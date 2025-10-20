Extinderea Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din Bucovina ar putea costa aproape 55 de milioane de grivne

Libertatea Cuvântului, 20 octombrie 2025 21:50

A fost anunțată o licitație pentru reconstrucția Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din regiunea Cernăuți – se plănuiește amenajarea a patru benzi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 5 minute
22:20
La Boian a avut loc un eveniment sportiv dedicat memoriei lui Mihail Rusu Libertatea Cuvântului
Regretatul profesor de educație fizică la Liceul nr. 1 din Boian, Mihail Rusu, și-a dedicat viața dezvoltării sportului, fiind un antrenor respectat. Turneul
Acum 15 minute
22:10
La Cernăuți a avut loc al cincilea Dejun cu Rugăciune al Bucovinei „Unitate în rugăciune – putere în comuniune” Libertatea Cuvântului
Lideri spirituali ai diferitelor confesiuni, reprezentanți ai autorităților, ai societății civile, veterani s-au unit într-o rugăciune comună pentru victoria Ucrainei, pentru pace și
Acum o oră
21:50
Extinderea Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din Bucovina ar putea costa aproape 55 de milioane de grivne Libertatea Cuvântului
A fost anunțată o licitație pentru reconstrucția Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din regiunea Cernăuți – se plănuiește amenajarea a patru benzi
21:40
„Retrăiește pentru noi”. Aurica Rotaru a povestit cu ce se ocupă acum sora ei, Sofia Libertatea Cuvântului
Artista poporului, Aurica Rotaru, a vorbit despre relația cu sora ei Sofia și a dezvăluit cu ce se ocupă ea în timpul războiului
21:30
În decursul a doi ani, pe Aleea Gloriei numărul portretelor s-a dublat Libertatea Cuvântului
În comuna Nedoboivți (Nădăbăuți), a fost reînnoită Aleea Gloriei. A fost amenajat teritoriul, instalate elemente patriotice și suporturi din fier forjat pentru vaze
Acum 12 ore
09:30
Măceşele – vedetele toamnei și ale imunității. Curiozităţi şi lucruri mai puţin cunoscute Libertatea Cuvântului
Măceșul este fructul de trandafir sălbatic (Rosa canina), o plantă arborescentă din familia rozaceelor (Rosaceae). Acest arbust ajunge până la o înălțime de
Acum 24 ore
09:20
Binele care unește inimi Libertatea Cuvântului
Liceenii de la Răchitna, CT Noua Suliță,  au participat din tot sufletul la acțiunea „Caritate”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Copiii au
09:10
Întreținerea bănească pe viață a unui judecător pensionar se calculează ca 50% din salariul acestuia Libertatea Cuvântului
  Jurnaliștii Agenției Media ACC s-au adresat Direcției Principale a Fondului de Pensii al Ucrainei în regiunea Cernăuți cu o cerere de informații privind
09:00
Donald Tusk: „Nimeni nu ar trebui să-l preseze pe Zelenski cu privire la teritorii, presiunea trebuie exercitată asupra  Rusiei” Libertatea Cuvântului
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că nimeni nu ar trebui să-l preseze pe Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, cu privire la concesiile teritoriale
08:40
În spatele Ucrainei: WP a aflat despre propunerea secretă a lui Putin către Trump Libertatea Cuvântului
Putin a propus o nouă variantă de schimb teritorial privind Ucraina. În timpul recentelor contacte cu Președintele SUA, Donald Trump, dictatorul rus Vladimir
Ieri
21:30
Ce se va întâmpla după întâlnirea Trump și Putin: fostul șef al MAE a dat o prognoză neașteptată pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin este sortită eșecului, dar tocmai acest lucru va deschide o nouă „fereastră de oportunități” pentru
21:20
Va fi Ucraina la masa negocierilor dintre Trump și Putin?: Zelenski a dat un răspuns Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la întâlnirea planificată anterior între Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir
21:00
Distincția „Crucea de Aur” pentru un brav hlibocean Libertatea Cuvântului
Apărătorul Vasile Bicer din Hliboca a primit înalta distincție de stat – „Crucea de Aur” din partea Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale
20:50
În zilele de 20-21 octombrie în Bucovina  vor fi înghețuri puternice Libertatea Cuvântului
Conform sinopticienilor, pe 20-21 octombrie în regiunia Cernăuți sunt prognozate înghețuri puternice. Prognoza meteo zilnică pentru 20 octombrie 2025 de la Centrul Hidrometeorologic
20:40
„Dansul m-a ajutat să mă obișnuiesc cu proteza”: un veteran a deschis o școală de dans la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Veteranul Forțelor Armate ale Ucrainei, Evghen Skripniciuk, a deschis școala de coregrafie Dance Palace la Cernăuți. Bărbatul și-a pierdut un picior în război
