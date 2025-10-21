Apple atacă în instanță regulamentul UE privind piețele digitale

Bizlaw.md, 21 octombrie 2025 16:50

Apple Inc. contestă în instanță modul în care Uniunea Eu...

Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:20
Șapte noi procurori au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Procurorilor Bizlaw.md
În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procuro...
Acum 8 ore
11:00
Din 1 noiembrie Republica Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene Bizlaw.md
Începând din 1 noiembrie Republica Moldova va deveni par...
09:50
Stabilirea antecedentelor penale și a stării de recidivă a persoanei juridice. Transmiterea acestora în cazul persoanelor juridice reorganizate Bizlaw.md
Legislația penală urmează să fie completată pentru a clarifica situa...
Ieri
16:10
INJ a lansat noul curs de formare. Doar 17 din cele 50 de locuri disponibile au fost ocupate Bizlaw.md
Astăzi Institutul Național al Justiției (INJ) a marcat lansarea oficia...
15:30
Webinar regional OMPI: Soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul cercetării-dezvoltării și transferului de tehnologie Bizlaw.md
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) invită doritor...
13:00
Transmiterea răspunderii penale în cazul persoanei juridice reorganizate. Codul penal ar putea fi modificat și completat Bizlaw.md
Instituția răspunderii penale a persoanei juridice este supusă unor ...
10:40
UAM își exprimă îngrijorarea față de declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind vettingul avocaților Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) a reacționat la declara...
09:50
Societățile de investiții vor fi obligate să majoreze capitalul inițial în funcție de natura serviciilor prestate. CNPF aprobă reguli noi Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
08:50
Mari bănci americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării, timp de peste 30 de ani Bizlaw.md
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
După ce a cumpărat Moldasig, Vienna Insurance Group este pe cale să achiziționeze un mare asigurator german Bizlaw.md
Cel mai mare grup de asigurări din Europa Centrală și de Est vrea să i...
16:30
Amenzi mai mari pentru refuzul neîntemeiat al comercianților de a soluționa reclamațiile consumatorilor Bizlaw.md
Refuzul neîntemeiat al vânzătorilor și prestatorilor de ...
15:10
Peste 70 la sută din imobilele închiriate sunt în Chișinău. Câți bani a încasat statul din contractele semnate de persoane fizice Bizlaw.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care ...
10:30
Interes dublu față de luna precedentă: peste 28 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna octombrie Bizlaw.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6&...
08:00
Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că anim...
16 octombrie 2025
15:50
Moldova va avea o Antena IA și devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” Bizlaw.md
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „IA Factorie...
14:20
CJUE: Lovirea de fulger a unui avion poate constitui o împrejurare excepțională Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) consideră că lovirea de...
13:10
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetarea supravegherii a patru cauze contra Republicii Moldova Bizlaw.md
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetare...
10:00
Ce erori comit rezidenții parcului IT la declararea contribuțiilor sociale și cum pot fi evitate Bizlaw.md
Unii angajatori nou-înregistrați ca rezidenți ai parcului pent...
08:00
Red Bull pierde procesul cu UE privind perchezițiile antitrust Bizlaw.md
Curtea de Justiție a UE a respins plângerea Red Bull împ...
15 octombrie 2025
15:50
Regimul fiscal al antreprenorilor independenți. Regulile noi aplicabile din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
De la 1 ianuarie 2026 va intra în vigoare regimul fiscal al an...
14:00
Aprobat: Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare vor fi ajustate Bizlaw.md
Guvernul a aprobat actualizarea cuantumului taxelor pentru efectuare...
13:20
Barourile Cahul și Bălți au convocat adunările generale. Ce subiecte sunt incluse pe ordinea de zi Bizlaw.md
Barourile Cahul și Bălți au anunțat convocarea adunărilor generale o...
11:20
Înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, aprobată de Guvern Bizlaw.md
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei...
11:00
Un nou cadru legal pentru planificarea c Bizlaw.md
Guvernul a aprobat un nou Regulament pentru planificarea achizițiilo...
