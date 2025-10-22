(video) Igor Grosu a uitat protocolul: Momentul în care Zinaida Greceanîi îi șoptește ce trebuie să facă
UNIMEDIA, 22 octombrie 2025 19:30
Situație stânjenitoare în Parlament. Igor Grosu care a fost reales astăzi în calitate de președinte al Legislativului, a participat la ceremonia de înmânare a Stindardului. În timpul momentului solemn, speakerul se pare că a uitat ce trebuie să facă.
• • •
Un incendiu de proporții a izbucnit pe data de 22 octombrie la un autoservice din orașul Briceni. Potrivit informațiilor, focul a distrus aproximativ 80% din suprafața autoservice-ului și circa 70% din suprafața magazinului de piese auto.
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta: „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”. Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24, citat de digi24.ro.
(video) Ședința Parlamentului, încheiată. Fracțiunile și-au ales liderii, iar Grosu a fost reales președinte al Legislativului: „Cu Doamne ajută” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea a fost prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
(video) Ceremonie solemnă în Legislativ: Igor Grosu a primit stindardul Președintelui Parlamentului # UNIMEDIA
Stindardul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova a fost înmânat speakerului Igor Grosu. Ceremonia solemnă a fost organizată în Legislativ și s-a desfășurat cu participarea Gărzii de Onoare a Ministerului Apărării.
„Oscar și Tanti Roz” – o lecție de viață emoționantă, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Vineri, 24 octombrie, ora 18:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă spectacolul „Oscar și Tanti Roz” — o dramă profundă despre curaj, iubire și sensul vieții, regizată de Petru Vutcărău.
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a venit cu o nouă declarație ironică în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului din 22 octombrie.
(video) Ședința Parlamentului, încheiată. Fracțiunile și-au ales liderii, iar Grosu a redevenit președintele Legislativului: „Cu Doamne ajută” # UNIMEDIA
Consultări la Preşedinţie pentru desemnarea premierului: Maia Sandu cheamă toate fracţiunile politice într-o zi, nu şi PAS-ul # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.
(live/update) Parlamentul, în ședință: Igor Grosu, reales președintele Legislativului cu 55 de voturi # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
Maia Sandu invită fracțiunile politice la consultări pentru desemnarea premierului: Când vor avea loc întâlnirile # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament. Deputații se adună pentru a anunța noul președinte al Legislativului # UNIMEDIA
Ultima oră! Igor Grosu își păstrează fotoliul în Parlament. A fost reales la șefia noului Legislativ, după dezbateri aprinse # UNIMEDIA
Igor Grosu și-a păstrat funcția de președinte al Parlamentului, fiind reales în fruntea Legislativului pentru noua legislatură
(video) CEC a introdus o nouă funcție în structura sa administrativă. Despre ce post este vorba # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a instituit funcția de secretar general în cadrul aparatului său administrativ. Decizia a fost aprobată astăzi, 22 octombrie, în cadrul ședinței CEC.
Ambasadorul RM în Ucraina, Valeriu Chivari, și-a încheiat mandatul: „Începutul războiului m-a găsit la Kiev...” # UNIMEDIA
Valeriu Chiveri, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, și-a încheiat mandatul, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomat pe rețele.
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament. Deputații votează președintele: „Noi nu o să participăm, că nu are rost. Totul este clar aici!” # UNIMEDIA
(video) Costiuc, întrebare „sportivă” lui Stoianoglo: Când ați fost PG, de ce nu i-ați închis pe cei are au furat miliardul, poate nu aveați concurenți la șefia Parlamentului # UNIMEDIA
Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i-a adresat o întrebare cu tentă „sportivă” lui Alexandr Stoianoglo, candidat al fracțiunii „Alternativa” la funcția de președinte al Parlamentului.
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro: Ce se întâmplă cu galeria de unde au fost furate bijuteriile # UNIMEDIA
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă, potrivit AFP, citată de presa română.
(stop cadru) Usatîi: „Cu Grosu e clar. Mămunea mi-a zis să mă feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri” # UNIMEDIA
Liderul fracțiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a ironizat procedura de alegere a președintelui Parlamentului, sugerând că procesul este lipsit de sens în condițiile în care Igor Grosu are deja susținerea majorității parlamentare.
După Luvru, un nou muzeu a fost jefuit în Franța: Hoții au furat „o comoară de monede de aur și argint” de la Maison des Lumières Denis Diderot, în Haute-Marne # UNIMEDIA
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, un al doilea furt lovește lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Maison des Lumières Denis Diderot dispăruse, scrie franceinfo, citată de g4media.ro.
