Un automobil Renault a luat foc din mers pe o stradă din Chișinău
Omniapres, 24 octombrie 2025 16:50
Un automobil de model Renault Kadjar a fost cuprins de flăcări în timpul deplasării, în seara zilei de 23 octombrie, pe strada Alba Iulia 204 din capitală. Incidentul a fost semnalat la ora 22:52, printr-un apel la Serviciul 112. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, însă incendiul fusese stins în mare parte […] The post Un automobil Renault a luat foc din mers pe o stradă din Chișinău appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 10 minute
17:00
VIDEO // Ministra Justiției despre vettingul avocaților: ”Cred că, mai mult, președinta a expus un mesaj politic” # Omniapres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a comentat inițiativa președintei Maia Sandu privind vettingul avocaților, afirmând că aceasta reflectă mai degrabă o poziție politică cu privire la sistemul avocaturii, decât o necesitate imediată de reformă. Totuși, oficiala subliniază că sunt necesare măsuri pentru sporirea transparenței și responsabilității în profesia de avocat. „Cred că, mai mult, președinta și-a […] The post VIDEO // Ministra Justiției despre vettingul avocaților: ”Cred că, mai mult, președinta a expus un mesaj politic” appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
16:50
Un automobil de model Renault Kadjar a fost cuprins de flăcări în timpul deplasării, în seara zilei de 23 octombrie, pe strada Alba Iulia 204 din capitală. Incidentul a fost semnalat la ora 22:52, printr-un apel la Serviciul 112. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, însă incendiul fusese stins în mare parte […] The post Un automobil Renault a luat foc din mers pe o stradă din Chișinău appeared first on Omniapres.
Acum o oră
16:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial pe probleme de justiție. Aceasta își va începe activitatea în cadrul Președinției la data de 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu experiență vastă, activând anterior în instituții publice și organizații neguvernamentale, unde a contribuit la elaborarea și […] The post Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial în domeniul justiției appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Peste 1,8 milioane de țigarete ascunse în autocamioane cu puieți, ridicate la vama Lipcani # Omniapres
Peste 1,8 milioane de țigarete, ascunse în autocamioane ce transportau oficial puieți decorativi, urmau să ajungă ilegal în Republica Moldova. Schema a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. În urma controalelor și perchezițiilor efectuate în Briceni și Chișinău, au fost ridicate țigaretele, camioanele, telefoanele mobile și […] The post VIDEO // Peste 1,8 milioane de țigarete ascunse în autocamioane cu puieți, ridicate la vama Lipcani appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
15:30
Masacru la Zvanivka: soldații ruși au ucis o familie în propria casă, mama a supraviețuit și a povestit ororile # Omniapres
Într-o atrocitate similară celei din Bucea, soldații ruși au ucis o familie în propria casă, dar mama, care a fost împușcată în față și lăsată să moară, a mers pe jos până în Ucraina neocupată și a povestit poliției ce s-a întâmplat. Soldații ruși au executat cinci civili în satul Zvanivka, regiunea Donețk, a raportat […] The post Masacru la Zvanivka: soldații ruși au ucis o familie în propria casă, mama a supraviețuit și a povestit ororile appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Ruda implicată în accident: Trei bărbați, care cereau peste 5 000 de euro au încercat să fugă de poliție # Omniapres
Polițiștii din Bălți au reținut trei bărbați cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub denumirea „Ruda implicată în accident”. Potrivit poliției, suspecții au contactat o femeie, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept, și i-au spus că […] The post VIDEO // Ruda implicată în accident: Trei bărbați, care cereau peste 5 000 de euro au încercat să fugă de poliție appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
14:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova desfășoară în aceste momente o operațiune de evacuare a patru membri de familie din Fâșia Gaza, cetățeni palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, aflați în zona afectată de conflict. Operațiunea este coordonată de echipa MAE și ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, cu sprijinul partenerilor internaționali. Anunțul a fost făcut […] The post Patru soți ai cetățenilor moldoveni, evacuați din zona de conflict din Gaza appeared first on Omniapres.
14:10
Un muncitor a decedat pe un șantier din Chișinău, după ce o autobasculantă a atins firele electrice # Omniapres
Un muncitor a murit pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău, în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a apropiat periculos de conductorii unei linii electrice aeriene de medie tensiune (10 kV). Incidentul a avut loc marți, 21 octombrie, anunță Premier Energy Distribution. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, iar primele constatări indică […] The post Un muncitor a decedat pe un șantier din Chișinău, după ce o autobasculantă a atins firele electrice appeared first on Omniapres.
