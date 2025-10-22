Aprobat de Parlamentul European: Persoanele vor putea conduce de la 17 ani
Noi.md, 22 octombrie 2025 21:30
Persoanele începînd cu vîrsta de 17 ani vor putea conduce, cu condiția să fie însoțite de un șofer experimentat pînă la împlinirea majoratului. Plenul Parlamentului European a aprobat această măsură.Măsura nu intră în vigoare imediat. Primul pas este publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar de acolo guvernele vor avea trei ani pentru a transpune norma și încă un an pentru a se pregăti pentru
• • •
China ocupă de 15 ani consecutiv primul loc mondial după nivelul capacității instalate de energie eoliană, arată datele prezentate de Consiliul chinez pentru Electricitate, scrie romanian.cgtn.comAceastă realitate evidențiază angajamentul țării de a dezvolta rapid și stabil energia eoliană, cu o creștere medie anuală de peste 100 de milioane kilowați.Capacitatea instalată de energie eolian
Messenger WhatsApp și-a actualizat setările de confidențialitate, oferind utilizatorilor posibilitatea de a controla mai precis cine vede informațiile lor din rubrica „Despre mine”.Compania a anunțat acest lucru pe contul său oficial. În mod implicit, aceste date sînt vizibile doar pentru contactele utilizatorului. {{834304}}Acum, însă, este posibil să se ascundă informațiile „Despre mine”
Igor Grosu a uitat protocolul: Momentul în care Zinaida Greceanîi îi șoptește ce trebuie să facă # Noi.md
Situație stînjenitoare în Parlament. Igor Grosu care a fost reales astăzi în calitate de președinte al Legislativului, a participat la ceremonia de înmînare a Stindardului. În timpul momentului solemn, speakerul se pare că a uitat ce trebuie să facă.Din imagini se observă cum Zinaida Greceanîi preia Stindardul de la un stegar din Garda de Onoare, apoi se îndreaptă spre Igor Grosu. Acesta nu îș
La Sélections Mondiales des Vins 2025, cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord, Wine of Moldova a reușit o performanță remarcabilă.Cu 132 de probe din partea a 24 de producători autohtoni, Moldova a obținut 46 de medalii și a devenit una din cele mai medaliate țări ale competiției: 4 Grand Gold, 41 Gold, 1 Silver și titlul „Best of Show & Prix VINOFED”"O confirmare solidă a cali
Chiar dacă nucile în acest an sînt mai puține și mai mărunte, prețul lor va fi dictat de calitate. Este speranța familiei Dereli din satul Văratic, specializată în creșterea, colectarea, prelucrarea și comercializarea nucilor.Plantațiile au rezistat în fața capriciilor naturii din acest an, dar antreprenorul caută în continuare soluții pentru a evita pierderile."Noi cultivăm soiuri de nuci
Ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, a avut marți o videoconferință cu Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț și securitate economică, scrie romanian.cgtn.comWang Wentao a declarat că partea chineză este dispusă să colaboreze cu partea europeană pentru a implementa consensurile stabilite de liderii din China și UE și pentru a promova o dezvoltare sănătoasă și stabilă a relați
Judecătoria Chișinău s-a pronunțat recent într-un dosar ce vizează postul „PRO TV Chișinău” și Consiliul Audiovizualului (CA), după o dispută legată de conținutul unei emisiuni televizate. Instanța a respins acțiunea postului TV, menținînd decizia CA prin care acesta fusese amendat cu 5 000 de lei, transmite Noi.md.Cazul a pornit de la o sesizare potrivit căreia, în emisiunea „Gusturile se dis
Reacția Moldsilva după scandalurile din sistemul silvic: toleranță zero față de ilegalități # Noi.md
Agenția „Moldsilva” a venit cu o reacție oficială după ce angajații Centrului Național Anticorupție au ridicat peste 100.000 de euro și 680.000 de lei într-un dosar de delapidare și angajări fictive la un ocol silvic din subordinea Întreprinderii „Hâncești-Silva”. Instituția subliniază că se delimitează categoric de orice act de corupție sau abuz de serviciu și declară sprijin total pentru anchete
