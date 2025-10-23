Cer noros și ploi pe întreg teritoriul țării

08:50

Republica Moldova este afectată de înghețuri nocturne de până la –3 grade Celsius, valabile în nopțile de 20 și 21 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Fenomenul este cauzat de o masă de aer rece de origine nord-vestică și este însoțit de un Cod galben de înghețuri pe arii extinse ale țării. Potrivit meteorologului Iia […]