13:30
Carburanții se scumpesc după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse: noile prețuri pentru weekend # Omniapres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, în perioada 25-27 octombrie 2025, benzina 95 va costa maxim 22,48 lei/litru, iar motorina standard 19,26 lei/litru, în creștere cu 4 bani și, respectiv, 6 bani față de ziua de astăzi. Trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere, care a durat aproape patru săptămâni consecutive, a […] The post Carburanții se scumpesc după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse: noile prețuri pentru weekend appeared first on Omniapres.
13:10
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Cei mai tineri deputați […] The post Cine sunt cei mai tineri și cei mai vârstnici deputați din noul Parlament appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
12:30
VIDEO // Igor Dodon se așteaptă la alegeri anticipate: ”Alexandru Munteanu nu va ajunge la un an de mandat” # Omniapres
Liderul socialiștilor, Igor Dodon consideră că Alexandru Munteanu, dacă va fi ales în funcția de premier, nu „nu va ajunge la un an de mandat”. Potrivit politicianului, Munteanu s-ar putea confrunta cu dificultăți în activitatea sa. „În jumătate de an va pleca din funcție, deoarece se va ciocni de realitatea dură și nu îi se […] The post VIDEO // Igor Dodon se așteaptă la alegeri anticipate: ”Alexandru Munteanu nu va ajunge la un an de mandat” appeared first on Omniapres.
12:00
VIDEO // Atac cu drone asupra regiunii Moscova: cinci persoane, inclusiv un copil, rănite # Omniapres
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Moscova, a declarat vineri guvernatorul Andrei Vorobyov, citat de Reuters și Kyiv Independent. O dronă a zburat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii în jurul orei 4 dimineața, ora locală, a afirmat Vorobyov pe Telegram.Patru […] The post VIDEO // Atac cu drone asupra regiunii Moscova: cinci persoane, inclusiv un copil, rănite appeared first on Omniapres.
11:40
Moldova riscă să rămână fără combustibil după sancțiunile impuse Lukoil? Ministrul Energiei oferă clarificări # Omniapres
Sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova. Asigurările în acest sens sunt date de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, transmite IPN. Potrivit lui, autoritățile, inclusiv ministerul, monitorizează situația. Totuși, el consideră că nu există riscul ca Moldova să rămână fără combustibil, nici […] The post Moldova riscă să rămână fără combustibil după sancțiunile impuse Lukoil? Ministrul Energiei oferă clarificări appeared first on Omniapres.
11:10
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că își încheie mandatul la conducerea Ministerului Mediului și va continua să activeze ca deputat în Parlament, urmând să promoveze de acolo prioritățile de mediu ale țării. „În ultimele 18 luni am avut onoarea să conduc Ministerul Mediului. Mulțumesc tuturor colegilor, instituțiilor subordonate […] The post Lazarencu lasă Ministerul Mediului pentru activitatea parlamentară appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
10:50
VIDEO // Igor Grosu: Maia Sandu va semna în minutele următoare decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu prim-ministru # Omniapres
Președinta Maia Sandu va semna astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru, a anunțat președintele PAS, Igor Grosu, după consultările cu șefa statului. „Am avut o discuție cu doamna președintă, am înaintat candidatura din partea fracției Partidului Acțiune și Solidaritate, cu domnul Munteanu, am discutat despre calendarul evenimentelor […] The post VIDEO // Igor Grosu: Maia Sandu va semna în minutele următoare decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu prim-ministru appeared first on Omniapres.
10:50
Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier # Omniapres
Președinta Maia Sandu a anunțat astăzi că, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, a semnat decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, […] The post Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier appeared first on Omniapres.
10:40
O metodă revoluționară de transplant de păr pentru sprâncene, disponibilă acum la GoldenMed Moldova # Omniapres
Clinica GoldenMed Moldova introduce pentru prima dată în țară o tehnică inovatoare de transplant de păr pentru sprâncene – metoda ZTC-IV. Procedura este realizată de chirurgul plastician Olesea Sobcenco, care a revenit recent din China, unde a urmat o specializare în această tehnică modernă. Potrivit doctorului, metoda ZTC-IV permite recoltarea firelor de păr fără raderea […] The post O metodă revoluționară de transplant de păr pentru sprâncene, disponibilă acum la GoldenMed Moldova appeared first on Omniapres.
