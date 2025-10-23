VIDEO Plamadeala Serghei: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă”

08:40

Un jaf spectaculos a zguduit Muzeul Luvru din Paris. Patru persoane sunt căutate de poliție după ce au furat bijuterii regale în valoare de aproape 88 de milioane de euro. Procurorul general al capitalei franceze, Laure Beccuau, a declarat marți, 21 octombrie, că prejudiciul estimat se referă doar la valoarea economică a obiectelor, nu și [...] Articolul Jaf la Luvru: Patru suspecți și bijuterii regale furate de 88 de milioane de euro apare prima dată în NordNews.