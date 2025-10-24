CtEDO: Instanțele naționale nu au respectat principiile procedurii contradictorii și ale egalității armelor în cauza Ceachir v. Republica Moldova

Acum 30 minute
13:40
CtEDO: Instanțele naționale nu au respectat principiile procedurii contradictorii și ale egalității armelor în cauza Ceachir v. Republica Moldova Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
Acum 4 ore
10:20
BNM a stabilit contribuțiile băncilor la fondul de rezoluție pentru anul 2026 Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM), în conformitate cu prevederi...
10:00
Judecătoare care inițial a promovat evaluarea, respinsă la reevaluare. Un alt magistrat – declarat integru de Comisie Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de evalu...
Acum 6 ore
08:40
Apple a pierdut un proces de referinţă în Marea Britanie privind comisioanele din App Store Bizlaw.md
Apple a abuzat de poziţia sa dominantă prin impunerea unor comisioan...
Acum 24 ore
16:50
ANRE analizează sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești. Discuții cu reprezentanții companiei Lukoil-Moldova Bizlaw.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) spu...
Ieri
13:20
Cum se va calcula prorata aferentă impozitului pe venit pentru întreprinderile micro, mici sau mijlocii, în perioadele fiscale 2023–2025 Bizlaw.md
În conformitate cu art.87 alin.(11) din Codul fiscal, în...
11:50
Consiliul Concurenței inițiază o investigație aprofundată privind o posibilă concentrare economică pe piața agricolă Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a inițiat investigația aprofundată (Faza II) pri...
11:30
Infracțiuni privind regimul măsurilor restrictive internaționale: Codul penal ar putea fi completat cu noi categorii de infracțiuni și a sancțiuni Bizlaw.md
Codul penal ar putea fi modificat și completat prin transpunerea Dir...
08:50
Zuckerberg, Mosseri şi Spiegel, obligaţi să depună mărturie într-un proces din Los Angeles privind siguranţa copiilor pe reţelele sociale Bizlaw.md
O judecătoare din Los Angeles a decis că directorii generali ai celo...
22 octombrie 2025
16:40
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție ar putea avea trei noi adjuncți. Cine sunt aceștia Bizlaw.md
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție urmează să aibă trei adj...
14:50
Aproape 100 de candidați, admiși la examenul de calificare în profesia de avocat Bizlaw.md
98 de candidați au fost admiși la examenul de calificare în pr...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Noi categorii de pedepse aplicabile persoanelor juridice Bizlaw.md
Codul penal ar putea fi completat cu noi sancțiuni aplicabile persoa...
10:40
Drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanță Bizlaw.md
Contractul este un acord legal prin care două sau mai multe părți &i...
07:00
Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile Bizlaw.md
Persoanele începând cu vârsta de 17 ani vor putea ...
21 octombrie 2025
20:50
Pretinsa instituire a unor condiții discriminatorii pentru participanții la achiziția publică și presupusa favorizare a unui operator economic. Respingerea plângerii Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza dec...
17:30
Procedura de vetting la Curțile de Apel Nord și Sud, finalizată Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi rapoartel...
16:50
Apple atacă în instanță regulamentul UE privind piețele digitale Bizlaw.md
Apple Inc. contestă în instanță modul în care Uniunea Eu...
16:20
Șapte noi procurori au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Procurorilor Bizlaw.md
În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procuro...
11:00
Din 1 noiembrie Republica Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene Bizlaw.md
Începând din 1 noiembrie Republica Moldova va deveni par...
09:50
Stabilirea antecedentelor penale și a stării de recidivă a persoanei juridice. Transmiterea acestora în cazul persoanelor juridice reorganizate Bizlaw.md
Legislația penală urmează să fie completată pentru a clarifica situa...
20 octombrie 2025
16:10
INJ a lansat noul curs de formare. Doar 17 din cele 50 de locuri disponibile au fost ocupate Bizlaw.md
Astăzi Institutul Național al Justiției (INJ) a marcat lansarea oficia...
15:30
Webinar regional OMPI: Soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul cercetării-dezvoltării și transferului de tehnologie Bizlaw.md
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) invită doritor...
13:00
Transmiterea răspunderii penale în cazul persoanei juridice reorganizate. Codul penal ar putea fi modificat și completat Bizlaw.md
Instituția răspunderii penale a persoanei juridice este supusă unor ...
