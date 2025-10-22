Ustensile stomatologice nedeclarate, găsite la un punct de trecere a frontierei

13:00

În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, pe strada Krîlov 7.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU.Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un autoservice cu sup