cele mai multe subscrieri au vizat obligațiunile de stat cu maturitate de...
12:45
Eroare uriașă: o companie a emis din greșeală 300 de trilioane de dolari în criptomonede # Banca Mea
Un incident tehnic a dus miercuri, 15 octombrie, la crearea din greșeală a criptomonedei PayPal USD în valoare de 300 de trilioane de dolari – de zece ori mai mult decât PIB-ul anual al SUA, potrivit HotNews.ro, care citează CNBC. Eroarea a fost comisă de Paxos, partenerul blockchain al PayPal, în timpul unui transfer intern și a fost corectată în aproximativ 20 de minute. Compania a precizat...
10:45
Atenție la mesajele de tip „votează pentru Maria”: o nouă tentativă de fraudă circulă pe WhatsApp # Banca Mea
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează utilizatorii cu privire la o nouă formă de escrocherie online, care se răspândește rapid prin intermediul aplicației WhatsApp. Tot mai multe persoane raportează primirea unui mesaj aparent inofensiv, cu textul: „Salut, ai putea să votezi pentru Maria? Ea este fiica prietenilor mei. Premiul este o bursă gratuită pentru studii....
18 octombrie 2025
16:00
Echipa Moldindconbank, exemplu de reciclare responsabilă a deșeurilor electrice și electronice # Banca Mea
Moldindconbank a desfășurat o campanie internă de colectare a deșeurilor electrice și electronice, în colaborare cu compania ECO SAVE. Acțiunea a avut scopul de a promova reciclarea corectă și responsabilitatea față de mediu în rândul angajaților. Pe parcursul campaniei, colaboratorii din Oficiul Central au adus diverse echipamente electrice și electronice uzate, precum: telefoane, cabluri,...
10:00
În primele nouă luni ale anului 2025, moldovenii au înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat 23 628 de contracte de locațiune, cu 21,9% mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Cele mai multe contracte provin din Chișinău – 16 673, urmat de Bălți , Cahul și Orhei , potrivit datelor SFS. În total, încasările la impozitul pe venit din chirii au ajuns la 68,3 milioane lei, în creștere...
17 octombrie 2025
18:15
Depozitul „Grandioso” îți oferă libertatea de a economisi fără griji: poți retrage banii oricând, fără să pierzi dobânda acumulată pentru fiecare perioadă completă de șase luni. Produsul are o rată a dobânzii de până la 6%, un termen total de 36 de luni și o rată fixă revizuită la fiecare șase luni, astfel încât să îți poți planifica economiile în ritmul tău. „Grandioso” este disponibil exclusiv...
14:15
Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business # Banca Mea
Nu trebuie să fii expert în IT ca să îți digitalizezi afacerea. „STEP IT Academy” a făcut-o fără stres, cu ajutorul Paynet Business – o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimină cozile, hârtiile și timpul pierdut la ghișee. Drept rezultat, plățile merg la fel de rapid ca un click pe „start”, iar părinții pot achita cursurile de oriunde, în câteva secunde, fără să...
12:00
Victoriabank obține 7,5 milioane EUR de la BERD pentru finanțarea IMM-urilor și tranziția verde # Banca Mea
Victoriabank continuă să sprijine dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova printr-un nou împrumut de 7,5 milioane EUR acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , cu sprijinul Uniunii Europene. Resursele financiare vor fi utilizate pentru modernizarea, digitalizarea și implementarea tehnologiilor verzi în cadrul programului EU4Business-BERD Credit...
09:45
OTP Bank Moldova și maib se numără printre primele instituții financiare din țară care s-au alăturat programului GEFF – Facilitatea de Finanțare pentru Locuințe Verzi, inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , cu sprijinul Uniunii Europene și al Regatului Norvegiei. Programul are scopul de a sprijini tranziția către o economie verde și de a facilita accesul populației la...
08:15
Guvernul a decis dublarea bugetului Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, de la 2 la 4 miliarde de lei, în urma cererii sporite din partea mediului de afaceri și a sprijinului partenerilor europeni. Din total, 1 miliard de lei va fi acordat sub formă de granturi nerambursabile, iar 3 miliarde de lei vor fi oferite ca reduceri de 50% la impozitul pe venit pentru companiile...
16 octombrie 2025
17:30
Clienții EuroCreditBank pot programa vizitele la bancă din timp și pot beneficia de servicii fără cozi și fără așteptare. Serviciul este disponibil prin aplicația EarlyOne, pentru sucursala de pe strada Ismail 33 din Chișinău. Prin intermediul aplicației, fiecare client alege ziua și ora convenabilă, iar în ziua vizitei introduce la terminalul electronic codul primit în aplicație. Cum...
16:00
Mastercard a recunoscut performanțele băncilor din Republica Moldova în cadrul Mastercard EDGE 2025, care a reunit lideri din domeniile financiar, PayTech, criptomonede și tehnologii de plată. Evenimentul s-a concentrat pe modul în care plățile integrate, sigure și eficiente transformă comerțul global. Moldindconbank a primit premiul regional „Excelență în creșterea portofoliului de carduri...
