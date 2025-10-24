Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție are trei adjuncți: CSP a aprobat numirile
Moldova1, 24 octombrie 2025 11:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat numirea a trei procurori în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Funcțiile au revenit procurorilor Victor Muntean, Ina Frunză-Bargan și Ion Pripa, propuși de procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
11:10
Ciclistul francez reținut în Rusia, în timp ce încerca să stabilească un record mondial, a părăsit țara. A stat 50 de zile în detenție # Moldova1
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut la începutul lunii septembrie în regiunea Primorie și acuzat ulterior de trecere ilegală a frontierei de stat, a părăsit Rusia, a anunțat avocata sa, Alla Kușnir.
Acum 30 minute
11:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat numirea a trei procurori în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Funcțiile au revenit procurorilor Victor Muntean, Ina Frunză-Bargan și Ion Pripa, propuși de procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan.
Acum o oră
10:50
Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat de Maia Sandu # Moldova1
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate.
10:40
Moldova este UE! Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” # Moldova1
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană.
Acum 2 ore
10:00
Poșta Moldovei lansează marca poștală „80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite” # Moldova1
Poșta Moldovei lansează o marcă poștală dedicată împlinirii a 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite. Emisiunea filatelică este completată de plicul „Prima zi”.
10:00
Încă un ministru din Guvernul Recean nu se va regăsi în viitorul Executiv: Sergiu Lazarencu alege funcția de deputat # Moldova1
Încă un membru al Guvernului Recean nu se va regăsi în viitorul Cabinet de miniștri. Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că renunță la portofoliul de ministru în favoarea celui deputat, după ce a fost ales pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
09:40
Consiliul European felicită R. Moldova pentru progresele în procesul de aderare la UE, dar nu anunță când va deschide negocierile cu Chișinăul # Moldova1
Consiliul European felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente luate în vederea protejării integrității procesului electoral recent, se arată în concluziile Consiliul European a adoptate joi, 23 octombrie, privind Republica Moldova.
Acum 4 ore
09:20
Anunțarea candidaturii viitorului premier înaintea consultărilor „nu e un caz deosebit”: „În alte state, se știe cine va fi viitorul prim-ministru, dacă învinge un partid sau altul” # Moldova1
Puterea și opoziția trebuie să coopereze pentru a asigura stabilitatea politică într-un moment-cheie pentru Republica Moldova, susțin analiștii politici. Viorica Țîcu a amintit, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că actuala guvernare are drept obiectiv semnarea Tratatului de Aderare la UE până în 2028, iar Nicolae Negru a subliniat că, într-o democrație parlamentară, partidele ar trebui să se concentreze pe dialog politic pentru atingerea obiectivelor naționale.
08:30
Cinci persoane rănite, printre care un copil, în urma unui atac cu dronă în apropiere de Moscova # Moldova1
Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în orașul Krasnogorsk din regiunea Moscovei, după ce o dronă ucraineană a lovit, în dimineața zilei de 24 octombrie, un bloc de locuințe cu mai multe etaje, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov. Potrivit autorităților, drona a pătruns într-un apartament de la etajul 14 al unui imobil de pe bulevardul Cosmonauților.
08:30
„De la zgomot, lumea pierde auzul”: Zonele din Chișinău afectate cel mai mult de poluarea fonică # Moldova1
Ecologiștii dau un semnal de alarmă și spun că poluarea fonică este un domeniu neglijat. Deși s-au făcut măsurători și se cunosc zonele unde persistă grade înalte de poluare fonică, măsurile de intervenție se lasă așteptate. Plantarea copacilor poate atenua efectele poluării fonice - un fenomen care nu se vede, dar se aude, susțin ecologiștii.
08:00
Tot mai mulți tineri romi aleg să studieze: 110 burse de merit oferite de MEC în noul an de studii # Moldova1
Un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de burse de merit în valoare de 1.200 de lei lunar. Sprijinul este oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Summit UE: noi sancțiuni împotriva Rusiei, nu însă și confiscarea activelor din Europa # Moldova1
Summitul UE de toamnă de la Bruxelles, de joi, 23 octombrie, s-a încheiat fără o decizie clară în privința confiscării activelor rusești depuse în Europa. Au fost luate o serie întreagă de alte decizii: interzicerea cumpărării de gaz lichid (GNL) rusesc, apoi fișarea petrolierelor fantomă și sancțiuni asupra țărilor terțe care se oferă ca intermediari pentru hidrocarburile rusești.
