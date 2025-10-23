Chiar și cea mai mică donație poate deveni o parte importantă a unei cauze mari
Libertatea Cuvântului, 23 octombrie 2025 21:00
Războiul continuă și sprijinul nostru pentru militari este necesar în fiecare zi. Nu obosim și nu uităm de cei care își riscă viața
• • •
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:20
Lumânările ardeau în ceață, ca sufletele Eroilor noștri care privesc din ceruri # Libertatea Cuvântului
Ne amintim. Suntem recunoscători. Continuăm să trăim pentru ei. Astăzi, în Comunitatea Teritorială Ostrița, a avut loc un eveniment deosebit de emoționant –
Acum 2 ore
20:10
Am hotărât împreună cu membrii fondatori ai Asociației Dacia Străbună, să-i invit să ne cunoască mai îndeaproape locurile deosebite, oamenii și localitățile noastre
20:10
În regiunea Cernăuți s-a găsit un depozit cu țigări de contrabandă în valoare de 7 milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
Într-un sat de frontieră din CT Herța, au fost descoperite ascunzători cu țigări contrafăcute și materii prime în valoare de aproape 7 milioane
20:00
La „Ohmatdit”, după trei ani, a fost vindecat un băiețel din Cernăuți cu tulburări grave de dezvoltare # Libertatea Cuvântului
La clinica „Ohmatdit” din Kiev a fost salvat băiețelul Dmytryk din regiunea Cernăuți, care avea probleme serioase de digestie, respirație și dezvoltare. După
Acum 12 ore
09:20
Gutuia – vedeta sezonului rece. Curiozități interesante despre aceste fructe # Libertatea Cuvântului
Gutuile sunt deosebit de apreciate încă din Antichitate, iar în Evul Mediu erau servite doar la banchetele regale. Sunt bogate în nutrienți, conțin
08:40
„MAȘINA CU POEȚI” A FĂCUT UN POPAS LA CIUDEI, ADUCÂND AICI O ZI FRUMOASĂ PENTRU SUFLET # Libertatea Cuvântului
Ordinara ședință a Cenaclului literar transfrontalier „Mașina cu poeți” (Cernăuți-Suceava) a avut loc duminică, 19 octombrie, la Liceul nr.1 din Ciudei. Intenția de
08:30
Administrația Președintelui american, Donald Trump, a ridicat o restricție cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali # Libertatea Cuvântului
Măsura neanunțată a SUA, care permite Kievului să folosească racheta Storm Shadow pentru a lovi Rusia, a urmat transferului recent de autoritate pentru
08:20
Federația Rusă poate repeta soarta URSS și se poate dezintegra. Asta deoarece nu toate popoarele au intrat în componența sa în mod voluntar,
Acum 24 ore
22:40
Jens Stoltenberg: „Singura modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina este de a-l convinge pe Putin că nu va câștiga pe câmpul de luptă” # Libertatea Cuvântului
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a numit într-un interviu pentru CNN singura modalitate care, în opinia sa, îl va forța pe
22:20
De la șef al Secției de educație al comunității la soldat: Iurii Ciubrei din Hliboca, regiunea Cernăuți, a povestit despre cele 151 de
22:10
La Harkiv, armata rusă a lovit o grădiniță privată din raionul Holodnoghirsk. Există răniți, o persoană a murit. Copiii au fost evacuați. În
22:00
Veteranul Serghii Golovaci, împreună cu soția, a deschis o cafenea cu autoservire în Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Aceasta este o locație cu un automat care toarnă cafea în pahare proprii, fabricate de bărbat. Ideea de a deschide o astfel de
21:50
La Cernăuți a fost deschisă o expoziție de fotografie cu femei care au învins cancerul # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc întâlnirea „Femeile pentru Viață: Forță. Inspirație. Unitate”, dedicată luptei împotriva bolilor oncologice și sprijinirii celor care se află
21:40
Au venit din Kiev, pentru că nu era încălzire: ce spun în satul din regiunea Kievului despre familia ucisă de „Shahed” # Libertatea Cuvântului
Rușii au lovit o clădire rezidențială din regiunea Kievului și au ucis o mamă cu un sugar și o fetiță de 12 ani.
