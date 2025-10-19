Distincția „Crucea de Aur” pentru un brav hlibocean

Libertatea Cuvântului, 19 octombrie 2025 21:00

Apărătorul Vasile Bicer din Hliboca a primit înalta distincție de stat – „Crucea de Aur” din partea Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale

Acum 5 minute
21:20
Va fi Ucraina la masa negocierilor dintre Trump și Putin?: Zelenski a dat un răspuns Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la întâlnirea planificată anterior între Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir
Acum 30 minute
21:00
Distincția „Crucea de Aur” pentru un brav hlibocean Libertatea Cuvântului
Apărătorul Vasile Bicer din Hliboca a primit înalta distincție de stat – „Crucea de Aur” din partea Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale
Acum o oră
20:50
În zilele de 20-21 octombrie în Bucovina  vor fi înghețuri puternice Libertatea Cuvântului
Conform sinopticienilor, pe 20-21 octombrie în regiunia Cernăuți sunt prognozate înghețuri puternice. Prognoza meteo zilnică pentru 20 octombrie 2025 de la Centrul Hidrometeorologic
20:40
„Dansul m-a ajutat să mă obișnuiesc cu proteza”: un veteran a deschis o școală de dans la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Veteranul Forțelor Armate ale Ucrainei, Evghen Skripniciuk, a deschis școala de coregrafie Dance Palace la Cernăuți. Bărbatul și-a pierdut un picior în război
Acum 24 ore
08:20
Farmacia naturii.  Plante care protejează inima: aliați naturali pentru o viață sănătoasă Libertatea Cuvântului
În completarea unui stil de viaţă sănătos, plantele pot ajuta la menţinerea sănătăţii inimii, prevenind sau ameliorând suferinţele cardiace. Păducelul, roiniţa şi talpa-gâştii
08:10
S-a aflat cinci luni pe linia întâi și în semi-încercuire Libertatea Cuvântului
Primarul CT Hliboca, Grigori Vanzuriak, împreună cu președintele Comisiei de buget, Dmitro Globak, l-au vizitat pe colegul lor, șeful Secției de Educație, Cultură,
08:00
Mergând la braț cu bunătatea și talentul… Libertatea Cuvântului
Odată cu înființarea Asociației „Dacia Străbună”, am avut prilejul să-i cunosc personal pe mai mulți oameni deosebiți, de care doar fie auzisem, fie
07:20
The New York Times:  Trump nu a vrut să ofere Ucrainei «Tomahawk»-uri din cauza unui simplu truc Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington pe 17 octombrie cu scopul de a obține sprijin sub forma de rachete Tomahawk. Cu
07:20
Analistul ISW a explicat de ce Federația Rusă face provocări în Europa Libertatea Cuvântului
Federația Rusă efectuează provocări în Europa pentru a submina sprijinul acordat Ucrainei. În special, sprijinul militar și economic. Despre aceasta a declarat analistul
18 octombrie 2025
22:10
Moldova și România încep exerciții militare comune Libertatea Cuvântului
Kremlinul are o atitudine foarte negativă față de aceste exerciții militare tradiționale, văzând în ele o amenințare la adresa influenței sale în regiune.
22:00
El Pais:  UE consideră summit-ul Trump — Putin de la Budapesta o insultă  Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană consideră o insultă faptul că întâlnirea dintre Președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru a discuta
Ieri
16:40
Elevii herțeni au organizat un târg de caritate Libertatea Cuvântului
La Liceul nr.1 din Herța a avut loc un târg de caritate pentru strângerea de fonduri în vederea achiziționării unui automobil pentru militarul
16:40
Merz a numit vizita lui Zelenski în SUA un „semnal de alarmă” Libertatea Cuvântului
Potrivit Cancelarului german, vizita nu a decurs așa cum și-ar fi dorit Președintele Ucrainei. Vizita președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, în SUA demonstrează responsabilitatea
16:30
În Bucovina continuă lucrările agricole de toamnă Libertatea Cuvântului
Ce-i drept, au trebuit să fie oprite timp de două săptămâni. Ploile prelungite i-au împiedicat pe agricultori să iasă în câmp. În prezent,
11:50
În regiunea Cernăuți, 25 de persoane așteaptă un transplant de rinichi Libertatea Cuvântului
Alții, peste 100 de pacienți,  sunt în așteptare în alte orașe sau necesită investigații suplimentare în acest scop. În același timp, de la
11:40
Zelenski a avut o convorbire cu țările „coaliției celor dispuși” după întâlnirea cu Trump Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski, după întâlnirea cu Președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu partenerii europeni cheie care fac parte din „coaliția celor
11:30
Fost șef al MAE: Trump caută argumente pentru a-l forța pe Putin să oprească focul   Libertatea Cuvântului
În SUA a avut loc întâlnirea dintre Volodymyr Zelenski și Donald Trump. Înainte de aceasta, liderul american a vorbit cu Vladimir Putin și
17 octombrie 2025
23:40
„Pur și simplu, așteptați”: Trump a dat asigurări cu privire la războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Trump speră să pună capăt războiului din Ucraina înainte de a începe să furnizeze statului nostru rachete „Tomahawk”. Șeful Casei Albe a declarat
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Amenințarea rusească nu se limitează la Ucraina. „Geografia presiunii” Kremlinului se extinde până la granițele UE Libertatea Cuvântului
Rusia șantajează Serbia cu livrările de gaze naturale. Pe 11 octombrie 2025, Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat pentru publicația Informer că este
19:30
Antreprenoarea din Stăuceni, Iulia Ilcinska, a creat o secție cu ciclu închis Libertatea Cuvântului
În satul Stăuceni din raionul Nistru  al regiunii Cernăuți, de câțiva ani funcționează o mică secție de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui în
19:30
Două accidente mortale în Bucovina: salvatorii au scos victimele decedate din mașinile distruse Libertatea Cuvântului
În perioada 16-17 octombrie, în Bucovina au avut loc două accidente rutiere mortale. Salvatorii au scos trupurile victimelor decedate din mașinile avariate grav.
