Rusia reacționează: Medvedev promite lovituri mai dure asupra Ucrainei „fără negocieri inutile” după sacțiunile impuse de SUA
Radio Moldova, 23 octombrie 2025 12:40
Președintele SUA, Donald Trump, „a ales războiul”, anulând întâlnirea cu Vladimir Putin în Ungaria și introducând sancțiuni împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.
• • •
Acum 10 minute
12:50
„Boala cronică” a corupției poate fi controlată doar prin exemplul personal al instituțiilor statului și prin dosare instrumentate calitativ. Opinia aparține avocatului și expertului în drept, Alexandru Bot, care a declarat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că în ultimul timp avem tot mai multe condamnări pe cazurile de corupție, însă percepția publică rămâne distorsionată din cauza modului în care aceste dosare sunt prezentate în spațiul mediatic.
12:50
Procuratura Generală a Rusiei cere recunoașterea ca organizație teroristă a fundației ACF a lui Navalnîi: Demersul va fi examinat pe 27 noiembrie # Radio Moldova
Procuratura Generală a Federației Ruse a solicitat recunoașterea ca organizație teroristă a fundației Anti-Corruption Foundation (ACF), a cărei înființare a fost anunțată în iulie 2022 de opozantul rus Alexei Navalnîi, decedat în detenție în februarie 2024. Curtea Supremă a Rusiei urmează să examineze cererea Procuraturii într-o ședință cu ușile închise, programată pentru 27 noiembrie.
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:00
Zelenski la Bruxelles, pe când UE adoptă un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Moldova
Șefii de stat și de guvern din cele 27 de țări ale Uniunii Europene intenționează să își demonstreze sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski la un summit de la Bruxelles, joi, după zilele de agitație cauzate de anunțul că o întâlnire dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost, în cele din urmă, anulată.
12:00
Un grup de ambasadori și reprezentanți ai mai multor organizații internaționale au plantat joi, 23 octombrie, zeci de arbori decorativi în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din centrul Chișinăului.
Acum 2 ore
11:40
Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție pentru un potențial acord privind achiziționarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen E în următorii ani, scrie The Kyiv Independent. Înțelegerea a fost parafată miercuri, 22 octombrie, cu prilejul vizitei în Suedia a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.
11:40
Ciupercile toxice pot fi ușor confundate cu cele comestibile, iar consumul lor poate provoca intoxicații grave, cu riscuri majore pentru sănătate. Pentru a preveni astfel de situații, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în colaborare cu Grădina Botanică din Chișinău, organizează la sfârșitul acestei săptămâni, pe 25 și 26 octombrie, o expoziție de ciuperci. În cadrul evenimentului, specialiștii vor oferi vizitatorilor informații utile despre modul în care pot deosebi ciupercile comestibile de cele toxice – cunoștințe care le pot salva viața.
11:20
Cel puțin nouă persoane au murit și alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse în noaptea de miercuri spre joi, 23 octombrie, la o întreprindere din orașul Kopeisk, regiunea Celeabinsk, din Federația Rusă. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii, Alexei Teksler, care a transmis pe canalul său de Telegram că medicii „fac tot posibilul pentru a stabiliza starea răniților”, în timp ce autoritățile „clarifică datele privind persoanele dispărute”.
11:20
11:20
Presa internațională comentează rezultatele întâlnirii de la Casa Albă purtate de președintele SUA și secretarul general al NATO și analizează impactul pe care urmează să-l aibă noile sancțiuni americane împotriva Federației Ruse, care vizează companiile petroliere. Mai multe publicații fac previziuni privind deciziile care urmează a fi luate la summitul Consiliului European care începe azi la Bruxelles.
Acum 4 ore
10:20
Cantități mari de cocaină, împărțită în doze și vândute ulterior unor consumatori, la Chișinău. Trei bărbați cu vârste de 45, 35 și 24 de ani, inclusiv patronul unui local din capitală riscă până la 15 ani de pușcărie.
10:20
10:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6 - 7 noiembrie curent și va susține un discurs în fața deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, pe 22 octombrie, în cadrul emisiunii În CONTEXT de la Moldova 1.
09:50
O locuitoare a municipiului Chișinău a rămas fără peste 87 de mii de lei de pe cardul său bancar, după ce persoane străine au obținut parola de acces prin înșelăciune. Unul dintre făptași, un tânăr de la Bălți, a fost condamnat la cinci ani de pușcărie.
09:20
Soluționarea diferendului transnistrean și reintegrarea regiunii rămân printre prioritățile strategice ale Legislativului, acestea având „un cost mare”, a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT, de la Moldova 1. El a subliniat necesitatea unei abordări graduale, bazate pe demilitarizarea și democratizarea malului stâng al Nistrului, concomitent cu pregătirea Republicii Moldova de aderarea la Uniunea Europeană, până în anul 2028.