08:20
Farmacia naturii.  Plante care protejează inima: aliați naturali pentru o viață sănătoasă Libertatea Cuvântului
În completarea unui stil de viaţă sănătos, plantele pot ajuta la menţinerea sănătăţii inimii, prevenind sau ameliorând suferinţele cardiace. Păducelul, roiniţa şi talpa-gâştii
08:10
S-a aflat cinci luni pe linia întâi și în semi-încercuire Libertatea Cuvântului
Primarul CT Hliboca, Grigori Vanzuriak, împreună cu președintele Comisiei de buget, Dmitro Globak, l-au vizitat pe colegul lor, șeful Secției de Educație, Cultură,
08:00
Mergând la braț cu bunătatea și talentul… Libertatea Cuvântului
Odată cu înființarea Asociației „Dacia Străbună”, am avut prilejul să-i cunosc personal pe mai mulți oameni deosebiți, de care doar fie auzisem, fie
07:20
The New York Times:  Trump nu a vrut să ofere Ucrainei «Tomahawk»-uri din cauza unui simplu truc Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington pe 17 octombrie cu scopul de a obține sprijin sub forma de rachete Tomahawk. Cu
07:20
Analistul ISW a explicat de ce Federația Rusă face provocări în Europa Libertatea Cuvântului
Federația Rusă efectuează provocări în Europa pentru a submina sprijinul acordat Ucrainei. În special, sprijinul militar și economic. Despre aceasta a declarat analistul
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Moldova și România încep exerciții militare comune Libertatea Cuvântului
Kremlinul are o atitudine foarte negativă față de aceste exerciții militare tradiționale, văzând în ele o amenințare la adresa influenței sale în regiune.
22:00
El Pais:  UE consideră summit-ul Trump — Putin de la Budapesta o insultă  Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană consideră o insultă faptul că întâlnirea dintre Președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru a discuta
16:40
Elevii herțeni au organizat un târg de caritate Libertatea Cuvântului
La Liceul nr.1 din Herța a avut loc un târg de caritate pentru strângerea de fonduri în vederea achiziționării unui automobil pentru militarul
16:40
Merz a numit vizita lui Zelenski în SUA un „semnal de alarmă” Libertatea Cuvântului
Potrivit Cancelarului german, vizita nu a decurs așa cum și-ar fi dorit Președintele Ucrainei. Vizita președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, în SUA demonstrează responsabilitatea
16:30
În Bucovina continuă lucrările agricole de toamnă Libertatea Cuvântului
Ce-i drept, au trebuit să fie oprite timp de două săptămâni. Ploile prelungite i-au împiedicat pe agricultori să iasă în câmp. În prezent,
11:50
În regiunea Cernăuți, 25 de persoane așteaptă un transplant de rinichi Libertatea Cuvântului
Alții, peste 100 de pacienți,  sunt în așteptare în alte orașe sau necesită investigații suplimentare în acest scop. În același timp, de la
11:40
Zelenski a avut o convorbire cu țările „coaliției celor dispuși” după întâlnirea cu Trump Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski, după întâlnirea cu Președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu partenerii europeni cheie care fac parte din „coaliția celor
11:30
Fost șef al MAE: Trump caută argumente pentru a-l forța pe Putin să oprească focul   Libertatea Cuvântului
În SUA a avut loc întâlnirea dintre Volodymyr Zelenski și Donald Trump. Înainte de aceasta, liderul american a vorbit cu Vladimir Putin și
17 octombrie 2025
23:40
„Pur și simplu, așteptați”: Trump a dat asigurări cu privire la războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Trump speră să pună capăt războiului din Ucraina înainte de a începe să furnizeze statului nostru rachete „Tomahawk”. Șeful Casei Albe a declarat
19:40
Amenințarea rusească nu se limitează la Ucraina. „Geografia presiunii” Kremlinului se extinde până la granițele UE Libertatea Cuvântului
Rusia șantajează Serbia cu livrările de gaze naturale. Pe 11 octombrie 2025, Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat pentru publicația Informer că este
19:30
Antreprenoarea din Stăuceni, Iulia Ilcinska, a creat o secție cu ciclu închis Libertatea Cuvântului
În satul Stăuceni din raionul Nistru  al regiunii Cernăuți, de câțiva ani funcționează o mică secție de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui în
19:30
Două accidente mortale în Bucovina: salvatorii au scos victimele decedate din mașinile distruse Libertatea Cuvântului
În perioada 16-17 octombrie, în Bucovina au avut loc două accidente rutiere mortale. Salvatorii au scos trupurile victimelor decedate din mașinile avariate grav.