10:20
Opinie // Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu # Omniapres
Editorialistul de la Ziua.md, Nicolae Federiuc, atrage atenția asupra absurdității situației legată de desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Liderul PAS urmează să propune șefei statului un candidat desemnat chiar de Maia Sandu. Fapt recunoscut de cel care ar urma să preia conducerea Executivului. ”Lista electorală a PAS a fost elaborată de Maia Sandu. Parțial […] The post Opinie // Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu appeared first on Omniapres.
10:10
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Anterior, liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că partidul îl propune pentru șefia Guvernului pe omul de afaceri Alexandru Munteanu. The post LIVE // Consulările șefei statului, Maia Sandu, cu fracțiunea PAS appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Un nou referendum privind aderarea la UE? Explicațiile vicepremierei Cristina Gherasimov # Omniapres
La finalul procesului de negociere privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ar putea fi necesar un nou referendum, dacă în Parlament nu va exista o majoritate constituțională de cel puțin 67 de deputați pentru modificarea Constituției. Declarația a fost făcută de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. „Depinde de acest parlament sau de parlamentul […] The post VIDEO // Un nou referendum privind aderarea la UE? Explicațiile vicepremierei Cristina Gherasimov appeared first on Omniapres.
09:40
Doru Petruți despre desemnarea premierului: „Sub ochii societății civile asistăm la piesa fake, tragi-comică” # Omniapres
Doru Petruți, directorul companiei sociologice IMAS, a comentat procesul de desemnare a noului premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În mesajul său public, Petruti a menționat că „sub ochii societății civile, a presei independente și a tuturor votanților, asistăm cu toții la piesa fake, tragi-comică, de prefăcătorie, mimare și punctare de standarde false numită proces […] The post Doru Petruți despre desemnarea premierului: „Sub ochii societății civile asistăm la piesa fake, tragi-comică” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // PAS înaintează oficial candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu, programate pentru vineri, 25 octombrie. Decizia a fost aprobată în unanimitate în seara zilei de joi, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii. „A luat sfârșit ședința Consiliului Politic […] The post VIDEO // PAS înaintează oficial candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
07:10
Horoscop 24 octombrie 2025. Revelații emoționale și o răsplată neașteptată pentru o zodie # Omniapres
Ziua de 24 octombrie aduce revelații, emoții puternice și schimbări care ne scot din rutină. Universul pare să ne testeze răbdarea, dar și să ne ofere momente de eliberare și recunoaștere. Pentru o zodie, însă, ziua se anunță cu adevărat specială — șeful îi pregătește o surpriză care îi poate schimba statutul profesional. SCORPION Apar […] The post Horoscop 24 octombrie 2025. Revelații emoționale și o răsplată neașteptată pentru o zodie appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Fosta deputată Olesea Stamate, susține că nici ea, nici tatăl său nu sunt vizați în perchezițiile efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori. Stamate a subliniat că sunt deschiși să contribuie la anchetă, dacă li se va solicita acest lucru. ”În legătură cu acțiunile de astăzi am văzut mai multe minciuni și speculații, […] The post Olesea Stamate: Nici eu, nici tatăl meu nu suntem vizați în perchezițiile CNA appeared first on Omniapres.
17:50
Igor Dodon, după întrevederea cu Maia Sandu: „Nu vom susține niciun guvern al acestei majorități parlamentare” # Omniapres
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că PSRM nu va susține niciun guvern propus de actuala majoritate parlamentară. „Nu s-a schimbat nimic aici. Am venit la aceste consultări nu pentru a propune candidați. I-am spus și doamnei președinte: avem opinia noastră despre guvernele care au fost în acești patru […] The post Igor Dodon, după întrevederea cu Maia Sandu: „Nu vom susține niciun guvern al acestei majorități parlamentare” appeared first on Omniapres.
