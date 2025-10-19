Farmacia naturii. Plante care protejează inima: aliați naturali pentru o viață sănătoasă
Libertatea Cuvântului, 19 octombrie 2025 08:20
În completarea unui stil de viaţă sănătos, plantele pot ajuta la menţinerea sănătăţii inimii, prevenind sau ameliorând suferinţele cardiace. Păducelul, roiniţa şi talpa-gâştii
• • •
Acum o oră
08:20
Acum 2 ore
08:10
Primarul CT Hliboca, Grigori Vanzuriak, împreună cu președintele Comisiei de buget, Dmitro Globak, l-au vizitat pe colegul lor, șeful Secției de Educație, Cultură,
08:00
Odată cu înființarea Asociației „Dacia Străbună”, am avut prilejul să-i cunosc personal pe mai mulți oameni deosebiți, de care doar fie auzisem, fie
07:20
The New York Times: Trump nu a vrut să ofere Ucrainei «Tomahawk»-uri din cauza unui simplu truc # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington pe 17 octombrie cu scopul de a obține sprijin sub forma de rachete Tomahawk. Cu
07:20
Federația Rusă efectuează provocări în Europa pentru a submina sprijinul acordat Ucrainei. În special, sprijinul militar și economic. Despre aceasta a declarat analistul
Acum 12 ore
22:10
Kremlinul are o atitudine foarte negativă față de aceste exerciții militare tradiționale, văzând în ele o amenințare la adresa influenței sale în regiune.
22:00
Uniunea Europeană consideră o insultă faptul că întâlnirea dintre Președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru a discuta
Acum 24 ore
16:40
La Liceul nr.1 din Herța a avut loc un târg de caritate pentru strângerea de fonduri în vederea achiziționării unui automobil pentru militarul
16:40
Potrivit Cancelarului german, vizita nu a decurs așa cum și-ar fi dorit Președintele Ucrainei. Vizita președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, în SUA demonstrează responsabilitatea
16:30
Ce-i drept, au trebuit să fie oprite timp de două săptămâni. Ploile prelungite i-au împiedicat pe agricultori să iasă în câmp. În prezent,
11:50
Alții, peste 100 de pacienți, sunt în așteptare în alte orașe sau necesită investigații suplimentare în acest scop. În același timp, de la
11:40
Zelenski a avut o convorbire cu țările „coaliției celor dispuși” după întâlnirea cu Trump # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski, după întâlnirea cu Președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu partenerii europeni cheie care fac parte din „coaliția celor
11:30
Fost șef al MAE: Trump caută argumente pentru a-l forța pe Putin să oprească focul # Libertatea Cuvântului
În SUA a avut loc întâlnirea dintre Volodymyr Zelenski și Donald Trump. Înainte de aceasta, liderul american a vorbit cu Vladimir Putin și
Ieri
23:40
„Pur și simplu, așteptați”: Trump a dat asigurări cu privire la războiul din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Trump speră să pună capăt războiului din Ucraina înainte de a începe să furnizeze statului nostru rachete „Tomahawk”. Șeful Casei Albe a declarat
19:40
Amenințarea rusească nu se limitează la Ucraina. „Geografia presiunii” Kremlinului se extinde până la granițele UE # Libertatea Cuvântului
Rusia șantajează Serbia cu livrările de gaze naturale. Pe 11 octombrie 2025, Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat pentru publicația Informer că este
19:30
Antreprenoarea din Stăuceni, Iulia Ilcinska, a creat o secție cu ciclu închis # Libertatea Cuvântului
În satul Stăuceni din raionul Nistru al regiunii Cernăuți, de câțiva ani funcționează o mică secție de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui în
19:30
Două accidente mortale în Bucovina: salvatorii au scos victimele decedate din mașinile distruse # Libertatea Cuvântului
În perioada 16-17 octombrie, în Bucovina au avut loc două accidente rutiere mortale. Salvatorii au scos trupurile victimelor decedate din mașinile avariate grav.