08:50
Gucci, Chloe şi Loewe - amendate în UE pentru practici tarifare anticoncurenţiale Bizlaw.md
Comisia Europeană a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe p...
13 octombrie 2025
16:40
Una dintre cele mai populare aplicații de sport și mișcare își pregătește intrarea pe bursă Bizlaw.md
Strava, aplicația mobilă care a ajuns să aibă peste 50 de milioane de ...
14:40
Opinie CSJ: Trimiterea repetată a cauzelor penale la rejudecare nu poate avea loc Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis un Aviz consultativ, la soli...
12:50
Unitatea convențională utilizată la calcularea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare ar putea fi majorată Bizlaw.md
Mărimea unității convenționale în baza căreia se stabilesc tax...
11:50
Înscrieri deschise la cursuri online pe platformele Institutului Național al Justiției și ale Consiliului Europei Bizlaw.md
Beneficiarii Institutului Național al Justiției (INJ) se pot î...
09:10
CtEDO a obligat Republica Moldova să plătească 9.300 de euro unui fost polițist pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
10 octombrie 2025
16:40
CSP a prelungit concursul pentru selectarea membrilor în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat, pentru a patra oară...
13:20
Cum se schimbă drepturile acționarilor și jocul puterii în companiile din Republica Moldova. Tendințe și evoluții Bizlaw.md
Peisajul corporativ din Republica Moldova trece printr-o transform...
11:20
Executorii judecătorești trag semnalul de alarmă: legea nu protejează bunurile sechestrate Bizlaw.md
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) își expr...
09:20
CtEDO: Republica Moldova, condamnată pentru durata excesivă a unui proces penal care a continuat aproape cinci ani după decesul inculpatului Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
9 octombrie 2025
16:50
Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, aprobată Bizlaw.md
Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor a fost ...
16:10
Temu a intrat pe radarul autorităților din Germania pentru influențarea prețurilor comercianților: „Cerințe inadmisibile” Bizlaw.md
Oficiul german anti-carteluri a anunțat că a inițiat o procedură &icir...
16:10
Reguli noi pentru informarea clienților înainte de semnarea contractelor de asigurare Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
16:10
Modificări la modul de completare a Declarației TVA în cazul admiterii erorile critice Bizlaw.md
Începând din data de 10 octombrie 2025 vor intra î...
16:10
Tichetele de masă vor putea fi folosite pentru cumpărături online Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului privind mod...
16:10
Vetting: Ce decizii a luat Comisia în privința judecătorilor Angela Bostan și Vitalie Budeci Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de reevalu...
8 octombrie 2025
13:50
Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi – 31 decembrie 2025 Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice reamintește că persoanele juridice, inclusi...
13:20
Aprobat de Guvern: Certificatul de concediu medical va fi emis exclusiv online Bizlaw.md
Guvernul a aprobat digitalizarea integrală a procesului de constatar...
12:40
Doi avocați, candidați pentru ocuparea unor funcții în sistemul judecătoresc, s-au retras din concurs Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de retragerea din con...
11:10
Drepturile consumatorilor de trimiteri poștale Bizlaw.md
Indiferent de perioada de dezvoltare a unei societăți, trimiterile poș...
08:30
29 de milioane de utilizatori de telefoane Apple și Samsung ar putea primi despăgubiri de 500 de milioane de euro Bizlaw.md
Un proces colectiv de referință împotriva gigantului tehnologi...
7 octombrie 2025
17:10
O treime dintre candidații înscriși la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură au picat testul Bizlaw.md
O treime dintre cei 151 de candidați înscriși la examenul de a...
15:30
CNPF va lansa o pagină web de comparare a comisioanelor aplicate de prestatorii de servicii de plată Bizlaw.md
Comisia Națională a Piețeie Financiare (CNPF)  în calitate ...
13:50
CtEDO a condamnat Republica Moldova pentru neexecutarea unei hotărâri care viza restanțele salariale ale angajaților unei companii de stat aflate în insolvență Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa...
12:40
După două luni de căutări zadarnice, Ministerul Justiției prelungește concursul pentru selectarea avocatului care va reprezenta interesele „Moldexpo” S.A. la Curtea de Arbitraj din Moscova Bizlaw.md
După două luni în care nu a fost desemnat niciun câștigă...
