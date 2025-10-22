Chișinăul și Londra consolidează cooperarea în domeniile apărării și securității informaționale
Radio Moldova, 22 octombrie 2025 16:20
Regatul Unit își consolidează parteneriatul cu Republica Moldova în lupta împotriva dezinformării și a amenințărilor hibride, dar și în domeniile apărării, reformei instituționale și rezilienței societale. Sprijinul britanic vizează inclusiv activitatea Centrului StratCom, instituție care contribuie la prevenirea și combaterea campaniilor de manipulare informațională.
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
16:30
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat miercuri, 22 octombrie, de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
15:50
Laureații Premiului Saharov 2025 – jurnaliștii deținuți Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli # Radio Moldova
Parlamentul European a desemnat miercuri, 22 octombrie, laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an, aceștia fiind jurnaliștii aflați în detenție Andrzej Poczobut, din Belarus, și Mzia Amaglobeli, din Georgia. Cei doi sunt recunoscuți pentru curajul de a spune adevărul în fața regimurilor autoritare și pentru lupta lor susținută pentru democrație și libertatea de exprimare. Premiul urmează să fie decernat oficial în cadrul unei ceremonii programate pentru 16 decembrie.
Acum 2 ore
15:30
Avocații Poporului și Promo-LEX îndeamnă noul Parlament să fie un model de integritate și transparență # Radio Moldova
Avocații Poporului și Asociația Promo-LEX îndeamnă noul Parlament al R. Moldova, constituit oficial miercuri, 22 octombrie, să asigure buna guvernare, să respecte statul de drept și drepturile omului.
15:20
Cu sprijinul Băncii Mondiale, un fermier din raionul Șoldănești își modernizează afacerea # Radio Moldova
Fermă modernă în localitatea Rogojeni din raionul Șoldănești, cu sprijinul unui grant de 831.000 de dolari oferit de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul Vladimir Russu dezvoltă o fermă modernă de lapte, construită după standarde europene de eficiență, bunăstare a animalelor și protecție a mediului.
15:10
Raiduri în metroul moscovit: tineri reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare # Radio Moldova
Tinerii supuși înrolării în serviciul militar sunt „vânați” în metroul moscovit pentru a fi reținuți și trimiși forțat la centrele de recrutare. Mai multe organizații pentru drepturile omului au raportat astfel de incidente, primele rețineri având loc săptămâna trecută, scrie Currenttime.tv.
14:50
Ediția cu numărul 80 a ligii profesioniste nord-americane de baschet a început cu 2 meciuri superbe. Golden State Warriors i-au învins pe Los Angeles Lakers, iar campioana în exercițiu, Oklahoma City Thunder a dispus de Houston Rockets.
14:40
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a și-a început activitatea: Doi candidați pentru funcția de președinte al Parlamentului # Radio Moldova
Noul Parlament al R. Moldova, ales pe 28 septembrie curent, s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. După intonarea imnului de stat și discursurile președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, și șefei statului, Maia Sandu, care le-a cerut deputaților să mențină pacea și să pregătească R. Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la UE, au fost anunțate cele șase fracțiuni parlamentare și a fost constituită Comisia specială pentru alegerea noului președinte al Legislativului.
Acum 4 ore
14:30
Rusia a lovit o grădiniță din Harkov cu drone Shahed: sunt victime. Zelenski: „Banditul și teroriștii trebuie puși la locul lor” # Radio Moldova
O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unei lovituri cu dronă rusească asupra unei grădinițe din Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, atacul a avut loc după o noapte de bombardamente masive asupra orașului.
14:10
Primele reacții la Bruxelles după constituirea Parlamentului de la Chișinău: „O majoritate absolută proeuropeană pentru două mandate consecutive” # Radio Moldova
Parlamentul European este pregătit să continue sprijinul în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan, în contextul constituirii noului Legislativ de la Chișinău.
13:50
Jaf de peste jumătate de milion de lei dintr-o locuință din Zagarancea: Cinci bărbați sunt suspectați de furt # Radio Moldova
Poliția a reținut cinci bărbați, suspectați de un jaf comis în luna august în raionul Ungheni. Atunci, atacatorii au forțat geamurile și au pătruns în locuința unei femei de 61 de ani, din satul Zagarancea, de unde au furat lei și euro, în valoare totală de peste jumătate de milion de lei.
13:40
Opinii | Noul Parlament al R. Moldova trebuie să fie mai transparent și să rezolve nevoile reale ale cetățenilor # Radio Moldova
Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea cu promisiunea majorității de a continua drumul spre Uniunea Europeană, în timp ce opoziția a transmis mesaje „suveraniste” sau „generale”, au remarcat experții într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată ședinței de constituire a Legislativului. Prezenți în platoul postului public de televiziune, Victor Juc, Nicolae Panfil și Vasile Cantarji au menționat că noua legislatură trebuie să lucreze mai transparent, să respecte regulile și să țină cont de nevoile oamenilor – de la bunăstare și siguranță, până la lupta cu corupția.