21:40
Putin l-a „păcălit” din nou pe Trump: cum o inițiativă de pace a SUA s-a transformat într-o victorie a Kremlinului # Libertatea Cuvântului
Trump urmărește cu ambiție să obțină pacea în Ucraina, dar în schimb a căzut în încă o capcană a Kremlinului. Ambițiile grandioase ale
Ieri
12:00
Moment astrologic. Norocul sosește, până la final de săptămână, pentru aceste trei zodii # Libertatea Cuvântului
În săptămâna aceasta, norocul sosește în sfârșit pentru trei zodii, aducând oportunități de a primi ceea ce ai lucrat până acum. Poate fi
12:00
Remedii naturiste. Comprese cu frunze de varză – un tratament folosit din timpuri străvechi # Libertatea Cuvântului
De-a lungul timpului, natura a fost cel mai bun medic pentru multe boli. Printre cele mai cunoscute remedii tradiționale se numără compresele cu
21 octombrie 2025
22:10
La Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian s-a desfășurat prima etapă a Concursului internațional de limbă ucraineană „Petro Iațyk”. Participanții la concurs –
21:40
Oaspeți deosebiți: Ioan Ițco, pictorul Radu Bercea și scriitorul Andrei Breabăn (România), însoțiți de profesoara din Cupca, Eleonora Schipor s-au aflat la Centrul
21:20
În România, au fost reținuți ucraineni care pregăteau incendierea sediului „Nova Poșta” din București # Libertatea Cuvântului
Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți în Polonia și România sub suspiciunea de pregătire a unei diversiuni, comunică RBK-Ucraina, citând serviciul de informații
21:20
La Universitatea Națională Cernăuți „Yuriy Fedkovych” a început simpozionul internațional „Arta ca brand cultural-educațional: probleme și priorități de dezvoltare”, care se desfășoară sub
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Întâlnirea dintre Președintele SUA, Donald Trump, și dictatorul rus, Vladimir Putin, probabil nu va avea loc în curând. Acest lucru este raportat de
20:50
Țările europene, împreună cu Ucraina, pregătesc o propunere în 12 puncte pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Planul prevede încetarea ostilităților, returnarea copiilor deportați și schimbul de prizonieri, precum și garanții de securitate și sprijin financiar pentru Kiev, surse Bloomberg,
08:40
Ion Drăgan este unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din România. Artistul a reușit să obțină de-a lungul timpului cele
08:20
A murit ucraineanca de 98 de ani care a ieșit singură din localitatea Oceretyne ocupată # Libertatea Cuvântului
Ea a parcurs aproximativ 10 kilometri, ieșind din ocupație. Lidia Lomikovska, în vârstă de 98 de ani, care anul trecut a ieșit singură
08:10
Miliardar britanic: „Ignorarea Memorandumului de la Budapesta din 1994 lipsește de credibilitate noile înțelegeri între SUA și Federația Rusă în acest oraș” # Libertatea Cuvântului
Miliardarul britanic Richard Branson îndeamnă SUA și Marea Britanie să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Memorandumul de la Budapesta și să sprijine Ucraina la
08:00
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că refuzul Ucrainei de a ceda teritorii sub presiunea lui Donald Trump este foarte periculos și
20 octombrie 2025
22:30
The Washington Post: În timpul întâlnirii cu Zelenski, Trump s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel # Libertatea Cuvântului
În timpul unei întâlniri tensionate, Trump a insistat că Ucraina trebuie să cedeze teritorii și să îndeplinească cerințele lui Putin. „Un haos total”
22:20
Regretatul profesor de educație fizică la Liceul nr. 1 din Boian, Mihail Rusu, și-a dedicat viața dezvoltării sportului, fiind un antrenor respectat. Turneul
22:10
La Cernăuți a avut loc al cincilea Dejun cu Rugăciune al Bucovinei „Unitate în rugăciune – putere în comuniune” # Libertatea Cuvântului
Lideri spirituali ai diferitelor confesiuni, reprezentanți ai autorităților, ai societății civile, veterani s-au unit într-o rugăciune comună pentru victoria Ucrainei, pentru pace și
21:50
Extinderea Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din Bucovina ar putea costa aproape 55 de milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
A fost anunțată o licitație pentru reconstrucția Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din regiunea Cernăuți – se plănuiește amenajarea a patru benzi