Acum 6 ore
06:40
Avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO a ridicat avioane de vânătoare # Moldova1
Două avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Lituaniei în seara zilei de 23 octombrie, a anunțat președintele lituanian Gitanas Nausėda pe rețeaua X. Potrivit acestuia, incidentul reprezintă „o încălcare gravă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei” și menționează „necesitatea consolidării apărării antiaeriene europene”. Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei urmează să convoace reprezentanții ambasadei Rusiei pentru a exprima un protest oficial.
Acum 12 ore
22:30
Oficial: Candidatura lui Alexandru Munteanu, înaintată de PAS președintei Maia Sandu pentru desemnarea în funcția de premier # Moldova1
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS ) a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc vineri, 24 octombrie.
Acum 24 ore
22:00
Armand Goșu, la Moldova 1: „Trump și-a pierdut răbdarea. Occidentul încearcă să-l forțeze pe Putin să oprească războiul” # Moldova1
Noul pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană reprezintă o încercare coordonată a Occidentului de a-l determina pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să accepte o încetare a ostilităților în Ucraina, susține analistul politic Armand Goșu. Aceste măsuri au atât o componentă economică strategică, cât și una geopolitică, orientată spre reconfigurarea raportului de forțe dintre Washington, Moscova și Kiev, a afirmat Goșu, la Moldova 1.
21:40
Comisia Europeană va evalua, în noiembrie, progresele R. Moldova pe calea aderării la UE. Gherasimov: „S-a muncit foarte mult” # Moldova1
Comisia Europeană va evalua, în luna noiembrie curent, reformele efectuate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), inclusiv R. Moldova. Vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se declară convinsă că R. Moldova „va înregistra succese”.
21:20
Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu, campion mondial la categoria „sub 23 de ani” pentru al 3-lea an la rând # Moldova1
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care se desfășoară la Novi Sad, în Serbia. El a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 82 de kilograme.
20:10
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achiziționarea de petrol rusesc după noile sancțiuni ale SUA # Moldova1
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil - două dintre cele mai mari companii petroliere rusești. Această informație a fost raportată de mai multe surse Reuters din industrie, scrie The Insider.
19:40
Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce timp de o lună instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, scrie The Guardian.
19:20
Peste 2200 de imobile din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost deja conectate la agentul termic. Printre acestea se numără majoritatea grădinițelor, școlilor și instituțiilor medicale.
19:00
Un loc fascinant pentru ardențíi amatori ai fotbalului este Muzeul Fotbalului din București. Tricouri ale marilor legende precum Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Pele sau Ronaldo, ghete, trofee, poze, un ecran uriaș - toate creează o călătorie interesantă prin istoria sportului-rege.
18:30
„E profesionist”, dar „nu vom susține Guvernul PAS”: Cum au decurs consultările Maiei Sandu cu opoziția parlamentară pentru desemnarea premierului # Moldova1
Consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au început joi, 23 octombrie, la amiază. La Președinție sunt așteptați astăzi reprezentanții celor cinci fracțiuni parlamentare care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament. Până la această oră, la discuții s-au prezentat două partide – „Democrația Acasă” și Partidul Nostru. În următoarele ore, la Președinție sunt așteptați reprezentanții Blocului „Alternativa” și ai Partidului Socialiștilor. Singurii care au refuzat să participe la consultări sunt comuniștii.
18:30
„Echilibru fragil”: Doar 37 de femei în noul Parlament, mai puține decât în legislatura trecută # Moldova1
Doar 37 dintre cei 101 deputați din noul Parlament al R. Moldova, constituit pe 22 octombrie, sunt femei – adică 36,6%. Deși concurenții electorali au respectat cota de gen de 40% pe listele de candidați, femeile au fost plasate pe locuri mai puțin eligibile. În ultimele trei decenii, reprezentarea femeilor în Legislativ a crescut de la 3,7% în anii ’90 la peste 43% în mandatul trecut. Totuși, experții atenționează că lipsa unui echilibru real în procesul decizional poate dăuna unor politici publice.
