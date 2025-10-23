/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1338: Atac la Kiev și verde la Storm Shadow. Trump impune sancțiuni Rusiei: „Am așteptat mult timp”
TV8, 23 octombrie 2025 11:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1338: Atac la Kiev și verde la Storm Shadow. Trump impune sancțiuni Rusiei: „Am așteptat mult timp”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:50
10:50
10:30
Acum 2 ore
09:50
Acum 4 ore
09:20
08:40
07:40
Acum 6 ore
07:20
Acum 12 ore
23:00
23:00
22:30
Acum 24 ore
22:00
21:50
21:30
21:00
19:50
19:30
19:00
18:40
17:50
17:40
17:40
17:10
16:50
16:50
16:40
16:40
16:10
14:30
14:30
14:20
14:00
13:50
13:20
12:50
12:50
12:30
12:20
12:00
11:30
11:30
Ieri
11:20
11:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.