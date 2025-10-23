Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată în vizită oficială la Chișinău
Omniapres, 23 octombrie 2025 12:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut astăzi de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context", de la postul public de televiziune, transmite MOLDPRES. Președintele Legislativului a subliniat că Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău. „O să avem discuții […]
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:00
47 de deputați la primul mandat în noul Parlament: Cine este cel mai longeviv parlamentar # Omniapres
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", 22 sunt la primul mandat. […]
Acum 2 ore
11:50
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului „Inima Moldovei", formațiune a cărei activitate este în prezent limitată prin decizia instanței, a anunțat că va începe o serie de întâlniri cu cetățenii din toată țara. „Chiar din această săptămână încep întâlnirile în teritorii cu oamenii care împărtășesc aceleași valori. Urmează să discutăm situația din țară după 28 […]
11:40
Deputatul PAS, Dorian Istrati, a reacționat la sancțiunile impuse de administrația SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft. Potrivit lui, în urma restricțiilor, compania Lukoil va mai presta în Republica Moldova doar un singur serviciu. "Unicul serviciu prestat în Moldova de compania petrolieră rusească sancționată de administrația SUA va fi WC gratuit", a scris […]
11:40
Autoritățile din Vaslui, România, desfășoară căutări după dispariția unui avion ultraușor. Firma care deține aeronava nu mai poate lua legătura cu pilotul, care urma să aterizeze în zona Băcani, însă manevra nu a mai fost posibilă din cauza ceții, potrivit digi24.ro. Detaşamentul Bârlad intervine, joi, în zona Băcani, la un posibil accident aviatic. „Un apel […]
11:00
Curtea de Apel Chișinău examinează cererea Ministerului Justiției de a limita pentru un an activitatea partidului „Moldova Mare". Autoritatea invocă presupusă finanțare ilegală și alte încălcări ale legislației privind partidele politice. Formațiunea respinge acuzațiile și califică demersul drept unul politic. Lidera partidului, Victoria Furtună, afirmă că procesul ar fi „o încercare de reducere la tăcere […]
Acum 4 ore
10:40
Doina Gherman: Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare # Omniapres
Președinta fracțiunii PAS în Parlament, Doina Gherman, susține că Republica Moldova se află pe calea formării rapide a unui nou Guvern, care ar putea fi investit până la sfârșitul săptămânii viitoare. Potrivit Gherman, întreaga fracțiune PAS va susține candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Parlamentara a subliniat că Munteanu are o experiență vastă […]
10:20
Eveniment sportiv dedicat comunității lesbiene și non-binare la Chișinău, organizat de GenderDoc-M # Omniapres
Organizația pentru apărarea drepturilor persoanelor LGBTQ+, GenderDoc-M, invită femeile queer și persoanele non-binare la o activitate sportivă lesbiană, menită să creeze un spațiu sigur, incluziv și plin de energie pozitivă. "Ești gata să transpiri, să râzi și să-ți faci prieteni noi? Vino la activitatea sportivă lesbiană, un spațiu sigur, incluziv și plin de bucurie, unde […]
10:10
VIDEO // Vlad Batrîncea ar putea fi înaintat la funcția de vicepreședinte al Parlamentului # Omniapres
Partidul Socialiștilor (PSRM) analizează posibilitatea de a-l propune pe Vlad Batrîncea pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputata formațiunii, Olga Cebotaru, în cadrul unei emisiuni de la RLive TV. Potrivit Cebotaru, discuțiile sunt încă în desfășurare, iar decizia finală nu a fost luată. „Noi suntem un partid mare, avem foarte […]
09:40
Expert, după sancțiunile impuse de SUA: „Lukoil e out. Ce se va întâmpla cu proprietățile în Republica Moldova” # Omniapres
Președintele comunității Watchdog, Valeriu Pașa, afirmă că sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft ar putea avea consecințe majore și pentru Republica Moldova. Potrivit lui, Lukoil – cea mai mare companie petrolieră din țară – riscă să fie blocată, iar băncile ar trebui să refuze să mai deservească afacerile acesteia. "Cea […]
09:10
VIDEO // Când se va începe înregistrarea pentru compensațiile la energie? Precizările ministrului Alexei Buzu # Omniapres
Ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, a anunțat că începând cu 3 noiembrie va fi lansat procesul de înregistrare a cetățenilor în sistemul de compensații pentru sezonul rece. Perioada de înscriere va dura toată luna noiembrie, timp în care oamenii vor putea solicita ajutor pentru plata facturilor la energie. „La fel ca […]
