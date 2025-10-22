Dezvoltarea continuă și rolul farmacistului, în discuție la 80 de ani ai USMF „Nicolae Testemițanu”
Radio Moldova, 22 octombrie 2025 21:00
Farmacia nu mai este doar un loc de unde cumperi medicamente, ci un pilon central al sănătății moderne. Este una dintre concluziile evenimentului cu genericul „Farmacia Viitorului”, organizat în contextul maratonului de întâlniri desfășurate cu ocazia celor 80 de ani de activitate ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”. Participanții au spus că inovația și dezvoltarea continuă redefinesc complet rolul farmacistului în societatea de mâine.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
21:00
Dezvoltarea continuă și rolul farmacistului, în discuție la 80 de ani ai USMF „Nicolae Testemițanu” # Radio Moldova
Farmacia nu mai este doar un loc de unde cumperi medicamente, ci un pilon central al sănătății moderne. Este una dintre concluziile evenimentului cu genericul „Farmacia Viitorului”, organizat în contextul maratonului de întâlniri desfășurate cu ocazia celor 80 de ani de activitate ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”. Participanții au spus că inovația și dezvoltarea continuă redefinesc complet rolul farmacistului în societatea de mâine.
Acum o oră
20:20
Campanie de informare pentru copii și părinți: „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” # Radio Moldova
Tu știi ce face acum copilul tău acasă? O întrebare simplă, dar care lovește direct în responsabilitatea fiecărui părinte. Totodată, este și genericul unei campanii naționale, lansată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul creșterii riscurilor la care sunt expuși copiii, mai ales în perioada vacanțelor sau sărbătorilor. Inițiativa își propune să crească gradul de conștientizare în rândul copiilor, părinților, cadrelor didactice, prin informare și educație preventivă.
20:20
Igor Grosu, la Moldova 1: Profilul de economist al viitorului premier, necesar pentru a „valorifica rapid” pachetul de 1.9 miliarde de euro oferit de UE # Radio Moldova
Nu este suficient să ai bani sau resurse, important este să ai capacități pentru a le valorifica. Având în vedere Planul de Creștere Economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, bani oferiți Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a orientat către un candidat la funcția de premier cu profil economic, a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.
Acum 2 ore
19:20
An prielnic pentru sectorul nucifer: o companie din Telenești anunță o recoltă de două ori mai mare ca anul trecut # Radio Moldova
Anul acesta a fost prielnic pentru agricultorii din sectorul nucifer, care anunță o recoltă mai bogată decât în anul precedent. Cel mai mult au de câștigat cei care au investit în specii productive și în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigare. În satul Inești, raionul Telenești, o cooperativă de întreprinzători cultivă nuci pe o suprafață de 160 de hectare. Cinci producători locali și-au unit eforturile și au construit și o unitate de prelucrare, unde usucă nucile, le sparg, selectează miezul și îl ambalează pentru vânzare.
Acum 4 ore
19:10
Avem încă un finalist la Mondiale! Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu va lupta pentru medalia de aur în Serbia # Radio Moldova
Alexandrin Guțu s-a calificat în finala concursului categoriei de până la 82 de kilograme. Moldoveanul l-a învins în semifinale pe reprezentantul Belgiei, Ibrahim Tabaev. Alexandrin va lupta pentru medalia aur cu ucraineanul Ruslan Abdiiev.
19:00
Președintele ucrainean susține că apelul lui Donald Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun” # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, scrie The Guardian.
18:20
Familia Regală a României, la Chișinău: Discuții cu Maia Sandu despre cooperarea bilaterală și sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova # Radio Moldova
Familia Regală a României se află într-o vizită oficială la Chișinău. La întrevederea cu președinta Maia Sandu, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală, Principele Radu, au discutat despre pașii următori ai Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru al Uniunii Europene.
17:50
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază joi, 23 octombrie, consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
17:40
Consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru încep joi la Președinție # Radio Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultările care vor avea loc timp de două zile.
