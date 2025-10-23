Decizia Consiliului Politic al PAS: Candidatura lui Alexandru Munteanu, propusă șefei statului pentru desemnarea în funcția de premier
Radio Moldova, 23 octombrie 2025 22:30
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS ) a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc vineri, 24 octombrie.
• • •
Analistul politic: Sancțiunile occidentale împotriva Rusiei forțează un armistițiu în Ucraina # Radio Moldova
Noul pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană reprezintă o încercare coordonată a Occidentului de a-l determina pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să accepte o încetare a ostilităților în Ucraina, susține analistul politic Armand Goșu. Aceste măsuri au atât o componentă economică strategică, cât și una geopolitică, orientată spre reconfigurarea raportului de forțe dintre Washington, Moscova și Kiev, a afirmat Goșu, la Moldova 1.
Cristina Gherasimov: Comisia Europeană va evalua în noiembrie progresele R. Moldova pe calea aderării la UE # Radio Moldova
Comisia Europeană va evalua, în luna noiembrie curent, reformele efectuate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), inclusiv R. Moldova. Vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se declară convinsă că R. Moldova „va înregistra succese”.
Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu, campion mondial la categoria „sub 23 de ani” pentru al 3-lea an la rând # Radio Moldova
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care se desfășoară la Novi Sad, în Serbia. El a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 82 de kilograme.
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achiziționarea de petrol rusesc după sancțiunile SUA # Radio Moldova
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil - două dintre cele mai mari companii petroliere rusești. Această informație a fost raportată de mai multe surse Reuters din industrie, scrie The Insider.
Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce timp de o lună instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, scrie The Guardian.
Peste 2200 de imobile din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost deja conectate la agentul termic. Printre acestea se numără majoritatea grădinițelor, școlilor și instituțiilor medicale.
Un loc fascinant pentru ardențíi amatori ai fotbalului este Muzeul Fotbalului din București. Tricouri ale marilor legende precum Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Pele sau Ronaldo, ghete, trofee, poze, un ecran uriaș - toate creează o călătorie interesantă prin istoria sportului-rege.
Consultări inițiate de Maia Sandu pentru desemnarea premierului: O fracțiune parlamentară de opoziție este dispusă să susțină candidatura lui Munteanu # Radio Moldova
Consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au început joi, 23 octombrie, la amiază. La Președinție sunt așteptați astăzi reprezentanții celor cinci fracțiuni parlamentare care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament. Până la această oră, la discuții s-au prezentat două partide – „Democrația Acasă” și Partidul Nostru. În următoarele ore, la Președinție sunt așteptați reprezentanții Blocului „Alternativa” și ai Partidului Socialiștilor. Singurii care au refuzat să participe la consultări sunt comuniștii.
Președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, distins la Chișinău cu titlul de „Doctor Honoris Causa” # Radio Moldova
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” i-a fost conferit profesorului român Sorin-Mihai Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor din România. Ceremonia s-a desfășurat joi, 23 octombrie, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”.
Premieră istorică: „Din septembrie 2022, malul drept al Nistrului nu mai consumă gaze rusești, iar din ianuarie 2025 - nici malul stâng” # Radio Moldova
Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a independenței energetice, reușind să elimine dependența de gazele rusești, să diversifice sursele de aprovizionare și să avanseze rapid în proiectele de interconectare cu România și Uniunea Europeană. Prezentându-și bilanțul activității la Ministerul Energiei, înaintea învestirii unui nou Executiv, ministrul în exercițiu Dorin Junghietu a subliniat că, deși avem cele mai mari prețuri la gaze din Balcani, securitatea energetică este acum garantată, iar tranziția către surse regenerabile devine realitate.
De la 3,7% la 43,5% și înapoi la 36,6%: Cum a evoluat cota femeilor cu mandate de deputat # Radio Moldova
Doar 37 dintre cei 101 deputați din noul Parlament al R. Moldova, constituit pe 22 octombrie, sunt femei – adică 36,6%. Deși concurenții electorali au respectat cota de gen de 40% pe listele de candidați, femeile au fost plasate pe locuri mai puțin eligibile. În ultimele trei decenii, reprezentarea femeilor în Legislativ a crescut de la 3,7% în anii ’90 la peste 43% în mandatul trecut. Totuși, experții atenționează că lipsa unui echilibru real în procesul decizional poate dăuna unor politici publice.
