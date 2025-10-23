Cât de frig va fi. Prognoza pentru 23 octombrie
NordNews, 23 octombrie 2025 06:50
Pe 23 octombrie, în nordul Republicii Moldova se așteaptă vreme rece, fără precipitații, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est, cu viteze de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va 70%. La Briceni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 și 15°C, iar în Bălți și Soroca — între [...] Articolul Cât de frig va fi. Prognoza pentru 23 octombrie apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 5 minute
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 23 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7729 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0662 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8902 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul, mai scumpe. Curs valutar oficial, 23 octombrie apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
06:50
Pe 23 octombrie, în nordul Republicii Moldova se așteaptă vreme rece, fără precipitații, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est, cu viteze de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va 70%. La Briceni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 și 15°C, iar în Bălți și Soroca — între [...] Articolul Cât de frig va fi. Prognoza pentru 23 octombrie apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
06:40
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025 spune că Taurii au parte de surprize plăcute. Acești nativi au șansa să-și pună ordine în gânduri și să-și îndrepte atenția asupra lucrurilor care contează cu adevărat, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025 mai arată că majoritatea zodiilor se bucură de momente plăcute și ocazii speciale. [...] Articolul Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
20:10
Deputații aleși s-au reunit în prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova. Ce alianțe se conturează și ce așteptări au cetățenii? Care sunt prioritățile politice ale începutului de mandat? Despre aceste subiecte discutăm în ediția specială NordNews LIVE, începând cu ora 20:05, alături de invitații: Ion Cojocari, vicepreședinte al raionului Glodeni, Cristina Craevscaia-Derenova, consilieră municipală, Serghei [...] Articolul NordNews LIVE Parlamentul 2025: promisiuni, alianțe și așteptările cetățenilor apare prima dată în NordNews.
19:50
Ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Valeriu Chiveri, și-a finalizat mandatul diplomatic, după aproape patru ani de activitate. Într-un mesaj public, diplomatul a făcut un bilanț al perioadei petrecute în Ucraina, marcată de începutul războiului și de provocările unei crize fără precedent. „A fost o onoare să reprezint Republica Moldova și să-mi exercit mandatul diplomatic în [...] Articolul Valeriu Chiveri și-a încheiat mandatul de ambasador al R. Moldova în Ucraina apare prima dată în NordNews.
19:00
VIDEO ,,Prețuri luate din pod”. Locuitorii mun. Soroca plătesc mai mult pentru apă, dar se plâng de calitate # NordNews
Locuitorii din municipiul Soroca scot din buzunar cu aproape 6 lei mai mult pentru fiecare metru cub de apă după ce ANRE a aprobat noile tarife. Astfel, prețul pentru consumatorii casnici a crescut de la 19 lei și 56 de bani la 26 de lei și 26 de bani. Deși a serviciul a devenit mai [...] Articolul VIDEO ,,Prețuri luate din pod”. Locuitorii mun. Soroca plătesc mai mult pentru apă, dar se plâng de calitate apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
17:40
Te-ai întrebat vreodată ce este un tratament facial cu gheață și cum se face? Acest trend a devenit viral în mediul online și este folosit de vedete din întreaga lume. Pentru multe persoane rămâne un truc util, însă dermatologii atrag atenția asupra potențialelor riscuri, potrivit catine.ro. Tratamentele faciale cu apă rece, ca gheața, au devenit [...] Articolul Ce este un tratament facial cu gheață și cum se face: beneficii și contraindicații apare prima dată în NordNews.
17:00
FOTO Atac nocturn asupra Ucrainei: grădiniță lovită de dronă la Harkov, un mort și mai mulți răniți # NordNews
O dronă rusească a lovit o grădiniță din Harkov, în urma unui atac masiv asupra Ucrainei, care a avut loc în timpul nopții, ucigând o persoană și rănind alte șapte, relatează Kyiv Post. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-o postare publicată pe X: „Toți copiii au fost evacuați și se află acum în adăposturi. Rapoartele [...] Articolul FOTO Atac nocturn asupra Ucrainei: grădiniță lovită de dronă la Harkov, un mort și mai mulți răniți apare prima dată în NordNews.
16:50
Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii Direcției „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații. Aceștia sunt bănuiți de comiterea unui furt în proporții considerabile. Potrivit Poliției, în luna august, suspecții ar fi pătruns, prin forțarea unui geam din termopan, în locuința [...] Articolul Furt de peste jumătate de milion de lei, descoperit la Ungheni apare prima dată în NordNews.