17:40
Focurile de armă și flăcările din fața Parlamentului din Belgrad au provocat panică miercuri după-amiază, 22 octombrie, în plină ședință legislativă. Un bărbat a fost rănit, iar atacatorul a fost reținut de poliție. Incidentul s-a produs în Ćaciland, tabăra organizată de susținătorii Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare. Pe durata intervenției forțelor de ordine, ședința deputaților nu a fost suspendată.
17:30
Sorin Ioniță, la Radio Moldova: „O parte din Parlamentul de la Chișinău nu reprezintă cetățenii, ci dorințele Kremlinului” # Radio Moldova
În R. Moldova, o bună parte din forțele din Parlament nu reprezintă diverse segmente ale societății moldovenești, ci mai curând dorințele Kremlinului, sunt influențați sau „pot fi întorși la un moment dat cu cheița”. Aceasta este marea diferență față de alte țări europene. Este opinia exprimată de directorul executiv al „Expert Forum România”, Sorin Ioniță, la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
17:30
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni parlamentare și va fi condus de Igor Grosu # Radio Moldova
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. Parlamentul de legislatura a XII-a are șase fracțiuni parlamentare și va fi condus de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, reales în funcția de spicher. Președinta Maia Sandu le-a cerut noilor deputați să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea, în 2028, a Tratatului de aderare la UE.
17:20
Andrei Curăraru, la Moldova 1: „Această legislatură trebuie să fie cea care ne duce în Uniunea Europeană” # Radio Moldova
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
Acum 6 ore
17:10
Andrei Curăraru: Noul Legislativ, marcat de diversitate politică și provocări în integrarea europeană # Radio Moldova
Fragmentarea noului Legislativ riscă să încurajeze discursurile populiste în detrimentul reformelor esențiale pentru integrarea europeană, avertizează expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. Unii deputați din opoziție evită să își asume responsabilitatea pentru parcursul european al țării, iar cei care își doresc sincer integrarea europeană a R. Moldova trebuie convinși să sprijine reformele necesare pentru aderarea la UE, a sugerat expertul la Moldova 1.
17:00
An prielnic pentru sectorul nucifer: O companie din Telenești anunță recoltă de două ori mai mare ca anul trecut # Radio Moldova
Anul acesta a fost prielnic pentru agricultorii din sectorul nucifer, care anunță o recoltă mai bogată decât în anul precedent. Cel mai mult au de câștigat cei care au investit în specii productive și în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigare. În satul Inești, raionul Telenești, o cooperativă de întreprinzători cultivă nuci pe o suprafață de 160 de hectare. Cinci producători locali și-au unit eforturile și au construit și o unitate de prelucrare, unde usucă nucile, le sparg, selectează miezul și îl ambalează pentru vânzare.
16:40
Uniunea Europeană va suplimenta sprijinul pentru Republica Moldova și alte state din vecinătatea estică, în bugetul pentru 2026 # Radio Moldova
Parlamentul European a votat un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate țărilor din Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova. Amendamentul, co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan, are drept scop compensarea parțială a reducerii sprijinului american pentru societatea civilă din regiune.
16:30
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat miercuri, 22 octombrie, de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:20
Chișinăul și Londra consolidează cooperarea în domeniile apărării și securității informaționale # Radio Moldova
Regatul Unit își consolidează parteneriatul cu Republica Moldova în lupta împotriva dezinformării și a amenințărilor hibride, dar și în domeniile apărării, reformei instituționale și rezilienței societale. Sprijinul britanic vizează inclusiv activitatea Centrului StratCom, instituție care contribuie la prevenirea și combaterea campaniilor de manipulare informațională.