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 23 octombrie 2025. Ziua revelațiilor și a începuturilor frumoase: pentru unii, dragostea prinde contur # Omniapres
Ziua de miercuri aduce claritate, vești bune și momente care pot schimba direcția unor relații sau proiecte. Se luminează drumuri care păreau închise, apar soluții inspirate și oameni dispuși să ofere sprijin sincer. Mulți nativi primesc semne că e timpul pentru un nou început — fie în plan profesional, fie în cel afectiv. Pentru unii, […]
Acum 24 ore
18:10
Avertismentul unui comandor român: ”Moscova va activa coloana a 5-a din Republica Moldova pentru sabotaj și propagandă” # Omniapres
Republica Moldova rămâne o țintă prioritară pentru acțiunile hibride ale Rusiei, care nu a renunțat la planurile sale de destabilizare a țării – avertizează comandorul român Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu acordat News.ro. Potrivit ofițerului, Moscova va folosi „coloana a 5-a" din interiorul Republicii Moldova pentru acțiuni de sabotaj, spionaj și propagandă, urmărind să submineze […]
17:40
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați ai PAS. Contracandidatul său din partea blocului "Alternativa", Alexandr Stoianoglo, a acumulat 32 de voturi. La procedura de alegere nu au participat parlamentarii fracțiunilor Partidului Nostru și al Partidului Democrația […]
17:40
VIDEO // Alexei Buzu, după declarațiile sale despre ”bâdle”: ”Eu mereu am încercat să unesc cetățenii” # Omniapres
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a vorbit despre declarațiile controversate din campania electorală când a numit, într-o întâlnire cu alegătorii, cetățenii „bâdle". Oficialul a explicat în cadruș unei emisiuni la Rlive TV că nu intenționa să jignească pe nimeni și a subliniat rolul unui ministru ca model de comportament pentru toți cetățenii. „Eu […]
17:40
Maia Sandu invită fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la șefia Guvernului # Omniapres
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program: Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă" 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru" 15:00 […]
17:10
VIDEO// Cinci bărbați reținuți după un furt de peste jumătate de milion de lei la Ungheni # Omniapres
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la […]
16:30
Un autoservice din orașul Briceni a fost cuprins de flăcări în noaptea de 22 octombrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16, iar la fața locului au intervenit cinci echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Salvatorii au constatat că incendiul a afectat autoservice-ul cu o suprafață de 300 […]
16:10
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, candidați la președinția Parlamentului. Două fracțiuni boicotează votul # Omniapres
Pentru funcția de președinte al Parlamentului au fost înaintați doi candidați: Igor Grosu, înaintat de Fracțiunea PAS, și Alexandr Stoianoglo, desemnat de Fracțiunea Alternativa. Procedura de alegere va dura o oră, între orele 16:00 și 17:00, în sala „Europa", iar votul va fi secret. Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă au anunțat că nu vor […]
15:40
VIDEO // Usatîi, despre Grosu: ”Mămunea mi-a zis să me feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri” # Omniapres
Liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut ironii pe seama procedurii de alegere a președintelui Parlamentului. Acesta l-a întrebat pe candidatul fracțiunii blocului "Alternativa", de ce a acceptat să concureze cu liderul PAS, Igor Grosu, care are susținerea a 55 de deputați ai formațiunii sale. "Domnule Stoianoglo, astăzi participați în calitate de contracandidat. Noi […]
15:30
Vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a pășit pentru prima dată în Parlament în calitate de deputată PAS, declarând că își dorește să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, cu un accent special pe sportul de performanță. Sportiva a precizat că prioritatea sa numărul unu este construcția unei baze olimpice în țară. „De fapt, asta este […]
15:10
VIDEO // Igor Grosu, despre acuzațiile lui Vasile Costiuc privind biroul lângă WC: „Vai de mine…” # Omniapres
Igor Grosu a reacționat la acuzațiile lui Vasile Costiuc, care a declarat că fracțiunea „Democrația Acasă" a primit un birou amplasat lângă toaletă. Liderul PAS a precizat că nu se ocupă personal de distribuirea spațiilor în Parlament. „Vai de mine, zău, nu mă ocup eu cu distribuirea birourilor, credeți-mă. Mă depășește un pic lucrul ăsta", […]
14:30