16:30
Dacă ești în căutarea unei rețete de lasagna fără carne, dar bogată în texturi și arome, perfectă pentru toamnă, îți recomandăm să încerci rețeta de lasagna cu dovleac și ricotta, potrivit catine.ro. ste o combinație elegantă între gustul dulce și aromat al dovleacului copt și cremozitatea brânzei ricotta. Acestea sunt echilibrate de note subtile [...] Articolul Lasagna cu dovleac și ricotta. O rețetă perfectă pentru zilele mohorâte de toamnă apare prima dată în NordNews.
16:10
Cetățenii se vor putea înregistra, pentru a primi compensații la căldură, începând cu data de 3 noiembrie. Procedura va dura până pe 30 noiembrie, iar, spre deosebire de anii trecuți, banii nu vor mai fi deduși automat din facturile pentru servicii, ci vor fi transferați direct beneficiarilor, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei [...] Articolul Noi reguli pentru compensațiile la căldură: Banii nu vor mai veni prin factură apare prima dată în NordNews.
15:30
Comisia Electorală Centrală creează o nouă funcție pentru eficiență internă – secretarul general # NordNews
Comisia Electorală Centrală a introdus o nouă funcție în structura administrativă – secretar general al CEC, care va avea rolul de a coordona activitatea aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei, transmite IPN. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media la CEC, Rodica Sîrbu, a precizat [...] Articolul Comisia Electorală Centrală creează o nouă funcție pentru eficiență internă – secretarul general apare prima dată în NordNews.
15:00
VIDEO Reduceri de personal planează asupra parcului de troleibuze din Bălți: taxatorii ar putea fi reprofilați ca revizori # NordNews
Parcul de troleibuze din Bălți ar putea de la întâi ianuarie 2026, renunța la taxatori, aceștia urmând să fie înlocuiți de revizori (inspectori de control). Măsura este prevăzută în acordurile de creditare încheiate de Primăria municipiului Bălți cu Banca Europenă de Reconstrucție și Dezvoltare, pentru modernizarea transportului public. Pasagerii vor achita călătoria la validatoarele electronice [...] Articolul VIDEO Reduceri de personal planează asupra parcului de troleibuze din Bălți: taxatorii ar putea fi reprofilați ca revizori apare prima dată în NordNews.
12:40
AUDIO CNA a ridicat peste 100n de mii de euro într-un dosar de delapidare la „Hîncești-Silva” # NordNews
Percheziții de amploare în sudul și centrul țării. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au descins în această dimineață în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, într-un dosar de delapidare a averii străine și fals în acte publice. Cauza penală vizează șapte persoane publice din cadrul [...] Articolul AUDIO CNA a ridicat peste 100n de mii de euro într-un dosar de delapidare la „Hîncești-Silva” apare prima dată în NordNews.
11:40
TikTok a dezmembrat cinci rețele de influență pro-ruse, a blocat peste 134 de mii de conturi false și aproape trei milioane de aprecieri artificiale în perioada parlamentarelor din Republica Moldova. Platforma a prezentat marți, 21 octombrie, raportul privind acțiunile întreprinse, pentru a proteja integritatea platformei în timpul scrutinului din 28 septembrie 2025. Potrivit raportului, rețelele [...] Articolul TikTok anunță cinci rețele pro-ruse eliminate în R. Moldova la scrutinul parlamentar apare prima dată în NordNews.
11:10
A fost odată fiul unui opozant al lui Lukașenko, apoi un soldat mort în războiul lui Putin. Ivan Us, fiul fostului candidat la președinția Belarusului, Dmitri Us, a fost ucis pe frontul din Ucraina, unde lupta în armata rusă. Tânărul, în vârstă de 28 de ani, se înrolase la începutul anului 2025, dar a rezistat [...] Articolul Fiul fostului candidat la președinția Belarusului, ucis pe front în Ucraina apare prima dată în NordNews.
11:00
Noul Parlament a fost oficial constituit, după ce președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat în plen raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși, transmite IPN. Domnica Manole a precizat că alegerile din 28 septembrie s-au desfășurat în conformitate cu principiile constituționale și cu legislația electorale. „Nu au fost identificate încălcări de natură [...] Articolul Noul Parlament a fost constituit apare prima dată în NordNews.
11:00
„Ne aflăm la un început de drum într-un Parlament nou ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar mai presus de orice i-au încredința misiunea de a păstra pacea în Moldova”. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută în plenul Parlamentului în ședința de constituire, transmite IPN. Șefa statului [...] Articolul Maia Sandu în Parlament: Responsabilitatea față de oameni este foarte mare apare prima dată în NordNews.
