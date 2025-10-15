Un nou cadru legal pentru planificarea c
Guvernul a aprobat un nou Regulament pentru planificarea achizițiilo...
Comisia Europeană a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe p...
Una dintre cele mai populare aplicații de sport și mișcare își pregătește intrarea pe bursă # Bizlaw.md
Strava, aplicația mobilă care a ajuns să aibă peste 50 de milioane de ...
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis un Aviz consultativ, la soli...
Unitatea convențională utilizată la calcularea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare ar putea fi majorată # Bizlaw.md
Mărimea unității convenționale în baza căreia se stabilesc tax...
Înscrieri deschise la cursuri online pe platformele Institutului Național al Justiției și ale Consiliului Europei # Bizlaw.md
Beneficiarii Institutului Național al Justiției (INJ) se pot î...
CtEDO a obligat Republica Moldova să plătească 9.300 de euro unui fost polițist pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
CSP a prelungit concursul pentru selectarea membrilor în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat, pentru a patra oară...
Cum se schimbă drepturile acționarilor și jocul puterii în companiile din Republica Moldova. Tendințe și evoluții # Bizlaw.md
Peisajul corporativ din Republica Moldova trece printr-o transform...
Executorii judecătorești trag semnalul de alarmă: legea nu protejează bunurile sechestrate # Bizlaw.md
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) își expr...
CtEDO: Republica Moldova, condamnată pentru durata excesivă a unui proces penal care a continuat aproape cinci ani după decesul inculpatului # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor a fost ...
Temu a intrat pe radarul autorităților din Germania pentru influențarea prețurilor comercianților: „Cerințe inadmisibile” # Bizlaw.md
Oficiul german anti-carteluri a anunțat că a inițiat o procedură &icir...
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
Începând din data de 10 octombrie 2025 vor intra î...
Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului privind mod...
Vetting: Ce decizii a luat Comisia în privința judecătorilor Angela Bostan și Vitalie Budeci # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de reevalu...
Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi – 31 decembrie 2025 # Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice reamintește că persoanele juridice, inclusi...
Guvernul a aprobat digitalizarea integrală a procesului de constatar...
Doi avocați, candidați pentru ocuparea unor funcții în sistemul judecătoresc, s-au retras din concurs # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de retragerea din con...
Indiferent de perioada de dezvoltare a unei societăți, trimiterile poș...
29 de milioane de utilizatori de telefoane Apple și Samsung ar putea primi despăgubiri de 500 de milioane de euro # Bizlaw.md
Un proces colectiv de referință împotriva gigantului tehnologi...
O treime dintre candidații înscriși la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură au picat testul # Bizlaw.md
O treime dintre cei 151 de candidați înscriși la examenul de a...
CNPF va lansa o pagină web de comparare a comisioanelor aplicate de prestatorii de servicii de plată # Bizlaw.md
Comisia Națională a Piețeie Financiare (CNPF) în calitate ...
CtEDO a condamnat Republica Moldova pentru neexecutarea unei hotărâri care viza restanțele salariale ale angajaților unei companii de stat aflate în insolvență # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa...
După două luni de căutări zadarnice, Ministerul Justiției prelungește concursul pentru selectarea avocatului care va reprezenta interesele „Moldexpo” S.A. la Curtea de Arbitraj din Moscova # Bizlaw.md
După două luni în care nu a fost desemnat niciun câștigă...
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
Procurorii francezi anchetează Siri, asistentul vocal al Apple, pentru presupusă colectare ilegală de date ale utilizatorilor # Bizlaw.md
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri ...
Piețele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane de dolari ...
Instruire: Determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit în cadrul regimurilor speciale de impozitare # Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat organizează în data de 10 octombrie un ...
Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui mediator în calitate de membru al Consiliului de mediere # Bizlaw.md
Ministerul Justiției a lansat concursul public pentru selectarea unu...
Criză de viitori judecători și procurori. Situație fără precedent la examenul de admitere la INJ # Bizlaw.md
Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru for...
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a explicat condițiile în care...
8 bănci din Republica Moldova, conectate de astăzi la SEPA. Plățile în euro devin mai rapide și mai ieftine # Bizlaw.md
Republica Moldova devine de astăzi parte operațională a Zonei Unice ...
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs privi...
Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță concurs pentru selec...
Ministerul Finanțelor a analizat evoluția emisiunilor de valori mobili...
Republica Moldova, condamnată la CtEDO pentru refuzul CSJ de a examina un recurs din cauza neachitării taxei de stat # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
Școala Națională de Grefieri din România oferă două e-cursuri pentru juriștii din Republica Moldova # Bizlaw.md
Școala Națională de Grefieri din România (SNG) pune la dispozi...
O instanţa din Olanda obligă Meta să schimbe setările Facebook şi Instagram privind afişarea cronologică a conţinutului # Bizlaw.md
O instanţă olandeză a decis joi că Meta Platforms trebuie să ofere u...
Centralele electrice eoliene vor putea fi amplasate în conform...
Executarea benevolă a documentelor executorii, reglementată printr-un nou capitol al Codului de executare. Când intră în vigoare # Bizlaw.md
Codul de executare a fost completat cu un nou capitol care reglement...
Acest articol va încheia seria de publicații dedicate restri...
Consiliul Concurenței suspectează acorduri anticoncurențiale pe piața cărnii. Inspecții inopinate la mai multe întreprinderi # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile un...
Victoriabank a finalizat achiziția Microinvest, după obținerea aprob...
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată” # Bizlaw.md
Cu toate că modelul „996” a fost interzis de un tribunal d...
„Moldova HiTech Park” a obținut titlul de parc industrial și primește în administrare un teren cu o suprafață de 24 ha # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL ...
Republica Moldova, condamnată de CtEDO după ce un fost șef de direcție de la Serviciul Vamal a fost concediat de trei ori pentru denunțarea unor fraude # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
Un proiect de hotărâre propune înființarea Societății pe A...
Consiliul Concurenței analizează notificarea unei noi concentrări econ...