17:40
Avertismentul șefului Statului Major al Franței: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în 3-4 ani” cu Rusia # Omniapres
Șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, avertizează că Franța trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în următorii trei-patru ani, în fața unei posibile confruntări cu Rusia. El a justificat prin această declarație efortul de reînarmare al Parisului și a spus că situația „crapă peste tot”, de la Europa până la Orientul […] The post Avertismentul șefului Statului Major al Franței: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în 3-4 ani” cu Rusia appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Vizită discretă la Comrat: Despre ce ar fi discutat șeful SIS, Alexandru Musteață, cu liderii Găgăuziei # Omniapres
Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a efectuat miercuri, 23 octombrie, o vizită la Comrat, unde a avut discuții cu conducerea autonomiei găgăuze. Vizita nu a fost anunțată public de SIS, însă a fost confirmată de bașcanul interimar, Ilia Uzun, și de membri ai Adunării Populare, relatează Europa Liberă. Potrivit sursei citate, […] The post VIDEO // Vizită discretă la Comrat: Despre ce ar fi discutat șeful SIS, Alexandru Musteață, cu liderii Găgăuziei appeared first on Omniapres.
Ieri
17:00
ANRE reacționează la sancțiunile pentru Lukoil: reprezentanții companiei au fost invitați pentru clarificări # Omniapres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează, împreună cu alte autorități de stat, modul de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova. În acest […] The post ANRE reacționează la sancțiunile pentru Lukoil: reprezentanții companiei au fost invitați pentru clarificări appeared first on Omniapres.
16:40
Un activist PAS a pierdut procesul pentru defăimare: ”Repetă un fals de 1000 de ori până devine adevăr” # Omniapres
Radu Dutcovici, un susținător activ al actualei guvernări, a pierdut procesul intentat de activistul civic Vlad Bilețchi. Acesta trebuie să șteargă o postare de pe Facebook și exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi luat bani de la Șor. Magistrata Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău l-a mai obligat să achite un […] The post Un activist PAS a pierdut procesul pentru defăimare: ”Repetă un fals de 1000 de ori până devine adevăr” appeared first on Omniapres.
16:20
VIDEO // Blocul Alternativa: Vom lua decizia privind guvernul după consultări cu premierul care va fi desemnat mâine sau poimâine # Omniapres
După consultările cu președinta Maia Sandu, fracțiunea parlamentară a Blocului Alternativa a anunțat că nu va înainta un candidat pentru funcția de premier. Decizia privind susținerea noului Guvern va fi luată doar după prezentarea programului de guvernare și a componenței nominale a Cabinetului de Miniștri. Garik Vartanean a explicat că fracțiunea va lua decizia în […] The post VIDEO // Blocul Alternativa: Vom lua decizia privind guvernul după consultări cu premierul care va fi desemnat mâine sau poimâine appeared first on Omniapres.
16:10
”Moldova Mare” solicită implicarea CEDO în procesul privind limitarea activității partidului # Omniapres
Partidul „Moldova Mare” a depus o cerere la Curtea de Apel Chișinău privind aplicarea directă a Protocolului adițional nr. 16 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, solicitând ca instanțele moldovenești să ceară Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) un aviz consultativ. Potrivit formațiunii, scopul demersului este clarificarea dacă „așa-zisele investigații de presă controlată politic sau […] The post ”Moldova Mare” solicită implicarea CEDO în procesul privind limitarea activității partidului appeared first on Omniapres.
15:30
VIDEO // Usatîi, după discuții cu Sandu: ”Dacă miniștrii nu știu diferența între coteț și combină, îl vor compromite pe premier” # Omniapres
După consultările cu președinta Maia Sandu privind desemnarea noului prim-ministru, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a subliniat că Moldova are nevoie de un guvern profesionist, capabil să unească societatea, și nu de un executiv creat pe criterii politice. „Doamna președinte, prima întrebare care ne-a fost adresată a fost dacă avem un candidat la funcția de […] The post VIDEO // Usatîi, după discuții cu Sandu: ”Dacă miniștrii nu știu diferența între coteț și combină, îl vor compromite pe premier” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Președintele României discută la Bruxelles despre accelerarea integrării Moldovei în UE # Omniapres
Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat joi, la Bruxelles, înaintea participării la lucrările Consiliului European, că unul dintre subiectele esențiale pentru România este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Un subiect foarte important pentru România este procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană, alături de Ucraina. Discuțiile de astăzi vor fi despre cum putem […] The post VIDEO // Președintele României discută la Bruxelles despre accelerarea integrării Moldovei în UE appeared first on Omniapres.
