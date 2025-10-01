Răzbunare de primar în BN: a forțat în 2 zile demiterea viceprimarului din același partid, care i-a ținut locul timp de 6 luni

20:30

Un caz șocant de violență în familie s-a dezlănțuit la începutul luni septembrie în comuna Dumitrița: un bărbat de 50 de ani si-a agresat soția, a amenințat-o cu un topor, după care s-a urcat în mașina familiei, băut si cu permisul suspendat. Omul a dat o tură prin sat, dar tot nu s-a calmat; s-a […]