19:30
L-am cunoscut pe acest domn binevoitor și amabil prin intermediul prietenului nostru comun, Ioan Ițco. Anume el l-a adus la Cernăuți, anul trecut,
10:20
Moment astrologic. Care este piatra prețioasă norocoasă pentru fiecare zodie # Libertatea Cuvântului
Din Antichitate sunt cunoscute efectele cristalelor și mineralelor asupra corpului uman. Se consideră că acestea amplifică rezonanța dintre individ și energia lor specifică,
10:00
În timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă pentru apărarea Patriei, în regiunea Donețk și-a pierdut viața apărătorul Ucrainei, locuitorul satului Kobolcin, Ruslan Lughinici.
09:50
Statul Major General: Forțele Armate ale Ucrainei au oprit ofensiva de primăvară-vară a Federației Ruse, pe mai multe direcții inamicul se retrage # Libertatea Cuvântului
Forțele Armate ale Ucrainei au oprit operațiunea ofensivă de primăvară-vară a rușilor și, pe mai multe direcții, forțează inamicul să se retragă. Acest
09:40
Trump a făcut o nouă declarație privind transferul de Tomahawk către Ucraina: ce s-a schimbat # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că stocurile de rachete Tomahawk sunt „vitale” pentru securitatea Statelor Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a făcut
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Kirilo Budanov: „O viață absolut pașnică este puțin probabilă în următorii ani” # Libertatea Cuvântului
Potrivit lui, ucrainenii trebuie să fie pregătiți să riposteze. Șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, Kirilo Budanov, a declarat că
21:50
La Porubne, la granița cu România, un scaner a detectat un cetățean străin printre scutece: vameșii au oprit un TIR care venea din Turcia # Libertatea Cuvântului
La punctul de trecere „Porubne — Siret”, la granița ucraineano-română, vameșii, cu ajutorul sistemului de scanare, au detectat o persoană în interiorul unui
21:50
Președintele SUA, Donald Trump, a numit convorbirea telefonică cu dictatorul rus, Vladimir Putin, „productivă” și a anunțat o nouă întâlnire a lor, informează
21:40
Colectivul pedagogic al Gimnaziului nr.10 din orașul Cernăuți anunță cu profundă tristețe despre trecerea la cele veșnice a Domnicăi Gorduna. Cu adâncă durere
21:40
Specialiștii de la „Cernivțioblenergo” (Rețelele Electrice Regionale Cernăuți) au explicat dacă se vor prelungi deconectările de curent # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, graficele de limitare a puterii sunt aplicate pentru sectorul juridic și industrie. Deocamdată, nu există deconectări orare pentru consumatorii casnici.
21:40
Vor fi judecați foști funcționari ai Consiliului Orășenesc Cernăuți pentru deturnarea a peste 3 milioane de grivne în timpul reparației aeroportului # Libertatea Cuvântului
Detectivii au finalizat ancheta preliminară în cazul foștilor funcționari ai consiliului orășenesc Cernăuți, suspectați de deturnare de fonduri bugetare alocate pentru reparația întreprinderii
10:20
Sfat util. Cinci trucuri prin care poți aduce energie pozitivă și prosperitate în locuință # Libertatea Cuvântului
Toamna nu se numără doar bobocii, ci și lucrurile pe care poți să le schimbi acasă, în locuința ta, pentru a invita energia
09:30
Începutul lunii octombrie în regiunea Cernăuți a fost rece și cu precipitații abundente # Libertatea Cuvântului
Iar temperatura aerului a fost semnificativ sub normă. Despre acest lucru informează Centrul Hidrometeorologic Regional Cernăuți. Temperatura medie a aerului la începutul lunii
09:20
Când se va termina războiul din Ucraina: au fost numite posibile date și premise # Libertatea Cuvântului
În ultima lună, mai mulți parlamentari ucraineni din diferite forțe politice au făcut declarații conform cărora războiul Rusiei împotriva Ucrainei, operațiunile militare, s-ar
09:20