10:10
Noaptea trecută, un incendiu puternic a izbucnit la un autoservice din orașul Briceni. Focul s-a extins rapid și a mistuit aproape întreaga clădire, dar și un magazin de piese auto aflat în apropiere. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 02:16, iar la fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri. Potrivit [...] Articolul FOTO Incendiu devastator la un autoservice din Briceni: patru mașini distruse de flăcări apare prima dată în NordNews.
09:40
Crăciunul „mEU acasă”: Moldovenii, invitați să ilustreze spiritul sărbătorilor prin ochii Europei # NordNews
Biroul pentru Integrare Europeană a lansat concursul național de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, deschis tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Participanții sunt invitați să creeze o imagine a Crăciunului, care să unească simbolurile și tradițiile moldovenești cu valorile și spiritul european. Tema concursului urmărește să inspire artiștii, amatori sau profesioniști, să surprindă prin culoare și expresivitate bucuria, [...] Articolul Crăciunul „mEU acasă”: Moldovenii, invitați să ilustreze spiritul sărbătorilor prin ochii Europei apare prima dată în NordNews.
09:40
Tragedie pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca, raionul Sîngerei. Doi oameni și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:00. Potrivit poliției, impactul s-a produs între un automobil Volkswagen și un VAZ, care circulau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul [...] Articolul FOTO Doi oameni au murit într-un grav accident rutier la Sîngerei apare prima dată în NordNews.
08:40
Un jaf spectaculos a zguduit Muzeul Luvru din Paris. Patru persoane sunt căutate de poliție după ce au furat bijuterii regale în valoare de aproape 88 de milioane de euro. Procurorul general al capitalei franceze, Laure Beccuau, a declarat marți, 21 octombrie, că prejudiciul estimat se referă doar la valoarea economică a obiectelor, nu și [...] Articolul Jaf la Luvru: Patru suspecți și bijuterii regale furate de 88 de milioane de euro apare prima dată în NordNews.
08:20
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF Moldova și Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, lansează un proiect-pilot pentru introducerea funcției de mediator educațional în trei localități: Edineț, Otaci și Soroca. Inițiativa vizează asigurarea accesului și incluziunii educaționale pentru toți copiii, cu accent pe cei din comunitățile rome. Funcția de mediator educațional va fi [...] Articolul Mediatorii educaționali vor fi introduși în școlilele din R. Moldova apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 22,48 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,04 lei până la costul de 19,26 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Vești bune pentru șoferi. Noi tarife mai mici pentru 22 octombrie apare prima dată în NordNews.
Ieri
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 22 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7638 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0128 lei, mai scump cu 0,08 lei; Leul românesc: 3.8881 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 22 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
Pe 22 octombrie, nordul Republicii Moldova va avea parte de o zi răcoroasă, fără precipitații, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est, cu viteze de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între 3°C și 13°C. În Bălți [...] Articolul Vreme răcoroasă. Prognoza pentru 22 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025 spune că nativii din zodia Leului au de luat o decizie importantă. Este o perioadă destul de agitată pentru cele mai multe zodii. Acestea sunt sfătuite să-și împingă limitele și să iasă din zona de confort, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025 spune că nativii au parte [...] Articolul Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
21 octombrie 2025
20:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025. Ședința de constituire a Legislativului este programată să înceapă la ora 10:00. În cadrul acesteia, șefa statului va susține un discurs în plen, adresându-se noilor deputați. Tot în prima ședință urmează [...] Articolul Maia Sandu va ține un discurs în prima ședință a noului Parlament apare prima dată în NordNews.
19:10
VIDEO Fețe bisericești și profesori din România și R. Moldova au marcat, la Bălți, Centenarul Patriarhiei Române # NordNews
Fețe bisericești, profesori și studenți din Republica Moldova și din România s-au reunit, pe 21 octombrie, în sala polivalenta „Domnița Ileana” a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la simpozionul omagial „Mitropolia Basarabiei – Structura eclesială canonică din stânga Prutului”. Evenimentul s-a desfășurat în contextul aniversării a o sută de ani de la înființarea [...] Articolul VIDEO Fețe bisericești și profesori din România și R. Moldova au marcat, la Bălți, Centenarul Patriarhiei Române apare prima dată în NordNews.
17:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Potrivit anchetei, magistratul ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediul unui bărbat și al altor persoane aflate în curs [...] Articolul Percheziții CNA la fostul șef interimar al Judecătoriei Edineț, într-un caz de corupție apare prima dată în NordNews.
