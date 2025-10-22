Vînzarea automobilelor: Franța și Spania refuză să urmeze Germania în „era verde”

21:30

Persoanele începînd cu vîrsta de 17 ani vor putea conduce, cu condiția să fie însoțite de un șofer experimentat pînă la împlinirea majoratului. Plenul Parlamentului European a aprobat această măsură.Măsura nu intră în vigoare imediat. Primul pas este publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar de acolo guvernele vor avea trei ani pentru a transpune norma și încă un an pentru a se pregăti pentru