14:00
5 milioane de euro pentru afacerile mici și mijlocii: Eximbank extinde parteneriatul cu BERD și Uniunea Europeană # Banca Mea
Eximbank va beneficia de un nou împrumut în valoare de 5 milioane de euro, acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , cu sprijinul Uniunii Europene . Fondurile sunt oferite în cadrul Liniei de Creditare EU4Business-BERD, destinată sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Resursele vor fi direcționate către finanțarea investițiilor în tehnologii...
11:30
Comerțbank pune la dispoziția clienților un credit online rapid, destinat acoperirii cheltuielilor personale sau neprevăzute. Finanțarea se acordă integral online, simplu și transparent, fără comision de acordare. Principalele condiții ale creditului: Suma maximă: 70.000 MDL; Perioada de rambursare: 3–24 luni; Dobândă fixă: 14% anual; DAE: 14,93% ; Comision de acordare: 0%; Clienții primesc un...
10:15
Comerțul Moldovei în august: exporturile, mai mari cu 22% față de anul trecut, dar în declin față de iulie # Banca Mea
În luna august 2025, exporturile Republicii Moldova au însumat 332,6 milioane dolari SUA, în creștere cu 22% față de august 2024, dar în scădere cu 4,2% comparativ cu iulie 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Importurile au totalizat 889,2 milioane dolari SUA, cu 20,8% mai mult decât în august 2024, ceea ce a dus la un deficit comercial de 556,6 milioane dolari SUA, mai mare...
15 octombrie 2025
17:30
Guvernul a aprobat crearea Bursei Internaționale a Moldovei: o nouă etapă pentru piața de capital # Banca Mea
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, astăzi, înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, o instituție menită să dezvolte piața de capital și să consolideze stabilitatea financiară a țării. Noua bursă va avea un capital social inițial de 30 milioane lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Platforma va oferi companiilor...
16:00
Leasing avantajos pentru afaceri: OTP Bank finanțează investiții de până la 90% din valoarea bunului # Banca Mea
OTP Bank Moldova oferă antreprenorilor posibilitatea de a-și dezvolta afacerile printr-un program de leasing destinat achiziției de autovehicule, echipamente sau tehnologii noi. Oferta, valabilă până la 31 decembrie 2025, include dobânzi competitive în lei și valută, 1% comision de acordare, 0% comision de administrare și rambursare anticipată fără costuri suplimentare. Toate avantajele pot fi...
15:15
EXIMBANK recrutează: oportunități de carieră într-un mediu internațional, parte a Grupului Intesa Sanpaolo # Banca Mea
EXIMBANK, subsidiara din Republica Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo, invită specialiștii motivați să descopere noile oportunități de carieră disponibile în cadrul instituției. Banca oferă un mediu de lucru modern și stabil, bazat pe profesionalism, cooperare și dezvoltare continuă, în care fiecare angajat își poate valorifica potențialul. Printre beneficii: bonusuri de performanță și tichete de...
13:30
Moldindconbank a oferit vouchere de 5.000 lei grădinițelor finaliste ale campaniei „Alege filtre în loc de plastic” # Banca Mea
Cele șapte grădinițe finaliste ale campaniei ecologice „Alege filtre în loc de plastic”, desfășurată de Moldindconbank, au primit câte un voucher în valoare de 5.000 lei, valabil în rețeaua Librarius. Cadourile au fost întâmpinate cu mult entuziasm de copii și educatori, care au pregătit miniconcerte și momente pline de emoție. Voucherele vor permite micuților să descopere noi povești, jocuri...
11:15
Peste 500.000 USD pentru companiile din Moldova: s-a lansat primul program de pregătire pentru investiții # Banca Mea
În Republica Moldova a fost lansat oficial primul program de investment readiness, dedicat întreprinderilor medii și companiilor mature care urmăresc atragerea de investiții de cel puțin 500.000 USD. Inițiativa se adresează în special directorilor generali și directorilor financiari din companii cu potențial mare de creștere. Pe parcursul a 15 săptămâni, participanții vor parcurge 3 luni de...
09:00
Argintul, noul „aur”: prețul metalului alb a crescut cu peste 85% de la începutul anului # Banca Mea
Prețul argintului a atins un nivel record, ajungând la aproape 2 dolari pentru un gram, pe fondul unei cereri masive pe piața londoneză, potrivit Ziarului Financiar. Argintul s-a tranzacționat la 53 de dolari pe uncie, marcând o creștere de peste 85% de la începutul anului. Raliul este impulsionat de interesul investitorilor care văd în metalul alb o alternativă la aur – aflat și el la maxime...
07:30
Tichetele de masă se modernizează. Ministerul Finanțelor propune un set de modificări care vor face utilizarea lor mai simplă și mai adaptată realităților de azi. În curând, angajații vor putea folosi tichetele și pentru cumpărături online, iar cei care lucrează noaptea vor primi același beneficiu ca și cei din turele de zi. Ce se schimbăTichetele pe hârtie dispar – rămân doar cele electronice,...