18:30
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, conferit la Chișinău profesorului român Sorin-Mihai Cîmpeanu # Moldova1
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” i-a fost conferit profesorului român Sorin-Mihai Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România. Ceremonia s-a desfășurat joi, 23 octombrie, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”.
18:20
„R. Moldova nu mai poate fi șantajată”: Ministrul Junghietu explică de ce plătim prețuri ridicate la gazele naturale # Moldova1
Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a independenței energetice, reușind să elimine dependența de gazele rusești, să diversifice sursele de aprovizionare și să avanseze rapid în proiectele de interconectare cu România și Uniunea Europeană. Prezentându-și bilanțul activității la Ministerul Energiei, înaintea învestirii unui nou Executiv, ministrul în exercițiu Dorin Junghietu a subliniat că, deși avem cele mai mari prețuri la gaze din Balcani, securitatea energetică este acum garantată, iar tranziția către surse regenerabile devine realitate.
18:00
„Echilibru fragil”: Doar 37 de femei în noul Parlament, mai puține decât în legislatira trecută # Moldova1
Doar 37 dintre cei 101 deputați din noul Parlament al R. Moldova, constituit pe 22 octombrie, sunt femei – adică 36,6%. Deși concurenții electorali au respectat cota de gen de 40% pe listele de candidați, femeile au fost plasate pe locuri mai puțin eligibile. În ultimele trei decenii, reprezentarea femeilor în Legislativ a crescut de la 3,7% în anii ’90 la peste 43% în mandatul trecut. Totuși, experții atenționează că lipsa unui echilibru real în procesul decizional poate dăuna unor politici publice.
17:40
Tânărul star al ligii profesioniste nord-americane de baschet, Victor Wembanyama, a început senzațional noul sezon. Francezul a înscris 40 de puncte și a recuperat 15 mingi, contribuind din plin la victoria echipei sale, San Antonio Spurs, asupra grupării Dallas Mavericks.
17:10
Alegerea anvelopelor de iarnă nu ține doar de confort, ci mai ales de siguranță. O mașină echipată potrivit oferă o aderență mai bună și un control sporit pe carosabil. Temperaturile în continuă scădere ar trebui să-i grăbească pe șoferi în pregătirea mașinilor pentru sezonul rece. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Igor Lisa, managerul unui service auto din capitală, a explicat ce trebuie să cunoască șoferii ca să facă o alegere corectă.
17:10
Moldova este UE! Elena Karafizi: Vocea Moldovei care aduce muzica țării noastre mai aproape de Europa # Moldova1
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică.
17:00
R. Moldova nu riscă să rămână fără produse petroliere, după sancțiunile aplicate de SUA companiei Lukoil. Autoritățile monitorizează situația # Moldova1
„Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără produse petroliere”, dă asigurări ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu. Într-o conferință de presă susținută pe 23 octombrie, oficialul a declarat că decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni economice împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, inclusiv a filialelor acestora, nu va afecta piața internă. Potrivit lui Junghietu, autoritățile de la Chișinău monitorizează cu atenție situația.
16:40
Dosarul „AMNISTIA”: Persoanele suspectate că ar fi facilitat eliberarea condamnaților pe viață, în schimbul mitei, anchetate penal # Moldova1
Mai multe persoane condamnate la închisoare pe viață ar fi fost eliberate din detenție ca urmare a unor posibile fapte de corupere activă și pasivă, comise în cadrul procesului de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, ofițerii și procurorii anticorupție, precum și angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI) au efectuat percheziții în mai multe localități din R. Moldova.
16:40
Exporturile de fructe, afectate de înghețuri și fluctuațiile pe piața europeană: Republica Moldova vinde mai multe mere, dar mai puține caise și struguri # Moldova1
Exporturile de fructe din Republica Moldova au înregistrat în primele nouă luni ale anului evoluții contrastante: în timp ce livrările de mere au crescut semnificativ, exporturile de caise, struguri și prune au scăzut considerabil. Datele au fost prezentate de directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.
16:10
Fotbalistul moldovean Virgiliu Postolachi are un nou antrenor la echipa sa de club, Universitatea Cluj # Moldova1
După plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, clubul din inima Ardealului l-a instalat în funcție pe italianul Cristiano Bergodi. El a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj după ce a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.