Tânărul star al ligii profesioniste nord-americane de baschet, Victor Wembanyama, a început senzațional noul sezon. Francezul a înscris 40 de puncte și a recuperat 15 mingi, contribuind din plin la victoria echipei sale, San Antonio Spurs, asupra grupării Dallas Mavericks.
Alegerea anvelopelor de iarnă nu ține doar de confort, ci mai ales de siguranță. O mașină echipată potrivit oferă o aderență mai bună și un control sporit pe carosabil. Temperaturile în continuă scădere ar trebui să-i grăbească pe șoferi în pregătirea mașinilor pentru sezonul rece. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Igor Lisa, managerul unui service auto din capitală, a explicat ce trebuie să cunoască șoferii ca să facă o alegere corectă.
Ministerul Energiei: Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil nu afectează piața petrolieră din Republica Moldova # Radio Moldova
„Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără produse petroliere”, dă asigurări ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu. Într-o conferință de presă susținută pe 23 octombrie, oficialul a declarat că decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni economice împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, inclusiv a filialelor acestora, nu va afecta piața internă. Potrivit lui Junghietu, autoritățile de la Chișinău monitorizează cu atenție situația.
Percheziții în dosarul privind amnistierea unor deținuți: Persoane cu condamnări pe viață ar fi fost eliberate ilegal # Radio Moldova
Mai multe persoane condamnate la închisoare pe viață ar fi fost eliberate din detenție ca urmare a unor posibile fapte de corupere activă și pasivă, comise în cadrul procesului de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, ofițerii și procurorii anticorupție, precum și angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI) au efectuat percheziții în mai multe localități din R. Moldova.
În primele nouă luni, Republica Moldova a exportat în UE mai multe mere, dar mai puține caise și struguri # Radio Moldova
Exporturile de fructe din Republica Moldova au înregistrat în primele nouă luni ale anului evoluții contrastante: în timp ce livrările de mere au crescut semnificativ, exporturile de caise, struguri și prune au scăzut considerabil. Datele au fost prezentate de directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.
Fotbalistul moldovean Virgiliu Postolachi are un nou antrenor la echipa sa de club, Universitatea Cluj # Radio Moldova
După plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, clubul din inima Ardealului l-a instalat în funcție pe italianul Cristiano Bergodi. El a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj după ce a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.
Directorul SIS, în vizită la Comrat. Adunarea Populară anunță un grup de lucru pentru funcționalitatea Găgăuziei # Radio Moldova
Adunarea Populară a Găgăuziei a instituit un grup de lucru pentru „asigurarea funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia”. Anunțul a fost făcut pe 23 octombrie, în ziua în care instituția a fost vizitată de directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața.
Costiuc, cu Constituția în mână la consultările inițiate de Maia Sandu pentru desemnarea premierului: PCRM refuză invitația președintei # Radio Moldova
Consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au început joi, 23 octombrie, la amiază. La Președinție sunt așteptați astăzi reprezentanții celor cinci fracțiuni parlamentare care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament. Până la această oră, la discuții s-au prezentat două partide – „Democrația Acasă” și Partidul Nostru. În următoarele ore, la Președinție sunt așteptați reprezentanții Blocului „Alternativa” și ai Partidului Socialiștilor. Singurii care au refuzat să participe la consultări sunt comuniștii.
Țările UE aprobă cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Moscova: „Noile măsuri afectează în primul rând Uniunea Europeană” # Radio Moldova
Uniunea Europeană a adoptat joi, 23 octombrie, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, numit „Pachetul 19”, care include 69 de măsuri individuale și economice care vizează sectoare esențiale pentru susținerea războiului ilegal al Moscovei în Ucraina. Aceste măsuri sunt o reacție directă la escaladarea agresiunii ruse, care a fost marcată de atacuri brutale asupra infrastructurii civile ucrainene, inclusiv asupra celor din domeniul energetic, sanitar și de apă, potrivit liderilor Uniunii Europene.