La inițiativa inspectorilor de mediu din Leova, au fost organizate ore ecologice practice cu participarea elevilor clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”, notează Noi.md.Activitățile s-au desfășurat în zona fîșiei riverane a rîului Prut, pe teritoriul orașului Leova, unde participanții au colectat deșeurile din masă plastică și alte tipuri de resturi menajere.{{839923}}S
Compania românească Transelectrica a anunțat începerea lucrărilor pentru construcția a două linii electrice, una dintre care vizează consolidarea interconectării energetice dintre România și Republica Moldova. Este vorba despre Linia Electrică Aeriană care va lega orașele Suceava și Bălți.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Transelectrica precizează că obiectivul principal al proiect
Joi, 23 octombrie, pe mai multe adrese din mun. Chișinău, va fi temporar oprită livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 23 octombrie , fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Iazului, 3, 3/1, 5, 7, 2/2, 2/3, 2/4, 12; Socoleni, 10, 10/1; Gh. Madan, 48/2; Branişti, 5, 5/2-7, 7/1-6, 9/1,2, 11, 13, 15, 17, 19; N. Dimo 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2
Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere avansează rapid în mai multe raioane ale țării. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în orașul Drochia, progresul fizic pe șantierul sensului giratoriu a ajuns deja la aproximativ 80%, la doar o săptămînă după ultima actualizare, transmite Noi.md.Proiectul face parte din reabilitarea drumului național R7 R14 – Drochia – Costești – f
Inspectorii de mediu din Orhei continuă acțiunile de control și monitorizare a respectării legislației de mediu pe teritoriul raionului, notează Noi.md.În rezultatul verificărilor efectuate, a fost identificat în flagrant un contravenient care a încălcat regimul de protecție a apelor.{{840890}}Conform prevederilor Codului Contravențional, asemenea încălcări se sancționează cu amendă de la
Producția de mere din raionul Soroca este mai bună și mai calitativă în acest an comparativ cu 2024.Potrivit Alionei Andriuță, șefa Direcției Agricultură și Alimentație Soroca, anul trecut seceta a afectat grav pomii, iar livezile fără irigare au dat roade mici și de calibru redus.Totuși, anul 2025 nu a fost lipsit de provocări. Înghețurile tîrzii din primăvară au afectat o parte din livez
La intrarea în țară, la PTF „Tudora”, polițiștii de frontieră, în comun cu vameșii au găsit un lot de 224 de unități de ustensile stomatologice folosite în medicina dentară, notează Noi.md.În timpul controlului de specialitate, efectuat asupra unui autoturism condus de un conațional, echipa mixtă a observat în bagajele pasagerilor mai multe cutii care au trezit suspiciuni.{{843156}}În urma
Inspectoratul General de Carabinieri exprimă cu profundă tristețe vestea trecerii în eternitate a sergentului de clasă III, Ruga Cătălin Sergiu, inspector în cadrul plutonului 2, compania 3, batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul”. {{843215}}Potrivit instituției, sergentul Ruga Cătălin Sergiu s-a remarcat ca un militar exemplar, apreciat pentru devotamentul față de instituție, disc
Parlamentul Republicii Moldova din legislatura a XII-a s-a reunit astăzi în prima sa ședință. În urma votului deputaților, Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului, obținând 55 de voturi pentru.Contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, a acumulat 32 de voturi.{{843795}}Astfel, Igor Grosu își continuă mandatul în fruntea legislativului, în contextul noii legislatu
Aproape în fiecare curte de bloc din capitală pot fi observate elemente antiparcare instalate în mod samovolnic de către locatari, notează Noi.md. În cazul în care un alt șofer parchează pe acele locuri, situația se poate lăsa și cu scandal, locatarii spunînd că acelle locuri de parcare le-ar aparține.{{764887}}Ca spațiile publice din municipiu să fie curate, libere și accesibile tuturor,
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis instituirea funcției de secretar general în structura aparatului său administrativ.Hotărîrea a fost adoptată în unanimitate de către membrii CEC, în cadrul ședinței din 22 octombrie.Noua funcție va avea roluri ce țin de administrarea internă și managementul activității instituției.