17:40
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va rămâne în fruntea instituției, dar a subliniat că, indiferent cine va prelua portofoliul, este esențial ca reformele deja începute în domeniu să continue. El a declarat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, că viitorul premier al Republicii Moldova are [...] Articolul VIDEO Ce spune Alexei Buzu despre încă un mandat în fruntea Ministerului Muncii apare prima dată în NordNews.
17:00
Trei persoane cu vârste între 18 și 31 de ani au fost reținute la Bălți, fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat specializat în escrocherii. Poliția a anunțat că suspecții au fost prinși în flagrant după ce au înșelat o femeie de 85 de ani, căreia i-au luat 300 de mii de lei [...] Articolul VIDEO Trei escroci, reținuți la Bălți după ce au înșelat o bătrână de 300 de mii de lei apare prima dată în NordNews.
16:40
VIDEO Acoperișul Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri” intră în iarnă fisurat. A fost pornită o licitație # NordNews
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți intră în iarnă cu acoperișul spart. Deși s-au aprobat peste 16,5 milioane de lei pentru reparație, licitația s-a lansat abia la mijlocul lui octombrie, iar lucrările vor dura cel puțin un an. În foaier, printre afișe, gălețile adunate plouă în ritmul toamnei. Actorii joacă, tehnicienii veghează la fiecare infiltrație. [...] Articolul VIDEO Acoperișul Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri” intră în iarnă fisurat. A fost pornită o licitație apare prima dată în NordNews.
15:10
Un incendiu a izbucnit în zorii zilei de 21 octombrie, într-un bloc cu cinci etaje de pe strada Bulgară din Bălți. Un bărbat a ajuns la spital în stare extrem de gravă, iar 20 de persoane, dintre care cinci copii, au fost evacuate. „Ne-au trezit la ora trei noaptea, se pare că vecinul de sus. [...] Articolul VIDEO Incendiu într-un bloc din Bălți: un bărbat, la spital, 20 de persoane evacuate apare prima dată în NordNews.
15:00
Maib continuă procesul de transformare digitală și lansează ami, primul asistent virtual inteligent integrat în aplicația maibank. Creat pentru a oferi clienților o experiență bancară simplă, intuitivă și umană, ami este asistentul disponibil non-stop, gata să răspundă la întrebări despre produsele și serviciile maib. Despre ami, pe scurt Ami este prietenoasă, curioasă să afle nevoile [...] Articolul Maib lansează ami – primul asistent virtual inteligent al băncii apare prima dată în NordNews.
14:10
În primele nouă luni ale anului, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3,6 miliarde de lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. În perioada de referință, volumul încasărilor cumulative de numerar a constituit 136,8 miliarde lei, majorându-se cu [...] Articolul Eliberările de numerar au depășit încasările bancar: diferență de 3,6 miliarde de lei apare prima dată în NordNews.
13:40
În anul Centenarului Patriarhiei Române (1925–2025), Biserica Ortodoxă Română organizează simpozionul omagial „Mitropolia Basarabiei – structura eclesială canonică din stânga Prutului”. Acest material este realizat în cadrul proiectului „Nordnews.md – platforma care inspiră și reunește valorile românești în nordul Moldovei” și este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei publicații nu reprezintă [...] Articolul LIVE Mitropolia Basarabiei – structura eclesială canonică din stânga Prutului apare prima dată în NordNews.
13:30
Trenciul este una dintre acele piese care nu lipsesc din garderoba modernă și care au traversat istoria modei cu o încărcătură unică. Astăzi îl vedem ca pe un simbol al eleganței și al versatilității, dar originile lui sunt surprinzătoare și țin mai degrabă de funcționalitate decât de stil, potrivit Elle. Primele versiuni ale paltonului impermeabil [...] Articolul FOTO Trenciul: istorie, evoluție și revenirea piesei-icon în modă apare prima dată în NordNews.
13:20
Există o specie de optimism moldovenesc care funcționează ca un motor de Moskvich din anii ’80: pornește greu, dar, odată pornit, fumegă spectaculos. Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, domnul Alexandru Munteanu, pare să fi descoperit cheia de contact potrivită. „Vreau să pornesc, dacă nu în a cincea, atunci măcar în a treia viteză”, a [...] Articolul Candidatul PAS-ului și metafizica vitezelor guvernamentale apare prima dată în NordNews.