Dirijorul orchestrei „Lăutarii", Nicolae Botgros, ales în Parlament pe lista PAS, a anunțat că își va onora mandatul în Legislativ și că va fi prezent la toate ședințele, subliniind responsabilitatea sa față de țară și față de cetățeni. „Tot timpul o să fiu la ședință, fiindcă eu sunt un om foarte serios în viața mea, […]
14:10
La prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, desfășurată astăzi, au fost oficial constituite toate fracțiunile parlamentare, stabilindu-se conducerea fiecăreia și prioritățile pentru următoarea perioadă. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea cu 55 de mandate, a anunțat formarea oficială a fracțiunii și a prezentat un plan de zece acțiuni prioritare pentru primele […]
13:40
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a ironizat situația din Blocul Electoral Patriotic, declarând că Vasile Tarlev „o să cânte cucu singur" după ce PCRM și PSRM au decis să formeze fracțiuni separate. „O să cânte cucu singur, cred că, sau cu Dodon va fi", a spus Voronin înainte de ședința de constituire a noului Parlament. […]
13:10
Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie publicată de tatăl său # Omniapres
După aproximativ o lună petrecută în spital, interpretul Cristian Botgros a fost externat. Tatăl interpretului, Corneliu Botgros, a publicat prima fotografie cu acesta, din fața Palatului Național. „Vă salutăm cu drag! Vă așteptăm mâine la Palatul Național – Nicolae Sulac", a scris ieri Corneliu Botgros. Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului […]
Ieri
12:40
Andrei Spînu, fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, nu are în plan să revină în Guvern. Declarații în acest sens fostul demnitar a făcut în cadrul unei emisiuni la One TV. Întrebat dacă se gândește la o revenire, Spînu a răspuns ferm: „Acum nu am aceste planuri. Am alte angajamente și trebuie să mă […]
12:10
La prima ședință a noului Parlament, președinta Maia Sandu a adresat deputaților un mesaj clar: cetățenii i-au încredințat misiunea de a păstra pacea și de a acționa în interesul țării. „Ne aflăm la un început de drum într-un Parlament nou ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar mai presus de […]
11:30
Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață, la ora 10:
11:10
FOTO // Angajări fictive și delapidare la „Hîncești-Silva” cu un prejudiciu de 466 000 de lei: CNA efectuează percheziții # Omniapres
Șapte angajați ai ocolului silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva” sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, după percheziții efectuate în această dimineață în raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Ancheta vizează delapidarea averii străine și falsul în acte publice. Potrivit probelor, funcționarii ar fi organizat angajări fictive […] The post FOTO // Angajări fictive și delapidare la „Hîncești-Silva” cu un prejudiciu de 466 000 de lei: CNA efectuează percheziții appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Vasile Costiuc, supărat foc la prima ședință a Parlamentului: „Ne-au dat birou lângă WC” # Omniapres
Deputatul Vasile Costiuc, președintele partidului „Democrația Acasă”, a venit astăzi la prima ședință a Parlamentului purtând cușma sa tradițională, cunoscută pe rețelele sociale. Acesta s-a arătat indignat de amplasarea biroului fracțiunii sale. „Au găsit cabinete pentru deputații partidului nostru doar la etajul 8, lângă WC… asta-i percepția lui Grosu despre noi. Am lucrat anii aceștia […] The post VIDEO // Vasile Costiuc, supărat foc la prima ședință a Parlamentului: „Ne-au dat birou lângă WC” appeared first on Omniapres.
10:20
Parlamentul de Legsilatura a XII s-a întrunit în ședința de constituire. The post LIVE // Ședința de constituire a noului Parlament appeared first on Omniapres.
10:10
Ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi procurat un apartament de lux la Roma, Italia, în valoare de aproximativ 690 de mii de euro. În cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, oficialul a calificat informațiile drept „un fals” și s-a arătat surprins de modul în care […] The post VIDEO // Are sau nu ministrul Muncii apartament la Roma? Răspunsul lui Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
09:40
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești. ”Aceste instruiri fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic în vederea perfecționării abilităților de intervenție ale polițiștilor”, asigură instituția. Totodată, polițiștii îndeamnă populația să păstreze calmul și să evite răspândirea informațiilor […] The post Mascații „Fulger”, în acțiune la Hîncești: exerciții tactice programate pentru astăzi appeared first on Omniapres.