Doliu la Inspectoratul General de Carabinieri. Sergentul clasa III, Ruga Cătălin Sergiu, a decedat. Acesta activa activa în calitate de inspector al plutonului 2, compania 3, batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul”.
(video) „Sunteți un ipocrit!” Se aprind scântei între Grosu și Ceban: „- A apărut partidul Primăriei. - Erați la Guvern când s-a furat miliardul și s-a dat Aeroportul” # UNIMEDIA
Ședința de constituire a noului Parlament a fost marcată de un schimb tensionat de replici între liderul PAS, Igor Grosu, și Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”. Discuția a pornit de la o întrebare adresată de Ceban privind politizarea instituțiilor statului și a degenerat într-un duel verbal plin de acuzații. „Sunteți un ipocrit”, a declarat Grosu. Ce a spus Ion Ceban în replică.
Chișinăul devine, între 10 și 15 noiembrie 2025, capitala internațională a artei actorului. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) organizează cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film – ClassFest Acting Lab 2025, un eveniment dedicat educației teatrale și experimentului artistic.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 23 octombrie. Astfel, benzina se va ieftini cu 3 bani, iar motorina cu 4.
(video) „What a fu*k, ești strașnică”. Reacția șocantă a Iulianei Beregoi, după ce Ana și-a făcut o schimbare la înfățișare # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a rămas șocată după ce sora ei, Ana, a început să poarte lentile de contact negre. Totul s-a întâmplat într-o mașină de taxi. „What a fu*k?”, a exclamat artista.
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat, Igor Dodon, a oferit un răspuns devenit deja marcă personală, atunci când a fost întrebat de ce fracțiunea socialiștilor nu va susține candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de premier.
(live/update) Replici aprinse la ședința noului Parlament. Grosu către Ceban: „Sunteți un ipocrit!” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
(video) Încă o Comisie în Parlament. Gherman: „Examinăm candidaturile, puțină răbdare și veți afla. Avem deja o componență provizorie” # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman, a anunțat că va fi creată o nouă comisie parlamentară. Mai exact, Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană va fi divizată în două structuri separate. „Există deja o componență numerică și nominală preliminară, provizorie”, a precizat oficiala.
După o pauză de consultări, în care fracțiunile au înregistrat candidații pentru funcția de președinte al Legislativului, s-a decis că Igor Grosu (PAS) și Alexandr Stoianoglo (Alternativa) vor concura pentru șefia Parlamentului.
(video) Microbuzul lui Vasile Costiuc și-a găsit locul de parcare în ograda Parlamentului: „Domnule general Cernăuțeanu, sper că nu îl vei lua și de aici” # UNIMEDIA
Microbuzul liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a găsit locul de parcare în ograda Parlamentului, spre amuzamentul ultimului, care a transmis un mesaj ironic șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu.
(video) Șefa Centrului de Instruire în Domeniul Electoral și-a dat demisia. Pe cine a propus CEC ca interimar # UNIMEDIA
Directoarea Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Doina Bordeianu, și-a dat demisia din fruntea instituției. Cererea a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală, în ședința de astăzi, 22 octombrie.
Dmitri Torner: La elaborarea conceptului noii reforme administrativ-teritoriale, trebuie să se ia în calcul efectele devastatoare ale crizei demografice asupra teritoriilor # UNIMEDIA
Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI - Noua Opțiune Istorică” nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci şi a venit cu o viziune clară privind condiţiile în care aceasta ar trebui să fie implementată: „Spuneam atunci că aceasta e o problemă serioasă şi complexă, însă nimeni nu a dorit să vorbească la această temă în alegeri, de teamă să nu piardă voturi. Dar iată că alegerile au trecut şi conducerea formaţiunii care a câştigat alegerile spune clar: în Republica Moldova va fi implementată o reformă administrativ-teritorială şi acest lucru va fi făcut în anul 2026, pentru ca alegerile locale generale din 2027 să se desfăşoare deja în conformitate cu noua structură administrativ-teritorială a ţării”.
(video) „Aveți în continuare o prietenie cu PCRM?”. Dodon: E beton. Voronin: „Câteodată crapă” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, spune că are o prietenie și o colaborare „beton” cu Partidul Comuniștilor. În replică, președintele formațiunii, Vladimir Voronin, i-a spus că „betonul câteodată crapă”.
Lovitură pentru fanii tenisului. Novak Djokovic va lipsi de la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris # UNIMEDIA
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris, programat între 27 octombrie și 2 noiembrie 2025, la Paris La Défense Arena, scrie adevarul.ro.
Elon Musk îl atacă pe șeful agenției spațiale americane: „Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!” # UNIMEDIA
Directorul general al SpaceX, Elon Musk, l-a atacat marți pe administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX riscă să piardă contractul cu NASA pentru misiunea Artemis 3, din cauza întârzierilor în derularea acestui program. Acesta este dedicat întoarcerii astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo, relatează AFP, citată de adevărul.ro.
