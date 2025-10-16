CC: Abaterile constatate în campanie nu au afectat rezultatul alegerilor parlamentare

12:50

Meteorologii din România au emis mai multe avertizări de vreme severă, ce vizează aproape jumătate din țară. Bucureștiul, alături de alte cinci județe, se află sub cod roșu de ploi torențiale, în timp ce zeci de județe sunt vizate de coduri portocalii și galbene pentru precipitații abundente, vânt puternic și...