Circa 800 de elevi ai Liceului Teoretic „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, vor învăța într-un laborator de fabricație digitală (FabLab) complet nou, dotat cu echipamente de ultimă generație, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, valoarea investiției se ridică la aproximativ 42 000 de dolari americani.Noul laborator oferă elevil
Consultări la Președinție: Maia Sandu cheamă partidele la discuții pentru formarea Guvernului # Noi.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru.Discuțiile vor avea loc la Președinția Republicii Moldova, pe parcursul a două zile — joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, informează Noi.md cu referire la Paranteze.Potrivit programului anunțat, joi, 23 octombrie,
Valiză „surpriză” spre Roma: o cetățeană a Italiei, prinsă la aeroport cu marfă de contrabandă # Noi.md
O femeie cu cetățenie italiană, în vîrstă de 65 de ani, a fost găsită pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în timp ce încerca să plece spre Roma cu valiza plină de țigări.Deși a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a confirmat că nu are bunuri interzise sau supuse declarării, comportamentul pasagerei a trezit suspiciuni. Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționar
Bălți trece la biletul electronic în troleibuze: taxatorii ar putea fi înlocuiți cu revizori # Noi.md
Parcul de troleibuze din Bălți ar putea renunța, începînd cu 1 ianuarie 2026, la taxatori, care vor fi înlocuiți de revizori – inspectori de control ai biletelor. Măsura este prevăzută în acordurile de creditare semnate de Primăria municipiului Bălți cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul proiectului de modernizare a transportului public.După cum transmite Noi.
Parlamentul European majorează bugetul pentru Vecinătatea Estică: Republica Moldova, printre principalii beneficiari # Noi.md
Parlamentul European a adoptat astăzi un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor alocate regiunii Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.După cum transmite Noi.md cu referire la PRO TV Chișinău, informația a fost confirmată de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular
Inspectoratul General de Carabinieri exprimă cu profundă tristețe vestea trecerii în eternitate a sergentului de clasă III, Ruga Cătălin Sergiu, inspector în cadrul plutonului 2, compania 3, batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul”. {{843402}}Potrivit instituției, sergentul Ruga Cătălin Sergiu s-a remarcat ca un militar exemplar, apreciat pentru devotamentul față de instituție, disc
Muzeul Luvru din Paris s-a deschis pentru vizitatori, la trei zile după jaful de bijuterii. Despre aceasta a anunțat postul de televiziune francez LCI.Potrivit canalului de televiziune, Luvru și-a redeschis ușile pe 22 octombrie, la ora 9.00, ora locală. Cu toate acestea, „Galeria lui Apollo”, de unde au fost furate bijuteriile, rămîne închisă, transmite belta.{{843222}}Pe 19 octombrie
Procesul de înregistrare a cetățenilor pentru a beneficia de compensații la energie în sezonul rece actual va începe pe 3 noiembrie și se va desfășura pe tot parcursul lunii. {{843657}}Declarațiile au fost făcute de ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii Rezoomat, de la RLive.„La fel ca și anul trecut, cetățenii au două opțiuni: se pot
Tot mai mulți tineri se îndreaptă spre meseriile viitorului. În acest an de studii, 167 de elevi au optat pentru programele dedicate energiei regenerabile.La Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, 30 dintre ei au ales specialitatea „Electrician în construcții - instalator de sisteme solare fotovoltaice”, făcînd astfel un pas important spre un viitor mai sustenabil.Alexandru Temciuc a ales
O defecțiune la scară largă a paralizat Italia: milioane de utilizatori au rămas fără internet # Noi.md
În Italia, în dimineața zilei de 22 octombrie, a avut loc cea mai mare defecțiune tehnologică din ultimii ani: timp de cîteva ore, internetul a încetat să funcționeze pentru milioane de utilizatori din toată țara.La început, clienții Fastweb au raportat întreruperea, apoi Vodafone, iar în scurt timp și abonații TIM, WindTre și Iliad au simțit defecțiunea. Potrivit Downdetector, numărul maxim d
Nepăsarea costă: 80 de șoferi sancționați pentru că au blocat locurile persoanelor cu dizabilități # Noi.md
