EDITORIAL Vitalie Cazacu | Lecția Lukoil pentru Republica Moldova

Pe 22 octombrie, nordul Republicii Moldova va avea parte de o zi răcoroasă, fără precipitații, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est, cu viteze de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între 3°C și 13°C. În Bălți [...]