15:50
Laureații Premiului Saharov 2025 – jurnaliștii deținuți Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli # Radio Moldova
Parlamentul European a desemnat miercuri, 22 octombrie, laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an, aceștia fiind jurnaliștii aflați în detenție Andrzej Poczobut, din Belarus, și Mzia Amaglobeli, din Georgia. Cei doi sunt recunoscuți pentru curajul de a spune adevărul în fața regimurilor autoritare și pentru lupta lor susținută pentru democrație și libertatea de exprimare. Premiul urmează să fie decernat oficial în cadrul unei ceremonii programate pentru 16 decembrie.
15:30
Avocații Poporului și Promo-LEX îndeamnă noul Parlament să fie un model de integritate și transparență # Radio Moldova
Avocații Poporului și Asociația Promo-LEX îndeamnă noul Parlament al R. Moldova, constituit oficial miercuri, 22 octombrie, să asigure buna guvernare, să respecte statul de drept și drepturile omului.
15:20
Cu sprijinul Băncii Mondiale, un fermier din raionul Șoldănești își modernizează afacerea # Radio Moldova
Fermă modernă în localitatea Rogojeni din raionul Șoldănești, cu sprijinul unui grant de 831.000 de dolari oferit de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul Vladimir Russu dezvoltă o fermă modernă de lapte, construită după standarde europene de eficiență, bunăstare a animalelor și protecție a mediului.
Acum 8 ore
15:10
Raiduri în metroul moscovit: tineri reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare # Radio Moldova
Tinerii supuși înrolării în serviciul militar sunt „vânați” în metroul moscovit pentru a fi reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare. Mai multe organizații pentru drepturile omului au raportat astfel de incidente, primele rețineri având loc săptămâna trecută, scrie Currenttime.tv.
14:50
Ediția cu numărul 80 a ligii profesioniste nord-americane de baschet a început cu 2 meciuri superbe. Golden State Warriors i-au învins pe Los Angeles Lakers, iar campioana în exercițiu, Oklahoma City Thunder a dispus de Houston Rockets.
14:40
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a și-a început activitatea: Doi candidați pentru funcția de președinte al Parlamentului # Radio Moldova
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele șase fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
14:30
Rusia a lovit o grădiniță din Harkov cu drone Shahed: sunt victime. Zelenski: „Banditul și teroriștii trebuie puși la locul lor” # Radio Moldova
O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unei lovituri cu dronă rusească asupra unei grădinițe din Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, atacul a avut loc după o noapte de bombardamente masive asupra orașului.
14:10
Primele reacții la Bruxelles după constituirea Parlamentului de la Chișinău: „O majoritate absolută proeuropeană pentru două mandate consecutive” # Radio Moldova
Parlamentul European este pregătit să continue sprijinul în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, în contextul constituirii noului Legislativ de la Chișinău.
13:50
Jaf de peste jumătate de milion de lei dintr-o locuință din Zagarancea: Cinci bărbați sunt suspectați de furt # Radio Moldova
Poliția a reținut cinci bărbați, suspectați de un jaf comis în luna august în raionul Ungheni. Atunci, atacatorii au forțat geamurile și au pătruns în locuința unei femei de 61 de ani, din satul Zagarancea, de unde au furat lei și euro, în valoare totală de peste jumătate de milion de lei.
13:40
Opinii | Noul Parlament al R. Moldova trebuie să fie mai transparent și să rezolve nevoile reale ale cetățenilor # Radio Moldova
Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea cu promisiunea majorității de a continua drumul spre Uniunea Europeană, în timp ce opoziția a transmis mesaje „suveraniste” sau „generale”, au remarcat experții într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată ședinței de constituire a Legislativului. Prezenți în platoul postului public de televiziune, Victor Juc, Nicolae Panfil și Vasile Cantarji au menționat că noua legislatură trebuie să lucreze mai transparent, să respecte regulile și să țină cont de nevoile oamenilor – de la bunăstare și siguranță, până la lupta cu corupția.
