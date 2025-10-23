Igor Dodon, după întrevederea cu Maia Sandu: „Nu vom susține niciun guvern al acestei majorități parlamentare”
Omniapres, 23 octombrie 2025 17:50
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că PSRM nu va susține niciun guvern propus de actuala majoritate parlamentară. „Nu s-a schimbat nimic aici. Am venit la aceste consultări nu pentru a propune candidați. I-am spus și doamnei președinte: avem opinia noastră despre guvernele care au fost în acești patru
• • •
Acum 5 minute
18:10
Fosta deputată Olesea Stamate, susține că nici ea, nici tatăl său nu sunt vizați în perchezițiile efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori. Stamate a subliniat că sunt deschiși să contribuie la anchetă, dacă li se va solicita acest lucru. "În legătură cu acțiunile de astăzi am văzut mai multe minciuni și speculații,
Acum 30 minute
17:50
Igor Dodon, după întrevederea cu Maia Sandu: „Nu vom susține niciun guvern al acestei majorități parlamentare"
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că PSRM nu va susține niciun guvern propus de actuala majoritate parlamentară. „Nu s-a schimbat nimic aici. Am venit la aceste consultări nu pentru a propune candidați. I-am spus și doamnei președinte: avem opinia noastră despre guvernele care au fost în acești patru […] The post Igor Dodon, după întrevederea cu Maia Sandu: „Nu vom susține niciun guvern al acestei majorități parlamentare” appeared first on Omniapres.
17:40
Avertismentul șefului Statului Major al Franței: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în 3-4 ani" cu Rusia
Șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, avertizează că Franța trebuie să fie „pregătită pentru un șoc" în următorii trei-patru ani, în fața unei posibile confruntări cu Rusia. El a justificat prin această declarație efortul de reînarmare al Parisului și a spus că situația „crapă peste tot", de la Europa până la Orientul
Acum 2 ore
17:10
VIDEO // Vizită discretă la Comrat: Despre ce ar fi discutat șeful SIS, Alexandru Musteață, cu liderii Găgăuziei
Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a efectuat miercuri, 23 octombrie, o vizită la Comrat, unde a avut discuții cu conducerea autonomiei găgăuze. Vizita nu a fost anunțată public de SIS, însă a fost confirmată de bașcanul interimar, Ilia Uzun, și de membri ai Adunării Populare, relatează Europa Liberă. Potrivit sursei citate,
17:00
ANRE reacționează la sancțiunile pentru Lukoil: reprezentanții companiei au fost invitați pentru clarificări
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează, împreună cu alte autorități de stat, modul de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova. În acest
16:40
Un activist PAS a pierdut procesul pentru defăimare: "Repetă un fals de 1000 de ori până devine adevăr"
Radu Dutcovici, un susținător activ al actualei guvernări, a pierdut procesul intentat de activistul civic Vlad Bilețchi. Acesta trebuie să șteargă o postare de pe Facebook și exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi luat bani de la Șor. Magistrata Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău l-a mai obligat să achite un
16:20
VIDEO // Blocul Alternativa: Vom lua decizia privind guvernul după consultări cu premierul care va fi desemnat mâine sau poimâine
După consultările cu președinta Maia Sandu, fracțiunea parlamentară a Blocului Alternativa a anunțat că nu va înainta un candidat pentru funcția de premier. Decizia privind susținerea noului Guvern va fi luată doar după prezentarea programului de guvernare și a componenței nominale a Cabinetului de Miniștri. Garik Vartanean a explicat că fracțiunea va lua decizia în
Acum 4 ore
16:10
"Moldova Mare" solicită implicarea CEDO în procesul privind limitarea activității partidului
Partidul „Moldova Mare" a depus o cerere la Curtea de Apel Chișinău privind aplicarea directă a Protocolului adițional nr. 16 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, solicitând ca instanțele moldovenești să ceară Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) un aviz consultativ. Potrivit formațiunii, scopul demersului este clarificarea dacă „așa-zisele investigații de presă controlată politic sau
15:30
VIDEO // Usatîi, după discuții cu Sandu: "Dacă miniștrii nu știu diferența între coteț și combină, îl vor compromite pe premier"
După consultările cu președinta Maia Sandu privind desemnarea noului prim-ministru, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a subliniat că Moldova are nevoie de un guvern profesionist, capabil să unească societatea, și nu de un executiv creat pe criterii politice. „Doamna președinte, prima întrebare care ne-a fost adresată a fost dacă avem un candidat la funcția de
15:10
VIDEO // Președintele României discută la Bruxelles despre accelerarea integrării Moldovei în UE
Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat joi, la Bruxelles, înaintea participării la lucrările Consiliului European, că unul dintre subiectele esențiale pentru România este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Un subiect foarte important pentru România este procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană, alături de Ucraina. Discuțiile de astăzi vor fi despre cum putem
14:50
„Tot ce am reușit, am reușit împreună": Adrian Băluțel își ia rămas bun de la Președinție
Adrian Băluțel anunță că își va încheia mandatul de șef de cabinet al Președintei Maia Sandu după 789 de zile de activitate. Într-un mesaj publicat astăzi, Băluțel și-a exprimat recunoștința față de șefa statului, colegii din Guvern, Parlament și administrația publică, precum și față de partenerii externi, reprezentanții societății civile, mediului privat și mass-media. „Doamnă
14:40
Un bărbat de 61 de ani, din satul Romănești, raionul Strășeni, este cercetat penal după ce a fost descoperit că a cultivat în propria grădină aproximativ 14 kilograme de canabis. Ofițerii de investigații ai Serviciului Vamal, împreună cu cei ai Direcției Investigații „Centru" și ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al
Acum 6 ore
14:10
VIDEO // Costiuc, după întrevederea cu Maia Sandu: „Metodele folosite amintesc mai degrabă de spiritul Kremlinului"
Liderul fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat după consultările cu președinta Maia Sandu că întrevederea de la Președinție a fost o simplă formalitate, amintind că candidatul la funcția de premier a fost anunțat înainte de discuțiile oficiale cu partidele. „Am venit în spiritul legii pentru a onora invitația, dar totul a fost o formalitate.
13:40
Comuniștii boicotează consultările inițiate de Maia Sandu: "Discuțiile sunt formale și inutile"
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Într-un comunicat oficial, PCRM susține că decizia privind candidatura pentru funcția de premier a fost deja luată și mediatizată înainte de formarea oficială a Parlamentului și a
13:30
Medvedev avertizează că Trump este "pe picior de război" cu Moscova: "S-a aliniat cu Europa ţăcănită"
Decizia administrației Trump de a impune sancțiuni companiilor energetice rusești Rosneft și Lukoil a stârnit reacții critice la Moscova, scrie Reuters. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administrației Trump de a anula summitul de la Budapesta și de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești arată că Washingtonul este „pe picior de
13:10
Percheziții în mai multe locații din țară au fost efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în
12:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată în vizită oficială la Chișinău
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut astăzi de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context", de la postul public de televiziune, transmite MOLDPRES. Președintele Legislativului a subliniat că Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău. „O să avem discuții
Acum 8 ore
12:00
47 de deputați la primul mandat în noul Parlament: Cine este cel mai longeviv parlamentar
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", 22 sunt la primul mandat.
11:50
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului „Inima Moldovei", formațiune a cărei activitate este în prezent limitată prin decizia instanței, a anunțat că va începe o serie de întâlniri cu cetățenii din toată țara. „Chiar din această săptămână încep întâlnirile în teritorii cu oamenii care împărtășesc aceleași valori. Urmează să discutăm situația din țară după 28
11:40
Deputatul PAS, Dorian Istrati, a reacționat la sancțiunile impuse de administrația SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft. Potrivit lui, în urma restricțiilor, compania Lukoil va mai presta în Republica Moldova doar un singur serviciu. "Unicul serviciu prestat în Moldova de compania petrolieră rusească sancționată de administrația SUA va fi WC gratuit", a scris
11:40
Autoritățile din Vaslui, România, desfășoară căutări după dispariția unui avion ultraușor. Firma care deține aeronava nu mai poate lua legătura cu pilotul, care urma să aterizeze în zona Băcani, însă manevra nu a mai fost posibilă din cauza ceții, potrivit digi24.ro. Detaşamentul Bârlad intervine, joi, în zona Băcani, la un posibil accident aviatic. „Un apel
11:00
Curtea de Apel Chișinău examinează cererea Ministerului Justiției de a limita pentru un an activitatea partidului „Moldova Mare". Autoritatea invocă presup
10:40
Doina Gherman: Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare # Omniapres
Președinta fracțiunii PAS în Parlament, Doina Gherman, susține că Republica Moldova se află pe calea formării rapide a unui nou Guvern, care ar putea fi investit până la sfârșitul săptămânii viitoare. Potrivit Gherman, întreaga fracțiune PAS va susține candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Parlamentara a subliniat că Munteanu are o experiență vastă […] The post Doina Gherman: Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare appeared first on Omniapres.
