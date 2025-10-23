/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1338: Atac la Kiev și verde la Storm Shadow. Trump impune sancțiuni Rusiei: „Am așteptat mult timp”

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1338: Atac la Kiev și verde la Storm Shadow. Trump impune sancțiuni Rusiei: „Am așteptat mult timp”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8