09:10
Prețurile la petrol au crescut cu aproximativ 3% după ce Statele Unite au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva giganților petrolieri ruși „Rosneft” și „Lukoil” – pentru prima dată de la începutul mandatului președintelui Donald Trump. Măsura a fost anunțată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, care a justificat decizia prin „lipsa unei serioase dorințe a Rusiei de a se angaja în procesul de pace”.
Acum 6 ore
08:50
Cel puțin nouă persoane au murit și alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse în noaptea de miercuri spre joi, 23 octombrie, la o întreprindere din orașul Kopeisk, regiunea Celiabinsk, din Federația Rusă. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii, Alexei Teksler, care a transmis pe canalul său de Telegram că medicii „fac tot posibilul pentru a stabiliza starea răniților”, în timp ce autoritățile „clarifică datele privind persoanele dispărute”.
07:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că a anulat întâlnirea planificată la Budapesta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, care urma să aibă loc în această săptămână. Liderul american a declarat, în cadrul unui briefing la Casa Albă, că a luat această decizie din convingerea că discuțiile nu ar fi adus rezultatele dorite.
07:30
Liderii europeni se unesc în jurul lui Volodimir Zelenski după întâlnirea dezamăgitoare a acestuia cu Donald Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean este așteptat să participe la o reuniune la nivel înalt la sfârșitul acestei zile, joi, 23 octombrie, la Bruxelles. Este vorba de summitul european de toamnă, organizat sub egida Danemarcei, țara care deține în acest moment președinția rotativă, de șase luni, a UE.
Acum 12 ore
02:10
Un singur gol a decis superduelul dintre Real Madrid și Juventus Torino din Liga Campionilor. Jude Bellingham a marcat, iar „los blancos” au câștigat partida cu 1-0. Într-un alt meci, FC Liverpool s-a dezlănțuit în fața grupării germane Eintracht Frankfurt-pe-Main.
Acum 24 ore
23:00
Pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană, cu accent pe continuarea reformei justiției și a administrației publice locale, reprezintă prioritățile Parlamentului de legislatura a XII-a, învestit pe 22 octombrie. Spicherul Igor Grosu, care și-a început astăzi cel de-al doilea mandat consecutiv la conducerea Parlamentului, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că reformei justiției reprezintă un domeniu esențial în negocierile de aderare la UE.
21:50
Secretarul General al NATO, Mark Rutte se află la Washington, iar pe agendă urmează o întrevedere cu președintele american, Donald Trump. Rutte s-a arătat convins că singurul care poate pune capăt agresiunii ruse asupra Ucrainei este președintele american.
21:30
Printre cei 101 deputați ai noului Parlament se regăsesc și nume noi, oameni veniți din domenii diferite: sport, economie, agricultură sau educație. În următorii patru ani, noii aleși spun că vor veni cu inițiative în domenii precum revitalizarea infrastructurii sportive, sprijinirea fermierilor, incluziunea copiilor cu dizabilități și dezvoltarea economiei.
21:20
Farmacia nu mai este doar un loc de unde cumperi medicamente, ci un pilon central al sănătății moderne. Este una dintre concluziile evenimentului cu genericul „Farmacia Viitorului”, organizat în contextul maratonului de întâlniri desfășurate cu ocazia celor 80 de ani de activitate ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”. Participanții au spus că inovația și dezvoltarea continuă redefinesc complet rolul farmacistului în societatea de mâine.
21:00
Farmacia nu mai este doar un loc de unde cumperi medicamente, ci un pilon central al sănătății moderne. Este una dintre concluziile evenimentului cu genericul „Farmacia Viitorului”, organizat în contextul maratonului de întâlniri desfășurate cu ocazia celor 80 de ani de activitate ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”. Participanții au spus că inovația și dezvoltarea continuă redefinesc complet rolul farmacistului în societatea de mâine.
20:20
Tu știi ce face acum copilul tău acasă? O întrebare simplă, dar care lovește direct în responsabilitatea fiecărui părinte. Totodată, este și genericul unei campanii naționale, lansată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul creșterii riscurilor la care sunt expuși copiii, mai ales în perioada vacanțelor sau sărbătorilor. Inițiativa își propune să crească gradul de conștientizare în rândul copiilor, părinților, cadrelor didactice, prin informare și educație preventivă.
20:20
Nu este suficient să ai bani sau resurse, important este să ai capacități pentru a le valorifica. Având în vedere Planul de Creștere Economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, bani oferiți Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a orientat către un candidat la funcția de premier cu profil economic, a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.
19:20
Anul acesta a fost prielnic pentru agricultorii din sectorul nucifer, care anunță o recoltă mai bogată decât în anul precedent. Cel mai mult au de câștigat cei care au investit în specii productive și în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigare. În satul Inești, raionul Telenești, o cooperativă de întreprinzători cultivă nuci pe o suprafață de 160 de hectare. Cinci producători locali și-au unit eforturile și au construit și o unitate de prelucrare, unde usucă nucile, le sparg, selectează miezul și îl ambalează pentru vânzare.