14:50
„Tot ce am reușit, am reușit împreună”: Adrian Băluțel își ia rămas bun de la Președinție # Omniapres
Adrian Băluțel anunță că își va încheia mandatul de șef de cabinet al Președintei Maia Sandu după 789 de zile de activitate. Într-un mesaj publicat astăzi, Băluțel și-a exprimat recunoștința față de șefa statului, colegii din Guvern, Parlament și administrația publică, precum și față de partenerii externi, reprezentanții societății civile, mediului privat și mass-media. „Doamnă […] The post „Tot ce am reușit, am reușit împreună”: Adrian Băluțel își ia rămas bun de la Președinție appeared first on Omniapres.
14:40
Un bărbat de 61 de ani, din satul Romănești, raionul Strășeni, este cercetat penal după ce a fost descoperit că a cultivat în propria grădină aproximativ 14 kilograme de canabis. Ofițerii de investigații ai Serviciului Vamal, împreună cu cei ai Direcției Investigații „Centru” și ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al […] The post Bărbat din Strășeni prins cu sere de canabis, 14 kilograme confiscate appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Costiuc, după întrevederea cu Maia Sandu: „Metodele folosite amintesc mai degrabă de spiritul Kremlinului” # Omniapres
Liderul fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că întrevederea de la Președinție a fost o simplă formalitate, amintind că candidatul la funcția de premier a fost anunțat înainte de discuțiile oficiale cu partidele. „Am venit în spiritul legii pentru a onora invitația, dar totul a fost o formalitate. […] The post VIDEO // Costiuc, după întrevederea cu Maia Sandu: „Metodele folosite amintesc mai degrabă de spiritul Kremlinului” appeared first on Omniapres.
13:40
Comuniștii boicotează consultările inițiate de Maia Sandu: ”Discuțiile sunt formale și inutile” # Omniapres
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Într-un comunicat oficial, PCRM susține că decizia privind candidatura pentru funcția de premier a fost deja luată și mediatizată înainte de formarea oficială a Parlamentului și a […] The post Comuniștii boicotează consultările inițiate de Maia Sandu: ”Discuțiile sunt formale și inutile” appeared first on Omniapres.
13:30
Medvedev avertizează că Trump este “pe picior de război” cu Moscova: “S-a aliniat cu Europa ţăcănită” # Omniapres
Decizia administrației Trump de a impune sancțiuni companiilor energetice rusești Rosneft și Lukoil a stârnit reacții critice la Moscova, scrie Reuters. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administrației Trump de a anula summitul de la Budapesta și de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești arată că Washingtonul este „pe picior de […] The post Medvedev avertizează că Trump este “pe picior de război” cu Moscova: “S-a aliniat cu Europa ţăcănită” appeared first on Omniapres.
13:10
Percheziții în mai multe locații din țară au fost efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în […] The post Percheziții în țară într-un dosar privind eliberarea persoanelor prin amnistie appeared first on Omniapres.
12:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată în vizită oficială la Chișinău # Omniapres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut astăzi de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context”, de la postul public de televiziune, transmite MOLDPRES. Președintele Legislativului a subliniat că Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău. „O să avem discuții […] The post Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată în vizită oficială la Chișinău appeared first on Omniapres.
12:00
47 de deputați la primul mandat în noul Parlament: Cine este cel mai longeviv parlamentar # Omniapres
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 sunt la primul mandat. […] The post 47 de deputați la primul mandat în noul Parlament: Cine este cel mai longeviv parlamentar appeared first on Omniapres.
11:50
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului „Inima Moldovei”, formațiune a cărei activitate este în prezent limitată prin decizia instanței, a anunțat că va începe o serie de întâlniri cu cetățenii din toată țara. „Chiar din această săptămână încep întâlnirile în teritorii cu oamenii care împărtășesc aceleași valori. Urmează să discutăm situația din țară după 28 […] The post Irina Vlah anunță ce va face mai departe: „Nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt” appeared first on Omniapres.
11:40
Deputatul PAS, Dorian Istrati, a reacționat la sancțiunile impuse de administrația SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft. Potrivit lui, în urma restricțiilor, compania Lukoil va mai presta în Republica Moldova doar un singur serviciu. ”Unicul serviciu prestat în Moldova de compania petrolieră rusească sancționată de administrația SUA va fi WC gratuit”, a scris […] The post Deputat PAS: Unicul serviciu prestat în Moldova de Lukoil va fi WC gratuit appeared first on Omniapres.