19:30
Mereu neostenit pe drumul creației Libertatea Cuvântului
L-am cunoscut pe acest domn binevoitor și amabil prin intermediul prietenului nostru comun, Ioan Ițco. Anume el l-a adus la Cernăuți, anul trecut,
10:20
Moment astrologic.  Care este piatra prețioasă norocoasă pentru fiecare zodie Libertatea Cuvântului
Din Antichitate sunt cunoscute efectele cristalelor și mineralelor asupra corpului uman. Se consideră că acestea amplifică rezonanța dintre individ și energia lor specifică,
10:00
Pe timp de pace a fost mecanizator Libertatea Cuvântului
În timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă pentru apărarea Patriei, în regiunea Donețk și-a pierdut viața apărătorul Ucrainei, locuitorul satului Kobolcin, Ruslan  Lughinici.
09:50
Statul Major General: Forțele Armate ale Ucrainei au oprit ofensiva de primăvară-vară a Federației Ruse, pe mai multe direcții inamicul se retrage Libertatea Cuvântului
Forțele Armate ale Ucrainei au oprit operațiunea ofensivă de primăvară-vară a rușilor și, pe mai multe direcții, forțează inamicul să se retragă. Acest
09:40
Trump a făcut o nouă declarație privind transferul de Tomahawk către Ucraina: ce s-a schimbat Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că stocurile de rachete Tomahawk sunt „vitale” pentru securitatea Statelor Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a făcut
16 octombrie 2025
21:50
Kirilo Budanov: „O viață absolut pașnică este puțin probabilă în următorii ani” Libertatea Cuvântului
Potrivit lui, ucrainenii trebuie să fie pregătiți să riposteze. Șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, Kirilo Budanov, a declarat că
21:50
La Porubne, la granița cu România, un scaner a detectat un cetățean străin printre scutece: vameșii au oprit un TIR care venea din Turcia Libertatea Cuvântului
La punctul de trecere „Porubne — Siret”, la granița ucraineano-română, vameșii, cu ajutorul sistemului de scanare, au detectat o persoană în interiorul unui
21:50
Trump a anunțat un nou summit cu Putin la Budapesta Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a numit convorbirea telefonică cu dictatorul rus, Vladimir Putin, „productivă” și a anunțat o nouă întâlnire a lor, informează
21:40
Ultima toamnă a profesoarei Domnica Gorduna Libertatea Cuvântului
Colectivul pedagogic al Gimnaziului nr.10 din orașul Cernăuți anunță cu profundă tristețe despre trecerea la cele veșnice a Domnicăi Gorduna. Cu adâncă durere
21:40
Specialiștii de la „Cernivțioblenergo” (Rețelele Electrice Regionale Cernăuți) au explicat dacă se vor prelungi deconectările de curent Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, graficele de limitare a puterii sunt aplicate pentru sectorul juridic și industrie. Deocamdată, nu există deconectări orare pentru consumatorii casnici.
21:40
Vor fi judecați foști funcționari ai Consiliului Orășenesc Cernăuți pentru deturnarea a peste 3 milioane de grivne în timpul reparației aeroportului Libertatea Cuvântului
Detectivii au finalizat ancheta preliminară în cazul foștilor funcționari ai consiliului orășenesc Cernăuți, suspectați de deturnare de fonduri bugetare alocate pentru reparația întreprinderii
10:20
Sfat util. Cinci trucuri prin care poți aduce energie  pozitivă și prosperitate în locuință Libertatea Cuvântului
Toamna nu se numără doar bobocii, ci și lucrurile pe care poți să le schimbi acasă, în locuința ta, pentru a invita energia
09:30
Începutul lunii octombrie în regiunea Cernăuți a fost rece și cu precipitații abundente Libertatea Cuvântului
Iar temperatura aerului a fost semnificativ sub normă. Despre acest lucru informează Centrul Hidrometeorologic Regional Cernăuți. Temperatura medie a aerului la începutul lunii
09:20
Când se va termina războiul din Ucraina: au fost numite posibile date și premise Libertatea Cuvântului
În ultima lună, mai mulți parlamentari ucraineni din diferite forțe politice au făcut declarații conform cărora războiul Rusiei împotriva Ucrainei, operațiunile militare, s-ar
09:20
The Telegraph: Trump creează un fond pentru victoria Ucrainei, finanțat din tarifele pe China Libertatea Cuvântului
Donald Trump inițiază crearea unui fond de sprijin pentru Ucraina prin noi tarife asupra Chinei, urmărind să sporească presiunea asupra Moscovei și să
15 octombrie 2025
23:10
Oraș din regiunea Cernăuți  cu cei mai mulți milionari Libertatea Cuvântului
Anul acesta, 462 de locuitori ai regiunii Cernăuți au declarat venituri de peste un milion de grivne. Este de aproape trei ori mai
22:50
Schimbarea statutului localității Crasna Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Regional au susținut inițiativa locuitorilor din Crasna privind schimbarea statutului din orășel în oraș. De asemenea, va fi depusă o solicitare
22:50
Farmacii cu prețuri mai mici în spitalele din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
În teritoriile spitalelor din regiune se vor deschide farmacii cu prețuri mai mici. Deputații Consiliului Regional Cernăuți au aprobat măsuri suplimentare pentru a
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.