CC: Abaterile constatate în campanie nu au afectat rezultatul alegerilor parlamentare
Albasat, 16 octombrie 2025 18:10
Deși în timpul campaniei electorale au fost înregistrate abateri, acestea nu au avut un impact decisiv asupra rezultatului final al alegerilor parlamentare. Declarația a fost făcută de președinta Curții Constituționale, după ședința CC, în cadrul căreia au fost confirmate rezultatele scrutinului din 28 septembrie și validate mandatele celor 101 deputați...
Acum 30 minute
18:10
Acum 4 ore
16:20
Peste 200 de companii din Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina participă la expozițiile internaționale Moldagrotech și Farmer, deschise astăzi la Moldexpo. Evenimentele prezintă produse și tehnologii agro-industriale, demonstrații, dar și oportunități de networking cu specialiști din domeniu. Expozițiile vor fi deschise publicului până la sfârșitul săptămânii, transmite IPN....
14:50
Țigările cu filtru și electronice ar putea fi interzise în UE. Proiectul de lege ajunge la OMS # Albasat
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca măsură de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, urmează să fie discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății din noiembrie, transmite...
Acum 6 ore
14:10
Pentru ca fiecare copil să aibă șanse reale la educație, avem nevoie de psihologi, logopezi și psihopedagogi în fiecare școală. Olga Dumea, șefa SAP Nisporeni, spune clar: fără personal de suport, formare continuă pentru profesori și infrastructură accesibilă, incluziunea rămâne doar pe hârtie. Ascultă mesajul ei despre ce lipsește încă...
13:50
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată oficial până la sfârșitul acestui an, a anunțat ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, după o întrevedere cu noul ambasador irlandez la Chișinău, Myles Geiran. Potrivit vicepremierului, deschiderea ambasadei reprezintă un pas important pentru consolidarea prezenței diplomatice și pentru aprofundarea dialogului economic și...
13:20
Ziua mondială a alimentației este marcată anual pe 16 octombrie. Republica Moldova se confruntă, potrivit datelor oficiale, cu un nivel alarmant de supraponderabilitate și obezitate, transmite IPN. În timp ce 673 de milioane de oameni suferă de foame în lume, peste un miliard de tone de mâncare este irosit anual,...
Acum 12 ore
10:00
La fel ca anul trecut, Zilele Filmului Românesc (ZFR) își continuă traseul prin Republica Moldova, aducând cinema de calitate mai aproape de comunitățile din țară. După succesul ediției de la Chișinău, evenimentul se extinde și în alte orașe, iar pe 17 octombrie, ZFR poposește la Nisporeni, la Casa Națională Nisporeni,...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6698 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9232 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4053 Leu romanesc 946 RON 1 3.8655 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2142 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8103 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6337 Coroana islandeza 352 ISK...
Acum 24 ore
22:20
Educația incluzivă nu mai este doar un concept, ci o necesitate stringentă în Raionul Nisporeni, unde comunitatea locală își propune să asigure fiecărui copil șansa de a se dezvolta, indiferent de abilități, statut social, etnie sau situație familială. În cadrul emisiunii „Incluziunea socială – șanse egale pentru toți în comunitatea...
Ieri
17:10
Nisporeniul se pregătește pentru un eveniment cultural deosebit. Pe 17 octombrie 2025, la ora 14:00, Casa Națională Nisporeni va găzdui vernisajul expoziției de fotografie semnate de Lucia Pădurariu, fondatoarea Asociației „Simfonia Florilor" și creatoarea conceptului cultural-artistic „Rendez-Vous cu flori". Lucia Pădurariu – artist floral, fotograf și promotor cultural – a...
15:30
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Este vorba despre sprijin pentru implementarea reformei RESTART, prin instruirea lucrătorilor sociali, standardizarea metodologiilor, dotarea cu echipamente IT și acordarea suportului managerial. Astăzi la Chișinău a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale,...
11:40
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma a peste 50 de percheziții efectuate în această dimineață în orașul Călărași, într-un dosar de corupție legat de eliberarea ilegală a permiselor de conducere. Acțiunile au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din municipiul Chișinău,...
