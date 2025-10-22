LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a și-a început activitatea: Doi candidați pentru funcția de președinte al Parlamentului

10:10

Mai multe publicații naționale au în vizor prima ședință a Parlamentului ales pe 28 septembrie, programată pentru ziua de astăzi. Presa continuă să analizeze candidatura lui Alexandru Munteanu, care urmează să fie înaintată pentru funcția de premier de către președinta Maia Sandu. În atenția presei este și un nou caz de escrocherie prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”, după ce o femeie a fost convinsă să transmită 300 de mii de lei.