Autorizația de mediu pentru uzina MMZ de la Râbnița, prelungită până în octombrie 2026 # Radio Moldova
Agenția de Mediu a prelungit autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) de la Râbnița pentru încă un an. Instituția își motivează decizia prin necesitatea de a oferi operatorilor economici timp suplimentar pentru a se conforma cerințelor stipulate în legislație.
Noul Guvern ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii viitoare, susține șefa fracțiunii parlamentare PAS # Radio Moldova
Viitorul Guvern al R. Moldova va fi învestit, cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare, anunță șefa fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman. Parlamentara subliniază că obiectivul majorității parlamentare este de a forma cât mai rapid noul Executiv.
Țările UE aprobă cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Moscova: „Noile măsuri afectează în primul rând Uniunea Europeană” # Radio Moldova
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal, pe 23 octombrie, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Decizia a fost luată în ziua Consiliului European de la Bruxelles, iar pachetul include, printre altele, sistarea achizițiilor de gaz natural lichefiat din Rusia și limitarea liberei circulații a diplomaților ruși în UE, scrie Reuters.
A revenit din străinătate și a investit în agricultură: Povestea lui Dumitru Cebotari din Anenii Noi # Radio Moldova
După ani petrecuți muncind peste hotare, Dumitru Cebotari din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi, a decis să revină acasă, acolo unde a descoperit că adevărata împlinire vine din lucrurile simple, din pământ, din muncă și din dragostea pentru natură. Întors în satul natal, Dumitru Cebotari a ales să transforme experiența și munca acumulată peste hotare într-un proiect solid acasă. Agricultura a devenit pentru el o ocupație asumată, în care perseverența și disciplina se îmbină cu respectul pentru pământ. Prin extinderea treptată a serelor și diversificarea culturilor, el demonstrează că o afacere agricolă poate fi construită cu răbdare și viziune chiar aici, în Republica Moldova.
Elevi din R. Moldova, călătorie simbolică prin UE, prin intermediul jocului de societate „Parcursul European” # Radio Moldova
Elevii pasionați de valorile europene, care fac parte din diverse euro-cluburi din R. Moldova, au ocazia să participe, în aceste zile, la jocul de societate numit „Parcursul European”. Evenimentul, organizat într-un format informal, aduce împreună tinerii dornici să învețe mai multe despre Uniunea Europeană (UE) și despre parcursul de integrare europeană a R. Moldova.
Fără apă la robinet: Patru din zece moldoveni nu au acces la apă potabilă din sistemele publice # Radio Moldova
Deși în ultimii patru ani au fost construiți peste 1100 de kilometri de rețele de apă și canalizare, aproape 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă la robinet. O mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fântâni, care în proporție de 70% nu corespunde normelor sanitare. Autoritățile promit extinderea programului „Satul European”, pentru ca tot mai multe localități să beneficieze de infrastructură modernă de apă și sanitație.
Partidul „Moldova Mare” vrea intervenția CtEDO în procesul de limitare a activității: Ministerul Justiției și SIS consideră cererea o manevră de tergiversare # Radio Moldova
Partidul Politic „Moldova Mare” a cerut Curții de Apel Centru să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru emiterea unui aviz consultativ privind legalitatea probelor folosite în procesul de limitare a activității formațiunii. Un demers în acest sens a fost depus în instanță joi, 23 octombrie, de avocatul partidului, însă Ministerul Justiției, Comisia Electorală Centrală (CEC) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au calificat solicitarea drept abuzivă și au acuzat apărerea de încercări de tergiversare a procesului.
Susținerea producătorilor autohtoni și consolidarea piețelor regionale rămân prioritare pentru MAIA # Radio Moldova
Autoritățile vor depune eforturi susținute pentru ca R. Moldova să rămână o țară agrară, în pofida volumului mare de produse agricole importate. Iar prioritatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) rămâne valorificarea de către consumatorii locali a produselor crescute sau fabricate în R. Moldova, a declarat ministra în exercițiu, Ludmila Catlabuga, într-o conferință de presă susținută joi, 23 octombrie.