10:20
Eveniment sportiv dedicat comunității lesbiene și non-binare la Chișinău, organizat de GenderDoc-M # Omniapres
Organizația pentru apărarea drepturilor persoanelor LGBTQ+, GenderDoc-M, invită femeile queer și persoanele non-binare la o activitate sportivă lesbiană, menită să creeze un spațiu sigur, incluziv și plin de energie pozitivă. ”Ești gata să transpiri, să râzi și să-ți faci prieteni noi? Vino la activitatea sportivă lesbiană, un spațiu sigur, incluziv și plin de bucurie, unde […] The post Eveniment sportiv dedicat comunității lesbiene și non-binare la Chișinău, organizat de GenderDoc-M appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
10:10
VIDEO // Vlad Batrîncea ar putea fi înaintat la funcția de vicepreședinte al Parlamentului # Omniapres
Partidul Socialiștilor (PSRM) analizează posibilitatea de a-l propune pe Vlad Batrîncea pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputata formațiunii, Olga Cebotaru, în cadrul unei emisiuni de la RLive TV. Potrivit Cebotaru, discuțiile sunt încă în desfășurare, iar decizia finală nu a fost luată. „Noi suntem un partid mare, avem foarte […] The post VIDEO // Vlad Batrîncea ar putea fi înaintat la funcția de vicepreședinte al Parlamentului appeared first on Omniapres.
09:40
Expert, după sancțiunile impuse de SUA: „Lukoil e out. Ce se va întâmpla cu proprietățile în Republica Moldova” # Omniapres
Președintele comunității Watchdog, Valeriu Pașa, afirmă că sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft ar putea avea consecințe majore și pentru Republica Moldova. Potrivit lui, Lukoil – cea mai mare companie petrolieră din țară – riscă să fie blocată, iar băncile ar trebui să refuze să mai deservească afacerile acesteia. ”Cea […] The post Expert, după sancțiunile impuse de SUA: „Lukoil e out. Ce se va întâmpla cu proprietățile în Republica Moldova” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Când se va începe înregistrarea pentru compensațiile la energie? Precizările ministrului Alexei Buzu # Omniapres
Ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, a anunțat că începând cu 3 noiembrie va fi lansat procesul de înregistrare a cetățenilor în sistemul de compensații pentru sezonul rece. Perioada de înscriere va dura toată luna noiembrie, timp în care oamenii vor putea solicita ajutor pentru plata facturilor la energie. „La fel ca […] The post VIDEO // Când se va începe înregistrarea pentru compensațiile la energie? Precizările ministrului Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 23 octombrie 2025. Ziua revelațiilor și a începuturilor frumoase: pentru unii, dragostea prinde contur # Omniapres
Ziua de miercuri aduce claritate, vești bune și momente care pot schimba direcția unor relații sau proiecte. Se luminează drumuri care păreau închise, apar soluții inspirate și oameni dispuși să ofere sprijin sincer. Mulți nativi primesc semne că e timpul pentru un nou început — fie în plan profesional, fie în cel afectiv. Pentru unii, […] The post Horoscop 23 octombrie 2025. Ziua revelațiilor și a începuturilor frumoase: pentru unii, dragostea prinde contur appeared first on Omniapres.
Ieri
18:10
Avertismentul unui comandor român: ”Moscova va activa coloana a 5-a din Republica Moldova pentru sabotaj și propagandă” # Omniapres
Republica Moldova rămâne o țintă prioritară pentru acțiunile hibride ale Rusiei, care nu a renunțat la planurile sale de destabilizare a țării – avertizează comandorul român Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu acordat News.ro. Potrivit ofițerului, Moscova va folosi „coloana a 5-a” din interiorul Republicii Moldova pentru acțiuni de sabotaj, spionaj și propagandă, urmărind să submineze […] The post Avertismentul unui comandor român: ”Moscova va activa coloana a 5-a din Republica Moldova pentru sabotaj și propagandă” appeared first on Omniapres.
