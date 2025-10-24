Rusia, din nou în spațiul aerian NATO: avioane militare au pătruns în teritoriul Lituaniei

14:40

După ani petrecuți muncind peste hotare, Dumitru Cebotari din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi, a decis să revină acasă, acolo unde a descoperit că adevărata împlinire vine din lucrurile simple, din pământ, din muncă și din dragostea pentru natură. Întors în satul natal, Dumitru Cebotari a ales să transforme experiența și munca acumulată peste hotare într-un proiect solid acasă. Agricultura a devenit pentru el o ocupație asumată, în care perseverența și disciplina se îmbină cu respectul pentru pământ. Prin extinderea treptată a serelor și diversificarea culturilor, el demonstrează că o afacere agricolă poate fi construită cu răbdare și viziune chiar aici, în Republica Moldova.