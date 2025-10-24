(live/update) CMC, într-o nouă ședință. PAS cere pauză de 5 minute, MAN - „Haideți 20”
UNIMEDIA, 24 octombrie 2025 12:40
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
12:40
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
12:30
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
12:30
(video) Rafael și Carol, binecuvântați! Valentina Naforniță și Cristian Spătaru și-au încreștinat gemenii # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia sopranei Valentina Naforniță și a soțului ei, Cristian Spătaru. Cei doi artiști și-au botezat gemenii, Rafael și Carol, care au împlinit de curând o lună de viață, scrie shok.md.
Acum o oră
12:10
„Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”. Scandal uriaș în armata australiană: Femei militare acuză abuzuri # UNIMEDIA
Patru femei din armata australiană au intentat un proces colectiv fără precedent împotriva Forțelor de Apărare Australiene, acuzând abuzuri sexuale, hărțuire și discriminare. Ele povestesc că au fost agresate fizic, umilite și tratate inegal de superiori, într-un climat dominat de sexism și tăcere. Avocații spun că mii de alte femei ar putea să li se alăture în cel mai mare proces de acest fel din istoria Australiei, informează BBC, citat de digi24.ro.
12:10
Comisia Europeană insistă pentru renunțarea la schimbarea orei de iarnă: „Ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi” # UNIMEDIA
Comisia Europeană (CE) a apărat joi, 23 octombrie, decizia de desființare a schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o consultare la nivel european. Weekendul acesta, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă, screi adevarul.ro.
12:00
Scumpiri bruște la carburanți, după sancțiunile americane pentru Lukoil: Cât vor costa benzina și motorina, în următoarele trei zile # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.
Acum 2 ore
11:50
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
11:50
Președinta ședinței de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău, Ala Antoci, a fost întreruptă în timp ce supunea un proiect votului. „Tăceți odată”, a spus Antoci.
11:40
(video) Vladimir Putin: Dacă Ucraina va lovi Rusia cu rachete Tomahawk, răspunsul va fi „foarte serios și copleșitor” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că discuțiile privind o posibilă livrare de rachete americane Tomahawk către Ucraina reprezintă o „tentativă de escaladare a conflictului”. Liderul de la Kremlin a declarat că, dacă Ucraina va folosi arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul Federației Ruse, răspunsul Moscovei va fi „foarte serios și copleșitor”.
11:20
(live) CMC, într-o nouă ședință: Consilierii se întrunesc pentru a examina subiectele rămase pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Consilierii urmează să examineze astăzi subiectele rămase pe agendă, inclusiv cel cu privire la destituirea lui Talmaci din funcția de secretar.
11:10
(video) Ministra Justiției: Sunt la final de mandat în Guvernul Recean. Voi continua să pun umărul în domeniul care îmi este aproape # UNIMEDIA
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost rezervată în a spune dacă se va regăsi sau nu în noul Guvern, menționând că decizia aparține prim-ministrului desemnat. Ea a subliniat că și-a dus mandatul actual până la capăt și că va continua să contribuie în domeniul Justiției și al Drepturilor omului, „care îi este foarte aproape”.
11:00
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
11:00
(video) Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei: Cinci răniți, printre care un copil # UNIMEDIA
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova în noaptea de miercuri spre joi. O clădire rezidențială din Krasnogorsk a fost avariată, iar cinci persoane au fost rănite. Atacul vine după două nopți consecutive de bombardamente rusești asupra Kievului, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
10:50
Ultima oră! Alexandru Munteanu, desemnat în calitate de candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Decretul, semnat de Maia Sandu # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial candidat la funcția de premier al Republicii Moldova.
10:40
La un pas de tragedie: Un pompier, internat cu două coaste fracturate, după ce s-a prăvălit într-o gură de canalizare, în timpul unei intervenții # UNIMEDIA
Un pompier a ajuns la spital cu coastele fracturate, după ce a căzut într-o groapă de canalizare, în timpul unei intervenții. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 23 octombrie, pe o stradă din comuna Bubuieci.