13:30
Reforma justiției este fundamentală, afirmă Dorin Recean, care cere accelerarea procesului pentru a garanta ireversibilitatea reformelor # Radio Moldova
Reforma justiției este fundamentală pentru că doar aplicarea legii garantează ireversibilitatea reformelor, a declarat premierul în exercițiu, Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție, desfășurată miercuri, 22 octombrie. Potrivit lui Recean, în Republica Moldova este implementată, în ultimii ani, „cea mai ambițioasă și complexă reformă a justiției”, esențială pentru consolidarea instituțiilor statului și pentru crearea unui mediu echitabil și sigur pentru cetățeni și investitori.
13:20
Un avocat a fost trimis după gratii pentru trafic de influență, iar clientul său - amendat # Radio Moldova
Un avocat a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar clientul acestuia a fost obligat să plătească o amendă de 125 de mii de lei, cei doi fiind găsiți vinovați de trafic și, respectiv, cumpărare de influență. Sentințele au fost pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce clientul s-a autodenunțat.
13:20
O investigație despre flota-fantomă rusă câștigă Premiul Daphne Caruana Galizia din acest an # Radio Moldova
O amplă investigație jurnalistică transfrontalieră despre rețeaua navală obscură care sprijină comerțul cu petrol al Rusiei, ocolind sancțiunile internaționale, a fost distinsă cu Premiul Daphne Caruana Galizia pentru Jurnalism 2025. Proiectul câștigător, coordonat de platforma olandeză Follow the Money, a implicat colaborarea a 13 redacții europene și peste 40 de jurnaliști din opt țări.
Acum 12 ore
13:00
Acces liber la peste 1.000.000 de pagini de carte: „School Library” – demers comun a două biblioteci din Iași și Chișinău # Radio Moldova
Două centre de inovație educațională vor fi dezvoltate printr-un demers comun al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, România, în cadrul unui proiect transfrontalier sprijinit de Uniunea Europeană.
12:40
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a și-a început activitatea: Urmează alegerea noului președinte de Parlament # Radio Moldova
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele cinci fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
12:30
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, după jaful de 88 de milioane de euro # Radio Moldova
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, 22 octombrie, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, informează France24.
12:30
Zelenski întreprinde o vizită în Suedia pentru negocieri privind cooperarea militară și livrarea avioanelor de luptă # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întreprinde, la 22 octombrie, o vizită în Suedia. El se va întâlni cu prim-ministrul Ulf Kristersson în orașul Linköping, unde se află întreprinderile de apărare ale firmei Saab, scrie RBC-Ucraina, cu referire la un comunicat al Guvernului Suediei.
11:40
Cu EcoVoucher, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi # Radio Moldova
În luna octombrie, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic, prin Programul guvernamental EcoVoucher. Beneficiarii au fost selectați pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.
11:30
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata socialistă Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, lipsind doar Constantin Starîș, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:30
Revista presei internaționale// Trump renunță la întâlnirea cu Putin; UE e gata să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei fără acordul Ungariei # Radio Moldova
Presa internațională comentează recentele evoluții ale conflictului militar ruso-ucrainean, inclusiv negocierile eșuate dintre Donald Trump și Vladimir Putin și ofensiva continuă a Ucrainei asupra obiectivelor militare ruse. Publicațiile occidentale analizează, totodată, noul plan de pace în 12 puncte propus de europeni, sprijinul financiar pentru reconstrucția Ucrainei și impactul sancțiunilor asupra Rusiei. Alte teme abordate de presa străină includ criza benzinei din Rusia, deciziile politice din Uniunea Europeană și condamnările de rezonanță din Franța și Slovacia.
11:30
Bani și lemn dispărut de la întreprinderea „Hâncești-Silva”: CNA a efectuat percheziții # Radio Moldova
Șapte angajați ai unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hâncești-Silva” au ajuns în atenția oamenilor legii, fiind vizați într-o cauză penală pentru delapidarea averii străine și fals în acte publice, comunică Centrului Național Anticorupție (CNA).