21:40
„Retrăiește pentru noi”. Aurica Rotaru a povestit cu ce se ocupă acum sora ei, Sofia # Libertatea Cuvântului
Artista poporului, Aurica Rotaru, a vorbit despre relația cu sora ei Sofia și a dezvăluit cu ce se ocupă ea în timpul războiului
21:30
În comuna Nedoboivți (Nădăbăuți), a fost reînnoită Aleea Gloriei. A fost amenajat teritoriul, instalate elemente patriotice și suporturi din fier forjat pentru vaze
09:30
Măceşele – vedetele toamnei și ale imunității. Curiozităţi şi lucruri mai puţin cunoscute # Libertatea Cuvântului
Măceșul este fructul de trandafir sălbatic (Rosa canina), o plantă arborescentă din familia rozaceelor (Rosaceae). Acest arbust ajunge până la o înălțime de
09:20
Liceenii de la Răchitna, CT Noua Suliță, au participat din tot sufletul la acțiunea „Caritate”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Copiii au
09:10
Întreținerea bănească pe viață a unui judecător pensionar se calculează ca 50% din salariul acestuia # Libertatea Cuvântului
Jurnaliștii Agenției Media ACC s-au adresat Direcției Principale a Fondului de Pensii al Ucrainei în regiunea Cernăuți cu o cerere de informații privind
09:00
Donald Tusk: „Nimeni nu ar trebui să-l preseze pe Zelenski cu privire la teritorii, presiunea trebuie exercitată asupra Rusiei” # Libertatea Cuvântului
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că nimeni nu ar trebui să-l preseze pe Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, cu privire la concesiile teritoriale
08:40
În spatele Ucrainei: WP a aflat despre propunerea secretă a lui Putin către Trump # Libertatea Cuvântului
Putin a propus o nouă variantă de schimb teritorial privind Ucraina. În timpul recentelor contacte cu Președintele SUA, Donald Trump, dictatorul rus Vladimir
19 octombrie 2025
21:30
Ce se va întâmpla după întâlnirea Trump și Putin: fostul șef al MAE a dat o prognoză neașteptată pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin este sortită eșecului, dar tocmai acest lucru va deschide o nouă „fereastră de oportunități” pentru
21:20
Va fi Ucraina la masa negocierilor dintre Trump și Putin?: Zelenski a dat un răspuns # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la întâlnirea planificată anterior între Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir
21:00
Apărătorul Vasile Bicer din Hliboca a primit înalta distincție de stat – „Crucea de Aur” din partea Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale
20:50
Conform sinopticienilor, pe 20-21 octombrie în regiunia Cernăuți sunt prognozate înghețuri puternice. Prognoza meteo zilnică pentru 20 octombrie 2025 de la Centrul Hidrometeorologic
20:40
„Dansul m-a ajutat să mă obișnuiesc cu proteza”: un veteran a deschis o școală de dans la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Veteranul Forțelor Armate ale Ucrainei, Evghen Skripniciuk, a deschis școala de coregrafie Dance Palace la Cernăuți. Bărbatul și-a pierdut un picior în război
08:20
Farmacia naturii. Plante care protejează inima: aliați naturali pentru o viață sănătoasă # Libertatea Cuvântului
În completarea unui stil de viaţă sănătos, plantele pot ajuta la menţinerea sănătăţii inimii, prevenind sau ameliorând suferinţele cardiace. Păducelul, roiniţa şi talpa-gâştii
08:10
Primarul CT Hliboca, Grigori Vanzuriak, împreună cu președintele Comisiei de buget, Dmitro Globak, l-au vizitat pe colegul lor, șeful Secției de Educație, Cultură,
08:00
Odată cu înființarea Asociației „Dacia Străbună”, am avut prilejul să-i cunosc personal pe mai mulți oameni deosebiți, de care doar fie auzisem, fie
07:20
The New York Times: Trump nu a vrut să ofere Ucrainei «Tomahawk»-uri din cauza unui simplu truc # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington pe 17 octombrie cu scopul de a obține sprijin sub forma de rachete Tomahawk. Cu
07:20
Federația Rusă efectuează provocări în Europa pentru a submina sprijinul acordat Ucrainei. În special, sprijinul militar și economic. Despre aceasta a declarat analistul
18 octombrie 2025
22:10
Kremlinul are o atitudine foarte negativă față de aceste exerciții militare tradiționale, văzând în ele o amenințare la adresa influenței sale în regiune.