13:30
Reforma justiției este fundamentală, afirmă Dorin Recean, care cere accelerarea procesului pentru a garanta ireversibilitatea reformelor # Radio Moldova
Reforma justiției este fundamentală pentru că doar aplicarea legii garantează ireversibilitatea reformelor, a declarat premierul în exercițiu, Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție, desfășurată miercuri, 22 octombrie. Potrivit lui Recean, în Republica Moldova este implementată, în ultimii ani, „cea mai ambițioasă și complexă reformă a justiției”, esențială pentru consolidarea instituțiilor statului și pentru crearea unui mediu echitabil și sigur pentru cetățeni și investitori.
13:20
Un avocat a fost trimis după gratii pentru trafic de influență, iar clientul său - amendat # Radio Moldova
Un avocat a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar clientul acestuia a fost obligat să plătească o amendă de 125 de mii de lei, cei doi fiind găsiți vinovați de trafic și, respectiv, cumpărare de influență. Sentințele au fost pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce clientul s-a autodenunțat.
13:20
O investigație despre flota-fantomă rusă câștigă Premiul Daphne Caruana Galizia din acest an # Radio Moldova
O amplă investigație jurnalistică transfrontalieră despre rețeaua navală obscură care sprijină comerțul cu petrol al Rusiei, ocolind sancțiunile internaționale, a fost distinsă cu Premiul Daphne Caruana Galizia pentru Jurnalism 2025. Proiectul câștigător, coordonat de platforma olandeză Follow the Money, a implicat colaborarea a 13 redacții europene și peste 40 de jurnaliști din opt țări.
13:00
Acces liber la peste 1.000.000 de pagini de carte: „School Library” – demers comun a două biblioteci din Iași și Chișinău # Radio Moldova
Două centre de inovație educațională vor fi dezvoltate printr-un demers comun al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, România, în cadrul unui proiect transfrontalier sprijinit de Uniunea Europeană.
12:40
Acum 6 ore
12:30
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, după jaful de 88 de milioane de euro # Radio Moldova
Muzeul Louvre și-a reluat activitatea miercuri, 22 octombrie, la trei zile după jaful în care au fost sustrase bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, informează France24.
12:30
Zelenski întreprinde o vizită în Suedia pentru negocieri privind cooperarea militară și livrarea avioanelor de luptă # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întreprinde, la 22 octombrie, o vizită în Suedia. El se va întâlni cu prim-ministrul Ulf Kristersson în orașul Linköping, unde se află întreprinderile de apărare ale firmei Saab, scrie RBC-Ucraina, cu referire la un comunicat al Guvernului Suediei.
11:40
Cu EcoVoucher, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi # Radio Moldova
În luna octombrie, alte 1.960 de familii și-au putut înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic, prin Programul guvernamental EcoVoucher. Beneficiarii au fost selectați pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.
11:30
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata socialistă Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, lipsind doar Constantin Starîș, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
11:30
Revista presei internaționale// Trump renunță la întâlnirea cu Putin; UE e gata să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei fără acordul Ungariei # Radio Moldova
Presa internațională comentează recentele evoluții ale conflictului militar ruso-ucrainean, inclusiv negocierile eșuate dintre Donald Trump și Vladimir Putin și ofensiva continuă a Ucrainei asupra obiectivelor militare ruse. Publicațiile occidentale analizează, totodată, noul plan de pace în 12 puncte propus de europeni, sprijinul financiar pentru reconstrucția Ucrainei și impactul sancțiunilor asupra Rusiei. Alte teme abordate de presa străină includ criza benzinei din Rusia, deciziile politice din Uniunea Europeană și condamnările de rezonanță din Franța și Slovacia.
11:30
Bani și lemn dispărut de la întreprinderea „Hâncești-Silva”: CNA a efectuat percheziții # Radio Moldova
Șapte angajați ai unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hâncești-Silva” au ajuns în atenția oamenilor legii, fiind vizați într-o cauză penală pentru delapidarea averii străine și fals în acte publice, comunică Centrului Național Anticorupție (CNA).
11:20
Practici medicale noi de reanimare cardio-pulmonară: Medici din stânga Nistrului își consolidează competențele la Chișinău # Radio Moldova
Un grup de 12 lucrători medicali ai Serviciului de Urgență din stânga Nistrului își perfecționează la Chișinău cunoștințele în reanimarea cardio-pulmonară pentru adulți. Cursurile se vor desfășura periodic, timp de aproximativ doi ani.
11:10
Un cutremur de 4.2 grade pe scara Richter s-a produs în România, zona Vrancea, fiind resimțit și în R. Moldova.