17:40
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați ai PAS. Contracandidatul său din partea blocului ”Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, a acumulat 32 de voturi. La procedura de alegere nu au participat parlamentarii fracțiunilor Partidului Nostru și al Partidului Democrația […] The post Igor Grosu a fost reales președinte al Parlamentului appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Alexei Buzu, după declarațiile sale despre ”bâdle”: ”Eu mereu am încercat să unesc cetățenii” # Omniapres
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a vorbit despre declarațiile controversate din campania electorală când a numit, într-o întâlnire cu alegătorii, cetățenii „bâdle”. Oficialul a explicat în cadruș unei emisiuni la Rlive TV că nu intenționa să jignească pe nimeni și a subliniat rolul unui ministru ca model de comportament pentru toți cetățenii. „Eu […] The post VIDEO // Alexei Buzu, după declarațiile sale despre ”bâdle”: ”Eu mereu am încercat să unesc cetățenii” appeared first on Omniapres.
17:40
Maia Sandu invită fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la șefia Guvernului # Omniapres
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program: Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru” 15:00 […] The post Maia Sandu invită fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la șefia Guvernului appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO// Cinci bărbați reținuți după un furt de peste jumătate de milion de lei la Ungheni # Omniapres
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la […] The post VIDEO// Cinci bărbați reținuți după un furt de peste jumătate de milion de lei la Ungheni appeared first on Omniapres.
16:30
Un autoservice din orașul Briceni a fost cuprins de flăcări în noaptea de 22 octombrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16, iar la fața locului au intervenit cinci echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Salvatorii au constatat că incendiul a afectat autoservice-ul cu o suprafață de 300 […] The post Un autoservice a luat foc la Briceni: patru mașini au fost distruse appeared first on Omniapres.
16:10
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, candidați la președinția Parlamentului. Două fracțiuni boicotează votul # Omniapres
Pentru funcția de președinte al Parlamentului au fost înaintați doi candidați: Igor Grosu, înaintat de Fracțiunea PAS, și Alexandr Stoianoglo, desemnat de Fracțiunea Alternativa. Procedura de alegere va dura o oră, între orele 16:00 și 17:00, în sala „Europa”, iar votul va fi secret. Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă au anunțat că nu vor […] The post Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, candidați la președinția Parlamentului. Două fracțiuni boicotează votul appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Usatîi, despre Grosu: ”Mămunea mi-a zis să me feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri” # Omniapres
Liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut ironii pe seama procedurii de alegere a președintelui Parlamentului. Acesta l-a întrebat pe candidatul fracțiunii blocului ”Alternativa”, de ce a acceptat să concureze cu liderul PAS, Igor Grosu, care are susținerea a 55 de deputați ai formațiunii sale. ”Domnule Stoianoglo, astăzi participați în calitate de contracandidat. Noi […] The post VIDEO // Usatîi, despre Grosu: ”Mămunea mi-a zis să me feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri” appeared first on Omniapres.
15:30
Vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a pășit pentru prima dată în Parlament în calitate de deputată PAS, declarând că își dorește să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, cu un accent special pe sportul de performanță. Sportiva a precizat că prioritatea sa numărul unu este construcția unei baze olimpice în țară. „De fapt, asta este […] The post VIDEO // Prima zi în Parlament pentru Anastasia Nichita: ”Aici nu e salteaua de lupte” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Igor Grosu, despre acuzațiile lui Vasile Costiuc privind biroul lângă WC: „Vai de mine…” # Omniapres
Igor Grosu a reacționat la acuzațiile lui Vasile Costiuc, care a declarat că fracțiunea „Democrația Acasă” a primit un birou amplasat lângă toaletă. Liderul PAS a precizat că nu se ocupă personal de distribuirea spațiilor în Parlament. „Vai de mine, zău, nu mă ocup eu cu distribuirea birourilor, credeți-mă. Mă depășește un pic lucrul ăsta”, […] The post VIDEO // Igor Grosu, despre acuzațiile lui Vasile Costiuc privind biroul lângă WC: „Vai de mine…” appeared first on Omniapres.
14:30
Dirijorul orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, ales în Parlament pe lista PAS, a anunțat că își va onora mandatul în Legislativ și că va fi prezent la toate ședințele, subliniind responsabilitatea sa față de țară și față de cetățeni. „Tot timpul o să fiu la ședință, fiindcă eu sunt un om foarte serios în viața mea, […] The post VIDEO // Nicolae Botgros rămâne deputat: ”Nu voi lipsi. Feciorul meu mă va ajuta” appeared first on Omniapres.
14:10
La prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, desfășurată astăzi, au fost oficial constituite toate fracțiunile parlamentare, stabilindu-se conducerea fiecăreia și prioritățile pentru următoarea perioadă. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea cu 55 de mandate, a anunțat formarea oficială a fracțiunii și a prezentat un plan de zece acțiuni prioritare pentru primele […] The post În noul Parlament s-au format fracțiunile: Câte vor fi și cine le va conduce appeared first on Omniapres.