19:30
Mereu neostenit pe drumul creației Libertatea Cuvântului
L-am cunoscut pe acest domn binevoitor și amabil prin intermediul prietenului nostru comun, Ioan Ițco. Anume el l-a adus la Cernăuți, anul trecut,
10:20
Moment astrologic.  Care este piatra prețioasă norocoasă pentru fiecare zodie Libertatea Cuvântului
Din Antichitate sunt cunoscute efectele cristalelor și mineralelor asupra corpului uman. Se consideră că acestea amplifică rezonanța dintre individ și energia lor specifică,
10:00
Pe timp de pace a fost mecanizator Libertatea Cuvântului
În timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă pentru apărarea Patriei, în regiunea Donețk și-a pierdut viața apărătorul Ucrainei, locuitorul satului Kobolcin, Ruslan  Lughinici.
09:50
Statul Major General: Forțele Armate ale Ucrainei au oprit ofensiva de primăvară-vară a Federației Ruse, pe mai multe direcții inamicul se retrage Libertatea Cuvântului
Forțele Armate ale Ucrainei au oprit operațiunea ofensivă de primăvară-vară a rușilor și, pe mai multe direcții, forțează inamicul să se retragă. Acest
09:40
Trump a făcut o nouă declarație privind transferul de Tomahawk către Ucraina: ce s-a schimbat Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că stocurile de rachete Tomahawk sunt „vitale” pentru securitatea Statelor Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a făcut
16 octombrie 2025
21:50
Kirilo Budanov: „O viață absolut pașnică este puțin probabilă în următorii ani” Libertatea Cuvântului
Potrivit lui, ucrainenii trebuie să fie pregătiți să riposteze. Șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, Kirilo Budanov, a declarat că
21:50
La Porubne, la granița cu România, un scaner a detectat un cetățean străin printre scutece: vameșii au oprit un TIR care venea din Turcia Libertatea Cuvântului
La punctul de trecere „Porubne — Siret”, la granița ucraineano-română, vameșii, cu ajutorul sistemului de scanare, au detectat o persoană în interiorul unui
21:50
Trump a anunțat un nou summit cu Putin la Budapesta Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a numit convorbirea telefonică cu dictatorul rus, Vladimir Putin, „productivă” și a anunțat o nouă întâlnire a lor, informează
21:40
Ultima toamnă a profesoarei Domnica Gorduna Libertatea Cuvântului
Colectivul pedagogic al Gimnaziului nr.10 din orașul Cernăuți anunță cu profundă tristețe despre trecerea la cele veșnice a Domnicăi Gorduna. Cu adâncă durere
21:40
Specialiștii de la „Cernivțioblenergo” (Rețelele Electrice Regionale Cernăuți) au explicat dacă se vor prelungi deconectările de curent Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, graficele de limitare a puterii sunt aplicate pentru sectorul juridic și industrie. Deocamdată, nu există deconectări orare pentru consumatorii casnici.