11:10
UE ar putea interzice etanolul din dezinfectanți, după un avertisment privind posibile riscuri cancerigene # Radio Moldova
Uniunea Europeană analizează posibilitatea interzicerii utilizării etanolului în produsele biocide, inclusiv în soluțiile dezinfectante pentru mâini, din cauza temerilor că această substanță ar putea crește riscul de cancer. Informația a fost publicată într-un raport al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), notează dailysabah.com.
11:00
10:50
LIVE TEXT | Parlamentul de legislatura a XII-a își începe activitatea: Ședință de constituire a început cu intonarea imnului de stat # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova, prezidată de deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, a început cu intonarea imnului de stat. La ședință sunt prezenți 100 de deputați, iar noul deputat al Blocului Politic „Patriotic”, Constantin Starîș, nu este prezent. La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, împreună cu membrii instituției, precum și președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
10:50
Parlamentul, în ședință de constituire | Curtea Constituțională: Alegerile au fost desfășurate în mod liber, corect și transparent # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat cu respectarea prevederilor Constituției și ale Codului Electoral. Curtea Constituțională nu a constatat încălcări ale procesului electoral în măsură să influențeze în mod decisiv rezultatul final al scrutinului și atribuirea celor 101 mandate de deputat, a confirmat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie.
10:50
Rusia: Autorii proiectului de lege privind pedepsele pentru „diversiuniști” de 14 ani și-au trimis propriii copii să trăiască în țări NATO # Radio Moldova
Câțiva deputați ai Dumei de Stat, care au propus un proiect de lege prin care vârsta răspunderii penale pentru „diversiune” este coborâtă la 14 ani, iar termenul de prescripție pentru astfel de infracțiuni este eliminat, și-au trimis copiii să locuiască și să studieze în străinătate - în principal în state membre NATO, dar și în alte țări considerate de Rusia „neprietenoase”. Asupra acestui fapt a atras atenția proiectul jurnalistic „Можем объяснить” („Putem explica”), relatează publicația The Moscow Times.
10:50
Actualul Parlament al Republicii Moldova ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria țării, dacă va reuși să finalizeze procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de expertul comunității WatchDog.MD, Ștefan Bejan, în cadrul unei Ediții speciale la Radio Moldova.
10:40
„Următorii ani vor fi decisivi”: Sarcinile trasate de Maia Sandu noilor deputați includ finalizarea vettingului și semnarea tratatului de aderare la UE # Radio Moldova
Protejarea păcii, combaterea atacurilor hibride, finalizarea reformei în justiție, implementarea reformei administrativ-teritoriale, dezvoltarea economiei și armonizarea cadrului legal național cu cel european pentru semnarea, în timpul legislaturii actuale, a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele sarcini trasate de președinta Maia Sandu noilor deputați, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a.
Acum 8 ore
10:30
10:20
„Construirea unei baze olimpice” și „reforme reale” – primele promisiuni din noul Legislativ # Radio Moldova
Înainte de prima ședință a noului Parlament, deputații s-au arătat hotărâți să răspundă așteptărilor cetățenilor care i-au votat. Reprezentanții opoziției vorbesc despre necesitatea reformelor reale, a proiectelor sociale și a consolidării opoziției, în timp ce majoritatea PAS își propune continuarea parcursului european și promovarea incluziunii sociale.
10:10
Revista presei // Prima ședința a Legislativului ales pe 28 septembrie: partide noi, opoziție fărâmițată # Radio Moldova
Mai multe publicații naționale au în vizor prima ședință a Parlamentului ales pe 28 septembrie, programată pentru ziua de astăzi. Presa continuă să analizeze candidatura lui Alexandru Munteanu, care urmează să fie înaintată pentru funcția de premier de către președinta Maia Sandu. În atenția presei este și un nou caz de escrocherie prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”, după ce o femeie a fost convinsă să transmită 300 de mii de lei.
09:50
Pedeapsa închisorii pentru trei șoferi surprinși băuți în trafic: 2 ani și 6 luni după gratii # Radio Moldova
Doi șoferi din Chișinău și unul din raionul Sângerei au fost condamnați la închisoare după ce au fost surprinși conducând în stare de ebrietate avansată.
09:50
Patru șoferi din nordul țării au rămas fără automobile în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută pe teritoriul unei stații de reparații auto din orașul Briceni. Mașinile au ars complet, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
09:40
Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la planurile de a se întâlni în curând cu Vladimir Putin, relatează Reuters, citând un înalt oficial de la Casa Albă.