15:50
Adunarea Populară instituie un grup de lucru pentru funcționalitatea Găgăuziei: Anunțul este făcut după vizita directorului SIS la Comrat # Moldova1
Adunarea Populară a Găgăuziei a instituit un grup de lucru pentru „asigurarea funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia”. Anunțul a fost făcut pe 23 octombrie, în ziua în care instituția a fost vizitată de directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața.
15:20
Pachetul 19 de sancțiuni împotriva Rusiei: Măsuri severe în domeniul energiei, finanțelor și criptomonedelor: Reacție de la Kremlin # Moldova1
Uniunea Europeană a adoptat joi, 23 octombrie, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, numit „Pachetul 19”, care include 69 de măsuri individuale și economice care vizează sectoare esențiale pentru susținerea războiului ilegal al Moscovei în Ucraina. Aceste măsuri sunt o reacție directă la escaladarea agresiunii ruse, care a fost marcată de atacuri brutale asupra infrastructurii civile ucrainene, inclusiv asupra celor din domeniul energetic, sanitar și de apă, potrivit liderilor Uniunii Europene.
15:00
UE aprobă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Kaja Kallas: „Devine din ce în ce mai greu pentru Putin să finanțeze acest război” # Moldova1
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal, pe 23 octombrie, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Decizia a fost luată în ziua Consiliului European de la Bruxelles, iar pachetul include, printre altele, sistarea achizițiilor de gaz natural lichefiat din Rusia și limitarea liberei circulații a diplomaților ruși în UE, scrie Reuters.
15:00
Agenția de Mediu a prelungit autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) de la Râbnița pentru încă un an. Instituția își motivează decizia prin necesitatea de a oferi operatorilor economici timp suplimentar pentru a se conforma cerințelor stipulate în legislație.
14:50
Șefa fracțiunii parlamentare PAS: „Un nou Guvern ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii viitoare” # Moldova1
Viitorul Guvern al R. Moldova va fi învestit, cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare, anunță șefa fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman. Parlamentara subliniază că obiectivul majorității parlamentare este de a forma cât mai rapid noul Executiv.
14:50
UE aprobă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Reacția Moscovei: „Ca să-i fac în ciudă bunicii, îmi voi îngheța urechile” # Moldova1
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal, pe 23 octombrie, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Decizia a fost luată în ziua Consiliului European de la Bruxelles, iar pachetul include, printre altele, sistarea achizițiilor de gaz natural lichefiat din Rusia și limitarea liberei circulații a diplomaților ruși în UE, scrie Reuters.
14:40
PCRM refuză invitația, iar Vasile Costiuc nu are „așteptări”: Cum decurg consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea premierului # Moldova1
Consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au început joi, 23 octombrie, la amiază. La Președinție sunt așteptați astăzi reprezentanții celor cinci fracțiuni parlamentare care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament. Până la această oră, la discuții s-au prezentat două partide – „Democrația Acasă” și Partidul Nostru. În următoarele ore, la Președinție sunt așteptați reprezentanții Blocului „Alternativa” și ai Partidului Socialiștilor. Singurii care au refuzat să participe la consultări sunt comuniștii.
14:40
Din străinătate, înapoi la pământul de acasă - povestea unui agricultor care a ales să-și dezvolte afacerea în R. Moldova # Moldova1
După ani petrecuți muncind peste hotare, Dumitru Cebotari din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi, a decis să revină acasă, acolo unde a descoperit că adevărata împlinire vine din lucrurile simple, din pământ, din muncă și din dragostea pentru natură. Întors în satul natal, Dumitru Cebotari a ales să transforme experiența și munca acumulată peste hotare într-un proiect solid acasă. Agricultura a devenit pentru el o ocupație asumată, în care perseverența și disciplina se îmbină cu respectul pentru pământ. Prin extinderea treptată a serelor și diversificarea culturilor, el demonstrează că o afacere agricolă poate fi construită cu răbdare și viziune chiar aici, în Republica Moldova.
14:10
Elevii pasionați de valorile europene, care fac parte din diverse euro-cluburi din R. Moldova, au ocazia să participe, în aceste zile, la jocul de societate numit „Parcursul European”. Evenimentul, organizat într-un format informal, aduce împreună tinerii dornici să învețe mai multe despre Uniunea Europeană (UE) și despre parcursul de integrare europeană a R. Moldova.
