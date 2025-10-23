Ministra Finanțelor, Victoria Belous, face bilanțul mandatului: TVA, facilități pentru salariați și sprijin pentru mediul de afaceri
Agro TV, 23 octombrie 2025 14:10
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a prezentat bilanțul activității sale în fruntea instituției, după un an și trei luni de mandat, evidențiind reformele din domeniul fiscal, facilitățile pentru angajați și măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri și agricultură. VICTORIA BELOUS, ministru de Finanțe al Republicii Moldova: ,,Eu sper să reușim să prezentăm Parlamentului în scurt
• • •
Acum 30 minute
14:10
Inspectorii de mediu din raionul Orhei au sancționat două persoane pentru încălcarea legislației de protecție a mediului. Un cetățean a fost amendat pentru încălcarea regimului de protecție a apelor, iar altul pentru arderea biodeșeurilor pe teren agricol. Conform Codului contravențional al Republicii Moldova, persoanele fizice pot primi amenzi între 3 mii și 6 mii de
14:10
14:10
Pentru data de 24 octombrie, meteorologii prognozează cer variabil însoțit de precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 20 grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 11 grad. Vântul va sufla cu o viteză de 27 km/h. În nordul țării, ziua se vor înregistra maxime de 17 grade, iar noaptea
Acum o oră
13:50
Republica Moldova rămâne dependentă de îngrășămintele din Rusia, în ciuda scăderii importurilor # Agro TV
În primele nouă luni ale anului 2025, Republica Moldova a importat aproximativ 153 mii de tone de îngrășăminte minerale, în scădere ușoară față de anul precedent. Prețul mediu pe tonă a crescut însă cu 15%, ajungând la aproape 10 mii de lei. Potrivit expertului Iurie Rija, această evoluție reflectă o piață saturată și o atitudine
13:50
Republica Moldova se află din nou la coada clasamentului european în ceea ce privește veniturile salariale. Potrivit celui mai recent raport publicat de platforma internațională Numbeo, salariul mediu lunar în țara noastră este de doar 728 de dolari. Asta înseamnă de aproape nouă ori mai puțin decât în Elveția, unde un angajat câștigă, în medie,
13:50
Un nou raport al Mișcării „Salvează Solul" avertizează că guvernele ignoră rolul esențial al solului în adaptarea la schimbările climatice. Refacerea ecosistemelor de sol poate crește reziliența la secetă, securitatea alimentară și gestionarea resurselor de apă. Fermele care aplică practici regenerative își pot menține până la 95% din producție în perioadele de secetă și pot
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 24 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 44 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 20
13:40
Deputații din noul Legislativ l-au reales pe Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului. Candidatura sa a fost susținută prin vot secret de 55 de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Fracțiunile „Democrația Acasă" și „Partidul Nostru" au refuzat să participe la procedura de vot. Pentru funcția de speaker au fost propuși
13:40
La Piața Revenco din Capitală, gospodarii își împrospătează grădinile de toamnă. Tarabele sunt pline cu pomi fructiferi – cireși, piersici, meri, dar și cu specii mai rare, precum rodia, curmalul sau kiwi. Comercianții spun că, deși prețurile au rămas neschimbate, cumpărătorii sunt mai puțini decât în anii trecuți. „Prețurile nu diferă, tot cum au fost
Acum 2 ore
13:30
Ministra în exercițiu a Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că aproximativ 33 de mii de hectare de culturi agricole au fost compromise din cauza secetei. Printre cele mai afectate se numără floarea-soarelui și porumbul, în special în raioanele din sudul țării. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii: „Per general pe țară avem un an agricol bun. Sunt
Acum 24 ore
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 23 octombrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 77 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se scumpește cu 5 bani și va avea valoarea de 17 lei și 06 de bani. Leul românesc va fi cotat
Ieri
14:30
Pentru data de 23 octombrie, meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 8 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 18 km/h. În zona de nord, ziua termometrele vor indica 15 grade, iar
13:40
În debutul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, fracțiunile și-au anunțat componența și echipele de conducere. Cea mai numeroasă fracțiune, Partidul Acțiune și Solidaritate, va fi condusă de Doina Gherman. Veronica Roșca, Lilian Carp și Ion Groza ca vicepreședinți, iar Igor Chiriac va fi secretar. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este condus de
12:00
Fermierul Vladimir Russu din Rogojeni, raionul Șoldănești, implementează un proiect important de modernizare a fermei sale, sprijinit printr-un grant nerambursabil de 831 mii de dolari, oferit în cadrul Proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială. Acest proiect urmărește construirea unei ferme moderne de lapte, cu un grajd nou pentru 150 de vaci mulgătoare, o sală
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 23 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 45 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 22
11:30
Deputații aleși în scrutinul parlamentar din 28 septembrie s-au reunit în prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Ședința solemnă de constituire a fost marcată de discursuri oficiale și momente ceremoniale, în cadrul cărora au fost validate mandatele noilor deputați, s-a declarat legal constituit noul Legislativ și au fost stabilite etapele următoare
10:50
Programul guvernamental EcoVoucher continuă să aducă economii reale familiilor din Republica Moldova. În luna octombrie 2025, aproape două mii de familii au valorificat vouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu altele noi, eficiente energetic. Cele mai multe vouchere au fost folosite de familiile cu doi copii, iar 311 au fost valorificate de gospodării formate din persoane
10:20
De patru zile, gunoiștea municipiului Strășeni arde mocnit, iar fumul dens s-a extins până în zonele rezidențiale. Flăcările, izbucnite la sfârșitul săptămânii trecute, au fost dificil de stins, astfel că autoritățile locale au cerut sprijinul pompierilor din Chișinău. La fața locului intervin echipe cu autospeciale de mare capacitate, excavatoare și cisterne cu apă. Deși gunoiștea
10:10
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, care urma să intre în vigoare din 2026, va fi amânată # Agro TV
Aplicarea TVA-ului la importul autoturismelor în Republica Moldova, planificată inițial pentru 1 ianuarie 2026, ar putea fi amânată până la aderarea țării la Uniunea Europeană. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Radu Marian, precizând că decizia vine după consultările dintre Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Autoritățile motivează amânarea prin riscurile persistente privind estimarea corectă a
09:50
Republica Moldova pregătește lansarea Oficiului Naţional Horticol pentru susținerea sectorului horticol # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a demarat consultările publice pentru înființarea Oficiului Național Horticol, o instituție publică destinată să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova. Inițiativa are la bază noua Lege a horticulturii și își propune să creeze un mecanism eficient de colaborare între stat și mediul privat pentru implementarea politicilor agricole.