11:20
Practici medicale noi de reanimare cardio-pulmonară: Medici din stânga Nistrului își consolidează competențele la Chișinău # Radio Moldova
Un grup de 12 lucrători medicali ai Serviciului de Urgență din stânga Nistrului își perfecționează la Chișinău cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară pentru adulți. Cursurile se vor desfășura periodic, timp de aproximativ doi ani.
11:10
Un cutremur de 4.2 grade pe scara Richter s-a produs în România, zona Vrancea, fiind resimțit și în R. Moldova.
11:10
UE ar putea interzice etanolul din dezinfectanți, după un avertisment privind posibile riscuri cancerigene # Radio Moldova
Uniunea Europeană analizează posibilitatea interzicerii utilizării etanolului în produsele biocide, inclusiv în soluțiile dezinfectante pentru mâini, din cauza temerilor că această substanță ar putea crește riscul de cancer. Informația a fost publicată într-un raport al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), notează dailysabah.com.
11:00
Un cutremur de 4.2 grade pe scara Richter s-a produs în România, zona Vrancea, fiind resimțit și în R. Moldova.
10:50
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a își începe activitatea: Ședință de constituire a început cu intonarea imnului de stat # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:50
Parlamentul, în ședință de constituire | Curtea Constituțională: Alegerile au fost desfășurate în mod liber, corect și transparent # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat cu respectarea prevederilor Constituției și ale Codului Electoral. Curtea Constituțională nu a constatat încălcări ale procesului electoral în măsură să influențeze în mod decisiv rezultatul final al scrutinului și atribuirea celor 101 mandate de deputat, a confirmat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie.
10:50
Rusia: Autorii proiectului de lege privind pedepsele pentru „diversiuniști” de 14 ani și-au trimis propriii copii să trăiască în țări NATO # Radio Moldova
Câțiva deputați ai Dumei de Stat, care au propus un proiect de lege prin care vârsta răspunderii penale pentru „diversiune” este coborâtă la 14 ani, iar termenul de prescripție pentru astfel de infracțiuni este eliminat, și-au trimis copiii să locuiască și să studieze în străinătate - în principal în state membre NATO, dar și în alte țări considerate de Rusia „neprietenoase”. Asupra acestui fapt a atras atenția proiectul jurnalistic „Можем объяснить” („Putem explica”), relatează publicația The Moscow Times.
10:50
Actualul Parlament al Republicii Moldova ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria țării, dacă va reuși să finalizeze procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de expertul comunității WatchDog.MD, Ștefan Bejan, în cadrul unei Ediții speciale la Radio Moldova.
10:40
„Următorii ani vor fi decisivi”: Sarcinile trasate de Maia Sandu noilor deputați includ finalizarea vettingului și semnarea tratatului de aderare la UE # Radio Moldova
Protejarea păcii, combaterea atacurilor hibride, finalizarea reformei în justiție, implementarea reformei administrativ-teritoriale, dezvoltarea economiei și armonizarea cadrului legal național cu cel european pentru semnarea, în timpul legislaturii actuale, a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele sarcini trasate de președinta Maia Sandu noilor deputați, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a.
10:30
LIVE TEXT // Parlamentul de legislatura a XII-a își începe activitatea: Prima ședință de constituire a început cu intonarea imnului de stat # Radio Moldova
Prima ședință de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:20
„Construirea unei baze olimpice” și „reforme reale” – primele promisiuni din noul Legislativ # Radio Moldova
Înainte de prima ședință a noului Parlament, deputații s-au arătat hotărâți să răspundă așteptărilor cetățenilor care i-au votat. Reprezentanții opoziției vorbesc despre necesitatea reformelor reale, a proiectelor sociale și a consolidării opoziției, în timp ce majoritatea PAS își propune continuarea parcursului european și promovarea incluziunii sociale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.