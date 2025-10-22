Nouă conexiune energetică între Suceava și Bălți: încep lucrările la linia de 400 kV

14:00

La sate, gospodarii își împrospătează grădinile. Cireș, piersic sau măr sînt doar cîteva dintre speciile de arbori, pe care le aleg oamenii cînd vin la Chișinău, la piață.Cele mai căutate soiuri sînt cireșul și piersicul. Tarabele sînt pline. Comercianții își așteaptă clienții, dar spun că în această perioadă vînzările sînt modeste.{{842997}}"Mă ocup din 1978 cu plante multianuale, materia