09:40
De ce Putin vrea Donbasul? Șase lucruri despre regiunea pe care Ucraina este presată să o cedeze # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin încearcă din nou să obțină, prin presiuni politico-diplomatice, ceea ce nu a reușit să cucerească prin forță. Potrivit Financial Times, Putin încearcă din nou să-l convingă pe președintele american Donald Trump să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a preda regiunea Donbas - un teritoriu din est pe care Moscova luptă să-l ocupe de mai bine de un deceniu, scrie The Kyiv Independent.
09:40
Specialitatea „Electrician - instalator de panouri fotovoltaice”, tot mai solicitată în școlile profesionale # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova se îndreaptă spre meseriile viitorului. În acest an de studii, 167 de elevi au optat pentru programele dedicate energiei regenerabile. La Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, 30 dintre ei au ales specialitatea „Electrician în construcții - instalator de sisteme solare fotovoltaice”, făcând astfel un pas important spre un viitor mai sustenabil.
09:20
Nou val de atacuri rusești asupra Kievului și Zaporojie: Doi morți, unsprezece răniți și zeci de clădiri avariate # Radio Moldova
Două persoane au murit și alte două au fost rănite în urma atacului rusesc asupra Kievului, în noaptea de miercuri, 22 octombrie. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, capitala a fost vizată de un atac combinat cu rachete balistice și drone, care a provocat explozii și incendii în mai multe sectoare ale orașului, transmite DW.
09:10
Două persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier produs la Sângerei, iar un tânăr a ajuns la spital # Radio Moldova
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier care s-a produs între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei. Tragedia s-a produs în seara zilei de 21 octombrie, în jurul orei 22:00.
09:00
08:50
Simulări tactice în raionul Hâncești: mascații „Fulger” își testează capacitatea de reacție în teren # Radio Moldova
Exerciții tactice ale Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” au loc miercuri, 22 octombrie, în raionul Hâncești. Poliția Națională anunță că instruirile fac parte din planul de acțiuni al instituției și urmăresc perfecționarea abilităților de intervenție ale efectivelor.
Acum 12 ore
08:30
Guvernul Federației Ruse a aprobat o inițiativă privind naționalizarea caselor și apartamentelor considerate „fără stăpân” în regiunile ucrainene ocupate de armata rusă - Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Potrivit publicației Vedomosti, proiectul a fost avizat pe 20 octombrie de Comisia guvernamentală pentru activitatea legislativă, la propunerea Ministerului Construcțiilor din Rusia, scrie publicația The Moscow Times.
08:20
Companie din Tiraspol sancționată cu peste 2,3 milioane de lei pentru contrabandă cu țigări fără timbru de acciză # Radio Moldova
Țigări introduse ilegal în Republica Moldova, fără timbru de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei, au fost confiscate printr-o decizie recentă a instanței de judecată. Măsura a fost dispusă în urma unui dosar penal inițiat și trimis în judecată de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022, după ce ofițerii Serviciului Vamal au descoperit nereguli majore la importul produselor din tutun.
08:10
Chișinăul găzduiește un forum regional al creatorilor de conținut din spațiul post-sovietic # Radio Moldova
Circa 50 de activiști și creatori de conținut din spațiul post-sovietic s-au adunat la Chișinău pentru a discuta despre modul în care rețelele sociale pot deveni un instrument de promovare a democrației și a libertății de exprimare. Pe parcursul a trei zile, participanții vor colabora la proiecte comune și vor lua parte la ateliere tematice. Astfel, participanții își propun să construiască o comunitate regională a schimbării.
08:00
Scoruri dilatate și surprize de proporții în etapa a treia a grupei unice a Ligii Campionilor la fotbal. Paris Saint-Germain a surclasat cu 7:2 pe Bayer Leverkusen, Arsenal Londra a spulberat cu 4:0 pe Atletico Madrid, iar PSV Eindhoven a umilit-o cu 6:2 pe Napoli Calcio. Mijlocașul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor, în meciul în care PSV Eindhoven a spulberat cu 6:2 pe Napoli Calcio. Man a înscris golurile de 3:1 și 4:1. Primul gol - printre picioarele fundașului oladez Sam Beukema, iar al doilea - cu un șut din marginea careului, fără șanse pentru portarul sârb Vanja Milinkovic-Savic.
07:50
Corespondență Dan Alexe | Carne cu hormoni și cereale ieftine: UE și refuzul tratatului Mercosur # Radio Moldova
Hormonii folosiți pe animale în America de Nord și de Sud sunt interziși în Europa, cum sunt și unele îngrășăminte, interdicții impuse tuturor agricultorilor europeni. Săptămâna aceasta are loc la Bruxelles (23–24 octombrie) o foarte importantă reuniune la vârf a celor 27 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană, care, pe lângă crucialele teme care sunt extinderea pe mai departe a UE sau apărarea europeană, vor mai discuta și mult-hulitul acord comercial și agricol Mercosur cu țările Americii de Sud.
07:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se reunește astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire, convocată prin decretul semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.
