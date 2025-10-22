Valeriu Chiveri și-a încheiat mandatul de ambasador al R. Moldova în Ucraina

18:10

Deși de dimineață se declara „onorat” să deschidă prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros s-a răzgândit la scurt timp. Contactat de TV8, viitorul deputat PAS a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, de aceea, nu poate prezida ședința. „Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am mai multe necazuri [...] Articolul Nicolae Botgros explică de ce a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament apare prima dată în NordNews.