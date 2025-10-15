Un nou cadru legal pentru planificarea c

Acum 15 minute
11:00
Un nou cadru legal pentru planificarea c Bizlaw.md
Guvernul a aprobat un nou Regulament pentru planificarea achizițiilo...
Acum 4 ore
08:50
Gucci, Chloe şi Loewe - amendate în UE pentru practici tarifare anticoncurenţiale Bizlaw.md
Comisia Europeană a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe p...
Ieri
16:40
Una dintre cele mai populare aplicații de sport și mișcare își pregătește intrarea pe bursă Bizlaw.md
Strava, aplicația mobilă care a ajuns să aibă peste 50 de milioane de ...
14:40
Opinie CSJ: Trimiterea repetată a cauzelor penale la rejudecare nu poate avea loc Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis un Aviz consultativ, la soli...
12:50
Unitatea convențională utilizată la calcularea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare ar putea fi majorată Bizlaw.md
Mărimea unității convenționale în baza căreia se stabilesc tax...
11:50
Înscrieri deschise la cursuri online pe platformele Institutului Național al Justiției și ale Consiliului Europei Bizlaw.md
Beneficiarii Institutului Național al Justiției (INJ) se pot î...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
CtEDO a obligat Republica Moldova să plătească 9.300 de euro unui fost polițist pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
10 octombrie 2025
16:40
CSP a prelungit concursul pentru selectarea membrilor în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat, pentru a patra oară...
13:20
Cum se schimbă drepturile acționarilor și jocul puterii în companiile din Republica Moldova. Tendințe și evoluții Bizlaw.md
Peisajul corporativ din Republica Moldova trece printr-o transform...
11:20
Executorii judecătorești trag semnalul de alarmă: legea nu protejează bunurile sechestrate Bizlaw.md
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) își expr...
09:20
CtEDO: Republica Moldova, condamnată pentru durata excesivă a unui proces penal care a continuat aproape cinci ani după decesul inculpatului Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
9 octombrie 2025
16:50
Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, aprobată Bizlaw.md
Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor a fost ...
16:10
Temu a intrat pe radarul autorităților din Germania pentru influențarea prețurilor comercianților: „Cerințe inadmisibile” Bizlaw.md
Oficiul german anti-carteluri a anunțat că a inițiat o procedură &icir...
16:10
Reguli noi pentru informarea clienților înainte de semnarea contractelor de asigurare Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
16:10
Modificări la modul de completare a Declarației TVA în cazul admiterii erorile critice Bizlaw.md
Începând din data de 10 octombrie 2025 vor intra î...
16:10
Tichetele de masă vor putea fi folosite pentru cumpărături online Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului privind mod...
16:10
Vetting: Ce decizii a luat Comisia în privința judecătorilor Angela Bostan și Vitalie Budeci Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de reevalu...
8 octombrie 2025
13:50
Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi – 31 decembrie 2025 Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice reamintește că persoanele juridice, inclusi...
13:20
Aprobat de Guvern: Certificatul de concediu medical va fi emis exclusiv online Bizlaw.md
Guvernul a aprobat digitalizarea integrală a procesului de constatar...
12:40
Doi avocați, candidați pentru ocuparea unor funcții în sistemul judecătoresc, s-au retras din concurs Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de retragerea din con...
11:10
Drepturile consumatorilor de trimiteri poștale Bizlaw.md
Indiferent de perioada de dezvoltare a unei societăți, trimiterile poș...
08:30
29 de milioane de utilizatori de telefoane Apple și Samsung ar putea primi despăgubiri de 500 de milioane de euro Bizlaw.md
Un proces colectiv de referință împotriva gigantului tehnologi...
7 octombrie 2025
17:10
O treime dintre candidații înscriși la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură au picat testul Bizlaw.md
O treime dintre cei 151 de candidați înscriși la examenul de a...
15:30
CNPF va lansa o pagină web de comparare a comisioanelor aplicate de prestatorii de servicii de plată Bizlaw.md
Comisia Națională a Piețeie Financiare (CNPF)  în calitate ...