Orașul Drochia s-ar putea uni cu cinci localități învecinate. Primarii și localnicii se opun # Radio Moldova
Amalgamare cu scandal în nordul țării. Primăria Drochia a propus extinderea orașului din contul a cinci localități învecinate: Miciurin, Țarigrad, Chetrosu, Baroncea și Șuri. Doar că primarii din aceste localități se opun. Ei susțin că satele nu au probleme bugetare și nici probleme cu dezvoltarea proiectelor locale.
Percheziții privind procesul de amnistiere a unor deținuți: Persoane cu condamnări pe viață ar fi fost eliberate ilegal # Radio Moldova
Mai multe persoane condamnate la închisoare pe viață ar fi fost eliberate din detenție ca urmare a unor posibile fapte de corupere activă și pasivă, comise în cadrul procesului de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), în această dimineață, ofițerii instituției, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat percheziții în mai multe locații din țară.
Partidul „Moldova Mare” vrea intervenția CEDO în procesul de limitare a activității. Ministerul Justiției și SIS consideră cererea o manevră de tergiversare # Radio Moldova
Partidul Politic „Moldova Mare” a cerut Curții de Apel Centru să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru emiterea unui aviz consultativ privind legalitatea probelor folosite în procesul de limitare a activității formațiunii. Un demers în acest sens a fost depus joi, 23 octombrie, de avocatul partidului, însă Ministerul Justiției, Comisia Electorală Centrală (CEC) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au calificat solicitarea drept abuzivă și au acuzat apărerea de încercări de tergiversare a procesului.
Integrarea europeană a R. Moldova, pe agendă la Bruxelles. Nicușor Dan: „Mesajul este clar: începerea procesului formal de aderare cu capitolele” # Radio Moldova
Începerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se numără printre principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European. Anunțul a fost făcut joi, 23 octombrie, de președintele României, Nicușor Dan, la Bruxelles. Potrivit șefului statului român, pe agenda Consiliului se mai află și situația din Ucraina, măsurile de sprijin pentru Kiev, precum și teme legate de securitatea și apărarea europeană, inclusiv consolidarea frontierei estice a Uniunii Europene.
„Boala cronică” a corupției poate fi controlată doar prin exemplul personal al instituțiilor statului și prin dosare instrumentate calitativ. Opinia aparține avocatului și expertului în drept, Alexandru Bot, care a declarat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că în ultimul timp avem tot mai multe condamnări pe cazurile de corupție, însă percepția publică rămâne distorsionată din cauza modului în care aceste dosare sunt prezentate în spațiul mediatic.
Procuratura Generală a Rusiei cere recunoașterea ca organizație teroristă a fundației ACF a lui Navalnîi: Demersul va fi examinat pe 27 noiembrie # Radio Moldova
Procuratura Generală a Federației Ruse a solicitat recunoașterea ca organizație teroristă a fundației Anti-Corruption Foundation (ACF), a cărei înființare a fost anunțată în iulie 2022 de opozantul rus Alexei Navalnîi, decedat în detenție în februarie 2024. Curtea Supremă a Rusiei urmează să examineze cererea Procuraturii într-o ședință cu ușile închise, programată pentru 27 noiembrie.
Rusia reacționează: Medvedev promite lovituri mai dure asupra Ucrainei „fără negocieri inutile” după sacțiunile impuse de SUA # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, „a ales războiul”, anulând întâlnirea cu Vladimir Putin în Ungaria și introducând sancțiuni împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.
Zelenski la Bruxelles, pe când UE adoptă un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Moldova
Șefii de stat și de guvern din cele 27 de țări ale Uniunii Europene intenționează să își demonstreze sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski la un summit de la Bruxelles, joi, după zilele de agitație cauzate de anunțul că o întâlnire dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost, în cele din urmă, anulată.
Un grup de ambasadori și reprezentanți ai mai multor organizații internaționale au plantat joi, 23 octombrie, zeci de arbori decorativi în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din centrul Chișinăului.
Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție pentru un potențial acord privind achiziționarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen E în următorii ani, scrie The Kyiv Independent. Înțelegerea a fost parafată miercuri, 22 octombrie, cu prilejul vizitei în Suedia a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.