09:40
Călătoria dintre Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău și centrul Capitalei ar putea deveni mai rapidă și confortabilă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect prin care Aeroportul va fi conectat de Gara Chișinău printr-o linie feroviară destinată pasagerilor, a anunțat ministrul în exercițiu Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, un test recent a demonstrat că trenul
09:30
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a prezentat totalurile activității desfășurate pe durata mandatului său de un an și trei luni, menționând că această perioadă a fost una intensă în procesul bugetar. VICTORIA BELOUS, ministru de Finanțe al Republicii Moldova: ,,În acest mandat de 1 an și 3 luni am avut o perioadă foarte intensă de lucru
21 octombrie 2025
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 22 octombrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 76 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 8 bani și va avea valoarea de 17 lei și 01 de bani. Leul românesc va fi cotat
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Pentru data de 22 octombrie, meteorologii prognozează cer noros, fără precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 6 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 18 km/h. În zona de nord, ziua termometrele vor indica 13 grade, iar
12:50
Republica Moldova va deveni, din 1 noiembrie, parte a rețelei vamale unice europene, prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit. Platforma digitală permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele Uniunii Europene, țările AELS și alte părți semnatare ale Convenției privind regimul de tranzit comun. Pentru a asigura compatibilitatea cu
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 22 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 48 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 26
12:30
Odată cu începere sezonului rece, gripa revine în atenția tuturor, iar campania de vaccinare antigripală capătă tot mai multă importanță. Mulți cetățeni conștientizează beneficiile imunizării și aleg să se protejeze, în timp ce alții încă ezită, preferând metode alternative de prevenție. ,, Eu nu sunt împotrivă vaccinurilor, dacă voi avea posibilitatea eu cu siguranță mă
11:30
Asociația „Forța Fermierilor" solicită consultarea obligatorie a organizațiilor de profil agricol înainte de desemnarea viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Într-un apel public adresat partidului de guvernare, organizația cere ca procesul de numire să fie transparent și participativ, cu implicarea directă a fermierilor și a asociațiilor reprezentative din sector. Organizația critică dur experiența anului
11:20
Fermierii și antreprenorii din sectorul agricol au beneficiat, în perioada 13-17
11:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut luni, 20 octombrie, în cadrul ședinței serviciilor municipale, ca autoritățile locale să înceapă pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026. Edilul a solicitat verificarea utilajelor, a stocurilor de material antiderapant și testarea tehnicii de deszăpezire, astfel încât intervențiile să poată fi făcute rapid și eficient. ION CEBAN, primarul municipiului Chișinău „Suntem […] Articolul Primăria Chișinău începe pregătirile pentru iarnă apare prima dată în AgroTV.
10:40
Ala Nemerenco a anunțat că nu va mai conduce Ministerul Sănătății în viitorul Guvern. Mesajul a fost făcut public printr-o postare pe Facebook, unde a scris „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, alături de o fotografie simbolică din noiembrie 2019. Cu o carieră de 40 de ani în sistemul medical, Nemerenco a ocupat anterior […] Articolul Vom avea un nou ministru al Sănătății: Ala Nemerenco nu va face parte din viitorul Guvern apare prima dată în AgroTV.
10:30
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova își afirmă identitatea lingvistică românească. Potrivit rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, publicate recent de Biroul Național de Statistică , procentul persoanelor care declară limba română ca limbă maternă a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu – de la 22,6% în 2014 la 31,8% […] Articolul Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă ca română, arată Recensământul 2024 apare prima dată în AgroTV.
10:20
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # Agro TV
„Datele statistice sunt fundamentul dezvoltării bazate pe dovezi” – este mesajul transmis de Biroul Național de Statistică, care a prezentat al cincilea set de date finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, axat pe caracteristicile etnoculturale ale populației. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii și a reunit oficiali, parteneri internaționali […] Articolul Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației apare prima dată în AgroTV.
08:50
Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție # Agro TV
Republica Moldova este afectată de înghețuri nocturne de până la –3 grade Celsius, valabile în nopțile de 20 și 21 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Fenomenul este cauzat de o masă de aer rece de origine nord-vestică și este însoțit de un Cod galben de înghețuri pe arii extinse ale țării. Potrivit meteorologului Iia […] Articolul Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție apare prima dată în AgroTV.
20 octombrie 2025
23:10
21:00
19:10
17:40
17:40
17:40
17:40
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