Circa 80 de conducători auto din municipiul Cahul au fost amendați în ultimele zile pentru că și-au parcat automobilele pe locurile special amenajate pentru persoanele cu dizabilități.Deși numărul acestor locuri este redus, iar majoritatea sînt situate în apropierea Primăriei și a Consiliului raional Cahul, mulți șoferi ignoră marcajele și indicatoarele rutiere, blocînd accesul celor care au c
Zelenski a semnat o lege privind trimiterea unităților Forțelor Armate ale Ucrainei în alte state # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat pe 21 octombrie Legea nr. 4629-IX privind trimiterea unităților Forțelor Armate ale Ucrainei în alte state, transmite presa ucraineană.După cum a scris anterior „Судебно-юридическая газета”, se prevede trimiterea subunităților corespunzătoare ale Forțelor Armate ale Ucrainei în Turcia și Marea Britanie pe durata legii marțiale:în Republic
Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și cei ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au participat, între 15 și 16 octombrie, la cea de-a VII-a ediție a Forumului Inovației în Transporturi (TIF) 2025, organizat la Vilnius, Lituania, transmite Noi.md.Evenimentul a reunit experți guvernamentali, cercetători și antreprenori din domeniul mobilității și logisticii
La 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de trafic de influență și clientul acestuia de cumpărare de influență.Instanța a dispus în privința avocatului, prin cumul parțial al pedepselor, aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de trei ani, un an și șase luni fiind cu executare în penitenciar, iar restul pedeps
În această săptămînă, România a crescut exporturile de gaze naturale către Republica Moldova la 4,5 milioane de metri cubi pe zi, adică mai mult cu un milion și jumătate decît săptămîna precedentă, informează portalul Economedia.ro.Creșterea livrărilor coincide cu începutul sezonului de încălzire și cu creșterea cererii de combustibil. Potrivit sursei, România furnizează probabil gaz în Moldov
„Termoelectrica” S.A. a ieșit cu clarificări privind incidentul de pe rîul Bîc, legat de nuanța verzuie a apei, transmite Noi.md.Compania informează că fenomenul observat s-a produs în timpul lucrărilor de reabilitare a rețelei termice de pe strada Calea Basarabiei. În cadrul intervenției, o cantitate de aproximativ 50 de metri cubi de apă cu o temperatură de sub 40°C, care conținea substanța
Luptătorul moldovean Vitalie Eriomenco a cîștigat argintul la Campionatul Mondial din Serbia # Noi.md
Sportivul moldovean Vitalie Eriomenco a cîștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de lupte greco-romane U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie în orașul sîrb Novi Sad.Potrivit Noi.md, care citează Media Sport, sportivul moldovean în vîrstă de 21 de ani a concurat în categoria de greutate pînă la 63 kg. În drumul său spre finală, el a obținut victorii categorice asupra adv
Un incident armat a avut loc miercuri în fața clădirii Parlamentului Serbiei, la Belgrad. Potrivit publicației Kurir, un bărbat în vîrstă de 70 de ani a deschis focul asupra unui alt bărbat de 57 de ani. Potrivit surselor medicale citate de televiziunile NOVA și N1, victima a fost transportată la spital și se află în stare stabilă, transmite ziua.md.După atac, agresorul a incendiat unu
Noua misiune Copernicus Sentinel-4 a furnizat primele imagini care evidențiază concentrațiile de dioxid de azot, dioxid de sulf și ozon din atmosferă. {{843600}} Această imagine, bazată pe primele măsurători efectuate de Sentinel-4 la 8 octombrie 2025, prezintă dioxidul de azot din troposferă, cu zone de poluare vizibile de-a lungul coastei mediteraneene și deasupra văii rîului Po
Primăria Chișinău informează că, S.A. „Apă-Canal Chișinău” asigură zilnic supravegherea riguroasă a calității apei potabile furnizate locuitorilor municipiului Chișinău și ai suburbiilor. Verificările sînt efectuate prin intermediul celor patru laboratoare acreditate de MOLDAC, dotate cu echipamente moderne și personal înalt calificat, pentru a garanta că apa livrată este sigură și conformă
Șefa Centrului de Instruire în Domeniul Electoral și-a dat demisia. Pe cine a propus CEC ca interimar # Noi.md