The Telegraph: Trump creează un fond pentru victoria Ucrainei, finanțat din tarifele pe China # Libertatea Cuvântului
Donald Trump inițiază crearea unui fond de sprijin pentru Ucraina prin noi tarife asupra Chinei, urmărind să sporească presiunea asupra Moscovei și să
15 octombrie 2025
23:10
Anul acesta, 462 de locuitori ai regiunii Cernăuți au declarat venituri de peste un milion de grivne. Este de aproape trei ori mai
22:50
Deputații Consiliului Regional au susținut inițiativa locuitorilor din Crasna privind schimbarea statutului din orășel în oraș. De asemenea, va fi depusă o solicitare
22:50
În teritoriile spitalelor din regiune se vor deschide farmacii cu prețuri mai mici. Deputații Consiliului Regional Cernăuți au aprobat măsuri suplimentare pentru a
22:40
În Casa de Cultură din orașul Noua Suliță a avut loc un concert caritabil al duetului „Neînvinșii”. „A fost o seară plină de
22:20
În timpul întâlnirii în formatul „Ramstein”, Ucraina a discutat cu SUA toate tipurile de rachete cu rază lungă de acțiune. După primirea lor,
20:00
Astăzi, în Casa de Cultură din Noua Suliță, a avut loc un eveniment minunat — un concert caritabil al duetului „Neînvinșii”, care a
19:50
Viceprimarul unui oraș din regiunea Cernăuți ajuta bărbații, care se sustrăgeau de la mobilizare, să fugă peste hotare # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost deconspirat viceprimarul orașului Secureni, care ajuta bărbații să fugă în străinătate. Acest lucru este anunțat de Procuratura Regională
19:40
Trump promite pacea, dar pierde pârghiile de influență asupra lui Putin: CNN despre ce nu au luat în considerare SUA în jocul cu Kremlinul # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unui discurs în Knessetul israelian că stabilirea păcii în Ucraina este următoarea sa prioritate. Cu
19:30
În regiunea Cernăuți s-au aplicat deconectări de urgență. Acest lucru este anunțat de „Cernivțioblenergo”. La comanda dispecerilor de la „Ukrenergo”, pe întreg teritoriul
14 octombrie 2025
21:00
Tinerii interpreți de muzică populară Bogdan Zgârciu și Ariana Moraru din Cernăuți au în activul lor mai multe mențiuni. Ei evoluează cu succes
20:40
La granița cu România a fost reținut un bărbat cu o colecție de monede vechi # Libertatea Cuvântului
La granița cu România, polițiștii de frontieră au descoperit o colecție de monede vechi, informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Conform comunicatului, seara, un
19:30
Pe data de 10 octombrie, Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, a participat la Simpozionul internațional de filologie cu ocazia jubileului de
19:30
Primarul CT Noua Suliță, Maria Nicorici, a predat unității în care își face serviciul, Ioan Gaba din Noua Suliță, un echipament important –
19:30
În aceste zile capricioase ale lui Brumărel avem pe Valea Siretului un eveniment deosebit. Anume în această perioadă își serbează ziua de naștere
10:10
Sărbători creştine. Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea celor smeriți și rugători. # Libertatea Cuvântului
Obiceiuri şi tradiţii Ca o zi de speranță, reculegere și întoarcere spre valorile simple, dar esențiale – credința, mila, și rugăciunea, la 14
10:00
O locuitoare din Cernăuți a descoperit pe balcon o colonie de lilieci: a fost nevoită să cheme salvatorii # Libertatea Cuvântului
O locuitoare din Cernăuți a văzut lilieci pe balconul apartamentului. Ei nu au apucat să adoarmă și scârțâiau plângăcios. Femeia a contactat salvatorii,
09:50
La 14 octombrie, unii ortodocși din Ucraina, prăznuiesc pe stil vechi Acoperământul Maicii Domnului. Prima minune consemnată – din cele atribuite Sfântului Acoperământ
09:20
Fundația pentru Dezvoltarea Organizațiilor Publice „Centrul de Resurse al Ucrainei de Vest” implementează proiectul „Calea Ferată a Ucrainei către UE: Participarea Civică la