14 octombrie 2025
19:30
10 bănci și 10 declarații de dragoste pentru Chișinău. Cum s-au întrecut băncile în ode de Hramul Orașului # Banca Mea
De Hramul capitalei, băncile din Republica Moldova au transmis mesaje de dragoste pentru Chișinău – orașul oamenilor, al energiilor și al poveștilor care leagă trecutul de viitor. Comerțbank a menționat în mesajul său de felicitare despre un oraș cu „inima deschisă”, care merită să-și continue dezvoltarea și modernizarea în spiritul valorilor sale autentice. Moldindconbank a descris Chișinăul...
17:30
Programul național de parenting pozitiv, lansat de UNICEF în parteneriat cu maib și alte organizații din mediul privat, a ajuns la Hîncești. Zeci de părinți angajați au participat la o sesiune dedicată dezvoltării timpurii a copiilor, axată pe sănătate, creștere armonioasă, gestionarea emoțiilor și abilități socio-emoționale. maib a promovat în cadrul evenimentului importanța educației...
15:30
Banca Națională a Bulgariei a cumpărat 66.000 de uncii troy de aur – echivalentul a 2.053 kilograme – în contextul pregătirilor pentru introducerea monedei euro la 1 ianuarie 2026, relatează HotNews.ro. Potrivit autorității monetare bulgare, tranzacțiile au fost efectuate la prețuri de piață și reprezintă mai puțin de 1% din rezervele valutare internaționale. Scopul achiziției este de a asigura...
13:00
Moldindconbank – partener general al primei ediții a Festivalului Internațional „United Shakespeare” # Banca Mea
Moldindconbank este partenerul general al primei ediții oficiale a Festivalului Internațional „United Shakespeare”, desfășurat la Chișinău în perioada 14–19 octombrie 2025. Evenimentul reunește trupe de teatru din România, Italia, Ucraina, Spania și Marea Britanie, care vor prezenta producții inspirate din opera lui William Shakespeare. Programul include spectacole clasice și reinterpretări...
11:15
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi emis în format digital de către medicii de familie sau specialiști și va putea fi accesat online. La cererea pacientului, documentul va fi oferit și pe suport de hârtie, cu cod QR pentru verificarea autenticității. Guvernul a aprobat noua instrucțiune privind constatarea incapacității temporare de muncă, menită să simplifice...
13 octombrie 2025
18:15
S-au aliniat la start și s-au întors cu medalii: echipa ProCredit Bank Moldova la Bucharest Marathon 2025 # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova promovează spiritul de echipă nu doar la birou, ci și în afara lui. Câteva dintre angajatele băncii au participat la Bucharest Marathon 2025, unde au parcurs distanța de 21 de kilometri. Potrivit băncii, această performanță reflectă determinarea și dorința de a depăși limitele, valori esențiale pentru cultura organizațională a ProCredit Bank. „Le felicităm pentru acest...
16:45
Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează cetățenii despre răspândirea unor informații false pe rețelele de socializare, care vizează presupusa încetare a activității companiei TUX și o așa-zisă posibilitate de returnare a investițiilor. Potrivit CNPF, mesajele în cauză menționează eronat că unele structuri internaționale ar colabora cu instituția în vederea restituirii fondurilor către...
14:45
Victoriabank a obținut un nou credit subordonat de 10 milioane EUR pentru finanțarea IMM-urilor # Banca Mea
Victoriabank și Fondul European pentru Europa de Sud-Est au semnat un nou acord de credit subordonat în valoare de 10 milioane de euro , cu o perioadă de acordare de până la zece ani. Potrivit băncii, resursele obținute vor contribui la consolidarea capitalului băncii și la extinderea finanțării destinate întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Creditul are scopul de a susține...
12:00
15 angajați ai maib au participat duminică la semimaratonul de 21 km din cadrul Bucharest Marathon 2025, demonstrând că pasiunea pentru mișcare și perseverența definesc echipa maib. Alți 4 colegi curajoși au alergat distanța integrală de 42 km, simbol al forței și determinării. „Pentru Superlativii maib, fiecare kilometru înseamnă mai mult decât un pas înainte – e o poveste despre prietenie, ambiție și bucuria de a fi mai buni, împreună”, au transmis reprezentanții băncii. Participarea echipei f...
10:00
Cât costă un an de muncă în 2025: CNAS permite plata retroactivă a stagiului de cotizare # Banca Mea
Persoanele care nu au acumulat suficient stagiu de cotizare pentru pensia de limită de vârstă pot achita contribuțiile lipsă retroactiv, începând cu anul 1999, potrivit Moldova1.md. Pentru pensia completă este necesar un stagiu de 34 de ani, iar cei care au muncit cel puțin 15 ani pot primi pensie parțială. Costul unui an de stagiu pentru 2025 este de 20.518 lei, iar o lună – 1.709,84...
08:45
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul național pentru digitalizarea procedurilor vamale și interconectarea sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal cu cele ale Uniunii Europene. Până în 2030, autoritățile își propun modernizarea infrastructurii, implementarea echipamentelor și sistemelor IT avansate, precum și instruirea personalului pentru utilizarea noilor...