10:10
Moldova și Letonia au început cooperarea în domeniul digitalizării și securității cibernetice # Albasat
Republica Moldova și Letonia au semnat un acord de cooperare în domeniul digitalizării și securității cibernetice, transmite IPN. Documentul își propune să dezvolte infrastructura digitală a Moldovei, instruirea specialiștilor și schimbul de experiență pentru a atrage resurse financiare europene. Prin intermediul parteneriatului, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și...
09:30
14 octombrie 2025
19:40
Casa Națională din Nisporeni va găzdui, pe 17 octombrie 2025, ora 14:00, un eveniment cultural deosebit: vernisajul expoziției de grafică „Caii liberi", semnată de artistul plastic Mihnea Baran, în parteneriat cu Primăria orașului Nisporeni. Această expoziție reunește lucrări grafice care surprind, cu o sensibilitate aparte, măreția, forța și noblețea calului...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
LIVE Nisporeni | Slujba de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului"
13 octombrie 2025
20:30
Incluziunea socială la Nisporeni – Ce înseamnă, de fapt, să construim o comunitate pentru toți # Albasat
Incluziunea socială este un subiect tot mai prezent în discursul public, însă la nivel local, în comunități precum Nisporeni, conceptul capătă o dimensiune mult mai umană și mai concretă. Aici, oamenii se cunosc între ei, se văd zilnic pe stradă, iar diferențele – fie de statut social, origine, dizabilitate sau...
14:30
Casa Națională din Nisporeni va găzdui pe 17 octombrie 2025, la ora 14:00, vernisajul expoziției de fotografie pe film și pictură „Moldova – tradiție și spiritualitate", un eveniment cultural dedicat memoriei, tradiției și identității naționale. Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să participe la o după-amiază dedicată artei și...
13:20
După aproape doi ani la conducerea Guvernului, Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcția de prim-ministru. De asemenea, premierul a precizat că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile din 28 septembrie. Declarațiile în acest sens au fost...
13:10
Un camion pretins gol a încercat să treacă punctul de trecere Leușeni-Albița cu aproape un milion de țigări ascunse în tavanul remorcii, dar a fost deconspirat de vameși, transmite IPN. În timpul unor percheziții avansate, în tavanul camionului au fost găsite 991 300 de țigări, care urmau să fie transportate...
13:10
Italia se confruntă cu o grevă anunțată de sindicatele angajaților din aeroporturile internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino, în intervalul orelor locale 12:00-16:00. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de reînnoirea contractului colectiv din sectorul aerian, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, fapt care lasă o perioadă de 36 de...
10:40
LIVE ACUM | Consiliul Raional Nisporeni în ședință extraordinară – urmăriți dezbaterile
08:50
11 octombrie 2025
18:00
Rodica Marian, șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni: „Educația incluzivă oferă fiecărui copil, indiferent de abilități, origine sau religie, acces la educație de calitate și dezvoltare într-un mediu echitabil. Astfel, pregătim copii și adulți toleranți, empatici și gata să valorizeze diversitatea."
10:50
Biletele gratuite pentru Zilele Filmului Românesc pot fi ridicate de luni, la Cineplex Loteanu # Albasat
Biletele gratuite pentru cea de-a XI-a ediție a Zilelor Filmului Românesc în Republica Moldova, care se desfășoară între 16 și 19 octombrie, vor putea fi ridicate de la casa cinematografului Cineplex „Loteanu" din Chișinău, începând de luni, 13 octombrie, ora 11:00, cu o limită de patru bilete de persoană, transmite...
09:50
Emisiunea cu tema „Incluziunea socială – șanse egale pentru toți în comunitatea noastră" își propune să aducă în prim-plan necesitatea unui mediu comunitar în care fiecare persoană să se simtă acceptată, respectată și sprijinită. Sunt explorate soluții concrete pentru asigurarea accesului egal la educație, servicii și oportunități, precum și rolul...