10:30
Intervenție cu ghinion la Bubuieci: Un pompier, transportat la spital, după ce a căzut într-o groapă de canalizare # UNIMEDIA
Un pompier a ajuns la spital cu coastele fracturate, după ce a căzut într-o groapă de canalizare, în timpul unei intervenții. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 23 octombrie, pe o stradă din comuna Bubuieci.
10:10
(video) Va fi sau nu afectată Moldova de sancțiuni SUA pentru Lukoil: Explicațiile ministrului Energiei # UNIMEDIA
Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva companiei petroliere ruse Lukoil nu vor afecta Republica Moldova. Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a dat asigurări că aprovizionarea cu produse petroliere va continua fără impedimente.
10:00
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
10:00
(video) Sergiu Lazarencu nu mai vrea să fie ministru: A renunţat la funcţie pentru fotoliul de deputat # UNIMEDIA
Sergiu Lazarencu, a anunțat că părăsește funcția de ministru al Mediului. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani.
09:50
Ultima oră! Procuratura Anticorupție are 3 noi adjuncți: Cine a fost numit de CSP, la propunerea lui Marcel Dumbravan # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a numit în funcțiile de adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție pe Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean.
09:30
Duminică, 26 octombrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă comedia „Arta conviețuirii”, o radiografie amuzantă și sinceră a vieții de cuplu, regizată de Petru Vutcărău.
09:20
(video) Alertă la Judecătoria Buiucani: Două echipaje de pompieri și Poliția au intervenit # UNIMEDIA
Alertă la Judecătoria Buiucani din capitală, după ce sistema de alarmă la incendiu s-a declanșat în mod neașteptat. Potrivit IGSU, două echipaje de pompieri au fost direcționate imediat la fața locului, alături de forțele de poliție.
09:10
Pe 24 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente cu impact global.
09:10
(video) CSP, în ședință: Numirea în funcția de adjunct al procurorului-șef al PA și 7 contestații, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 24 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte.
Acum 6 ore
08:50
„Și-au bătut joc, l-au taiat, i-au rupt picioarele”. Bărbatul din Telenești, găsit mort de fiul său la o margine de sat, ar fi fost torturat de doi tineri: Unul are 15 ani # UNIMEDIA
Bărbatul de 58 de ani găsit mort de fiul său la marginea satului Vasieni, din raionul Telenești, ar fi fost torturat ore în șir de doi tineri, dintre care unul minor, susțin rudele victimei. Declarațiile cutremurătoare au fost făcute pentru redacția noastră. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost supus unor chinuri groaznice înainte de a-și pierde viața, în timp ce, inițial, poliția afirma că, potrivit expertizei preliminare, victima nu prezenta semne de moarte violentă.
08:40
Peștii primesc vești bune despre locuință, iar Nativii Berbec sunt sfătuiți să evite persoanele negative: Vezi cum să profiți de energiile pozitive # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va simți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare semn va naviga aceste energii.
08:10
(video) „Speculații și prostii”. Cristian Botgros neagă că ar fi fost internat din cauza drogurilor: Lumea e rea # UNIMEDIA
După ce a fost externat, instrumentistul Cristian Botgros a comentat zvonurile legate de consumul de droguri. „Sunt speculații și prostii”, a menționat artistul.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Peste 150 de urme ADN și amprente prelevate după jaful de la Luvru: Procurorul, „optimist” că bijuteriile de 88 de mil. de euro vor fi recuperate # UNIMEDIA
Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare și de alte feluri au fost realizate” la fața locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat „optimistă”, informează AFP, citat de hotnews.ro.