13:50
„Satul European” impulsionează extinderea apeductelor: Totuși, 40% din populație nu are apă la robinet # Moldova1
Deși în ultimii patru ani au fost construiți peste 1100 de kilometri de rețele de apă și canalizare, aproape 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă la robinet. O mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fântâni, care în proporție de 70% nu corespunde normelor sanitare. Autoritățile promit extinderea programului „Satul European”, pentru ca tot mai multe localități să beneficieze de infrastructură modernă de apă și sanitație.
13:40
Partidul „Moldova Mare” cere un aviz de la CtEDO pe marginea probelor din dosar: Instituțiile statului acuză tergiversarea cauzei # Moldova1
Partidul Politic „Moldova Mare” a cerut Curții de Apel Centru să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru emiterea unui aviz consultativ privind legalitatea probelor folosite în procesul de limitare a activității formațiunii. Un demers în acest sens a fost depus în instanță joi, 23 octombrie, de avocatul partidului, însă Ministerul Justiției, Comisia Electorală Centrală (CEC) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au calificat solicitarea drept abuzivă și au acuzat apărerea de încercări de tergiversare a procesului.
13:40
Autoritățile dezvoltă piețele agricole regionale pentru a ajuta micii fermieri să-și vândă producția # Moldova1
Autoritățile vor depune eforturi susținute pentru ca R. Moldova să rămână o țară agrară, în pofida volumului mare de produse agricole importate. Iar prioritatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) rămâne valorificarea de către consumatorii locali a produselor crescute sau fabricate în R. Moldova, a declarat ministra în exercițiu, Ludmila Catlabuga, într-o conferință de presă susținută joi, 23 octombrie.
13:40
Amalgamare cu scandal în nordul țării. Primăria Drochia propune extinderea orașului cu cinci sate învecinate # Moldova1
Amalgamare cu scandal în nordul țării. Primăria Drochia a propus extinderea orașului din contul a cinci localități învecinate: Miciurin, Țarigrad, Chetrosu, Baroncea și Șuri. Doar că primarii din aceste localități se opun. Ei susțin că satele nu au probleme bugetare și nici probleme cu dezvoltarea proiectelor locale.
13:30
Dosar penal privind amnistia: Persoane suspectate că au facilitat eliberarea condamnaților pe viață în schimbul mitei # Moldova1
Mai multe persoane condamnate la închisoare pe viață ar fi fost eliberate din detenție ca urmare a unor posibile fapte de corupere activă și pasivă, comise în cadrul procesului de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), în această dimineață, ofițerii instituției, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat percheziții în mai multe locații din țară.
13:20
Partidul „Moldova Mare” cere un aviz de la CEDO privind probele din dosar; instituțiile statului spun că se încearcă amânarea cauzei # Moldova1
Partidul Politic „Moldova Mare” a cerut Curții de Apel Centru să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru emiterea unui aviz consultativ privind legalitatea probelor folosite în procesul de limitare a activității formațiunii. Un demers în acest sens a fost depus joi, 23 octombrie, de avocatul partidului, însă Ministerul Justiției, Comisia Electorală Centrală (CEC) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au calificat solicitarea drept abuzivă și au acuzat apărerea de încercări de tergiversare a procesului.
13:20
Republica Moldova, pe agenda Consiliului European. Nicușor Dan: „Începerea procesului formal de aderare cu capitolele – asta este ambiția” # Moldova1
Începerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se numără printre principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European. Anunțul a fost făcut joi, 23 octombrie, de președintele României, Nicușor Dan, la Bruxelles. Potrivit șefului statului român, pe agenda Consiliului se mai află și situația din Ucraina, măsurile de sprijin pentru Kiev, precum și teme legate de securitatea și apărarea europeană, inclusiv consolidarea frontierei estice a Uniunii Europene.
12:50
Fenomenul corupției poate fi descurajat în R. Moldova prin dosare bine instrumentate de oamenii legii, susțin experții # Moldova1
„Boala cronică” a corupției poate fi controlată doar prin exemplul personal al instituțiilor statului și prin dosare instrumentate calitativ. Opinia aparține avocatului și expertului în drept, Alexandru Bot, care a declarat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că în ultimul timp avem tot mai multe condamnări pe cazurile de corupție, însă percepția publică rămâne distorsionată din cauza modului în care aceste dosare sunt prezentate în spațiul mediatic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.