10 octombrie 2025
22:10
Cum proiectele europene contribuie la progresul orașului Nisporeni și la consolidarea democrației locale # Albasat
Integrarea europeană aduce beneficii concrete comunităților din Republica Moldova. La Nisporeni, aceste oportunități se traduc în modernizarea infrastructurii, susținerea afacerilor locale și dezvoltarea spațiilor publice. Într-un podcast realizat de Televiziunea ALBASAT, primarul orașului, Dan Negel, și antreprenoarea Valentina Buhnă au povestit cum proiectele europene schimbă viața cetățenilor și oferă șanse...
21:10
La Nisporeni a avut loc evenimentul oficial de finalizare a proiectului „Asigurarea accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane", o inițiativă strategică menită să faciliteze accesul cetățenilor la servicii medicale prin modernizarea infrastructurii din zona instituțiilor de sănătate. Proiectul, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului „EU4Moldova...
19:30
Fostul președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti, deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății, Ala Nemerenco, au primit Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit decretului semnat de președinta Maia Sandu, distincția se conferă „pentru contribuții deosebite la consolidarea statului, realizări remarcabile în diverse...
15:10
Avertizorii de integritate în Republica Moldova: Progrese modeste după șapte ani de aplicare a legii # Albasat
Republica Moldova a adoptat, în 2018, un cadru legislativ dedicat avertizorilor de integritate, conceput pentru a le oferi angajaților din sectorul public și privat posibilitatea de a raporta, în siguranță, corupția, abuzurile sau alte practici care pun în pericol interesul public. Deși legea a fost îmbunătățită ulterior, prin modificările din...
10:20
LIVE | Finalizarea proiectului pentru acces sigur la instituțiile medicale din Nisporeni
9 octombrie 2025
16:10
16:10
Inspectoratul de Poliție Nisporeni solicită sprijinul populației pentru găsirea lui Damian Nicolae, născut în 1980, domiciliat în satul Boldurești, raionul Nisporeni, cunoscut de localnici sub numele de „Colea". Bărbatul este persoană cu dizabilitate și se află în evidența medicului psihiatru. Potrivit autorităților, la data de 4 octombrie 2025, în jurul...
16:10
În aceste zile la Iași are loc pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Până joi dimineața, în a doua zi de manifestație, la racla cu moașe au fost peste 24 de mii de pelerini. Ploaia și frigul nu i-a descurajat pe mii de credincioși să aștepte la Catedrală, transmite IPN....
16:10
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va desemna un nou prim-ministru în termen de 48 de ore, a anunțat miercuri seară Palatul Élysée. Decizia vine în urma consultărilor finale dintre premierul demisionar, Sébastien Lecornu, și mai multe forțe politice, în contextul eforturilor de a depăși actualul blocaj politic, transmite IPN. Sébastien Lecornu...
16:10
După nouă ani de trai în Italia, într-un oraș modern și cu infrastructură dezvoltată, primarul orașului Nisporeni, Dan Negel, spune că dorul de casă și dorința de a vedea schimbarea în propria comunitate l-au determinat să revină acasă și să se implice activ în transformarea orașului. „De fiecare dată când... The post Primarul Dan Negel: Ce am văzut în Italia, vreau să fie și la noi appeared first on ALBASAT.
8 octombrie 2025
16:20
Platforma de tranzacționare „Tux” a început să se destrame, după ce marți seara utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant prin aplicație. Potrivit notificării, pentru a-și menține conturile active, aceștia erau obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința cu... The post Platforma TUX s-a prăbușit, soldându-se cu conturi blocate și bani dispăruți appeared first on ALBASAT.
16:10
Moldova își modernizează sistemul de control alimentar, prin actualizarea sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje, astfel încât acesta să fie compatibil cu standardele europene. Hotărârea, aprobată astăzi de Guvern, țintește o reacție mai rapidă în caz de risc alimentar, prin schimb operativ de informații, intensificarea controalelor și o... The post Sistemul de control alimentar va fi modernizat după modelul european de alerte appeared first on ALBASAT.
12:40
Ploile torențiale și furtuna care au lovit noaptea trecută Bucureștiul și alte 16 județe din România au provocat pagube semnificative, printre care străzi, curți și locuințe inundate, copaci prăbușiți și autoturisme avariate sau luate de viitură. Salvatorii au intervenit în cel puțin 43 de localități, inclusiv în capitala română, transmite... The post Ploile torențiale au afectat peste 40 de localități din România appeared first on ALBASAT.