11:40
Autoritățile din Vaslui, România, desfășoară căutări după dispariția unui avion ultraușor. Firma care deține aeronava nu mai poate lua legătura cu pilotul, care urma să aterizeze în zona Băcani, însă manevra nu a mai fost posibilă din cauza ceții, potrivit digi24.ro. Detaşamentul Bârlad intervine, joi, în zona Băcani, la un posibil accident aviatic. „Un apel […] The post Alertă în România: un avion ultraușor a dispărut, pilotul nu mai răspunde appeared first on Omniapres.
11:00
Curtea de Apel Chișinău examinează cererea Ministerului Justiției de a limita pentru un an activitatea partidului „Moldova Mare”. Autoritatea invocă presupusă finanțare ilegală și alte încălcări ale legislației privind partidele politice. Formațiunea respinge acuzațiile și califică demersul drept unul politic. Lidera partidului, Victoria Furtună, afirmă că procesul ar fi „o încercare de reducere la tăcere […] The post Victoria Furtună: „Dacă ne limitează activitatea, vom merge la CEDO și vom câștiga” appeared first on Omniapres.
10:40
Doina Gherman: Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare # Omniapres
Președinta fracțiunii PAS în Parlament, Doina Gherman, susține că Republica Moldova se află pe calea formării rapide a unui nou Guvern, care ar putea fi investit până la sfârșitul săptămânii viitoare. Potrivit Gherman, întreaga fracțiune PAS va susține candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Parlamentara a subliniat că Munteanu are o experiență vastă […] The post Doina Gherman: Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare appeared first on Omniapres.
10:20
Eveniment sportiv dedicat comunității lesbiene și non-binare la Chișinău, organizat de GenderDoc-M # Omniapres
Organizația pentru apărarea drepturilor persoanelor LGBTQ+, GenderDoc-M, invită femeile queer și persoanele non-binare la o activitate sportivă lesbiană, menită să creeze un spațiu sigur, incluziv și plin de energie pozitivă. ”Ești gata să transpiri, să râzi și să-ți faci prieteni noi? Vino la activitatea sportivă lesbiană, un spațiu sigur, incluziv și plin de bucurie, unde […] The post Eveniment sportiv dedicat comunității lesbiene și non-binare la Chișinău, organizat de GenderDoc-M appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Vlad Batrîncea ar putea fi înaintat la funcția de vicepreședinte al Parlamentului # Omniapres
Partidul Socialiștilor (PSRM) analizează posibilitatea de a-l propune pe Vlad Batrîncea pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputata formațiunii, Olga Cebotaru, în cadrul unei emisiuni de la RLive TV. Potrivit Cebotaru, discuțiile sunt încă în desfășurare, iar decizia finală nu a fost luată. „Noi suntem un partid mare, avem foarte […] The post VIDEO // Vlad Batrîncea ar putea fi înaintat la funcția de vicepreședinte al Parlamentului appeared first on Omniapres.
09:40
Expert, după sancțiunile impuse de SUA: „Lukoil e out. Ce se va întâmpla cu proprietățile în Republica Moldova” # Omniapres
Președintele comunității Watchdog, Valeriu Pașa, afirmă că sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft ar putea avea consecințe majore și pentru Republica Moldova. Potrivit lui, Lukoil – cea mai mare companie petrolieră din țară – riscă să fie blocată, iar băncile ar trebui să refuze să mai deservească afacerile acesteia. ”Cea […] The post Expert, după sancțiunile impuse de SUA: „Lukoil e out. Ce se va întâmpla cu proprietățile în Republica Moldova” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Când se va începe înregistrarea pentru compensațiile la energie? Precizările ministrului Alexei Buzu # Omniapres
Ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, a anunțat că începând cu 3 noiembrie va fi lansat procesul de înregistrare a cetățenilor în sistemul de compensații pentru sezonul rece. Perioada de înscriere va dura toată luna noiembrie, timp în care oamenii vor putea solicita ajutor pentru plata facturilor la energie. „La fel ca […] The post VIDEO // Când se va începe înregistrarea pentru compensațiile la energie? Precizările ministrului Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.