13:50
CtEDO a condamnat Republica Moldova pentru neexecutarea unei hotărâri care viza restanțele salariale ale angajaților unei companii de stat aflate în insolvență Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa...
12:40
După două luni de căutări zadarnice, Ministerul Justiției prelungește concursul pentru selectarea avocatului care va reprezenta interesele „Moldexpo” S.A. la Curtea de Arbitraj din Moscova Bizlaw.md
După două luni în care nu a fost desemnat niciun câștigă...
12:10
Noi tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din din surse regenerabile Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
09:20
Procurorii francezi anchetează Siri, asistentul vocal al Apple, pentru presupusă colectare ilegală de date ale utilizatorilor Bizlaw.md
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri ...
6 octombrie 2025
17:50
Piețele cripto ating un nivel record Bizlaw.md
Piețele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane de dolari ...
16:30
Instruire: Determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit în cadrul regimurilor speciale de impozitare Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat organizează în data de 10 octombrie un ...
14:20
Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui mediator în calitate de membru al Consiliului de mediere Bizlaw.md
Ministerul Justiției a lansat concursul public pentru selectarea unu...
13:00
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ Bizlaw.md
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru for...
10:20
Condițiile și procedura de renunțare a procurorului la învinuire. Explicațiile CSJ Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a explicat condițiile în care...
08:30
8 bănci din Republica Moldova, conectate de astăzi la SEPA. Plățile în euro devin mai rapide și mai ieftine Bizlaw.md
Republica Moldova devine de astăzi parte operațională a Zonei Unice ...
3 octombrie 2025
18:00
Concurs pentru suplinirea funcțiilor de conducere în unele instanțe judecătorești Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs privi...
15:50
Concurs pentru selectarea directorului Centrului de instruire a avocaților Bizlaw.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță concurs pentru selec...
13:50
Care este profilul investitorilor prin platforma eVMS.md Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a analizat evoluția emisiunilor de valori mobili...
12:10
Republica Moldova, condamnată la CtEDO pentru refuzul CSJ de a examina un recurs din cauza neachitării taxei de stat Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
11:30
Școala Națională de Grefieri din România oferă două e-cursuri pentru juriștii din Republica Moldova Bizlaw.md
Școala Națională de Grefieri din România (SNG) pune la dispozi...
09:00
O instanţa din Olanda obligă Meta să schimbe setările Facebook şi Instagram privind afişarea cronologică a conţinutului Bizlaw.md
O instanţă olandeză a decis joi că Meta Platforms trebuie să ofere u...
2 octombrie 2025
17:20
Centralele electrice eoliene vor fi instalate conform unor noi reguli Bizlaw.md
Centralele electrice eoliene vor putea fi amplasate în conform...
15:40
Executarea benevolă a documentelor executorii, reglementată printr-un nou capitol al Codului de executare. Când intră în vigoare Bizlaw.md
Codul de executare a fost completat cu un nou capitol care reglement...
12:50
Cum blochează restricțiile verticale accesul la piața pieselor de schimb Bizlaw.md
Acest articol va încheia seria de publicații dedicate restri...
11:20
Consiliul Concurenței suspectează acorduri anticoncurențiale pe piața cărnii. Inspecții inopinate la mai multe întreprinderi Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile un...
11:00
Victoriabank finalizează achiziția Microinvest Bizlaw.md
Victoriabank a finalizat achiziția Microinvest, după obținerea aprob...
09:20
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată” Bizlaw.md
Cu toate că modelul „996” a fost interzis de un tribunal d...
1 octombrie 2025
16:20
„Moldova HiTech Park” a obținut titlul de parc industrial și primește în administrare un teren cu o suprafață de 24 ha Bizlaw.md
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL ...
14:30
Republica Moldova, condamnată de CtEDO după ce un fost șef de direcție de la Serviciul Vamal a fost concediat de trei ori pentru denunțarea unor fraude Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
13:50
Cine și cu cât va contribui la crearea Bursei Internaționale a Moldovei Bizlaw.md
Un proiect de hotărâre propune înființarea Societății pe A...
10:50
O nouă concentrare economică pe piața cerealelor și semințelor oleaginoase Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea unei noi concentrări econ...