De la pădure la spital: Cum pot fi deosebite ciupercile comestibile de cele toxice, explicațiile specialiștilor # Radio Moldova
Ciupercile toxice pot fi ușor confundate cu cele comestibile, iar consumul lor poate provoca intoxicații grave, cu riscuri majore pentru sănătate. Pentru a preveni astfel de situații, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în colaborare cu Grădina Botanică din Chișinău, organizează la sfârșitul acestei săptămâni, pe 25 și 26 octombrie, o expoziție de ciuperci. În cadrul evenimentului, specialiștii vor oferi vizitatorilor informații utile despre modul în care pot deosebi ciupercile comestibile de cele toxice – cunoștințe care le pot salva viața.
Cel puțin nouă persoane au murit și alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse în noaptea de miercuri spre joi, 23 octombrie, la o întreprindere din orașul Kopeisk, regiunea Celeabinsk, din Federația Rusă. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii, Alexei Teksler, care a transmis pe canalul său de Telegram că medicii „fac tot posibilul pentru a stabiliza starea răniților”, în timp ce autoritățile „clarifică datele privind persoanele dispărute”.
Accident în raionul Sângerei: bărbat lovit mortal de un autocar în timp ce traversa neregulamentar drumul # Radio Moldova
Un bărbat de 56 de ani, locuitor al satului Copăceni din raionul Sângerei, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autocar. Tragedia s-a produs în seara zilei de 22 octombrie, în jurul orei 18:50, pe o stradă din localitate.
Revista presei internaționale // SUA impun pe neașteptate sancțiuni împotriva Rusiei; UE se alătură rapid măsurilor americane # Radio Moldova
Presa internațională comentează rezultatele întâlnirii de la Casa Albă purtate de președintele SUA și secretarul general al NATO și analizează impactul pe care urmează să-l aibă noile sancțiuni americane împotriva Federației Ruse, care vizează companiile petroliere. Mai multe publicații fac previziuni privind deciziile care urmează a fi luate la summitul Consiliului European care începe azi la Bruxelles.
Trafic de cocaină, la Chișinău: Trei bărbați, inclusiv un proprietar de local, trimiși în judecată # Radio Moldova
Cantități mari de cocaină, împărțită în doze și vândute ulterior unor consumatori, la Chișinău. Trei bărbați cu vârste de 45, 35 și 24 de ani, inclusiv patronul unui local din capitală riscă până la 15 ani de pușcărie.
Accident în raionul Sângerei: Bărbat lovit mortal de un autocar în timp ce traversa drumul neregulamentar # Radio Moldova
Un bărbat de 56 de ani, locuitor al satului Copăceni din raionul Sângerei, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autocar. Tragedia s-a produs în seara zilei de 22 octombrie, jurul orei 18:50, pe o stradă din localitate.
Roberta Metsola, așteptată la Chișinău la începutul lunii noiembrie. Va susține un discurs în fața deputaților moldoveni # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6 - 7 noiembrie curent și va susține un discurs în fața deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, pe 22 octombrie, în cadrul emisiunii În CONTEXT de la Moldova 1.
Cardul unei femei din Chișinău, golit de o sumă impunătoare: Făptașul a fost condamnat pentru escrocherie # Radio Moldova
O locuitoare a municipiului Chișinău a rămas fără peste 87 de mii de lei de pe cardul său bancar, după ce persoane străine au obținut parola de acces prin înșelăciune. Unul dintre făptași, un tânăr de la Bălți, a fost condamnat la cinci ani de pușcărie.
Președintele Parlamentului, la Moldova 1: Reintegrarea regiunii transnistrene și aderarea la UE – obiective strategice # Radio Moldova
Soluționarea diferendului transnistrean și reintegrarea regiunii rămân printre prioritățile strategice ale Legislativului, acestea având „un cost mare”, a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT, de la Moldova 1. El a subliniat necesitatea unei abordări graduale, bazate pe demilitarizarea și democratizarea malului stâng al Nistrului, concomitent cu pregătirea Republicii Moldova de aderarea la Uniunea Europeană, până în anul 2028.