13:40
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a ironizat situația din Blocul Electoral Patriotic, declarând că Vasile Tarlev „o să cânte cucu singur” după ce PCRM și PSRM au decis să formeze fracțiuni separate. „O să cânte cucu singur, cred că, sau cu Dodon va fi”, a spus Voronin înainte de ședința de constituire a noului Parlament. […] The post VIDEO // Voronin îl ironizează pe Tarlev: „O să cânte cucu singur” în Parlament appeared first on Omniapres.
13:10
Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie publicată de tatăl său # Omniapres
După aproximativ o lună petrecută în spital, interpretul Cristian Botgros a fost externat. Tatăl interpretului, Corneliu Botgros, a publicat prima fotografie cu acesta, din fața Palatului Național. „Vă salutăm cu drag! Vă așteptăm mâine la Palatul Național – Nicolae Sulac”, a scris ieri Corneliu Botgros. Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului […] The post Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie publicată de tatăl său appeared first on Omniapres.
12:40
Andrei Spînu, fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, nu are în plan să revină în Guvern. Declarații în acest sens fostul demnitar a făcut în cadrul unei emisiuni la One TV. Întrebat dacă se gândește la o revenire, Spînu a răspuns ferm: „Acum nu am aceste planuri. Am alte angajamente și trebuie să mă […] The post VIDEO // Va reveni Andrei Spînu în Guvern? Răspunsul ferm al fostului ministru appeared first on Omniapres.
12:10
La prima ședință a noului Parlament, președinta Maia Sandu a adresat deputaților un mesaj clar: cetățenii i-au încredințat misiunea de a păstra pacea și de a acționa în interesul țării. „Ne aflăm la un început de drum într-un Parlament nou ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar mai presus de […] The post Maia Sandu: Noul Parlament trebuie să apere pacea și să susțină integrarea europeană appeared first on Omniapres.
11:30
Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea, România. Seismul s-a resimțit și în Chișinău, fiind observat ușor pe camerele de transmisie din Parlament. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 90 km, în apropierea orașelor Focșani (41 km NV), Sfântu-Gheorghe (72 […] The post Ședința de constituire a Parlamentului, surprinsă de un cutremur resimțit la Chișinău appeared first on Omniapres.
11:10
FOTO // Angajări fictive și delapidare la „Hîncești-Silva” cu un prejudiciu de 466 000 de lei: CNA efectuează percheziții # Omniapres
Șapte angajați ai ocolului silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva” sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, după percheziții efectuate în această dimineață în raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Ancheta vizează delapidarea averii străine și falsul în acte publice. Potrivit probelor, funcționarii ar fi organizat angajări fictive […] The post FOTO // Angajări fictive și delapidare la „Hîncești-Silva” cu un prejudiciu de 466 000 de lei: CNA efectuează percheziții appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Vasile Costiuc, supărat foc la prima ședință a Parlamentului: „Ne-au dat birou lângă WC” # Omniapres
Deputatul Vasile Costiuc, președintele partidului „Democrația Acasă”, a venit astăzi la prima ședință a Parlamentului purtând cușma sa tradițională, cunoscută pe rețelele sociale. Acesta s-a arătat indignat de amplasarea biroului fracțiunii sale. „Au găsit cabinete pentru deputații partidului nostru doar la etajul 8, lângă WC… asta-i percepția lui Grosu despre noi. Am lucrat anii aceștia […] The post VIDEO // Vasile Costiuc, supărat foc la prima ședință a Parlamentului: „Ne-au dat birou lângă WC” appeared first on Omniapres.
10:20
Parlamentul de Legsilatura a XII s-a întrunit în ședința de constituire. The post LIVE // Ședința de constituire a noului Parlament appeared first on Omniapres.
10:10
Ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi procurat un apartament de lux la Roma, Italia, în valoare de aproximativ 690 de mii de euro. În cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, oficialul a calificat informațiile drept „un fals” și s-a arătat surprins de modul în care […] The post VIDEO // Are sau nu ministrul Muncii apartament la Roma? Răspunsul lui Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
09:40
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești. ”Aceste instruiri fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic în vederea perfecționării abilităților de intervenție ale polițiștilor”, asigură instituția. Totodată, polițiștii îndeamnă populația să păstreze calmul și să evite răspândirea informațiilor […] The post Mascații „Fulger”, în acțiune la Hîncești: exerciții tactice programate pentru astăzi appeared first on Omniapres.