19:10
Alexandrin Guțu s-a calificat în finala concursului categoriei de până la 82 de kilograme. Moldoveanul l-a învins în semifinale pe reprezentantul Belgiei, Ibrahim Tabaev. Alexandrin va lupta pentru medalia aur cu ucraineanul Ruslan Abdiiev.
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, scrie The Guardian.
18:20
Familia Regală a României se află într-o vizită oficială la Chișinău. La întrevederea cu președinta Maia Sandu, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală, Principele Radu, au discutat despre pașii următori ai Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru al Uniunii Europene.
17:50
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază joi, 23 octombrie, consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
17:40
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultările care vor avea loc timp de două zile.
17:40
Focurile de armă și flăcările din fața Parlamentului din Belgrad au provocat panică miercuri după-amiază, 22 octombrie, în plină ședință legislativă. Un bărbat a fost rănit, iar atacatorul a fost reținut de poliție. Incidentul s-a produs în Ćaciland, tabăra organizată de susținătorii Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare. Pe durata intervenției forțelor de ordine, ședința deputaților nu a fost suspendată.
17:30
În R. Moldova, o bună parte din forțele din Parlament nu reprezintă diverse segmente ale societății moldovenești, ci mai curând dorințele Kremlinului, sunt influențați sau „pot fi întorși la un moment dat cu cheița”. Aceasta este marea diferență față de alte țări europene. Este opinia exprimată de directorul executiv al „Expert Forum România”, Sorin Ioniță, la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
17:30
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni parlamentare și va fi condus de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, reales în funcția de spicher. Președinta Maia Sandu le-a cerut noilor deputați să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea, în 2028, a Tratatului de aderare la UE.
17:20
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
17:10
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
17:00
Anul acesta a fost prielnic pentru agricultorii din sectorul nucifer, care anunță o recoltă mai bogată decât în anul precedent. Cel mai mult au de câștigat cei care au investit în specii productive și în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigare. În satul Inești, raionul Telenești, o cooperativă de întreprinzători cultivă nuci pe o suprafață de 160 de hectare. Cinci producători locali și-au unit eforturile și au construit și o unitate de prelucrare, unde usucă nucile, le sparg, selectează miezul și îl ambalează pentru vânzare.
16:40
Parlamentul European a votat un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate țărilor din Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova. Amendamentul, co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan, are drept scop compensarea parțială a reducerii sprijinului american pentru societatea civilă din regiune.
16:30
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat miercuri, 22 octombrie, de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:20
Regatul Unit își consolidează parteneriatul cu Republica Moldova în lupta împotriva dezinformării și a amenințărilor hibride, dar și în domeniile apărării, reformei instituționale și rezilienței societale. Sprijinul britanic vizează inclusiv activitatea Centrului StratCom, instituție care contribuie la prevenirea și combaterea campaniilor de manipulare informațională.
15:50
Parlamentul European a desemnat miercuri, 22 octombrie, laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an, aceștia fiind jurnaliștii aflați în detenție Andrzej Poczobut, din Belarus, și Mzia Amaglobeli, din Georgia. Cei doi sunt recunoscuți pentru curajul de a spune adevărul în fața regimurilor autoritare și pentru lupta lor susținută pentru democrație și libertatea de exprimare. Premiul urmează să fie decernat oficial în cadrul unei ceremonii programate pentru 16 decembrie.
15:30
Avocații Poporului și Asociația Promo-LEX îndeamnă noul Parlament al R. Moldova, constituit oficial miercuri, 22 octombrie, să asigure buna guvernare, să respecte statul de drept și drepturile omului.
15:20
Fermă modernă în localitatea Rogojeni din raionul Șoldănești, cu sprijinul unui grant de 831.000 de dolari oferit de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul Vladimir Russu dezvoltă o fermă modernă de lapte, construită după standarde europene de eficiență, bunăstare a animalelor și protecție a mediului.
15:10
Tinerii supuși înrolării în serviciul militar sunt „vânați” în metroul moscovit pentru a fi reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare. Mai multe organizații pentru drepturile omului au raportat astfel de incidente, primele rețineri având loc săptămâna trecută, scrie Currenttime.tv.
14:50
Ediția cu numărul 80 a ligii profesioniste nord-americane de baschet a început cu 2 meciuri superbe. Golden State Warriors i-au învins pe Los Angeles Lakers, iar campioana în exercițiu, Oklahoma City Thunder a dispus de Houston Rockets.
14:40
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele șase fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
14:30
O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unei lovituri cu dronă rusească asupra unei grădinițe din Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, atacul a avut loc după o noapte de bombardamente masive asupra orașului.
14:10
Parlamentul European este pregătit să continue sprijinul în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, în contextul constituirii noului Legislativ de la Chișinău.