(foto) O grădiniță din Harkov, în care se aflau 48 de copii, lovită de drone: O persoană a decedat # UNIMEDIA
O grădiniță din orașul ucrainean Harkov, în care se aflau 48 de copii, a fost lovită miercuri dimineață de trei drone rusești. Atacul s-a soldat cu moartea a unui bărbat de 40 de ani, micuții fiind evacuați, potrivit autorităților.
(video) „Democrația Acasă” a intrat cu 6 deputați în noul Parlament. Costiuc, cu Constituția la tribună: Nu suntem cum ne-ați prezentat - cu căciulile pe frunte # UNIMEDIA
Fracțiunea „Democrația Acasă” intră în noul Parlament cu șase deputați, condusă de Vasile Costiuc, și promite că va fi o poziție pro-europeană, „pe axa București-Washington, cu parteneri la Bruxelles.”
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament. Greceanîi: Vă rog, fracțiunile, să nu uitați ce aveți de făcut # UNIMEDIA
(audio) Angajau fictiv lucrători, iar salariile acestora le puneau în buzunar: CNA a descins cu percheziții la „Hîncești-Silva” și a ridicat peste 130 mii euro. 7 persoane, cercetate # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”.
(video) Fracțiunea Comuniștilor, formată din 8 deputați în noul Parlament. Caraman: „Noi nu recunoaștem alegerile. Au fost desenate și dictate” # UNIMEDIA
Partidul Comuniștilor și-a constituit fracțiunea parlamentară, formată din opt deputați. Formațiunea va fi condusă de Diana Caraman, care a declarat de la tribuna Parlamentului că PCRM nu recunoaște rezultatele alegerilor, pe care le consideră „nedemocratice și nedrepte”.
(video) „Vai de mine…” Reacția lui Grosu, după ce Costiuc s-a indignat că a primit birou vizavi de WC, în Parlament # UNIMEDIA
După ce liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a indignat că a primit birou vizavi de veceu, președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că nu se ocupă el de distribuirea spațiilor. „Mă depășește un pic lucrul ăsta”, le-a declarat acesta jurnaliștilor.
Kievul și liderii europeni pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru încetarea războiului: Ce prevede # UNIMEDIA
Kievul colaborează cu mai mulți lideri europeni pentru elaborarea unui plan de pace în 12 puncte, care ar putea duce la încetarea conflictului din Ucraina, potrivit Bloomberg, scrie adevarul.ro.
(video) „Mă simt de parcă am fost la 5 mitinguri”. Fracțiunea „Partidul Nostru”, cu șase deputați, va fi condusă de Renato Usatîi: Aș vrea să avem un alt Parlament # UNIMEDIA
Deputatul Renato Usatîi a anunțat oficial constituirea fracțiunii parlamentare a „Partidului Nostru”, formată din șase deputați, în noul Parlament. Ultimul a fost desemnat președinte, Elena Grițco - vicepreședinte, iar Alexandr Berlinschi - secretar.
(video) Fracțiunea „Alternativa”, formată în Parlament. Ion Ceban: Paranoia și isteria dictatorială în folosul unui partid nu trebuie să existe în instituțiile statului # UNIMEDIA
Primarul capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a susținut un discurs în plenul Parlamentului, declarând că fracțiunea sa va fi „vocea poporului” și va acționa în interesul cetățenilor și al statului Republica Moldova.
Cutremur semnificativ în România. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a resimțit # UNIMEDIA
Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs miercuri, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea, la ora 10:23, la adâncimea de 90.0km, scrie adevarul.ro.
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament: Urmează să fie ales președintele Legislativului # UNIMEDIA
(video) „Moldova noastră a mers departe”. Doina Gherman este președinta fracțiunii PAS în Parlament # UNIMEDIA
Doina Gherman a fost aleasă președinta fracțiunii PAS în noul Parlament. În funcția de vicepreședinți ai fracțiunii au fost desemnați Veronica Roșca, Lilian Carp și Igor Groza. Igor Chiriac va ocupa poziția de secretar al fracțiunii.
(stop cadru) Costiuc, în Parlament: Ne declarăm opoziție pro-europeană, față de guvernarea pro-europeană # UNIMEDIA
Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a declarat în cadrul ședinței de constituire a noului Parlament că formațiunea se poziționează ca o opoziție pro-europeană.
(live/update) Noul Parlament, în ședință. Liderul „Democrația Acasă”: Ne declarăm în opoziție pro-europeană, față de o guvernare pro-europeană # UNIMEDIA