Directoarea Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Doina Bordeianu, și-a dat demisia din fruntea instituției. Cererea a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală, în ședința de astăzi, 22 octombrie.Totodată, CEC a anunțat că anterior și șefa adjunctă a CICDE și-a dat demisia. În acest context, Comisia a propus-o pe Natalia Țurcanu în funcția de directoare interimară, informeaz
Un grup de 12 medici din regiunea transnistreană participă la cursuri de perfecționare profesională la Chișinău # Noi.md
Un grup de 12 lucrători medicali din serviciul de urgență din stînga Nistrului participă, în aceste zile, la o sesiune de perfecționare profesională la Chișinău, axată pe cursul de reanimare cardio-pulmonară de bază pentru adulți.Programul face parte dintr-un proiect amplu de consolidare a competențelor medicale, care se va desfășura pe parcursul a doi ani și are drept scop îmbunătățirea conti
Dorin Recean a evitat presa la prima ședință a Parlamentului. Gestul prin care s-a remarcat # Noi.md
Dorin Recean a refuzat să facă declarații pentru presă la prima ședință a noului Parlament, dar s-a remarcat printr-un gest – a părăsit sala plenului, cînd socialistul Igor Dodon susținea discursul de la tribună și a revenit după ce l-a încheiat.Totuși, la insistența jurnaliștilor, Dorin Recean a declarat că: „Moldova își continuă direcția corectă, trebuie să asigurăm prosperitatea tuturor cet
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova a demarat prima rundă a consultărilor publice pentru înființarea Oficiului Național Horticol, o instituție publică destinată să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova, transmite Noi.md.Inițiativa are la bază noua Lege a horticulturii și își propune să creeze un mecanism eficient de colabor
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo – candidați la funcția de președinte al Parlamentului. Vezi detalii # Noi.md
Pentru funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova au fost înregistrați doi candidați: Igor Grosu, înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul Alternativa.Cei doi urmează să se confrunte în cadrul ședinței publice speciale convocate astăzi, organizate de Comisia specială pentru alegerea președintelui Parlamentului, condusă de Veron
Dorin Recean: „Avem obligația să continuăm reforma justiției, cu pași mult mai hotărîți și mai rapizi” # Noi.md
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității scrutinului electoral, dar și prioritățile în continuarea reformei justiției au fost discutate la ședința Platformei Anticorupție, prezidată de premierul Dorin Recean.Șeful Executivului a menționat că în ultimii ani, în Republica Moldova este implementat
Cristi Botgros, externat după aproape o lună de spitalizare: prima apariție publică alături de tatăl său # Noi.md
După aproape o lună petrecută în spital, Cristi Botgros, fiul interpretei Adriana Ochișanu și al violonistului Corneliu Botgros, a fost externat. Tînărul instrumentist, în vîrstă de 27 de ani, a apărut zîmbind într-o fotografie realizată în fața Palatului Național „Nicolae Sulac”, alături de tatăl său.„Vă salutăm cu drag! Vă așteptăm mîine la Palatul Național – Nicolae Sulac la spectacolul Ili
Liderul PSRM, Igor Dodon, a fost întrebat de jurnaliști de ce fracțiunea socialiștilor nu va susține candidatura PAS a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier.Politicianul l-a descris pe Alexandru Munteanu ca „un profesionist”, însă a argumentat că așa cum socialiștii vor fi în opoziție ei nu vor susține noul Guvern.{{843662}}Igor Dodon vede funcția de deputat ca pe o avansare. Asta c
Reacția lui Igor Grosu la acuzațiile lui Vasile Costiuc că i s-a oferit un birou vizavi de veceu # Noi.md
După ce Vasile Costiuc s-a arătat nemulțumit de faptul că fracțiunea Democrația Acasă a primit un birou vizavi de veceu, Igor Grosu a spus că nu el se ocupă de distribuirea spațiilor. {{843642}}„Vai de mine, zău, nu mă ocup eu cu distribuirea birourilor, credeți-mă. Mă depășește un pic lucrul ăsta”, a comentat politicianul acuzat, transmite realitatea.Totodată, el a fost întrebat de ju
Comisia specială responsabilă de organizarea alegerii președintelui Parlamentului de legislatură a XII-a și-a desemnat astăzi conducerea.În funcția de președintă a Comisiei a fost aleasă Veronica Roșca, deputată din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar funcția de secretar i-a revenit reprezentantului Partidului Nostru, Alexandru Berlinschi.Comisia are rolul de a organiza și