21:40
Vor fi judecați foști funcționari ai Consiliului Orășenesc Cernăuți pentru deturnarea a peste 3 milioane de grivne în timpul reparației aeroportului Libertatea Cuvântului
Detectivii au finalizat ancheta preliminară în cazul foștilor funcționari ai consiliului orășenesc Cernăuți, suspectați de deturnare de fonduri bugetare alocate pentru reparația întreprinderii
10:20
Sfat util. Cinci trucuri prin care poți aduce energie  pozitivă și prosperitate în locuință Libertatea Cuvântului
Toamna nu se numără doar bobocii, ci și lucrurile pe care poți să le schimbi acasă, în locuința ta, pentru a invita energia
09:30
Începutul lunii octombrie în regiunea Cernăuți a fost rece și cu precipitații abundente Libertatea Cuvântului
Iar temperatura aerului a fost semnificativ sub normă. Despre acest lucru informează Centrul Hidrometeorologic Regional Cernăuți. Temperatura medie a aerului la începutul lunii
09:20
Când se va termina războiul din Ucraina: au fost numite posibile date și premise Libertatea Cuvântului
În ultima lună, mai mulți parlamentari ucraineni din diferite forțe politice au făcut declarații conform cărora războiul Rusiei împotriva Ucrainei, operațiunile militare, s-ar
09:20
The Telegraph: Trump creează un fond pentru victoria Ucrainei, finanțat din tarifele pe China Libertatea Cuvântului
Donald Trump inițiază crearea unui fond de sprijin pentru Ucraina prin noi tarife asupra Chinei, urmărind să sporească presiunea asupra Moscovei și să
15 octombrie 2025
23:10
Oraș din regiunea Cernăuți  cu cei mai mulți milionari Libertatea Cuvântului
Anul acesta, 462 de locuitori ai regiunii Cernăuți au declarat venituri de peste un milion de grivne. Este de aproape trei ori mai
22:50
Schimbarea statutului localității Crasna Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Regional au susținut inițiativa locuitorilor din Crasna privind schimbarea statutului din orășel în oraș. De asemenea, va fi depusă o solicitare
22:50
Farmacii cu prețuri mai mici în spitalele din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
În teritoriile spitalelor din regiune se vor deschide farmacii cu prețuri mai mici. Deputații Consiliului Regional Cernăuți au aprobat măsuri suplimentare pentru a
22:40
Duetul nouăsulițean „Neînvinșii” au cântat pentru cei neînvinși Libertatea Cuvântului
În Casa de Cultură din orașul Noua Suliță a avut loc un concert caritabil al duetului „Neînvinșii”. „A fost o seară plină de
22:20
Despre rachetele „Tomahawk” pentru Ucraina și întâlnirea „Ramstein” Libertatea Cuvântului
În timpul întâlnirii în formatul „Ramstein”, Ucraina a discutat cu SUA toate tipurile de rachete cu rază lungă de acțiune. După primirea lor,
20:00
Concert caritabil al duetului „Neînvinșii” Libertatea Cuvântului
Astăzi, în Casa de Cultură din Noua Suliță, a avut loc un eveniment minunat — un concert caritabil al duetului „Neînvinșii”, care a
19:50
Viceprimarul unui oraș din regiunea Cernăuți ajuta bărbații, care se sustrăgeau de la mobilizare, să fugă peste hotare Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost deconspirat viceprimarul orașului Secureni, care ajuta bărbații să fugă în străinătate. Acest lucru este anunțat de Procuratura Regională
19:40
Trump promite pacea, dar pierde pârghiile de influență asupra lui Putin: CNN despre ce nu au luat în considerare SUA în jocul cu Kremlinul Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unui discurs în Knessetul israelian că stabilirea păcii în Ucraina este următoarea sa prioritate. Cu
19:30
Iarăși fără curent: în Bucovina se aplică deconectări de urgență Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-au aplicat deconectări de urgență. Acest lucru este anunțat de „Cernivțioblenergo”. La comanda dispecerilor de la „Ukrenergo”, pe întreg teritoriul
14 octombrie 2025
21:00
Cântecul popular scoate în lume noi talente Libertatea Cuvântului
Tinerii interpreți de muzică populară Bogdan Zgârciu și Ariana Moraru din Cernăuți au în activul lor mai multe mențiuni. Ei evoluează cu succes
20:40
La granița cu România a fost reținut un bărbat cu o colecție de monede vechi Libertatea Cuvântului
La granița cu România, polițiștii de frontieră au descoperit o colecție de monede vechi, informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Conform comunicatului, seara, un
19:30
Simpozion internațional de filologie la Kiev Libertatea Cuvântului
Pe data de 10 octombrie, Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, a participat la Simpozionul internațional de filologie cu ocazia jubileului de
19:30
Un echipament important pentru apărătorii noștri de pe  linia frontului Libertatea Cuvântului
Primarul CT Noua Suliță, Maria Nicorici, a predat unității în care își face serviciul, Ioan Gaba din Noua Suliță, un echipament important –
19:30
Om de afaceri și filantrop Libertatea Cuvântului
În aceste zile capricioase ale lui Brumărel avem pe Valea Siretului un eveniment deosebit. Anume în această perioadă își serbează ziua de naștere