07:30
Momentul mult așteptat în lumea fotbalului: Messi nu se retrage după Mondial. Cu cine a semnat până în 2028 # UNIMEDIA
Lionel Messi (38 de ani), starul argentinian de la Inter Miami, și-a prelungit contractul cu formația din Statele Unite la care joacă din 2023. Messi traversează o perioadă excelentă în acest sezon, cu 29 de goluri și 16 pase decisive în cele 28 de meciuri jucate, scrie presa română.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi vremea în Republica Moldova va fi variabilă, cu perioade de cer parțial noros și averse ușoare spre seară.
07:10
Donald Trump anunță că îşi va retrage sprijinul pentru Israel în cazul anexării Cisiordaniei: „Mi-am dat cuvântul ţărilor arabe" # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde "sprijinul Statelor Unite" dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time, transmite adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:30
Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a fost oprit de niște copii, în fața Președinției, pentru a face poze. În timpul discuțiilor aceștia l-au întrebat unde este Maia Sandu.
21:50
(video) Alexandru Munteanu a devenit candidatul oficial înaintat de PAS pentru funcția de premier. Igor Grosu: Îi dorim succes # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune mâine, la consultările cu Maia Sandu, pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată în această seară în cadrul Consiliului Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate.
21:40
Vladimir Putin reacționează pentru prima dată după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei: „Vor avea consecințe” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că noile sancțiuni impuse de Statele Unite împotriva a două mari companii petroliere sunt „importante”, dar nu suficient de puternice pentru a afecta semnificativ economia rusă, potrivit AFP. Liderul de la Kremlin a mai spus că a discutat cu președintele american Donald Trump despre impactul situației privind livrările de petrol rusesc asupra prețurilor globale, inclusiv asupra celor din Statele Unite, potrivit agenției de presă de stat RIA, citat de hotnews.ro.
21:10
(video) Șoferul care i-a oferit autocarul în campanie lui Costiuc, oprit lângă vama Leușeni de „un Jeep cu 4 civili”: „E hărțuit. Galbenii se răzbună, nu-și pot ierta ca am ajuns în Parlament” # UNIMEDIA
Unul dintre frații care i-au pus la dispoziție lui Vasile Costiuc autocarul folosit în campania electorală ar fi fost oprit la Leușeni de „un Jeep cu patru civili”, care s-ar fi legitimat ca fiind de la INI. Costiuc acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că se răzbună pe susținătorii săi și pe cei care l-au ajutat. „Niște metode criminale, ei nu-și pot ierta că am ajuns în Parlament”. La rândul său, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că Costiuc „are de multe ori tendinta să înflorească lucruri”.
20:40
Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică a Ucrainei după o lună de funcționare pe generatoare # UNIMEDIA
Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce, timp de o lună, instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro.
20:00
(video) „Am văzut și raiul și iadul”. Cristi Botgros, primele declarații după 2 săptămâni de comă: Pot să zic că m-am renăscut # UNIMEDIA
Interpretul Cristian Botgros a oferit primul interviu după ce a fost externat din spital. Tânărul recunoaște că perioada petrecută în spital a fost una foarte grea pentru el și familia lui. „Am stat 2 săptămâni în comă. Situația a fost foarte gravă, nu-mi dădeau șanse la viață, dar forța lui Dumnezeu m-a reîntors. Pot să spun că m-am renăscut a doua oară”, a povestit tânărul.
19:30
(video) Igor Dodon, după consultările cu Maia Sandu: „În Moldova există dictatura unui singur partid. Nu avem încredere că noul Guvern va fi mai bun decât precedentul” # UNIMEDIA
După consultările privind desemnarea noului premier, Igor Dodon a lansat critici dure la adresa guvernării. Liderul PSRM a declarat că formațiunea nu va susține noul Guvern și susține că în Moldova s-a instaurat „dictatura unui singur partid”.