09:10
Parlamentul de legislatura a XII-a, ales în 28 septembrie, se întrunește în această dimineață în ședința festivă de constituire. Prima întâlnire a noului corp de legislatori va fi moderată de deputatul socialist, fost șef de legislativ, Zinaida Greceanîi. Aceasta este a treia în lista decanilor de vârstă, după ce Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au […] The post Noul Parlament al Republicii Moldova se întrunește astăzi în ședința de constituire appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 22 octombrie 2025. Ziua în care norocul bate la ușă: vin bani și planuri care prind contur # Omniapres
Universul ne trimite astăzi un val de energie practică și inspirație financiară. Este momentul ideal să concretizăm idei, să închidem proiecte și să culegem roadele muncii din ultimele săptămâni. Vin bani, apar ocazii profitabile și vești bune care ne dau încredere să facem pasul următor. Mulți nativi își vor asigura confortul pentru sezonul rece, dar […] The post Horoscop 22 octombrie 2025. Ziua în care norocul bate la ușă: vin bani și planuri care prind contur appeared first on Omniapres.
21 octombrie 2025
18:10
VIDEO // Hoț străin, prins la Chișinău: a jefuit mai multe apartamente și a agresat o femeie surprinsă în locuință # Omniapres
Un cetățean străin de 34 de ani a fost prins de polițiștii sectorului Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, fiind bănuit de comiterea a cel puțin două furturi și un jaf în capitală. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul acționa în timpul zilei, pătrunzând în apartamente prin metoda „culegerii de chei”. Din locuințele vizate, acesta ar […] The post VIDEO // Hoț străin, prins la Chișinău: a jefuit mai multe apartamente și a agresat o femeie surprinsă în locuință appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Ceban despre viitorul Guvern: ”Este foarte important să fie format din profesioniști” # Omniapres
Primarul Capitalei și unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu o reacție la schimbările care urmează să aibă loc în componența viitorului Guvern. Într-un mesaj video, Ceban a subliniat că profesionalismul și competența ar trebui să fie principalele criterii la selectarea miniștrilor. „Am văzut cu toții cum unii dintre foștii miniștri deja […] The post VIDEO // Ceban despre viitorul Guvern: ”Este foarte important să fie format din profesioniști” appeared first on Omniapres.
17:10
Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc, deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a calificat drept „suportabilă” celula în care se află. Cel puțin aceasta a declarat, pe 21 octombrie, avocatul său, Lucian Rogac. Acesta a mai spus că Plahotniuc nu se prezintă la ședințele de judecată pe motiv că studiază dosarul său, aflat în faza […] The post Reacția lui Vladimir Plahotniuc despre condițiile din Penitenciarul nr. 13 appeared first on Omniapres.
16:30
VIDEO // După Maia Sandu, și Igor Grosu cere despăgubiri de 100 000 de lei de la jurnalistul Gheorghe Gonta # Omniapres
Jurnalistul Gheorghe Gonta a declarat că a primit o cerere de despăgubire din partea liderului PAS, Igor Grosu, la scurt timp după ce o solicitare similară a venit din partea președintei Maia Sandu. Potrivit lui Gonta, suma cerută este de 100 000 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin defăimare. „Am primit acasă o scrisoare care, […] The post VIDEO // După Maia Sandu, și Igor Grosu cere despăgubiri de 100 000 de lei de la jurnalistul Gheorghe Gonta appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Sergiu Prodan nu mai vrea un nou mandat de ministru: „Îmi doresc să revin la creație” # Omniapres
Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu își mai dorește să facă parte din viitorul guvern. Acesta a declarat că intenționează să revină la activitatea sa artistică, după patru ani dedicați funcției publice. „Îmi doresc revenirea la munca de creație. Am un film pe ultima sută de metri, suspendat de patru […] The post VIDEO // Sergiu Prodan nu mai vrea un nou mandat de ministru: „Îmi doresc să revin la creație” appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // O femeie, la un pas să fie călcată de un Range Rover în Chișinău. Șoferul a fost identificat # Omniapres
O tânără a avut parte de momente de panică pe 17 octombrie, când un șofer aproape că a trecut peste ea pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Dacia, în sectorul Botanica al Chișinăului. Incidentul a fost rapid sesizat, iar polițiștii Secției patrulare Chișinău a Inspectoratului Național de Securitate Publică l-au identificat pe șofer: un […] The post VIDEO // O femeie, la un pas să fie călcată de un Range Rover în Chișinău. Șoferul a fost identificat appeared first on Omniapres.