10:40
UAM își exprimă îngrijorarea față de declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind vettingul avocaților Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) a reacționat la declara...
09:50
Societățile de investiții vor fi obligate să majoreze capitalul inițial în funcție de natura serviciilor prestate. CNPF aprobă reguli noi Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
08:50
Mari bănci americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării, timp de peste 30 de ani Bizlaw.md
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii...
17 octombrie 2025
17:10
După ce a cumpărat Moldasig, Vienna Insurance Group este pe cale să achiziționeze un mare asigurator german Bizlaw.md
Cel mai mare grup de asigurări din Europa Centrală și de Est vrea să i...
16:30
Amenzi mai mari pentru refuzul neîntemeiat al comercianților de a soluționa reclamațiile consumatorilor Bizlaw.md
Refuzul neîntemeiat al vânzătorilor și prestatorilor de ...
15:10
Peste 70 la sută din imobilele închiriate sunt în Chișinău. Câți bani a încasat statul din contractele semnate de persoane fizice Bizlaw.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care ...
10:30
Interes dublu față de luna precedentă: peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie Bizlaw.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6&...
08:00
Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că anim...
16 octombrie 2025
15:50
Moldova va avea o Antena IA și devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” Bizlaw.md
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „IA Factorie...
14:20
CJUE: Lovirea de fulger a unui avion poate constitui o împrejurare excepțională Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) consideră că lovirea de...
13:10
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetarea supravegherii a patru cauze contra Republicii Moldova Bizlaw.md
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetare...
10:00
Ce erori comit rezidenții parcului IT la declararea contribuțiilor sociale și cum pot fi evitate Bizlaw.md
Unii angajatori nou-înregistrați ca rezidenți ai parcului pent...
08:00
Red Bull pierde procesul cu UE privind perchezițiile antitrust Bizlaw.md
Curtea de Justiție a UE a respins plângerea Red Bull împ...
15 octombrie 2025
15:50
Regimul fiscal al antreprenorilor independenți. Regulile noi aplicabile din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
De la 1 ianuarie 2026 va intra în vigoare regimul fiscal al an...
14:00
Aprobat: Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare vor fi ajustate Bizlaw.md
Guvernul a aprobat actualizarea cuantumului taxelor pentru efectuare...
13:20
Barourile Cahul și Bălți au convocat adunările generale. Ce subiecte sunt incluse pe ordinea de zi Bizlaw.md
Barourile Cahul și Bălți au anunțat convocarea adunărilor generale o...
11:20
Înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, aprobată de Guvern Bizlaw.md
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei...
11:00
Un nou cadru legal pentru planificarea c Bizlaw.md
Guvernul a aprobat un nou Regulament pentru planificarea achizițiilo...
08:50
Gucci, Chloe şi Loewe - amendate în UE pentru practici tarifare anticoncurenţiale Bizlaw.md
Comisia Europeană a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe p...
13 octombrie 2025
16:40
Una dintre cele mai populare aplicații de sport și mișcare își pregătește intrarea pe bursă Bizlaw.md
Strava, aplicația mobilă care a ajuns să aibă peste 50 de milioane de ...
14:40
Opinie CSJ: Trimiterea repetată a cauzelor penale la rejudecare nu poate avea loc Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis un Aviz consultativ, la soli...
12:50
Unitatea convențională utilizată la calcularea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare ar putea fi majorată Bizlaw.md
Mărimea unității convenționale în baza căreia se stabilesc tax...
11:50
Înscrieri deschise la cursuri online pe platformele Institutului Național al Justiției și ale Consiliului Europei Bizlaw.md
Beneficiarii Institutului Național al Justiției (INJ) se pot î...
09:10
CtEDO a obligat Republica Moldova să plătească 9.300 de euro unui fost polițist pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
10 octombrie 2025
16:40
CSP a prelungit concursul pentru selectarea membrilor în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat, pentru a patra oară...
13:20
Cum se schimbă drepturile acționarilor și jocul puterii în companiile din Republica Moldova. Tendințe și evoluții Bizlaw.md
Peisajul corporativ din Republica Moldova trece printr-o transform...
11:20
Executorii judecătorești trag semnalul de alarmă: legea nu protejează bunurile sechestrate Bizlaw.md
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) își expr...