19:00
Smiley, „șoferul personal” al lui Connect-R: Detalii neștiute despre fostul soț al Mishei. Artistul a spus-o fără rețineri # UNIMEDIA
După ani buni de prietenie și colaborări, încă mai aflăm detalii neștiute despre Smiley și Connect-R. În cadrul unui eveniment, cancan.ro a descoperit că soțul Ginei Pistol și faimosul Relu Ștefan nu sunt doar colegi de breaslă, ci și… „șef” și „angajat”. Mai exact, Smiley are o sarcină în plus: este și „șofer personal”.
18:30
(video) „Afacerea” cu droguri pe Telegram i-ar putea costa 15 ani de libertate: Doi tineri, reținuți cu mefedronă și cocaină # UNIMEDIA
Oamenii legii au destructurat activitatea a două persoane suspectate de implicare în traficul ilicit de droguri. Este vorba despre o tânără de 19 ani și un bărbat de 31 de ani.
18:30
Șeful Cabinetului Maiei Sandu, Adrian Băluțel, a anunțat că pleacă din funcție și va activa în calitate de deputat în noul Parlament.
18:10
(foto) Argint și bronz pentru Moldova: Sportivii Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podium la Campionatul Mondial de lupte din Serbia # UNIMEDIA
Sportivii Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de lupte. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția a avut loc în orașul Novi Sad din Serbia.
17:30
Sustenabilitatea se învață prin acțiune: Zece instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova devin ambasadoare ale tranziției verzi prin EcoImpact # UNIMEDIA
În tot mai multe instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, educația ecologică nu se predă doar din manuale, ea se învață prin fapte. Concursul de granturi EcoImpact, organizat în cadrul proiectului Organizației Internaționale a Muncii „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei”, a adus spiritul practic al sustenabilității în sălile de clasă, în ateliere în curțile școlilor, și chiar în întreaga comunitate.
17:20
(video) Ion Bulgac, moment muzical pe rețele. Radu Marian: „Nu rău”. Consilierul, cu replică: „Mersi, maestre” # UNIMEDIA
Consilierul municipal Ion Bulgac a surprins internauții cu un moment muzical, publicând un scurt videoclip în care interpretează o piesă pe rețelele de socializare. „Nu rău”, i-a comentat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian.
17:00
(video) Liderul Partidului Nostru, după consultările de la Președinție: „Avem și noi un candidat, dar suntem realiști” # UNIMEDIA
Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a declarat după consultările de la Președinție că fracțiunea sa nu a propus un candidat la funcția de prim-ministru, întrucât „doar o majoritate parlamentară poate face acest lucru”.
16:40
(stop cadru) „Ce calități trebuie să aibă viitorul premier?” Costiuc: Să iubească animalele, să nu-l obijduiască pe Codruț # UNIMEDIA
Întrebat de jurnaliști ce calități ar trebui să aibă viitorul prim-ministru al Republicii Moldova, liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a oferit un răspuns neașteptat și cu accente ironice.
16:20
(video) Va susține sau nu Blocul „Alternativa” viitorul Guvern: Primele declarații după întrevederea cu Maia Sandu # UNIMEDIA
Blocul „Alternativa” va decide dacă susține viitorul Guvern doar după prezentarea oficială a premierului și a programului de guvernare, a declarat președintele fracțiunii, Gaik Vartanean, după consultările cu Maia Sandu.
16:10
Noi detalii în dosarul Legii amnistiei: Mai mulți actuali și foști angajați ai ANP, percheziționați de CNA # UNIMEDIA
Mai mulți actuali și foști angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt vizați în perchezițiile desfășurate astăzi, 23 octombrie, de Centrul Național Anticorupție, în dosarul Legii amnistiei. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a ANP, Olga Baciu.
16:00
Atac armat în fața Parlamentului din Belgrad. Un bărbat a fost împușcat. Cine este agresorul # UNIMEDIA
Un bărbat a fost rănit după ce un pensionar a intrat într-unul dintre corturile montate de susţinătorii preşedintelui din Serbia şi a început să tragă la întâmplare. Şeful statului sârb, Aleksandar Vucic, a caracterizat incidentul drept un act terorist, scrie observatornews.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.