15:10
Ion Chicu, unul dintre liderii blocului Alternativa și deputat ales, a comentat cu ironie anunțul Alei Nemerenco că nu va face parte din viitorul Guvern. „Felicitări sistemului medical! Vedem pe cine urmează să-i compătimim, că n-o lasă fără funcție înaltă…”, a scris Chicu pe rețelele de socializare. Amintim că, după patru ani la conducerea Ministerului […] The post Chicu ironizează plecarea Alei Nemerenco: „Vedem pe cine urmează să-i compătimim…” appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Peste 100 de pachețele de droguri confiscate în urma perchezițiilor din Chișinău # Omniapres
Mai multe persoane au fost identificate de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău pentru implicare în activități ilegale de păstrare și distribuire a substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. În sectorul Botanica, un tânăr de 22 de ani, care acționa ca și curier de droguri, a fost reținut […] The post VIDEO // Peste 100 de pachețele de droguri confiscate în urma perchezițiilor din Chișinău appeared first on Omniapres.
14:10
30 de zile are maestrul Nicolae Botgros pentru a soluționa toate incompatibilitățile cu funcția de deputat. Despre aceasta a declarat vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea, răspunzând la întrebarea dacă Botgros va fi prezent la toate ședințele Parlamentului. „Cel puțin este o obligație de serviciu. Este o obligație în fața cetățenilor care l-au votat. Activitatea de deputat […] The post VIDEO // Nicolae Botgros va rămâne deputat sau va reveni la muzică? Răspunsul lui Bolea appeared first on Omniapres.
13:40
DOC// Din 2026, bugetul grădinițelor va fi stabilit în funcție de numărul de copii înscriși # Omniapres
Din anul 2026, toate grădinițele din Republica Moldova vor funcționa în baza unei noi Metodologii de finanțare, publicată astăzi în Monitorul Oficial. Aceasta prevede că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea grădiniței. Noua formulă are scopul de a […] The post DOC// Din 2026, bugetul grădinițelor va fi stabilit în funcție de numărul de copii înscriși appeared first on Omniapres.
13:00
Peste 9 300 de conținuturi care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea și conținutul generat cu inteligența artificială au fost eliminate de TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie. În aceeași perioadă, platforma a intervenit asupra a cel puțin 7 593 de conturi implicate în campanii de influențare a […] The post Peste 268 000 de conturi spam, blocate de TikTok înainte de alegerile din Moldova appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Candidatul PAS la funcția de premier deține cetățenia a trei state, refuzând a patra: „Ar fi fost prea mult” # Omniapres
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de premier, a declarat că este cetățean al Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, subliniind că deținerea cetățeniei multiple este legală și că își achită impozitele în toate țările unde este rezident fiscal. Munteanu a precizat, în cadrul unei emisiuni la TV8, […] The post Candidatul PAS la funcția de premier deține cetățenia a trei state, refuzând a patra: „Ar fi fost prea mult” appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Marcel Spătari despre salariul mic de deputat: ”Avem niște rezerve, putem să ne achităm facturile” # Omniapres
Deputatul PAS Marcel Spătari a declarat că a renunțat la activitatea de consultanță în străinătate pentru a se concentra pe activitatea parlamentară. El a explicat că decizia este posibilă datorită stabilității financiare personale și a sprijinului soției sale, care lucrează în București. „În decizia mea contează cel mai puțin. Adică, bineînțeles că voi avea în continuare […] The post VIDEO // Marcel Spătari despre salariul mic de deputat: ”Avem niște rezerve, putem să ne achităm facturile” appeared first on Omniapres.
11:40
Ex-directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru mită. Ministrul Perciun reacționează # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a condamnat cazul de corupție descoperit la Grădinița nr. 32 din Chișinău, unde fosta directoare a fost găsită vinovată de corupere pasivă. Într-o postare pe rețelele sociale, ministrul a subliniat că „un sistem educațional integru și credibil trebuie să fie liber de corupție și abuz”, iar școala trebuie să […] The post Ex-directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru mită. Ministrul Perciun reacționează appeared first on Omniapres.