12:10
Zece personalități marcante din domeniile artei, științei, literaturii, culturii și sportului vor primi Premiul Național pentru performanțele obținute pe parcursul anului trecut. Lista laureaților a fost aprobată astăzi de Guvern, iar printre ei se numără acordeonistul Radu Rățoi, judocanul Denis Vieru, etnografa Varvara Buzilă, dar și dirijorul Mihail Agafița, transmite... The post Au fost anunțați câștigătorii Premiului Național appeared first on ALBASAT.
09:30
Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că este foarte posibil să-și continue activitatea în fruntea ministerului și după învestirea noului guvern. Oficialul a subliniat că proiectele lansate de echipa MIDR trebuie duse la bun sfârșit și extinse în următorii ani, transmite IPN. „Din discuțiile preliminare pe care... The post Vladimir Bolea: Eu, cel mai probabil, rămân la Ministerul Infrastructurii appeared first on ALBASAT.
09:00
7 octombrie 2025
21:30
Liderii de asociații, inițiatorii grupurilor civice și fondatorii centrelor educaționale din diaspora sunt încurajați să participe la cea de-a doua ediție a Programului „Diaspora Impact: creștem, consolidăm, capacităm”, dedicat dezvoltării competențelor necesare pentru gestionarea eficientă a proiectelor locale și din diaspora, transmite IPN. Programul este organizat de Biroul Relații cu... The post Program de mentorat pentru diasporă: Înscrierile sunt deschise până pe 10 octombrie appeared first on ALBASAT.
21:10
Autoritățile italiene au descins marți, 7 octombrie, într-o amplă operațiune care vizează o rețea de furturi de mașini de lux, coordonată de 24 de cetățeni originari din Europa de Est, în principal moldoveni, dar și ruși, români și ucraineni. Zece dintre figuranți au fost plasați în arest preventiv, iar alți... The post Moldoveni implicați într-o rețea de furturi de mașini de lux în Italia și Spania appeared first on ALBASAT.
17:50
Menținerea unei cooperări strânse în avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost convenită în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi cu noua ambasadoare a UE în Moldova, Iwona Piórko. Părțile au stabilit să consolideze parteneriate în domeniile politic, economic și de securitate, transmite IPN.... The post Moldova va consolida cooperarea cu UE în domenii economice, politice și de securitate appeared first on ALBASAT.
17:50
Elevii din București nu vor frecventa lecțiile de miercuri, 8 octombrie, din cauza ploilor torențiale. Autoritățile au anunțat că prezența fizică la ore în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din capitala României va fi suspendată din cauza codului roșu de precipitații, transmite IPN. Într-o intervenție la postul român de televiziune... The post Școli închise din cauza ploilor torențiale, la București appeared first on ALBASAT.
13:50
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, care a menționat că această majorare este necesară pentru a compensa parțial decizia... The post Alocări mai mari pentru Moldova din UE, propuse în bugetul pentru 2026 appeared first on ALBASAT.
12:50
Meteorologii din România au emis mai multe avertizări de vreme severă, ce vizează aproape jumătate din țară. Bucureștiul, alături de alte cinci județe, se află sub cod roșu de ploi torențiale, în timp ce zeci de județe sunt vizate de coduri portocalii și galbene pentru precipitații abundente, vânt puternic și... The post Un nou ciclon în România. Cod roșu de ploi în București și alte cinci județe appeared first on ALBASAT.
11:40
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sunt laureații Premiului Nobel pentru Medicină, anunțat luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia. Distincția le-a fost acordată pentru cercetările privind prevenirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului, transmite IPN. „Descoperirile laureaților au dat naștere domeniului... The post Premiul Nobel pentru Medicină, acordat anul acesta la trei laureați appeared first on ALBASAT.
09:40
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Șor și banca de stat rusă PSB # Albasat
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de oligarhul fugar Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN. Potrivit sursei, blocul comunitar a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat... The post UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Șor și banca de stat rusă PSB appeared first on ALBASAT.