11:30
VIDEO Cum a transformat proiectul „Apă de calitate pentru trai și sănătate” comuna Parcova # NordNews
După mai bine de un an de implementare, proiectul „Apă de calitate pentru trai și sănătate” și-a atins obiectivele, contribuind la modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, conectând instituțiile publice și gospodării social vulnerabile la rețea, precum și la sporirea nivelului de confort și siguranță sanitară pentru locuitori. Prin efortul comun al autorităților locale, al [...] Articolul VIDEO Cum a transformat proiectul „Apă de calitate pentru trai și sănătate” comuna Parcova apare prima dată în NordNews.
10:20
Ala Nemerenco nu va face parte din noul Cabinet de Miniștri condus de Alexandru Munteanu. Anuțul a fost făcut de fostă șefă a Ministerului Sănătății, într-o postare pe Facebook. Articolul Guvernul Munteanu, fără Ala Nemerenco apare prima dată în NordNews.
10:10
Echipa guvernamentală va fi gata până la finalul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. El a precizat că în procesul de selecție a viitorilor miniștri se bazează exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate, transmite IPN. Alexandru Munteanu a precizat că procesul de [...] Articolul A. Munteanu: Guvernul va fi gata până la finalul acestei săptămâni apare prima dată în NordNews.
10:00
Oare bărbații, astăzi, ne pot apăra în caz de război. Spectacolul „Lysistrata, dragostea mea” # NordNews
Scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți a găzduit un spectacol de comedie inedit. Spectatorii din nordul Republicii Moldova au urmărit „Lysistrata, dragostea mea”, o piesă semnată de Matei Vișniec, care readuce în actualitate comedia antică a lui Aristofan. Esența piesei constă în curajul femeilor care, unite de dragoste, decid să oprească războaiele, refuzându-le bărbaților [...] Articolul Oare bărbații, astăzi, ne pot apăra în caz de război. Spectacolul „Lysistrata, dragostea mea” apare prima dată în NordNews.
08:20
Ce se întâmplă dacă mănânci banane înainte de antrenament. Află dacă acest obicei este benefic # NordNews
Dacă îți dorești o gustare dulce, rapidă, ușor de luat cu tine înainte de antrenament, bananele sunt alegerea ideală. Află ce se întâmplă dacă mănânci banane înainte de antrenament și cum reacționează corpul, potrivit catine.ro. Bananele oferă energie sub formă de carbohidrați, plus vitamine și minerale care te ajută să dai tot ce ai [...] Articolul Ce se întâmplă dacă mănânci banane înainte de antrenament. Află dacă acest obicei este benefic apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 21 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7345 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.9337 lei, mai scump cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.8773 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 21 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul R. Moldova, ziua de 21 octombrie va aduce vreme stabilă, cu cer variabil și fără ploi. Diminețile vor fi reci, cu înghețuri ușoare, iar vântul din sud-est va sufla slab până la moderat, atingând local 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între –3°C și [...] Articolul Vin înghețurile. Prognoza pentru 21 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Schimbările astrale îi ajută pe nativi să-și regândească poziția în societate. Citește horoscopul zilei de 21 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Luna Nouă are loc în această zi. Experiența îi va ghida pe cei mai mulți către recunoașterea sentimentelor și acceptarea acestora, potrivit catine.ro. Pe măsură ce Luna se mută în Scorpion, [...] Articolul Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20 octombrie 2025
18:30
ANI pedepsește un restanțier din Bălți: Fostul șef de spital riscă să fie „căznit” cu o amendă # NordNews
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, riscă o amendă de până la 4,5 mii de lei, pentru că nu și-a depus declarația de avere și interese personale după încetarea mandatului. Informația a fost confirmată pentru NordNews de președintele Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Potrivit legii, persoanele care dețin funcții publice sunt [...] Articolul ANI pedepsește un restanțier din Bălți: Fostul șef de spital riscă să fie „căznit” cu o amendă apare prima dată în NordNews.
18:10
Deși de dimineață se declara „onorat” să deschidă prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros s-a răzgândit la scurt timp. Contactat de TV8, viitorul deputat PAS a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, de aceea, nu poate prezida ședința. „Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am mai multe necazuri [...] Articolul Nicolae Botgros explică de ce a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament apare prima dată în NordNews.
17:50
Circulația rutieră pe traseele Transfăgărășan și Transalpina din România a fost închisă de luni, 20 octombrie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Acestea urmează să fie redeschise circulației în primăvară, transmite IPN. Restricțiile de circulație vizează tronsonul de pe Transfăgărășan între râul Piscu Negru și Cascada Bâlea. Iar pe Transalpina a fost închis circulației tronsonul dintre [...] Articolul Pe traseele Transfăgărășan și Transalpina a fost închisă circulația rutieră apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.